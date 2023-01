Aeroporto Trapani: Salvatore Ombra riconfermato alla presidenza di Airgest L’assemblea degli azionisti di Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani, ha confermato Salvatore Ombra nel ruolo di presidente. Durante i lavori gli azionisti, dopo aver riconfermato la fiducia al presidente Ombra, hanno chiesto un rinvio di cinque giorni per la definizione del nuovo consiglio di amministrazione. “La fiducia del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – ha commentato il presidente riconfermato – accresce il mio entusiasmo e il senso di responsabilità verso l’aeroporto ed il territorio che ha saputo far sentire il suo calore. Ringrazio altresì la deputazione regionale trapanese che ha sostenuto la bontà del lavoro fatto fino ad oggi e siamo pronti a ripartire pieni di progetti da completare ed altri da intraprendere. Con il presidente Schifani condividiamo il fatto che ci sta a cuore il futuro dello scalo e una visione strategica da portare avanti, fatta di sistemi aeroportuali ed efficienza nei collegamenti infrastrutturali”.

