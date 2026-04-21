Grandi manovre nel golfo Persico: navi da crociera in spostamento Le navi da crociera bloccate nel golfo Persico dall’inizio della guerra con l’Iran, il 28 febbraio, si sono rimesse in movimento, secondo quanto riportato in tempo reale da Cruise Mapper. I movimenti La riapertura dello stretto è stata di breve durata, ma secondo Cruise Mapper, Celestyal Discovery ha lasciato Abu Dhabi e ha attraversato lo stretto di Hormuz. Anche Celestyal Journey e la Mein Schiff 5, come riporta Travelweekly, si trovavano in mare dopo essere partite da Doha, come risulta dal sito web di mappatura. Msc Crociere ha confermato sabato che Msc Euribia è partita da Dubai, ha attraversato in sicurezza lo stretto di Hormuz ed è in rotta verso il Nord Europa per la sua stagione estiva. La crociera della Euribia in partenza il 16 maggio da Kiel, in Germania, si svolgerà come originariamente previsto, e tutte le partenze successive saranno confermate. Tui Cruises, come riporta Travelweekly, ha annunciato domenica che le navi Mein Schiff 4 e Mein Schiff 5 sono partite dal golfo Persico e si stanno dirigendo verso Città del Capo, all’estremità meridionale dell’Africa, per poi proseguire verso il Mediterraneo per effettuare crociere programmate. Tui ha annunciato che due crociere precedentemente cancellate sono state ripristinate: si tratta di quelle della Mein Schiff 4, in partenza da Trieste il 17 maggio, e della Mein Schiff 5, in partenza da Heraklion il 15 maggio. Celestyal Cruises, la cui flotta di due navi è ancorata nei porti del Golfo Persico dall’inizio della guerra, non ha fornito ulteriori aggiornamenti. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 512262 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Regina Isabella Resort di Ischia, riaprirà per la stagione 2026 il 22 aprile, presentando camere completamente rinnovate, una struttura benessere ampliata ed esperienze culinarie aggiornate. L'hotel, inaugurato 70 anni fa sotto la proprietà della famiglia di editori Rizzoli, ha a lungo attratto turisti americani, celebrità di Hollywood e membri di famiglie reali europee. La riapertura, come si legge su TravelDailyNews, segna il completamento di un importante programma di ristrutturazione, che ha incluso la trasformazione di numerose camere più piccole in junior suite più spaziose. Le nuove sistemazioni presentano balconi con vista sul Mediterraneo, una palette di colori rinnovata e tecnologie all'avanguardia. Location d'eccezione Situato su una spiaggia privata con vista sul golfo di Napoli, il Regina Isabella Resort, con le sue 128 camere, combina il design italiano con elementi tradizionali e rivisitati in chiave moderna del design di metà secolo. I pavimenti in piastrelle decorative rimangono un elemento distintivo dell'intera struttura. Il resort ospita anche le terme della Regina Isabella Spa, un centro benessere di circa 3.250 metri quadrati costruito attorno alle acque termali utilizzate per la prima volta dagli antichi greci. Nell'ambito dei recenti lavori di ammodernamento, è stata aggiunta alla spa una nuova area benessere di ispirazione romana. Gli ospiti ora hanno accesso a quattro piscine termali con temperature diverse, nonché a una sauna, un bagno turco, docce sensoriali e una vasta gamma di trattamenti per la salute, la bellezza, il ringiovanimento e la perdita di peso. Il cibo e le bevande rimangono un elemento centrale dell'offerta del resort, dalla colazione a buffet al servizio di pranzo presso il ristorante Sporting e alla cena presso la sala da pranzo Dolce Vita. La struttura comprende anche il ristorante stellato Michelin Indaco, guidato dallo chef Pasquale Palamaro, che offre un'esperienza culinaria con più portate nel porto privato dell'hotel, con un menù incentrato sui frutti di mare e sui sapori locali dell'isola di Ischia. [post_title] => Il Regina Isabella Resort riapre a Ischia completamente rinnovato [post_date] => 2026-04-20T15:36:07+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1776699367000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 512253 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il porto di Livorno si prepara a vivere un maggio senza precedenti. Come si legge su Il Tirreno, sono 65 le navi da crociera attese a maggio, che porteranno lo scalo a segnare un nuovo record superando i numeri già rilevanti degli anni passati e consolidando il ruolo nel panorama crocieristico internazionale. I numeri Dopo le 60 navi del 2025 e le 55 del 2024, Livorno registra un’ulteriore crescita, con un incremento rispettivamente di cinque e dieci unità. Anche il numero dei passeggeri è in aumento: si stimano circa 124.000 crocieristi in arrivo nel corso del mese, contro i 121.000 dello scorso anno. Le partenze avverranno per lo più nella stessa giornata: 53 navi lasceranno il porto in serata, mentre 12 prolungheranno la sosta fino al giorno successivo. Ad aprire il mese, il 1° maggio, sarà Norwegian Viva, con una capacità di 3.219 passeggeri. I giorni più intensi saranno il 9, il 10 e il 15 maggio, quando sono previsti quattro attracchi giornalieri. Tra le compagnie spicca Msc, con 13 scali programmati; seguono Viking Cruises con otto arrivi e Norwegian Cruise Line con sei. Rispetto allo scorso anno, il traffico mostra una crescita costante non solo nei numeri, ma anche nell’organizzazione degli arrivi. Nel maggio 2025, infatti, gli attracchi erano distribuiti su una fascia oraria più ampia. Inoltre, lo scorso anno era stata Norwegian Cruise Line la compagnia più presente, con 11 scali, quasi il doppio rispetto al 2026. L’aumento di navi e passeggeri si traduce in un’importante ricaduta economica per il territorio tra turismo, servizi e indotto commerciale, rafforzando ulteriormente il legame tra il porto e la città. [post_title] => Il porto di Livorno si prepara a un maggio da record [post_date] => 2026-04-20T15:00:03+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1776697203000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 512183 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_512191" align="alignleft" width="411"] Il ministro del turismo Mazzi, Bernabò Bocca e Giorgia Meloni[/caption] Il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, è stato riconfermato alla guida della federazione degli albergatori con i suoi 27mila associati: una scelta votata all'unanimità in occasione della 76a Assemblea Nazionale inaugurata a Roma, presso il Salone delle Fontane all'Eur. L'assemblea plenaria ha infatti deciso all'unisono di ridare la fiducia al leader già in carica. Questa è la prima notizia. La seconda è che all'Assemblea di Federalberghi ha partecipato anche il presidente del consiglio Giorgia Meloni. Naturalmente gli albergatori si sono spellati le mani appena è salita sul palco a parlare. E va bene così. Il presidente ha iniziato con il solito elenco di dati già conosciuti. 13% del Pil, superata la Francia nelle presenze, ma adesso ci prepariamo a superare anche la Spagna, e cose del genere. Poi ha virato su ciò che il governo, e nello specifico il ministero del turismo ha fatto per il settore. Secondo il nostro modesto punto di vista non tanto. Detassare le mance significa mortificare ancora di più i lavoratori (specialmente gli stagionali) che dovrebbero avere uno stipendio adeguato e non retribuzioni da terzo mondo. Hormuz Infine la questione che interessa tutti: Hormuz. Il presidente Meloni ha ricordato come sia importante Hormuz, ma non solo per il gas e l'energia, anche per l'agricoltura, perché le navi trasportano i fertilizzanti e altri settori (facendo immaginare un livello inflattivo pauroso). E alla fine la sviolinata. «Noi siamo un popolo complicato, quando tutto va bene ci lamentiamo, ma quando ci sono delle difficoltà ecco che ci uniamo e iniziamo a correre». Se la situazione non si sblocca, altro che correre, rimarremo senza carburante per i voli delle vacanze. Gli alberghi protesteranno, i tour operator e le agenzie già lo fanno. Le compagnie aeree stanno iniziando a tagliare i voli. Altro che correre, qui si ferma tutto. Quindi, Giorgia, lascia stare gli italiani e il loro DNA. Pensa a quello che devi fare. Infine il ringraziamento di Bernabò Bocca per la rielezione. «Sentire la partecipazione di tutta la mia gente e, soprattutto, realizzare che ci sia ancora entusiasmo nell'avermi alla guida di una federazione importante come la nostra, mi dà la giusta carica per tenere testa a questa nomina – ha dichiarato a caldo Bocca – Considero un onore essere riconfermato in questo ruolo: grazie al consenso generale, resterò nella grande casa dell'ospitalità. Mi sento pronto ad affrontare tutte le nostre battaglie ancora una volta insieme, costruendo il turismo del futuro». Giuseppe Aloe [post_title] => Bocca di nuovo presidente. Giorgia Meloni: brevi cenni sull'universo [post_date] => 2026-04-20T10:46:00+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1776681960000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 512178 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tagli anche in casa Air Canada per i costi elevati del fuel: la compagnia aerea interrompe temporaneamente i voli da Toronto e Montreal verso New York Jfk, in un momento di crescente preoccupazione a causa del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, che all’inizio di aprile è entrato in una fragile fase di cessate il fuoco. Le notizie altalenanti sulla riapertura dello stretto di Hormuz da una parte hanno contribuito ad alleggerire i prezzi del petrolio, ma dall'altra i costi del carburante rimangono significativamente elevati dopo settimane di stop dei rifornimenti. «I prezzi del carburante per aerei sono raddoppiati dall’inizio del conflitto in Iran, con ripercussioni su alcune rotte a bassa redditività e su voli che ora non sono più economicamente sostenibili», ha spiegato Air Canada in un comunicato. «In risposta a questa situazione, stiamo apportando modifiche agli orari, tra cui alcune riduzioni della frequenza dei voli». Modifiche che, precisa Air Canada, incideranno sull'1% della sua capacità complessiva di trasporto passeggeri. Il vettore canadese ha comunicato che i voli in partenza da due delle principali città canadesi saranno sospesi a partire dal 1° giugno, con ripresa prevista per il 25 ottobre: le rotte interessate includono un volo da Montreal e tre da Toronto, secondo quanto riportato dalla Canadian Broadcasting Corporation (Cbc), che cita un portavoce di Air Canada. «I passeggeri interessati saranno contattati per valutare opzioni di viaggio alternative» ha dichiarato un portavoce della compagnia aerea, riferendosi all'aeroporto LaGuardia di New York e all'aeroporto internazionale Newark Liberty nel New Jersey. Il portavoce ha affermato che Air Canada continuerà a volare verso gli aeroporti di LaGuardia e Newark «34 volte al giorno da sei città in tutto il Canada». Tra le altre sospensioni temporanee decise dalla compagnia aerea figurano la rotta Salt Lake City-Toronto, che verrà interrotta dal prossimo 30 giugno con l'intenzione di riprenderla nel 2027, nonché un rinvio del lancio del collegamento da Guadalajara (Messico) a Montreal. [post_title] => Air Canada e il caro fuel: capacità ridotta dell'1%. Voli su New York sospesi fino a ottobre [post_date] => 2026-04-20T09:47:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1776678460000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 512148 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Msc Crociere ha comunicato che Msc Euribia ha lasciato Dubai, ha attraversato in sicurezza lo stretto di Hormuz ed è ora in viaggio verso il Nord Europa. Il passaggio è stato completato in stretto coordinamento con le autorità competenti. La stagione in Nord Europa La nave è in rotta per riprendere la sua stagione nel Nord Europa e, poiché la nave potrà ora rientrare prima del previsto, Msc Crociere conferma che la crociera in partenza il 16 maggio da Kiel (e il 17 maggio da Copenaghen) si svolgerà come pianificato in origine, con tutte le successive partenze confermate secondo programma. Gli ospiti le cui crociere sono state cancellate avranno la possibilità di trasferire la propria prenotazione su questa partenza, qualora lo desiderino, e saranno contattati direttamente per ulteriori dettagli. [post_title] => Msc Euribia lascia Dubai. Confermata la partenza da Kiel il 16 maggio [post_date] => 2026-04-20T09:12:08+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1776676328000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 512129 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Iran riapre lo Stretto di Hormuz a tutte le navi commerciali, petroliere comprese, fino alla fine della tregua con gli Stati Uniti. Il cessate il fuoco dura fino al 21 aprile. "In linea con il cessate il fuoco in Libano, il passaggio per tutte le navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz", determinante per il commercio del 20% del petrolio mondiale, è dichiarato completamente aperto per il restante periodo di cessate il fuoco, sulla rotta coordinata già annunciata dall'Organizzazione portuale e marittima della Repubblica islamica dell'Iran", annuncia il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi. Naturalmente ci vorrà un po' di tempo affinché la navigazione i ritorni ai ritmi normali. La cosa importante che il blocco sia terminato (almeno per il momento) e che in Europa si possa trarre un sospiro di sollievo, non solo per il turismo (che a noi interessa più di tutto) ma per l'insieme della gestione energetica che rischiava di andare in una crisi spaventosa. [post_title] => Lo Stretto di Hormuz è aperto. Le navi possono passare. Meno male [post_date] => 2026-04-17T18:44:52+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1776451492000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 512102 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_512105" align="alignleft" width="300"] Alessandro Gandola[/caption] Uzbekistan, Vietnam, Oman e Il Cairo entrano nel portfolio delle destinazioni programmate da Baobab. L'operatore di casa Th aggiunge Il Cairo, che va a completare una programmazione già articolata sull’Egitto, destinazione strategica per Baobab, accanto a Sharm el Sheikh, Marsa Alam, Hurghada e alle crociere sul Nilo. «Con l’apertura del nuovo Grand Egyptian Museum, la capitale egiziana ha registrato un rinnovato interesse da parte del grande pubblico – afferma Alessandro Gandola, direttore tour operator Baobab –. Per questo abbiamo scelto di ampliare l’offerta con soluzioni più semplici e flessibili rispetto ai classici itinerari con crociera, rendendo Il Cairo accessibile anche per soggiorni brevi, come un long weekend. I numerosi collegamenti diretti dall’Italia, anche operati da compagnie low cost, permettono inoltre di proporre la destinazione a condizioni molto competitive». Viaggi da sogno a prezzi accessibili Uzbekistan, Vietnam e Oman sono invece protagonisti, insieme a Giordania e Messico, del nuovo catalogo “Viaggi da sogno”. Su queste destinazioni Baobab propone itinerari pensati per un pubblico ampio, con formule di viaggio semplici e accessibili: tour di circa sette notti, accompagnati da guide locali parlanti italiano, partenze garantite con un minimo di due partecipanti e gruppi contenuti. «L’obiettivo su queste destinazioni – prosegue Gandola – è offrire il miglior rapporto qualità-prezzo per il classico tour di primo approccio, rivolto a chi visita questi Paesi per la prima volta. Si tratta dei prodotti più richiesti dal mercato e su cui intendiamo rafforzare il nostro posizionamento come operatore di riferimento». Per una clientela alla ricerca di esperienze più esclusive e personalizzate, Th Group affianca all’offerta Baobab il brand Markando, specializzato in viaggi tailor made. Grazie a questo operatore, è possibile costruire itinerari su misura, con guide private, servizi dedicati e percorsi meno convenzionali, calibrati sulle esigenze specifiche di ogni viaggiatore. [post_title] => Baobab amplia l'offerta: in arrivo Uzbekistan, Vietnam, Oman e Il Cairo [post_date] => 2026-04-17T12:37:11+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1776429431000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 512067 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il World Travel & Tourism Council (WTTC) ha presentato oggi il suo ultimo rapporto, "Cruising for Impact", che evidenzia l'impatto positivo del turismo crocieristico sulle comunità e le destinazioni di tutto il mondo. Il rapporto mostra come il turismo crocieristico agisca da potente motore di opportunità, sostenendo i mezzi di sussistenza locali, rafforzando le comunità e creando valore a lungo termine nelle destinazioni costiere e portuali. Oltre a questi impatti positivi, il settore ha contribuito con 98,5 miliardi di dollari al Pil globale e ha generato 199 miliardi di dollari di produzione economica totale, sostenendo 1,8 milioni di posti di lavoro e erogando 60,1 miliardi di dollari in salari nel 2024, a testimonianza della sua portata e del suo impatto globale. Un dato chiave, basato sui dati della Cruise Lines International Association (CLIA), evidenzia che oltre il 60% dei passeggeri delle crociere ritorna nelle destinazioni scoperte per la prima volta proprio grazie a una crociera, dimostrando come il settore non solo metta in contatto i viaggiatori con nuovi luoghi, ma contribuisca anche a sostenere la domanda turistica a lungo termine e i benefici continui per le comunità locali. Integrazione Il rapporto evidenzia anche la profonda integrazione del turismo crocieristico con le economie locali, con oltre 1,4 milioni di posti di lavoro sostenuti a terra. Mostra inoltre che per ogni 20 passeggeri di crociera, a livello globale viene sostenuto un posto di lavoro a tempo pieno, collegando direttamente la domanda turistica ai mezzi di sussistenza nelle diverse destinazioni. La ricerca del WTTC rivela una spesa diretta di 93 miliardi di dollari statunitensi legata alle crociere, gran parte della quale confluisce nelle attività commerciali locali, supportando imprenditori, piccole imprese e microeconomie turistiche nei porti e nelle destinazioni costiere di tutto il mondo. [post_title] => WTTC: il cruise ha generato 199 miliardi di dollari di produzione economica totale [post_date] => 2026-04-17T11:31:00+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1776425460000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 512014 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Busitalia rafforza i servizi di navigazione sul lago Trasimeno, in vista della stagione estiva: dallo scorso 4 aprile al 4 luglio e dal 31 agosto al 27 settembre 2026, infatti, l'offerta si rinnova potenziandosi con 59 collegamenti a/r nei giorni feriali, che diventano 93 nei festivi. Nel periodo di maggiore affluenza, dal 5 luglio al 30 agosto 2026, il servizio sarà ulteriormente intensificato, arrivando a 98 collegamenti giornalieri. I collegamenti assicurano l’accesso alle principali direttrici del lago, con servizi dedicati verso Isola Maggiore e Isola Polvese, raggiungibili dalle località di Passignano sul Trasimeno, Tuoro Navaccia, Castiglione del Lago e San Feliciano. Nel periodo primaverile e di fine estate (4 aprile – 4 luglio / 31 agosto – 27 settembre), il servizio offerto dalla società del gruppo Fs è organizzato con una modulazione per linea e giorni di esercizio. Nel periodo estivo (5 luglio – 30 agosto 2026), l’offerta viene ulteriormente potenziata, portando a 98 i collegamenti giornalieri A/R e ampliando il servizio su tutte le giornate sulle principali linee da Passignano, Tuoro, Castiglione del Lago e San Feliciano verso Isola Maggiore e Isola Polvese, garantendo così una maggiore frequenza e flessibilità negli spostamenti. Busitalia propone quindi "un’offerta sempre più efficiente e rispondente alle esigenze di mobilità del territorio. I collegamenti verso Isola Maggiore e Isola Polvese si confermano infatti un elemento chiave per l’accessibilità e la valorizzazione del lago, contribuendo a sostenere l’attrattività turistica e la fruizione del patrimonio naturalistico". [post_title] => Busitalia amplia i servizi di navigazione sul lago Trasimeno per l'estate [post_date] => 2026-04-17T09:45:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1776419128000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "grandi manovre nel golfo persico navi da crociera in spostamento" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":56,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1306,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512262","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Regina Isabella Resort di Ischia, riaprirà per la stagione 2026 il 22 aprile, presentando camere completamente rinnovate, una struttura benessere ampliata ed esperienze culinarie aggiornate.\r

\r

L'hotel, inaugurato 70 anni fa sotto la proprietà della famiglia di editori Rizzoli, ha a lungo attratto turisti americani, celebrità di Hollywood e membri di famiglie reali europee.\r

La riapertura, come si legge su TravelDailyNews, segna il completamento di un importante programma di ristrutturazione, che ha incluso la trasformazione di numerose camere più piccole in junior suite più spaziose. Le nuove sistemazioni presentano balconi con vista sul Mediterraneo, una palette di colori rinnovata e tecnologie all'avanguardia.\r

Location d'eccezione\r

Situato su una spiaggia privata con vista sul golfo di Napoli, il Regina Isabella Resort, con le sue 128 camere, combina il design italiano con elementi tradizionali e rivisitati in chiave moderna del design di metà secolo. I pavimenti in piastrelle decorative rimangono un elemento distintivo dell'intera struttura.\r

Il resort ospita anche le terme della Regina Isabella Spa, un centro benessere di circa 3.250 metri quadrati costruito attorno alle acque termali utilizzate per la prima volta dagli antichi greci. Nell'ambito dei recenti lavori di ammodernamento, è stata aggiunta alla spa una nuova area benessere di ispirazione romana.\r

Gli ospiti ora hanno accesso a quattro piscine termali con temperature diverse, nonché a una sauna, un bagno turco, docce sensoriali e una vasta gamma di trattamenti per la salute, la bellezza, il ringiovanimento e la perdita di peso. Il cibo e le bevande rimangono un elemento centrale dell'offerta del resort, dalla colazione a buffet al servizio di pranzo presso il ristorante Sporting e alla cena presso la sala da pranzo Dolce Vita.\r

\r

La struttura comprende anche il ristorante stellato Michelin Indaco, guidato dallo chef Pasquale Palamaro, che offre un'esperienza culinaria con più portate nel porto privato dell'hotel, con un menù incentrato sui frutti di mare e sui sapori locali dell'isola di Ischia.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Il Regina Isabella Resort riapre a Ischia completamente rinnovato","post_date":"2026-04-20T15:36:07+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1776699367000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512253","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

Il porto di Livorno si prepara a vivere un maggio senza precedenti. Come si legge su Il Tirreno, sono 65 le navi da crociera attese a maggio, che porteranno lo scalo a segnare un nuovo record superando i numeri già rilevanti degli anni passati e consolidando il ruolo nel panorama crocieristico internazionale.\r

I numeri\r

Dopo le 60 navi del 2025 e le 55 del 2024, Livorno registra un’ulteriore crescita, con un incremento rispettivamente di cinque e dieci unità. Anche il numero dei passeggeri è in aumento: si stimano circa 124.000 crocieristi in arrivo nel corso del mese, contro i 121.000 dello scorso anno.\r

\r

Le partenze avverranno per lo più nella stessa giornata: 53 navi lasceranno il porto in serata, mentre 12 prolungheranno la sosta fino al giorno successivo. Ad aprire il mese, il 1° maggio, sarà Norwegian Viva, con una capacità di 3.219 passeggeri. I giorni più intensi saranno il 9, il 10 e il 15 maggio, quando sono previsti quattro attracchi giornalieri.\r

\r

Tra le compagnie spicca Msc, con 13 scali programmati; seguono Viking Cruises con otto arrivi e Norwegian Cruise Line con sei.\r

\r

Rispetto allo scorso anno, il traffico mostra una crescita costante non solo nei numeri, ma anche nell’organizzazione degli arrivi. Nel maggio 2025, infatti, gli attracchi erano distribuiti su una fascia oraria più ampia. Inoltre, lo scorso anno era stata Norwegian Cruise Line la compagnia più presente, con 11 scali, quasi il doppio rispetto al 2026.\r

\r

L’aumento di navi e passeggeri si traduce in un’importante ricaduta economica per il territorio tra turismo, servizi e indotto commerciale, rafforzando ulteriormente il legame tra il porto e la città.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Il porto di Livorno si prepara a un maggio da record","post_date":"2026-04-20T15:00:03+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1776697203000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512183","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_512191\" align=\"alignleft\" width=\"411\"] Il ministro del turismo Mazzi, Bernabò Bocca e Giorgia Meloni[/caption]\r

\r

Il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, è stato riconfermato alla guida della federazione degli albergatori con i suoi 27mila associati: una scelta votata all'unanimità in occasione della 76a Assemblea Nazionale inaugurata a Roma, presso il Salone delle Fontane all'Eur. L'assemblea plenaria ha infatti deciso all'unisono di ridare la fiducia al leader già in carica.\r

\r

Questa è la prima notizia. La seconda è che all'Assemblea di Federalberghi ha partecipato anche il presidente del consiglio Giorgia Meloni. Naturalmente gli albergatori si sono spellati le mani appena è salita sul palco a parlare. E va bene così. Il presidente ha iniziato con il solito elenco di dati già conosciuti. 13% del Pil, superata la Francia nelle presenze, ma adesso ci prepariamo a superare anche la Spagna, e cose del genere.\r

\r

Poi ha virato su ciò che il governo, e nello specifico il ministero del turismo ha fatto per il settore. Secondo il nostro modesto punto di vista non tanto. Detassare le mance significa mortificare ancora di più i lavoratori (specialmente gli stagionali) che dovrebbero avere uno stipendio adeguato e non retribuzioni da terzo mondo.\r

Hormuz\r

Infine la questione che interessa tutti: Hormuz. Il presidente Meloni ha ricordato come sia importante Hormuz, ma non solo per il gas e l'energia, anche per l'agricoltura, perché le navi trasportano i fertilizzanti e altri settori (facendo immaginare un livello inflattivo pauroso). E alla fine la sviolinata. «Noi siamo un popolo complicato, quando tutto va bene ci lamentiamo, ma quando ci sono delle difficoltà ecco che ci uniamo e iniziamo a correre».\r

\r

Se la situazione non si sblocca, altro che correre, rimarremo senza carburante per i voli delle vacanze. Gli alberghi protesteranno, i tour operator e le agenzie già lo fanno. Le compagnie aeree stanno iniziando a tagliare i voli. Altro che correre, qui si ferma tutto. Quindi, Giorgia, lascia stare gli italiani e il loro DNA. Pensa a quello che devi fare.\r

\r

Infine il ringraziamento di Bernabò Bocca per la rielezione. «Sentire la partecipazione di tutta la mia gente e, soprattutto, realizzare che ci sia ancora entusiasmo nell'avermi alla guida di una federazione importante come la nostra, mi dà la giusta carica per tenere testa a questa nomina – ha dichiarato a caldo Bocca – Considero un onore essere riconfermato in questo ruolo: grazie al consenso generale, resterò nella grande casa dell'ospitalità. Mi sento pronto ad affrontare tutte le nostre battaglie ancora una volta insieme, costruendo il turismo del futuro».\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"Bocca di nuovo presidente. Giorgia Meloni: brevi cenni sull'universo","post_date":"2026-04-20T10:46:00+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1776681960000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512178","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tagli anche in casa Air Canada per i costi elevati del fuel: la compagnia aerea interrompe temporaneamente i voli da Toronto e Montreal verso New York Jfk, in un momento di crescente preoccupazione a causa del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, che all’inizio di aprile è entrato in una fragile fase di cessate il fuoco.\r

\r

Le notizie altalenanti sulla riapertura dello stretto di Hormuz da una parte hanno contribuito ad alleggerire i prezzi del petrolio, ma dall'altra i costi del carburante rimangono significativamente elevati dopo settimane di stop dei rifornimenti.\r

\r

«I prezzi del carburante per aerei sono raddoppiati dall’inizio del conflitto in Iran, con ripercussioni su alcune rotte a bassa redditività e su voli che ora non sono più economicamente sostenibili», ha spiegato Air Canada in un comunicato. «In risposta a questa situazione, stiamo apportando modifiche agli orari, tra cui alcune riduzioni della frequenza dei voli».\r

\r

Modifiche che, precisa Air Canada, incideranno sull'1% della sua capacità complessiva di trasporto passeggeri.\r

\r

Il vettore canadese ha comunicato che i voli in partenza da due delle principali città canadesi saranno sospesi a partire dal 1° giugno, con ripresa prevista per il 25 ottobre: le rotte interessate includono un volo da Montreal e tre da Toronto, secondo quanto riportato dalla Canadian Broadcasting Corporation (Cbc), che cita un portavoce di Air Canada.\r

\r

«I passeggeri interessati saranno contattati per valutare opzioni di viaggio alternative» ha dichiarato un portavoce della compagnia aerea, riferendosi all'aeroporto LaGuardia di New York e all'aeroporto internazionale Newark Liberty nel New Jersey. Il portavoce ha affermato che Air Canada continuerà a volare verso gli aeroporti di LaGuardia e Newark «34 volte al giorno da sei città in tutto il Canada».\r

\r

Tra le altre sospensioni temporanee decise dalla compagnia aerea figurano la rotta Salt Lake City-Toronto, che verrà interrotta dal prossimo 30 giugno con l'intenzione di riprenderla nel 2027, nonché un rinvio del lancio del collegamento da Guadalajara (Messico) a Montreal.","post_title":"Air Canada e il caro fuel: capacità ridotta dell'1%. Voli su New York sospesi fino a ottobre","post_date":"2026-04-20T09:47:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776678460000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512148","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Msc Crociere ha comunicato che Msc Euribia ha lasciato Dubai, ha attraversato in sicurezza lo stretto di Hormuz ed è ora in viaggio verso il Nord Europa. Il passaggio è stato completato in stretto coordinamento con le autorità competenti.\r

\r

La stagione in Nord Europa\r

La nave è in rotta per riprendere la sua stagione nel Nord Europa e, poiché la nave potrà ora rientrare prima del previsto, Msc Crociere conferma che la crociera in partenza il 16 maggio da Kiel (e il 17 maggio da Copenaghen) si svolgerà come pianificato in origine, con tutte le successive partenze confermate secondo programma. Gli ospiti le cui crociere sono state cancellate avranno la possibilità di trasferire la propria prenotazione su questa partenza, qualora lo desiderino, e saranno contattati direttamente per ulteriori dettagli.","post_title":"Msc Euribia lascia Dubai. Confermata la partenza da Kiel il 16 maggio","post_date":"2026-04-20T09:12:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1776676328000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512129","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Iran riapre lo Stretto di Hormuz a tutte le navi commerciali, petroliere comprese, fino alla fine della tregua con gli Stati Uniti. Il cessate il fuoco dura fino al 21 aprile.\r

\r

\"In linea con il cessate il fuoco in Libano, il passaggio per tutte le navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz\", determinante per il commercio del 20% del petrolio mondiale, è dichiarato completamente aperto per il restante periodo di cessate il fuoco, sulla rotta coordinata già annunciata dall'Organizzazione portuale e marittima della Repubblica islamica dell'Iran\", annuncia il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi.\r

\r

Naturalmente ci vorrà un po' di tempo affinché la navigazione i ritorni ai ritmi normali. La cosa importante che il blocco sia terminato (almeno per il momento) e che in Europa si possa trarre un sospiro di sollievo, non solo per il turismo (che a noi interessa più di tutto) ma per l'insieme della gestione energetica che rischiava di andare in una crisi spaventosa.","post_title":"Lo Stretto di Hormuz è aperto. Le navi possono passare. Meno male","post_date":"2026-04-17T18:44:52+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1776451492000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512102","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_512105\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Alessandro Gandola[/caption]\r

\r

Uzbekistan, Vietnam, Oman e Il Cairo entrano nel portfolio delle destinazioni programmate da Baobab. L'operatore di casa Th aggiunge Il Cairo, che va a completare una programmazione già articolata sull’Egitto, destinazione strategica per Baobab, accanto a Sharm el Sheikh, Marsa Alam, Hurghada e alle crociere sul Nilo.\r

\r

«Con l’apertura del nuovo Grand Egyptian Museum, la capitale egiziana ha registrato un rinnovato interesse da parte del grande pubblico – afferma Alessandro Gandola, direttore tour operator Baobab –. Per questo abbiamo scelto di ampliare l’offerta con soluzioni più semplici e flessibili rispetto ai classici itinerari con crociera, rendendo Il Cairo accessibile anche per soggiorni brevi, come un long weekend. I numerosi collegamenti diretti dall’Italia, anche operati da compagnie low cost, permettono inoltre di proporre la destinazione a condizioni molto competitive».\r

Viaggi da sogno a prezzi accessibili\r

Uzbekistan, Vietnam e Oman sono invece protagonisti, insieme a Giordania e Messico, del nuovo catalogo “Viaggi da sogno”. Su queste destinazioni Baobab propone itinerari pensati per un pubblico ampio, con formule di viaggio semplici e accessibili: tour di circa sette notti, accompagnati da guide locali parlanti italiano, partenze garantite con un minimo di due partecipanti e gruppi contenuti.\r

\r

«L’obiettivo su queste destinazioni – prosegue Gandola – è offrire il miglior rapporto qualità-prezzo per il classico tour di primo approccio, rivolto a chi visita questi Paesi per la prima volta. Si tratta dei prodotti più richiesti dal mercato e su cui intendiamo rafforzare il nostro posizionamento come operatore di riferimento».\r

\r

Per una clientela alla ricerca di esperienze più esclusive e personalizzate, Th Group affianca all’offerta Baobab il brand Markando, specializzato in viaggi tailor made. Grazie a questo operatore, è possibile costruire itinerari su misura, con guide private, servizi dedicati e percorsi meno convenzionali, calibrati sulle esigenze specifiche di ogni viaggiatore.","post_title":"Baobab amplia l'offerta: in arrivo Uzbekistan, Vietnam, Oman e Il Cairo","post_date":"2026-04-17T12:37:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1776429431000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512067","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il World Travel & Tourism Council (WTTC) ha presentato oggi il suo ultimo rapporto, \"Cruising for Impact\", che evidenzia l'impatto positivo del turismo crocieristico sulle comunità e le destinazioni di tutto il mondo.\r

\r

Il rapporto mostra come il turismo crocieristico agisca da potente motore di opportunità, sostenendo i mezzi di sussistenza locali, rafforzando le comunità e creando valore a lungo termine nelle destinazioni costiere e portuali.\r

\r

Oltre a questi impatti positivi, il settore ha contribuito con 98,5 miliardi di dollari al Pil globale e ha generato 199 miliardi di dollari di produzione economica totale, sostenendo 1,8 milioni di posti di lavoro e erogando 60,1 miliardi di dollari in salari nel 2024, a testimonianza della sua portata e del suo impatto globale.\r

\r

Un dato chiave, basato sui dati della Cruise Lines International Association (CLIA), evidenzia che oltre il 60% dei passeggeri delle crociere ritorna nelle destinazioni scoperte per la prima volta proprio grazie a una crociera, dimostrando come il settore non solo metta in contatto i viaggiatori con nuovi luoghi, ma contribuisca anche a sostenere la domanda turistica a lungo termine e i benefici continui per le comunità locali.\r

Integrazione\r

Il rapporto evidenzia anche la profonda integrazione del turismo crocieristico con le economie locali, con oltre 1,4 milioni di posti di lavoro sostenuti a terra. Mostra inoltre che per ogni 20 passeggeri di crociera, a livello globale viene sostenuto un posto di lavoro a tempo pieno, collegando direttamente la domanda turistica ai mezzi di sussistenza nelle diverse destinazioni.\r

\r

La ricerca del WTTC rivela una spesa diretta di 93 miliardi di dollari statunitensi legata alle crociere, gran parte della quale confluisce nelle attività commerciali locali, supportando imprenditori, piccole imprese e microeconomie turistiche nei porti e nelle destinazioni costiere di tutto il mondo.\r

\r

\r

\r

","post_title":"WTTC: il cruise ha generato 199 miliardi di dollari di produzione economica totale","post_date":"2026-04-17T11:31:00+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1776425460000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512014","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Busitalia rafforza i servizi di navigazione sul lago Trasimeno, in vista della stagione estiva: dallo scorso 4 aprile al 4 luglio e dal 31 agosto al 27 settembre 2026, infatti, l'offerta si rinnova potenziandosi con 59 collegamenti a/r nei giorni feriali, che diventano 93 nei festivi.\r

\r

Nel periodo di maggiore affluenza, dal 5 luglio al 30 agosto 2026, il servizio sarà ulteriormente intensificato, arrivando a 98 collegamenti giornalieri. I collegamenti assicurano l’accesso alle principali direttrici del lago, con servizi dedicati verso Isola Maggiore e Isola Polvese, raggiungibili dalle località di Passignano sul Trasimeno, Tuoro Navaccia, Castiglione del Lago e San Feliciano.\r

\r

Nel periodo primaverile e di fine estate (4 aprile – 4 luglio / 31 agosto – 27 settembre), il servizio offerto dalla società del gruppo Fs è organizzato con una modulazione per linea e giorni di esercizio. Nel periodo estivo (5 luglio – 30 agosto 2026), l’offerta viene ulteriormente potenziata, portando a 98 i collegamenti giornalieri A/R e ampliando il servizio su tutte le giornate sulle principali linee da Passignano, Tuoro, Castiglione del Lago e San Feliciano verso Isola Maggiore e Isola Polvese, garantendo così una maggiore frequenza e flessibilità negli spostamenti.\r

\r

Busitalia propone quindi \"un’offerta sempre più efficiente e rispondente alle esigenze di mobilità del territorio. I collegamenti verso Isola Maggiore e Isola Polvese si confermano infatti un elemento chiave per l’accessibilità e la valorizzazione del lago, contribuendo a sostenere l’attrattività turistica e la fruizione del patrimonio naturalistico\".","post_title":"Busitalia amplia i servizi di navigazione sul lago Trasimeno per l'estate","post_date":"2026-04-17T09:45:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776419128000]}]}}