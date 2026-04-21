L’Ue: «Ad oggi non si registrano carenze di carburante nell’Unione» «Allo stato attuale non c’è alcuna carenza di carburante per gli aerei»: questo il messaggio che emerge al termine della riunione odierna in teleconferenza dei ministri dei Trasporti Ue. Il commissario europeo ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas, ha spiegato che oggi «i mercati dei carburanti per aeronautica sono più tirati del normale, stiamo monitorando la situazione molto da vicino assieme ai paesi membri per ogni parte industriale, ma lasciatemi rilevare che l’Europa mantiene scorte di emergenza e che queste scorte possono essere e saranno rilasciate solo se necessario. A questo stadio tuttavia il mercato sta gestendo la pressione e non ci sono prove di penurie». Le cancellazioni voli? Per i costi elevati, non per mancanza di fuel Tzitzikostas ha sottolineato che non sono previste «grandi cancellazioni voli nelle prossime settimane». E la precisazione: «Le linee o i voli cancellati non sono stati cancellati per mancanza di carburante per aerei. Sono stati cancellati a causa degli alti prezzi del carburante e, ad oggi, non abbiamo alcuna indicazione che ci saranno cancellazioni diffuse nel settore aereo nelle prossime settimane o nei prossimi mesi». Il ministro ha evidenziato che «il 70% del cherosene è prodotto in Europa e il restante 30% è importato, di cui solo la metà viene dal Golfo» Persico. «Tuttavia dobbiamo essere preparati. Domani delineeremo i nostri piani per mettere a riparo l’Europa dall’impatto della crisi sui fossili, e qui il coordinamento è cruciale. Annunceremo la creazione di un nuovo osservatorio sui carburanti che monitorerà le forniture di carburanti e, ovviamente, conminceremo con i carburanti per l’aeronautica». La questione rimborsi Inoltre, ha chiarito il commissario, sulle cancellazioni di voli nell’Unione europea, «finché non ci sono circostanze straordinarie, il passeggero ha il diritto ad ottenere compensazioni. E riteniamo che le cancellazioni di voli dovute ad alti prezzi dei carburanti non si qualifichino necessariamente come circostanze straordinarie». Condividi

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Le cancellazioni voli? Per i costi elevati, non per mancanza di fuel\r

Tzitzikostas ha sottolineato che non sono previste «grandi cancellazioni voli nelle prossime settimane». E la precisazione: «Le linee o i voli cancellati non sono stati cancellati per mancanza di carburante per aerei. Sono stati cancellati a causa degli alti prezzi del carburante e, ad oggi, non abbiamo alcuna indicazione che ci saranno cancellazioni diffuse nel settore aereo nelle prossime settimane o nei prossimi mesi». \r

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Il ministro ha evidenziato che «il 70% del cherosene è prodotto in Europa e il restante 30% è importato, di cui solo la metà viene dal Golfo» Persico. «Tuttavia dobbiamo essere preparati. Domani delineeremo i nostri piani per mettere a riparo l'Europa dall'impatto della crisi sui fossili, e qui il coordinamento è cruciale. Annunceremo la creazione di un nuovo osservatorio sui carburanti che monitorerà le forniture di carburanti e, ovviamente, conminceremo con i carburanti per l'aeronautica».\r

La questione rimborsi\r

Inoltre, ha chiarito il commissario, sulle cancellazioni di voli nell’Unione europea, «finché non ci sono circostanze straordinarie, il passeggero ha il diritto ad ottenere compensazioni. E riteniamo che le cancellazioni di voli dovute ad alti prezzi dei carburanti non si qualifichino necessariamente come circostanze straordinarie».","post_title":"L'Ue: «Ad oggi non si registrano carenze di carburante nell'Unione»","post_date":"2026-04-21T14:27:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1776781632000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512351","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_355923\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Elisabetta Fabri[/caption]\r

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L’Associazione ribadisce con forza che il gettito della tassa di soggiorno deve essere rigorosamente destinato al turismo, alimentando investimenti che tornino a beneficio del settore e della competitività delle destinazioni. In questo scenario, Confindustria Alberghi chiede con urgenza l’istituzione di un tavolo tecnico sulla tassa di soggiorno, volto a condividere criteri chiari di utilizzo delle risorse e modalità applicative uniformi.\r

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L’albergo non può infatti essere considerato un esattore al servizio degli enti locali. Va sollevata con fermezza la questione dei costi di gestione legati all'imponente lavoro amministrativo richiesto per la riscossione: ad oggi, le strutture alberghiere agiscono di fatto come esattori senza alcun compenso, sostenendo oltretutto direttamente gli oneri legati alle commissioni delle carte di credito per il versamento dell'imposta.\r

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“È fondamentale che i proventi tornino ad alimentare il circolo virtuoso del turismo. Chiediamo trasparenza e un coinvolgimento attivo nella programmazione degli investimenti, affinché il contributo dei nostri ospiti – che secondo le stime JFC potrebbe toccare 1,2 miliardi nel 2026 – sia realmente finalizzato al miglioramento dei servizi e dell'accoglienza italiani”, ha sottolineato Elisabetta Fabri Presidente di Confindustria Alberghi.","post_title":"Fabri (Confindustria Alberghi): «La tassa di soggiorno deve ritornare al turismo»","post_date":"2026-04-21T11:50:07+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1776772207000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512303","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_512309\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Isabella Candelori[/caption]\r

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«Vogliamo dare un segno al mercato per andare oltre la contingenza con un sistema di misure integrate, forti di un fattore che è davvero in grado di fare la differenza come il nostro know-how: dal blocco dei prezzi alla flessibilità operativa, l’obiettivo è ridurre l’esposizione al rischio e rendere la vacanza una scelta priva di fattori di stress, grazia alle garanzie concrete che siamo in grado di offrire. In un mercato che richiede risposte tangibili, è su questo terreno che si giocano la differenza competitiva e la capacità di tenuta: non nella promessa, ma nella capacità di garantire» commenta Isabella Candelori, direttrice commerciale trade Italia.\r

L’integrazione tra know-how, stabilità economica e flessibilità operativa definisce l’operatore come soggetto in grado di muoversi in uno scenario complesso, assumendo un ruolo attivo nell’assorbimento, e nella conseguente riduzione del rischio lungo tutta la catena del valore.\r

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La leva prezzo garantito\r

Su questa base, Nicolaus Group interviene su uno degli elementi più esposti alle dinamiche attuali: il prezzo. Tutti i pacchetti per vacanze individuali sono oggi coperti dal “prezzo garantito”, uno strumento che fa parte del dna del gruppo e che consente di bloccare il costo al momento della prenotazione, neutralizzando i potenziali effetti delle oscillazioni legate a carburante e valute.\r

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Liberi di cambiare\r

Accanto alla stabilità economica, il gruppo introduce una leva altrettanto strategica: la flessibilità. La promozione “Estero, liberi di cambiare”, attiva su Egitto e Tunisia la possibilità di modificare destinazione o data fino a 14 giorni dalla partenza, senza rigidità. Nel concreto, l’iniziativa consente di rivedere la propria scelta in modo semplice e senza impatti penalizzanti, mantenendo il valore dell’investimento e adattandolo delle esigenze personali: una leva operativa che agisce anche come acceleratore del processo di acquisto. In questo modo, la prenotazione non viene percepita come un vincolo, ma come una scelta reversibile e quindi più accessibile anche in presenza di incertezza. Per il trade, si traduce in una maggiore tenuta delle vendite e in una riduzione del rischio di cancellazioni; per il cliente, in una gestione più serena della pianificazione.\r

«Con \"Liberi di cambiare\" trasformiamo un potenziale elemento di blocco in una leva di attivazione della domanda: la possibilità di ripensare il viaggio senza penalità consente al cliente di prenotare oggi, mantenendo margini di scelta in grado di accogliere il sentiment e i desideri di massima flessibilità del cliente» conclude Candelori.\r

","post_title":"Il gruppo Nicolaus-Valtur sostiene il mercato con \"Zero rischi, vacanze più leggere”","post_date":"2026-04-21T10:25:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1776767119000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512298","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 10 aprile, tutti i viaggiatori che entrano in Europa e non necessitano di visto sono soggetti alla registrazione biometrica alle frontiere. Questa operazione sta causando problemi e ritardi in molti aeroporti, soprattutto nell'Europa meridionale.\r

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Ieri la Grecia ha deciso di revocare tale requisito per i cittadini britannici, alleviando così la congestione negli aeroporti del paese. L'anno scorso, 4,89 milioni di turisti britannici hanno visitato il paese, il che ci dà un'idea della differenza rispetto alla seconda nazionalità più colpita.\r

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L'ambasciata greca a Londra ha rilasciato una dichiarazione in cui si legge: \"Aggiornamento per i titolari di passaporto britannico. Nell'ambito dell'implementazione del sistema Ees, i titolari di passaporto britannico saranno esentati dall'obbligo di registrazione biometrica ai valichi di frontiera.\"\r

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Non sono state fornite ulteriori informazioni, né sulla durata del provvedimento né sulle modalità di coordinamento con l'Europa. È importante considerare che un viaggiatore britannico può entrare in Grecia e poi recarsi in un altro Paese dell'Unione Europea, il che crea un problema teorico all'uscita dall'area Schengen.","post_title":"La Grecia abolisce la registrazione biometrica per i britannici","post_date":"2026-04-21T09:53:01+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1776765181000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512294","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha concluso il suo primo finanziamento in leasing per 2 Airbus A330-900, realizzato con con Crédit Agricole Cib come global arranger.\r

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Nel dicembre 2025 e nell’aprile 2026, Crédit Agricole Corporate e Investment Bank ha finalizzato per Ita Airways la sua prima operazione di aircraft finance lease. I due A330-900neo, equipaggiati con motori Rolls-Royce Trent 7000, sono entrati immediatamente a far parte della flotta operativa della compagnia.\r

Il vettore avanza così lungo il percorso di modernizzazione della flotta alla base degli ambiziosi obiettivi di sostenibilità. Dotati dei motori Rolls-Royce Trent 7000 e di avanzate innovazioni aerodinamiche, gli Airbus A330neo consentono una riduzione fino al 25% sia in termini di consumi di carburante che di emissioni di CO₂.\r

Alla fine di marzo 2026, la flotta Ita risulta composta da 106 aeromobili con un’età media di 6,2 anni; il 74% degli aeromobili è di nuova generazione. Nell’ambito del Piano Strategico 2025-2030, la compagnia punta a una transizione verso una flotta quasi interamente di nuova generazione ed ecosostenibile. Grazie alla riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO₂ fino al 25%, la compagnia si posiziona per avere la flotta più giovane e sostenibile d’Europa.\r

«Questo accordo rappresenta un ulteriore traguardo nell’espansione della flotta di nuova generazione di Ita Airways - ha dichiarato Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale del vettore - ed è in linea con la strategia della compagnia di incrementare il ricorso a un contributo equilibrato del leasing finanziario degli aeromobili, consentendo un costo del debito più sostenibile. L’operazione è stata resa possibile dalla crescente reputazione della compagnia presso la comunità finanziaria, costruita sulla solida performance del 2024 – il nostro primo pareggio Ebit - e sul primo risultato netto positivo del 2025».","post_title":"Ita Airways, acquisiti due A330-900 con la chiusura del primo finanziamento in leasing","post_date":"2026-04-21T09:45:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776764742000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512275","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si prevede che il settore crocieristico globale continuerà il suo trend positivo nel 2026, con una previsione di 38,3 milioni di passeggeri, pari a un aumento del 4% rispetto alla crescita del 7,5% registrata alla fine del 2025. \r

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Secondo gli ultimi dati diffusi da Clia, il settore sta vivendo livelli record, con una tendenza al rialzo che dovrebbe raggiungere i 42,1 milioni di passeggeri nel 2029. In questo contesto di espansione, gli Stati Uniti ribadiscono la loro leadership, contribuendo con il 55% dei passeggeri crocieristici provenienti dai principali mercati mondiali.\r

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La differenza fondamentale risiede nella velocità di crescita, come evidenziato nel rapporto annuale dell'associazione, \"State of the cruise industry\". Secondo questi dati, come riporta Hosteltur, il 2025 si è chiuso con un aumento del 7,5% rispetto all'anno precedente, mentre le previsioni per il 2026 indicano una crescita del 4% . Il settore, quindi, continuerebbe a raggiungere livelli record, ma con una traiettoria più moderata rispetto a quella osservata durante la fase più intensa della ripresa.\r

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Dopo 31,1 milioni di passeggeri nel 2023, il settore è cresciuto fino a raggiungere i 34,6 milioni nel 2024 e i 37,2 milioni nel 2025, mentre Clia fissa ora l'obiettivo per il 2026 a 38,3 milioni. Gli stessi dati estendono questa crescita a 40,3 milioni nel 2027, 41,2 milioni nel 2028 e 42,1 milioni nel 2029.\r

I mercati principali\r

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Gli Stati Uniti si confermano ancora una volta al primo posto con 20,6 milioni di passeggeri, registrando un aumento del 7,5% rispetto all'anno precedente. Seguono la Germania con 2,8 milioni e il Regno Unito e l'Irlanda con 2,5 milioni. L'Australia ha totalizzato 1,4 milioni di passeggeri, il Canada 1,3 milioni, mentre Italia e Cina hanno raggiunto ciascuna 1,1 milioni. Il Brasile ha registrato 783.800 passeggeri, la Francia 583.600 e Singapore 580.000. \r

Per quanto riguarda il profilo dei viaggiatori, si prevede che l'età media globale dei passeggeri delle crociere sarà di 46,7 anni nel 2025, mentre la durata media del viaggio sarà di sette giorni. In Nord America, il principale mercato di provenienza, l'età media sarà di 45,8 anni e la durata media del viaggio di 6,71 giorni.\r

In termini economici, l'industria delle crociere ha generato un impatto economico globale di 198,8 miliardi di dollari nel 2024, secondo gli ultimi dati disponibili. L'impatto è stato superiore del 18% rispetto al 2023 e del 29% rispetto al 2019. Il Nord America e l'Europa hanno rappresentato il 75% del totale, con 75 miliardi di dollari negli Stati Uniti e 69 miliardi di dollari in Europa. \r

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","post_title":"Clia, crociere in salute: nel 2026 attesi 38,3 milioni di passeggeri (+4%)","post_date":"2026-04-21T09:13:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1776762833000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512267","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norse Atlantic Airways ha eliminato tutti i voli per Los Angeles dall'operativo dell'estate 2026: tra questi ci sono i collegamenti diretti da Roma Fiumicino, Londra Gatwick e Parigi Charles de Gaulle.\r

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L'ennesima decisione dettata dall’impennata dei prezzi del carburante legata al conflitto in Medio Oriente, che si traduce in un’importante riorganizzazione del network, che vede il vettore privilegiare rotte più redditizie e voli di durata inferiore.\r

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Un recente report di Norse Atlantic Airways mostra come lo scorso marzo la compagnia abbia raggiunto un Trask (Total Revenue per Available Seat Kilometer) record di 6,4 centesimi di dollaro, pari ad una crescita del 59% rispetto allo stesso periodo del 2025. Nonostante questi ricavi record e un load factor del 99%, l'attuale contesto geopolitico ha reso necessaria una profonda revisione del network.\r

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I voli da Los Angeles sono tra le rotte più lunghe tra quelle operate dalla compagnia aerea, il che li rende estremamente sensibili alla volatilità del petrolio, che ha raggiunto il picco di 200 dollari al barile a seguito delle chiusure dello stretto di Hormuz.\r

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La flotta Norse, interamente composta da Boeing 787-9, è equipaggiata con motori Rolls-Royce Trent 1000: malgrado questi propulsori offrano un'efficienza nei consumi fino al 20% superiore rispetto agli aerei della generazione precedente come l'Airbus A330, il costo operativo per attraversare il continente americano verso l'Europa è diventato insostenibile. Nel mercato low cost a lungo raggio, il carburante rappresenta in genere dal 35% al 45% delle spese operative; tuttavia, nella crisi energetica del 2026, questa cifra ha superato il 55% per i segmenti a raggio ultra-lungo.\r

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Lo schedule estivo si concentrerà ora sul potenziamento dei voli dalla costa orientale degli Stati Uniti, in particolare verso New York Jfk e Orlando, oltre che sui collegamenti con Bangkok e Città del Capo, che hanno dimostrato una maggiore resistenza alle attuali pressioni sui costi.","post_title":"Norse Atlantic cancella i voli su Los Angeles, inclusi quelli da Roma Fiumicino","post_date":"2026-04-21T09:00:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776762014000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512259","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si allunga l'elenco delle compagnie aeree che intervengono con tagli di rotte sui propri operativi, per compensare almeno in minima parte all'escalation del prezzo del carburante, innescato dal conflitto in Iran.\r

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E, di pari passo, si allungherà a breve l'elenco dei vettori che si troveranno a fare i conti con i bilanci in rosso: a metà maggio l’intero utile previsto per il 2026 per il trasporto aereo (41 miliardi di dollari) verrà infatti annullato proprio a causa della guerra in Medio Oriente.\r

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I dati sono quelli dell'analisi pubblicata da Il Corriere.it, che spiega come nel 2025 il cherosene abbia pesato per il 26,8% dei costi totali delle compagnie aeree, con un prezzo medio di 90 dollari al barile. Sulla base delle proiezioni della Iata per la redditività del settore nel 2026 (pari al 3,9%), gli analisti calcolano che ogni aumento di un dollaro al barile di jet fuel - che era stato stimato per quest’anno a 88 dollari, prima del conflitto - porta la spesa per il jet fuel a salire di 2,86 miliardi di dollari.\r

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Nella settimana terminata il 10 aprile la Iata comunica che il barile di cherosene ha toccato, su scala mondiale, i 197,83 dollari (sopra i 200 in Europa, Asia, Oceania e Africa), quindi più del doppio di quegli 88 dollari stimati a dicembre. In altre parole le compagnie stanno pagando circa 400 milioni di dollari in più, al giorno, soltanto per il cherosene, secondo gli esperti, tenendo conto anche del fuel hedging.\r

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Se per il 2026 la Iata stimava che la bolletta energetica avrebbe pesato per il 26% dei costi complessivi dei vettori, con il cherosene a livelli record la media mondiale si aggira ora attorno al 38%. «Ciò significa che per tante low cost e le aviolinee medio-piccole il carburante ora pesa più del 50% dei costi operativi», spiegano gli esperti.","post_title":"Caro carburante: tremano i conti delle compagnie aeree, utili azzerati per molte","post_date":"2026-04-20T15:28:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776698914000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512233","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair lancia una campagna aggressiva in un contesto segnato dall'aumento dei prezzi del carburante per aerei, più che raddoppiati dall'inizio della guerra in Medio Oriente.\r

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La compagnia aerea low-cost irlandese, più protetta rispetto alla maggior parte dei suoi concorrenti grazie al fatto che l'80% del suo carburante per aerei è coperto da contratti di hedging a 67 dollari al barile, ha annunciato il lancio di una promozione di 48 ore con biglietti a partire da 16,99 euro per viaggi a maggio e giugno.\r

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Questa offerta a tempo limitato sarà disponibile dalle prime ore del mattino di martedì 21 aprile fino alla mezzanotte di mercoledì 22 aprile.\r

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Queste tariffe speciali sono prenotabili tramite l'app e il sito web della compagnia irlandese, pertanto le agenzie di viaggio ne sono escluse.\r

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","post_title":"Ryanair, in barba al caro carburante, promuove biglietti a 16,99 euro","post_date":"2026-04-20T13:41:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776692510000]}]}}