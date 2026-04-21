Casa Laveni, apre a Brera un boutique hotel di charme Casa Laveni apre a Milano. Il boutique hotel di 30 camere situato all’interno di un palazzo neoclassico restaurato nel quartiere di Brera è stato realizzato dal proprietario Bohopo e progettato da Delogu Architecture in collaborazione con Studio Sacchi Architetti. Come riporta TravelDailyNews, l’edificio trasforma una residenza privata dei primi del Novecento in un indirizzo di ospitalità di lusso che coniuga il patrimonio architettonico con il design contemporaneo. Situato in via dei Bossi, a pochi passi dal teatro alla Scala, dal Duomo di Milano e dalla galleria Vittorio Emanuele II, l’hotel si trova in uno dei quartieri culturali più rinomati di Milano. La struttura occupa l’ex residenza dell’ingegnere Giuseppe Laveni, il cui lavoro ha contribuito alla realizzazione di alcuni dei simboli architettonici della città, tra cui l’Excelsior Hotel Gallia e il cinema Odeon. «Mentre Milano continua ad affermarsi come una delle capitali culturali più dinamiche d’Europa, Casa Laveni rappresenta una nuova avanguardia dell’ospitalità, profondamente radicata nel patrimonio architettonico e culturale della città, ma al contempo proiettata verso un futuro più creativo e orientato al design – ha dichiarato Minas Terlidis, co-fondatore e ceo di Bohopo -. Abbiamo concepito l’hotel come una naturale estensione del ritmo creativo di Brera. Ogni momento è inconfondibilmente milanese, ma al contempo sottilmente inaspettato, con un senso di intimità che fa sentire come a casa». Il concept progettuale trae ispirazione dalla precedente funzione residenziale dell’edificio. Gli interni, curati da Delogu Architecture, conservano la struttura neoclassica e il carattere architettonico del palazzo, introducendo al contempo elementi più morbidi ed espressivi. Tra gli elementi preservati figurano la facciata, i cornicioni decorativi e le colonne originali in ghisa, mentre i nuovi interventi includono tonalità azzurre, arredi scultorei e texture stratificate. «Il nostro punto di partenza è stata la duplice natura dell’edificio, concepito come abitazione privata – ha affermato Francesco Delogu di Delogu Architecture -. La filosofia che ne è scaturita si sviluppa come un dialogo calibrato tra epoche. Volevamo preservare quell’autentico senso di intimità domestica, introducendo al contempo un elemento onirico». Gli spazi Gli spazi comuni sono stati concepiti come una sequenza di ambienti domestici piuttosto che come tradizionali camere d’albergo, rafforzando così le origini residenziali del progetto. Gli spazi comuni sono pensati per fungere da salotto intimo sia per gli ospiti che per i visitatori locali durante il giorno. La sera, l’atmosfera si trasforma, richiamando la tradizione milanese dell’aperitivo, grazie a un bar self-service che offre bevande gratuite. Al piano interrato, la palestra e l’area benessere riprendono lo stesso linguaggio di design sobrio, con l’utilizzo di legno naturale, piante e superfici a specchio. Le 30 camere sono state concepite come rifugi urbani compatti, che coniugano il comfort residenziale con dettagli di design scenografico. Il loro elemento più distintivo è il soffitto, dove motivi a nuvola reinterpretano la tradizione degli affreschi italiani attraverso un linguaggio visivo contemporaneo. Alcune camere selezionate includono terrazze private con vista sui tetti in terracotta di Brera. La suite è situata in uno degli angoli più caratteristici dell’edificio e si trova sotto un soffitto originale con travi in ​​legno. Include inoltre il motivo a nuvola, segno distintivo del progetto, sopra una vasca da bagno freestanding e un’ampia terrazza pensata per l’uso privato. L’hotel introduce anche Laveni Curates, un programma culturale permanente allestito nelle due vetrine che si affacciano su Via del Bossi. L’iniziativa utilizza la facciata come piattaforma per la moda e il design contemporanei, estendendo la presenza dell’hotel al quartiere circostante e posizionando la struttura all’interno della scena creativa milanese. «Siamo orgogliosi di ciò che il nostro team ha realizzato a Milano. L’acquisizione di una proprietà nel cuore di Brera e la sua trasformazione in uno degli hotel boutique più esclusivi della città testimoniano la solidità della visione e le capacità di realizzazione di Bohop – ha aggiunto Patrick Saada, presidente del consiglio di amministrazione di Bohop -. Questo progetto riflette la nostra capacità di individuare, acquisire e riconvertire immobili di pregio in destinazioni lifestyle eccezionali». Condividi

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Come riporta Travelmole, a seguito di un rigoroso e strategico processo di selezione il restauro, della durata prevista di circa 18 mesi, sarà affidato all'architetto d'interni parigino Tristan Auer, che ha accettato l'incarico di preservare il prestigio culturale del Burj Al Arab a Jumeirah. Noto per il suo approccio raffinato al restauro, il lavoro di Auer riflette un profondo rispetto per il patrimonio, l'artigianalità e la cura dei dettagli.\r

Thomas B. Meier, amministratore delegato di Jumeirah, ha commentato il programma di restauro affermando: «Il Jumeirah Burj Al Arab è molto più di un semplice punto di riferimento architettonico; è un simbolo di ambizione, maestria artigianale ed eccellenza duratura . Negli ultimi 27 anni, questa struttura ha accolto i suoi ospiti con la stessa passione e gli stessi standard di livello mondiale che la distinguono da qualsiasi altro hotel al mondo. Questo programma di restauro segna un nuovo capitolo nella storia del Jumeirah Burj Al Arab, un capitolo che preserverà con cura il patrimonio di quella che attualmente è l'unica struttura della nostra collezione Jumeirah in edizione limitata di indirizzi iconici, caratterizzati da un design distintivo». La chiusura della struttura giunge in un momento di incertezza per il turismo di Dubai, a seguito dell'inizio della guerra tra Iran e Israele-Stati Uniti. L'hotel ha subito danni lievi a causa della caduta di detriti sulla facciata in seguito all'intercettazione di un drone iraniano. Tuttavia, Jumeirah ha dichiarato a Reuters che \"i lavori a lungo attesi non sono collegati all'incidente di marzo\".\r

","post_title":"Il Burj Al Arab di Dubai chiude per 18 mesi: al via la ristrutturazione","post_date":"2026-04-20T15:20:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1776698458000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512247","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lvg Group comunica l'inserimento di tre nuovi cluster manager: Massimiliano Ameri, Antonio Pellegrino e Paolo Manzoni, chiamati a guidare alcuni dei territori più strategici per lo sviluppo di Lvg Hotel Collection.\r

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Le nuove nomine si inseriscono nel percorso di espansione del gruppo, che negli ultimi anni ha ampliato rapidamente il proprio portfolio alberghiero in Italia rafforzando la presenza in diverse destinazioni turistiche e di business travel.\r

Le tre nuove figure\r

Nel dettaglio, Massimiliano Ameri assume il ruolo di cluster manager per le aree di Verona e Mantova, territori chiave per lo sviluppo di Lvg Hotel Collection nel Nord Italia. Con oltre vent’anni di esperienza nel settore alberghiero, maturata in ruoli operativi e manageriali, Ameri ha sviluppato solide competenze nella gestione delle strutture, nel coordinamento dei team e nella creazione di esperienze di ospitalità di alto livello. La sua nomina accompagnerà lo sviluppo delle attività del gruppo in Veneto, dove Lvg ha recentemente consolidato la propria presenza con strutture di riferimento come l’hotel Gardenia di Verona.\r

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Antonio Pellegrino entra invece nel gruppo nel ruolo di cluster manager per la città di Novara, dove LvgHotel Collection è già attiva con tre strutture e progetti legati allo sviluppo dell’ospitalità urbana. Con oltre trent’anni di esperienza nell’hotellerie internazionale, Pellegrino ha diretto hotel a 4 e 5 stelle, resort di lusso, boutique hotel e progetti di albergo diffuso, sviluppando competenze trasversali che spaziano dalla leadership strategica alla gestione operativa, fino alla valorizzazione dei principali segmenti dell’hospitality.\r

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Per il territorio del lago Maggiore, una delle destinazioni leisure più iconiche del portfolio Lvg, il gruppo ha nominato Paolo Manzoni come cluster manager. Con una lunga esperienza internazionale, Manzoni ha lavorato in diversi paesi tra Europa, America Latina e Caraibi, maturando una solida esperienza nella gestione di strutture turistiche internazionali e nell’ottimizzazione delle performance operative.\r

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«Nell’ultimo anno Lvg Hotel Collection ha intrapreso un percorso di crescita molto significativo, che ci ha portato ad ampliare il numero delle strutture gestite e a rafforzare la nostra presenza sul territorio italiano - commenta Claudio Lavagna, ceo di Lvg Group -. Per continuare a crescere in modo solido e sostenibile è fondamentale rafforzare la struttura manageriale con professionisti di grande esperienza, capaci di supportare i team locali e coordinare lo sviluppo delle destinazioni. L’ingresso di Massimiliano Ameri, Antonio Pellegrino e Paolo Manzoni rappresenta un passo importante in questa direzione».\r

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","post_title":"Lvg Group: tre nuovi cluster manager e un ambizioso piano di espansione","post_date":"2026-04-20T14:46:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1776696387000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512182","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Maurizio Burlando è il nuovo direttore del Parco Nazionale delle Cinque Terre.\r

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Nato a Genova, Burlando è laureato in Scienze Geologiche e ha maturato una prima esperienza nella geologia ambientale e applicata. Per vent’anni ha diretto il Parco naturale regionale del Beigua, anche in qualità di responsabile del Geoparco Unesco; successivamente, per quasi otto anni, è stato direttore del Parco nazionale arcipelago Toscano e coordinatore tecnico della Riserva della Biosfera Mab Unesco “Isole di Toscana”.\r

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Tra gli altri incarichi ricoperti negli anni: valutatore per l’Unesco, Coordinatore del Forum nazionale dei geoparchi Italiani, presidente dell’Associazione italiana direttori aree protette e oggi membro del Comitato tecnico-scientifico di Federparchi. Fa inoltre parte del gruppo di esperti selezionati dalla Unione internazionale per la conservazione della natura per la valutazione delle candidature italiane alla Green List.\r

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Burlando sostituisce il direttore uscente Patrizio Scarpellini, che negli ultimi 13 anni ha ricoperto il ruolo con competenza, passione e senso delle istituzioni, garantendo efficienza e stabilità anche in fasi particolarmente complesse e contribuendo a consolidare le basi organizzative e professionali dell’Ente.\r

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«Con la nomina del direttore Burlando – dichiara il presidente del Parco Lorenzo Viviani – si completano gli organi direttivi dell’Ente e si apre una nuova fase. Abbiamo davanti un orizzonte importante: portare a compimento le attività in corso e avviare nuove progettualità, fondamentali per rafforzare le azioni di tutela e valorizzazione del nostro parco».","post_title":"Parco nazionale Cinque Terre, Maurizio Burlando nuovo direttore dell'ente","post_date":"2026-04-20T11:07:30+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1776683250000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512134","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_512136\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Daniela Bricola, vp attraction Gardaland Resort[/caption]\r

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La capacità di \"innovare sulla tradizione, per preservare i nostri asset sintonizzandoci al contempo sui trend di un mondo esterno in continua evoluzione, interconnesso e internazionale\". Daniela Bricola, vp attraction Gardaland Resort, introduce così le novità della stagione 2026 del parco che da qualche settimana ha riaperto le sue porte ad un pubblico sempre più vasto a livello di target e di provenienza. \r

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Obiettivo dichiarato è quello comune alla casa madre, il Gruppo Merlin, che richiama ogni anno \"60 milioni di ospiti nei parchi distribuiti in circa 20 paesi del mondo, forte di partner d'eccellenza da Legoland a Peppa Pig passando da Sony Pictures, e cioè diventare la destinazione per famiglie più amata al mondo. Da qui deriva il costante fermento, la continua innovazione per esperienze immersive e di valore\".\r

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E anche \"l’impegno a intercettare nuovi trend tramite un percorso di ascolto importante per assecondare aspettative e desideri di un pubblico che può essere davvero vasto, dalle famiglie ai bimbi, agli adolescenti ai giovani adulti\".\r

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Ospiti che vedono una quota significativa di visitatori internazionali \"grazie alla nostra location, e che alimentano le presenza nei mesi di spalla, coprendo bene i 9 mesi di apertura del parco\".\r

Le novità 2026\r

[caption id=\"attachment_512137\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Luisa Forestali, Go To Market director Gardaland Resort[/caption]\r

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Filo conduttore novità: mettere al centro le persone per le quali il tempo libero è sempre più esperienza, relazione, ricordo, spiega Luisa Forestali, Go To Market director, ricordando le iniziative che hanno già contraddistinto la comunicazione del parco nel 2026, come la tematizzazione della Metro 5 a Milano, \"che proseguirà fino ad agosto\".\r

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Tra le novità spicca il \"primo Gardaland Kpop Festival, il 13 e 14 giugno con appuntamenti esclusivi per l’intera giornata: due giorni che vedono l’arrivo dalla Corea del Sud di performer di livello internazionale, ma oltre alle band dal vivo ci saranno anche il food coreano e lezioni di dance\". Già confermata la presenza di Rocky, per la prima volta con una performance live in Europa, ma il programma è davvero ricco. \r

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Altra novità di richiamo l'evento temporaneo Minecraft “Meet the Mobs”, incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti, dal 18 luglio e per sei settimane. \"L'esperienza, inclusa nel biglietto di ingresso al parco, permetterà di incontrare i mob di Minecraft dal vivo in un evento interattivo all’insegna del divertimento pensato per tutta la famiglia, un ponte tra il mondo digitale e quello reale\", sottolinea Forestali.\r

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Nel parco saranno presenti sei scenari ispirati al mondo di Minecraft con cuccioli di Mob posizionati in diverse aree: completando il percorso e collezionandoli tutti si potrà ottenere un esclusivo premio digitale legato al gioco, al Minecraft Hub.\r

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Un’evoluzione continua che si riflette in un’offerta sempre più ampia: dal Parco alle esperienze estive di Legoland Water Park Gardaland, fino a Gardaland Sea Life Aquarium e alle tre strutture alberghiere del resort, \"il primo polo alberghiero tematizzato d’Italia, con ben 475 camere\".\r

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Con circa 500.000 mq di aree verdi, il resort rafforza il proprio impegno nella tutela della biodiversità e nello sviluppo delle energie rinnovabili. Su questa scia anche le nuove esperienze a contatto con la natura e aree dedicate alla biodiversità, con tanto di “Bug Hotel” e un progetto che ha portato alla piantumazione di 3.500 piante di oltre 60 specie.\r

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Da ultimo, ma non certo per importanza, la ricaduta occupazionale sul territorio: \"Siamo vicino alle 1300 presenze tra stagionali e occupati permanenti - conclude Daniela Bricola - e vorrei sottolineare un dato particolarmente significativo: nel 2026 oltre l’80% del personale stagionale ha scelto di tornare\".\r

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[gallery ids=\"512139,512142,512141\"]\r

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","post_title":"Gardaland e le novità 2026: \"Innovare sulla tradizione per intercettare un pubblico ampio\"","post_date":"2026-04-20T10:00:42+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1776679242000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512178","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tagli anche in casa Air Canada per i costi elevati del fuel: la compagnia aerea interrompe temporaneamente i voli da Toronto e Montreal verso New York Jfk, in un momento di crescente preoccupazione a causa del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, che all’inizio di aprile è entrato in una fragile fase di cessate il fuoco.\r

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Le notizie altalenanti sulla riapertura dello stretto di Hormuz da una parte hanno contribuito ad alleggerire i prezzi del petrolio, ma dall'altra i costi del carburante rimangono significativamente elevati dopo settimane di stop dei rifornimenti.\r

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«I prezzi del carburante per aerei sono raddoppiati dall’inizio del conflitto in Iran, con ripercussioni su alcune rotte a bassa redditività e su voli che ora non sono più economicamente sostenibili», ha spiegato Air Canada in un comunicato. «In risposta a questa situazione, stiamo apportando modifiche agli orari, tra cui alcune riduzioni della frequenza dei voli».\r

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Modifiche che, precisa Air Canada, incideranno sull'1% della sua capacità complessiva di trasporto passeggeri.\r

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Il vettore canadese ha comunicato che i voli in partenza da due delle principali città canadesi saranno sospesi a partire dal 1° giugno, con ripresa prevista per il 25 ottobre: le rotte interessate includono un volo da Montreal e tre da Toronto, secondo quanto riportato dalla Canadian Broadcasting Corporation (Cbc), che cita un portavoce di Air Canada.\r

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«I passeggeri interessati saranno contattati per valutare opzioni di viaggio alternative» ha dichiarato un portavoce della compagnia aerea, riferendosi all'aeroporto LaGuardia di New York e all'aeroporto internazionale Newark Liberty nel New Jersey. Il portavoce ha affermato che Air Canada continuerà a volare verso gli aeroporti di LaGuardia e Newark «34 volte al giorno da sei città in tutto il Canada».\r

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Tra le altre sospensioni temporanee decise dalla compagnia aerea figurano la rotta Salt Lake City-Toronto, che verrà interrotta dal prossimo 30 giugno con l'intenzione di riprenderla nel 2027, nonché un rinvio del lancio del collegamento da Guadalajara (Messico) a Montreal.","post_title":"Air Canada e il caro fuel: capacità ridotta dell'1%. Voli su New York sospesi fino a ottobre","post_date":"2026-04-20T09:47:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776678460000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512132","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Adesso basta. Prima lo riaprono poi lo richiudono. Non se ne può più. A questo proposito l'Iran annuncia la nuova chiusura dello Stretto di Hormuz in risposta al blocco imposto dagli Stati Uniti, riaccendendo la tensione nell'area strategica per il traffico energetico globale.\r

Teheran ha comunicato intanto la riapertura parziale del proprio spazio aereo, mentre diverse petroliere avevano avviato il transito nello Stretto. La situazione resta altamente instabile, con i nodi legati ai porti iraniani ancora irrisolti. Gli Stati Uniti mantengono la linea del blocco in assenza di un accordo con Teheran.\r

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Netanyahu e i suoi consiglieri sono rimasti \"scioccati\" dal post in cui Trump afferma che Washington ha proibito a Israele di bombardare il Libano: lo riportano media americani, secondo i quali Tel Aviv ha chiesto alla Casa Bianca chiarimenti.","post_title":"L'Iran ha di nuovo chiuso lo Stretto di Hormuz. Adesso basta","post_date":"2026-04-18T12:11:56+00:00","category":["senza-categoria"],"category_name":["Senza categoria"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1776514316000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512071","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Apre i battenti lunedì, 20 aprile, a Milano la mostra organizzata dall'Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), 'Guatemala Diseña con las Manos', accessibile ai visitatori fino al 26 aprile presso lo spazio Le Cavallerizze, in via Olona, 4.\r

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Si tratta di un progetto itinerante che celebra la fusione tra tradizione artigianale e design contemporaneo, invitando a scoprire la ricchezza culturale e creativa del Paese attraverso uno sguardo che unisce eredità millenaria, innovazione e sostenibilità.\r

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La mostra - che sbarca nel capoluogo lombardo in concomitanza alla Milano Design Week 2026 - nasce da una convocazione nazionale rivolta a studi di design, artigiani e artisti tessili, dalla quale una giuria internazionale ha selezionato i lavori di 17 studi di design guatemaltechi, riflesso della vitalità dell'attuale panorama creativo del Paese.\r

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L'asse centrale della proposta è un'installazione collaborativa ispirata al Tempio del Gran Giaguaro di Tikal, concepita come uno spazio simbolico di incontro tra passato e presente. La struttura, realizzata in alluminio, è avvolta da due pelli tessili che dialogano tra loro e rappresentano la connessione tra tradizione e innovazione. Il rivestimento esterno, Tejiendo Color, combina tecniche tessili tradizionali guatemalteche con strumenti digitali, utilizzando la mostacilla (perline di vetro) come materiale principale, ed è stato sviluppato insieme ad artigiane e artiste del lago Atitlán secondo un modello di commercio equo che genera lavoro dignitoso e rafforza le comunità. Il rivestimento interno intreccia motivi, colori e tecniche di diverse comunità maya in un unico tessuto collettivo, realizzato da donne di 21 consigli di tessitrici del Guatemala.\r

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All'interno della piramide, i visitatori si immergono in un'esperienza sensoriale immersiva che connette design, territorio e memoria. Attraverso architettura, suono e audiovisivi, l'installazione evoca le texture, i paesaggi e gli echi culturali del Guatemala - mercati, natura, lingue maya e tessili - proponendo un'esperienza che presenta il design come un'espressione viva di identità e futuro","post_title":"'Guatemala Diseña con las Manos' in mostra dal 20 aprile alla Milano Design Week","post_date":"2026-04-17T12:03:12+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1776427392000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512050","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Con l’apertura del nuovo volo diretto tra Roma Fiumicino e Košice, operato da Wizz Air il martedì e il sabato, si accende un riflettore su una destinazione ancora poco esplorata ma con un interessante potenziale per il mercato italiano: la Slovacchia orientale.\r

Il collegamento, presentato a Roma presso l’Ambasciata della Repubblica Slovacca in occasione di un incontro istituzionale con i principali attori del settore turistico, rappresenta un tassello strategico nello sviluppo dei flussi turistici tra i due Paesi e amplia concretamente le possibilità di programmazione per tour operator e agenzie di viaggio, grazie a una destinazione facilmente integrabile in itinerari dell’Europa centro-orientale e caratterizzata da un posizionamento competitivo anche in termini di costi.\r

Seconda città del Paese e cuore culturale della regione, Košice si propone come porta d’ingresso ideale a un territorio autentico, dove storia, natura e tradizioni convivono in equilibrio.\r

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Strategie di sviluppo\r

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«Il nuovo collegamento tra Roma e Košice rientra in una strategia di sviluppo più ampia, con l’obiettivo di ampliare progressivamente il network verso altre destinazioni europee, in base alla risposta del mercato», ha dichiarato Tomáš Jančuš, cfo e deputy ceo e membro del Consiglio di amministrazione di Airport Košice.\r

Sul fronte promozionale, ha aggiunto, la collaborazione con Northeast Slovakia Travel sarà centrale per rafforzare la presenza sul mercato italiano e supportare la commercializzazione dell’offerta.\r

Nella fase iniziale si registra una prevalenza di traffico outgoing dalla Slovacchia, ma la priorità resta quella di stimolare i flussi inbound dall’Italia, elemento chiave anche per valutare un eventuale incremento delle frequenze. Operativo tutto l’anno, il volo si rivolge a un pubblico diversificato che include leisure, business e studenti.\r

In questo contesto, il nuovo collegamento aereo da Roma non solo facilita l’accesso a Košice, ma apre nuove opportunità di sviluppo verso una destinazione ancora poco saturata e con ampi margini di crescita sul mercato italiano.\r

L’ambasciatrice della Repubblica Slovacca, Karla Matlasko Wursterová, ha sottolineato il ruolo strategico della connettività nei rapporti tra Italia e Slovacchia: «Abbiamo già relazioni commerciali molto solide, ma il nostro obiettivo è rafforzare ulteriormente il turismo.\r

«Vogliamo incrementare i flussi di turisti italiani, non solo slovacchi in Italia ma anche italiani in Slovacchia», ha aggiunto, evidenziando il potenziale di crescita dell’incoming.\r

«La Slovacchia orientale è una regione unica e straordinaria, capace di offrire un’ampia varietà di esperienze: dalle montagne alle città storiche, dai castelli alla natura incontaminata, fino alla gastronomia e alla cultura», ha concluso, ricordando anche la presenza di numerosi siti patrimonio Unesco.\r

(Quirino Falessi)","post_title":"Košice e la Slovacchia orientale: nuova rotta da Roma e opportunità per il trade","post_date":"2026-04-17T11:03:19+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1776423799000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"512023","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo smalto per le lounge Korean Air al Terminal 2 dell'Aeroporto Internazionale di Incheon: un intervento massiccio, durato 42 mesi e del valore di circa 76 milioni di dollari, che ha portato all'inaugurazione delle nuove First Class e della Prestige Class (West Lounge), aperte, rispettivamente, il 17 e il 16 aprile.\r

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La compagnia aerea ha modernizzato l'intera rete di lounge a Incheon: l'espansione raddoppia abbondantemente la capacità totale delle lounge, in vista dell'aumento del volume di passeggeri previsto in seguito alla sua integrazione con Asiana Airlines.\r

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Progettate intorno al concetto di “casa lontano da casa”, le nuove strutture danno priorità all'esperienza dei passeggeri attraverso servizi di ristorazione e comfort migliorati.\r

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La First Class Lounge si estende su 921 metri quadrati — 2,3 volte più grande della struttura precedente — è stata ripensata per concentrarsi sulla massima privacy. Lo spazio è suddiviso in una sala aperta e 11 suite private, consentendo ai passeggeri di rilassarsi in un ambiente appartato prima dell'imbarco.\r

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Gli interni traggono ispirazione dall’architettura tradizionale coreana, utilizzando pilastri in legno, travi e texture in ramiè (mosi). All’ingresso, i passeggeri vengono accompagnati in suite indipendenti per un’esperienza pre-volo in privato.\r

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Con una superficie di 2.615 metri quadrati e oltre 420 posti a sedere, la Prestige Class West Lounge è la più grande lounge di Incheon. Il design rispecchia l’identità di marca delle cabine premium di Korean Air, utilizzando una palette di colori che spazia dall’oro al nero e all’avorio.\r

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Ora, la superficie complessiva delle lounge di Korean Air a Incheon è passata da 5.105 a 12.270 metri quadrati, con un aumento della capienza totale da 898 a 1.566 posti. Il vettore gestirà sette lounge al Terminal 2 di Incheon: First Class, Miler Club, Prestige East Left, Prestige East Right, Prestige West, Prestige Garden East e Prestige Garden West.\r

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Il piano di rinnovo di Korean Air prevede ora lavori di potenziamento delle infrastrutture nei principali hub, tra cui l'Aeroporto Internazionale di Gimpo e il Jfk di New York, per garantire un'esperienza di servizio premium uniforme sull'intero network.\r

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","post_title":"Korean Air: terminata la ristrutturazione da 76 mln di dollari delle lounge a Seul-Incheon","post_date":"2026-04-17T09:26:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1776418000000]}]}}