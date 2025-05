Aeroporto di Trapani: risultato positivo. Oltre il milione di passeggeri L’assemblea dei soci di Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi, ha approvato all’unanimità il bilancio di esercizio 2024, che segna, per la seconda volta nella sua storia, un risultato economico d’esercizio positivo, con un consolidamento dei volumi di traffico oltre il milione di passeggeri e con l’avvio di nuovi investimenti. Il bilancio 2024 riporta un valore della produzione di circa 15 milioni di euro; un Ebitda di 900 mila euro ed un utile d’esercizio di 149 mila euro. Risultati positivi anche per la partecipata Tafs che ha chiuso l’esercizio 2024 con un utile di oltre 380 mila euro. Il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, oltre ad aver rimarcato nuovamente il ruolo sociale dello scalo, ha rappresentato in assemblea i risultati dell’esercizio 2024, caratterizzato dalla chiusura per circa un mese per lavori di ammodernamento delle infrastrutture di volo, e da una flessione del traffico rispetto alla precedente annualità, incrementata dalla chiusura per incendio di Fontanarossa. Vengono confermate le risultanze sul fondamentale ruolo di volano economico territoriale dell’attività aeroportuale, traducibile in oltre € 300 milioni annui di valore aggiunto. “Anche i risultati di questo bilancio – ha sottolineato il consiglio di amministrazione – sono un traguardo che ci dà grande soddisfazione e ci gratifica per il costante lavoro svolto, con l’obiettivo, tra gli altri, del non semplice risanamento economico dello scalo per giungere, nel corso del 2025-2026 anche ad una importante quanto indispensabile riqualificazione infrastrutturale. Un risultato per il quale il management è intervenuto su numerosi asset, con l’imprescindibile supporto del nostro azionista di maggioranza il governo della regione Siciliana”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489988 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con il lancio del nuovo collegamento diretto tra Roma e Denver di United Airlines, si apre una nuova entusiasmante opportunità per i viaggiatori italiani di scoprire il Colorado e la regione del Great American West. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Visit Denver, l'ufficio del Turismo del Colorado, The Great American West, United Airlines e Aeroporti di Roma, è stata celebrata con un evento di presentazione che si è svolto a Roma dedicato alle bellezze e alle esperienze offerte da queste destinazioni statunitensi. «Questa nuova rotta fra Roma e Denver si inserisce perfettamente nei nostri piani strategici per connettere la nostra destinazione con il mondo - ha dichiarato Richard Scharf, presidente e ceo di Visit Denver -. La nostra accogliente città si trova ai piedi delle Montagne Rocciose: rilassata, coinvolgente, e perfetta in ogni stagione, dove lo spirito dell’avventura incontra una genuina ospitalità». Il Colorado offre esperienze uniche in ogni periodo dell’anno. «Un’avventura all’aria aperta qui non sarebbe completa senza una visita al maestoso Rocky Mountain National Park o un tuffo nella storia western nei quartieri storici nati durante la corsa all’oro», ha affermato Tim Wolfe, direttore dell’Ufficio del Turismo del Colorado. «Con questo collegamento diretto ci aspettiamo un incremento significativo del numero di turisti italiani, attratti dai nostri innumerevoli itinerari estivi e invernali». Guardando al futuro, Wolfe ha annunciato che per il 2025 sono in programma diverse attività di marketing dedicate al mercato italiano, con l’obiettivo di rafforzare la presenza della destinazione e aumentare gli arrivi dall’Italia. L’espansione dell’offerta turistica statunitense non si ferma al solo Colorado. A essere promossa è anche la vasta regione del Great American West, che comprende quattro stati: Idaho, North Dakota, South Dakota e Wyoming. «È una regione autentica, ricca di paesaggi mozzafiato e di storia, davvero magica - ha commentato Olga Mazzoni, rappresentante italiana di The Great American West -. Offriamo al mercato italiano numerosi itinerari che spaziano dai parchi nazionali alla fauna selvatica, dai rodei estivi ai PowWow – le spettacolari cerimonie di danze e canti tradizionali dei nativi americani». (Quirino Falessi) [gallery ids="489992,489993,489991"] [post_title] => Denver porta d’accesso per Colorado e Great American West grazie al volo diretto di United [post_date] => 2025-05-07T15:21:40+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746631300000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489973 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In arrivo a Trapani diciotto operatori turistici internazionali e un gruppo di giornalisti di stampa nazionale specializzata per conoscere le opportunità e le tante esperienze turistiche che si possono fare nella provincia di Trapani. Il tour - che inizierà l’8 e si concluderà il 12 maggio - è organizzato dal Distretto turistico della Sicilia Occidentale allo scopo non solo di promuovere la destinazione West Sicily e far conoscere ed apprezzare le esperienze più “spendibili” ad operatori provenienti da diversi Paesi europei e anche dal Canada, ma anche e soprattutto per dare agli operatori locali la possibilità di presentare la variegata offerta dei servizi nei classici incontri B2B e workshop di settore. I buyers internazionali, selezionati grazie alle relazioni strette in questi anni con agenzie specializzate durante le più importanti fiere italiane ed estere, provengono da Lituania, Romania, Polonia, Spagna, Olanda, Turchia, Svezia Belgio, Regno Unito, Belgio, Croazia e Canada. “Questa è una delle iniziative che il Distretto ha avviato in qualità di DMC. Sarà una occasione importante non solo per promuovere il territorio ma anche e soprattutto per creare un significativo momento commerciale di scambio tra buyers internazionali e operatori locali, frutto di tante relazioni acquisite nel corso degli anni - ha dichiarato la presidente del Distretto turistico Rosalia D’Alì “Sarà anche una occasione di promozione della nostra provincia, fatta “in casa” e a costo zero per i nostri operatori he continuiamo a sostenere, puntando sulla valorizzazione delle tante eccellenze che fanno di questo territorio un luogo sempre più richiesto da italiani e stranieri. Programmi Sono previsti tre programmi paralleli con tour che abbracciano tutta la provincia e consentono di fare esperienze legate al turismo outdoor, well-being e green tourism. Un gruppo si concentrerà nella zona di Castellammare, Segesta, Calatafimi, San Vito Lo Capo e Buseto; un altro su Trapani, Erice, Valderice, Custonaci, Paceco e Misiliscemi e il terzo sull’area Mazara, Marsala, Gibellina e Salemi. La giornata di venerdì sarà dedicata alla commercializzazione dei servizi: si terranno workshop e incontri B2B nei quali i 18 buyers incontreranno i tanti operatori di strutture ricettive e aziende turistiche che hanno partecipato all’avviso pubblico accogliendo con entusiasmo la proposta del Distretto che consentirà un’azione diretta di contatto solitamente possibile solo nelle fiere di settore. Gli incontri si terranno nella struttura ricettiva di Baglio Oneto Resort di Marsala, grazie alla disponibilità del proprietario Elio Palmeri, componente del cda del Distretto. La giornata proseguirà con una visita alle saline Ettore Infersa di Marsala e con una cena di benvenuto nell’isolotto di Mothia. Saranno quindi diversi i momenti per far conoscere il territorio e incentivare connessioni commerciali e di scambio utili a creare un contatto diretto tra la domanda e l’offerta volto alla promozione specifica di strutture ricettive, servizi ed esperienze possibili nella provincia di Trapani. Per i giornalisti di importanti testate nazionali - che arriveranno venerdì 9 maggio e ripartiranno lunedì 12 – è stato organizzato un tour parallelo dal titolo “Da Gibellina, capitale dell’arte contemporanea 2026 alla scoperta di Trapani, Erice e delle saline.” Il programma prevede una visita a Gibellina, ai musei e al Cretto di Burri, al Parco archeologico di Segesta, alle saline di Trapani e Marsala, alla città di Trapani e al borgo di Erice. [post_title] => Trapani pronta ad ospitare 18 buyer turistici internazionali per un tour conoscitivo [post_date] => 2025-05-07T11:57:12+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746619032000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489970 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_489971" align="alignleft" width="300"] Il direttore commerciale, Riccardo Fantoni[/caption] Sono partiti i Summer Days di Costa Crociere, la promozione speciale che offre fino a 300 euro di sconto a cabina e un “acconto leggero” di 100 euro a persona, per prenotazioni effettuate entro il 31 maggio 2025, su crociere estive alla scoperta del Mediterraneo Occidentale, Orientale e del Nord Europa e sui programmi dell’autunno-inverno verso mete calde come gli Emirati, i Caraibi e le isole Canarie. Grandissima attenzione al tema dell’accessibilità che si riflette in un’ampia disponibilità di porti, aeroporti e voli charter, ma anche in un efficiente sistema di collegamenti via terra in bus e treni. In particolare, spicca la partnership strategica con Trenitalia, che garantirà ai crocieristi sconti fino all’80%. Un’iniziativa pensata per agevolare gli spostamenti e promuovere una mobilità integrata e sostenibile. La compagnia propone viaggi che combinano Sea Destinations, destinazioni inedite da vivere dalla prospettiva unica del mare, dove prenderanno vita le experience disegnate dal direttore Creativo Luca Tommassini, e Land Destinations, con una proposta rinnovata di Land Experiences, esperienze a terra nei luoghi più iconici, personalizzate e pensate per massimizzare la discesa in ogni destinazione, in base alle esigenze degli Ospiti. “Ci troviamo in un momento dell’anno estremamente importante – afferma il direttore commerciale, Riccardo Fantoni –. I prossimi mesi rappresentano una grande opportunità per continuare a creare valore e lo faremo grazie a un ingente piano di investimenti in comunicazione, connettività e prodotto, le cui continue innovazioni contribuiscono ad aumentare i livelli di soddisfazione dei nostri Ospiti. Vogliamo giocare questa partita insieme alla rete distributiva, che resta il nostro canale più importante. Per questo mettiamo a disposizione degli Agenti, nostri Partner, strumenti concreti, incentivazioni e servizi che li aiutino a distinguersi sul mercato e a convertire con efficacia la domanda che generiamo. Proporre Costa in questo periodo significa offrire ai Clienti un prodotto molto apprezzato, vantaggi commerciali e significative opportunità di remunerazione”. [post_title] => Costa Crociere: è partita la promozione dei "Summer Days" [post_date] => 2025-05-07T11:50:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746618645000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489968 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’assemblea dei soci di Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi, ha approvato all’unanimità il bilancio di esercizio 2024, che segna, per la seconda volta nella sua storia, un risultato economico d’esercizio positivo, con un consolidamento dei volumi di traffico oltre il milione di passeggeri e con l’avvio di nuovi investimenti. Il bilancio 2024 riporta un valore della produzione di circa 15 milioni di euro; un Ebitda di 900 mila euro ed un utile d’esercizio di 149 mila euro. Risultati positivi anche per la partecipata Tafs che ha chiuso l’esercizio 2024 con un utile di oltre 380 mila euro. Il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, oltre ad aver rimarcato nuovamente il ruolo sociale dello scalo, ha rappresentato in assemblea i risultati dell’esercizio 2024, caratterizzato dalla chiusura per circa un mese per lavori di ammodernamento delle infrastrutture di volo, e da una flessione del traffico rispetto alla precedente annualità, incrementata dalla chiusura per incendio di Fontanarossa. Vengono confermate le risultanze sul fondamentale ruolo di volano economico territoriale dell’attività aeroportuale, traducibile in oltre € 300 milioni annui di valore aggiunto. “Anche i risultati di questo bilancio – ha sottolineato il consiglio di amministrazione - sono un traguardo che ci dà grande soddisfazione e ci gratifica per il costante lavoro svolto, con l’obiettivo, tra gli altri, del non semplice risanamento economico dello scalo per giungere, nel corso del 2025-2026 anche ad una importante quanto indispensabile riqualificazione infrastrutturale. Un risultato per il quale il management è intervenuto su numerosi asset, con l’imprescindibile supporto del nostro azionista di maggioranza il governo della regione Siciliana”. [post_title] => Aeroporto di Trapani: risultato positivo. Oltre il milione di passeggeri [post_date] => 2025-05-07T11:44:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746618256000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489916 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_489922" align="alignright" width="300"] Ph. credits: Sac - Società Aeroporto Catania[/caption] Wizz Air ha aperto la nuova rotta da Catania a Vilnius che segna il debutto di un collegamento inedito fra la Sicilia e la Lituania. Il volo viene operato due volte a settimana, ogni lunedì e venerdì. «Questo collegamento non solo amplia le possibilità di viaggio per i passeggeri siciliani, ma rappresenta anche un'opportunità straordinaria per promuovere le eccellenze storiche, paesaggistiche ed enogastronomiche del territorio - afferma Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air -. Con questa nuova tratta, Wizz Air conferma il proprio impegno nel sostenere il turismo e l’economia locale, creando nuove connessioni tra la Sicilia e il resto d’Europa». «La nuova rotta Catania-Vilnius è un ulteriore segnale della centralità strategica dello scalo nello sviluppo della connettività internazionale della Sicilia - dichiara Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac, Società di gestione degli Aeroporti di Catania e Comiso -. Siamo orgogliosi che Wizz Air continui a investire su Catania, rafforzando la rete di collegamenti diretti e contribuendo a generare nuove opportunità per il turismo, l’economia e le relazioni culturali tra territori». Durante l'estate 2025 la low cost ungherese propone oltre 200 rotte dall’Italia verso 80 destinazioni in 32 Paesi, per una capacità record di 13 milioni di posti. [post_title] => Wizz Air collega Catania alla Lituania: due voli settimanali su Vilnius [post_date] => 2025-05-07T09:15:23+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746609323000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489929 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un primo trimestre 2025 che centra un "record assoluto” per i flussi di visitatori in Turchia: la destinazione ha infatti accolto tra gennaio e marzo 8,844 milioni di visitatori internazionali, registrando 9,5 miliardi di dollari di entrate turistiche. Un risultato che, spiega Go Turkiye, “conferma la crescente posizione della Turchia sulla scena turistica mondiale”. E per fine 2025 il Paese punta a 65 milioni di visitatori e 64 miliardi di dollari di entrate, dopo che nel 2024 ha totalizzato 62,2 milioni di visitatori e generato entrate per 58,5 miliardi di dollari. Tra i maggiori mercati idi provenienza dei viaggiatori a inizio 2025 figurano l'Iran (733.000 visitatori) e la Russia (601.000), seguiti da Germania, Bulgaria e Regno Unito. La durata media del soggiorno è di 11 notti. L'espansione dell'aeroporto di Istanbul fa parte di questa spinta alla crescita e proprio lo scorso aprile lo scalo ha avviato il funzionamento simultaneo di tre piste indipendenti. È il primo aeroporto in Europa a offrire un tale sistema. Istanbul spera di aumentare la capacità annuale del suo aeroporto a 120 milioni di passeggeri entro la fine del 2025. «I dati del primo trimestre, con un aumento del 5,6% delle entrate turistiche, confermano che siamo sulla strada giusta» sottolinea Mehmet Nuri Ersoy, Ministro della Cultura e del Turismo della Turchia. [post_title] => Turchia da record nel primo trimestre 2025, con oltre 8,84 milioni di visitatori [post_date] => 2025-05-06T14:48:54+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746542934000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489891 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Via libera al bilancio di esercizio 2024 per l'aeroporto di Genova, che ha chiuso l'anno con 1,33 milioni di passeggeri movimentati (+4,3% rispetto al 2023), ricavi totali per 30,1 milioni di euro (+4,6%) a fronte di 29,4 milioni di costi (-3,3%), ebitda a 2,3 milioni rispetto a un risultato negativo di 803.000 euro del 2023 e un utile netto di 255.000 euro rispetto alla perdita di 1,88 milioni di euro registrata nel 2023. L'assemblea dei soci di Aeroporto di Genova spa (Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale 60% e Camera di commercio di Genova 40%) chiamata a nominare il nuovo consiglio di amministrazione, ha confermato alla guida il presidente Enrico Musso, e i quattro consiglieri Ilaria Queirolo e Alessandro Arvigo (indicati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale) e Alessandro Cavo e Daniele Papone (indicati dalla Camera di Commercio di Genova) che resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025. «Ci aspetta un periodo di intenso lavoro - ha osservato Musso - da un lato per rafforzare l’offerta commerciale del Cristoforo Colombo e per portare a termine l’importante piano di ammodernamento dell’aerostazione, dall’altro per individuare un socio che sappia valorizzare le potenzialità dello scalo investendo nel suo sviluppo. In questo scenario gli importanti investimenti che, entro il 2026, ridisegneranno il volto dell’aeroporto di Genova rappresentano, senza dubbio, un elemento di grande rilevanza per un soggetto interessato a investire nello scalo». Intanto, gli ultimi dati relativi al mese di aprile indicano 139.018 passeggeri movimentati, il 10,6% in più sul 2024, portando a 394.000 i passeggeri del primo quadrimestre del 2025 (+13,9% sullo stesso periodo del 2024). [post_title] => Aeroporto di Genova: aumentano passeggeri e traffico di linea. Cda confermato [post_date] => 2025-05-06T11:04:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746529487000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489838 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Condor Airlines ha inaugurato lo scorso 1° maggio la nuova rotta tra Milano Malpensa e Francoforte con due frequenze giornaliere, operate tutti i giorni della settimana. Gli orari sono pensati per garantire la massima flessibilità sia ai viaggiatori leisure che a quelli business. Le partenze da Milano Malpensa sono previste ogni giorno alle ore 9:00 (volo DE4356, arrivo a Francoforte alle 10:10) e alle 17:35 (volo DE4354, arrivo alle 18:45). In direzione opposta, i voli da Francoforte decollano alle 6:50 (volo DE4355, arrivo a Milano Malpensa alle 8:00) e alle 15:05 (volo DE4357, arrivo alle 16:15). La durata del volo è di circa 1 ora e 10 minuti. Sulla rotta volani gli Airbus A32Xneo, ideali per le rotte di corto e medio raggio, che offrono un alto livello di comfort in Business Class e maggiore spazio in Economy. Le connessioni long-haul da Francoforte vengono effettuate con Airbus A330neo, dotati di poltrone fully flat in Business Class, cabina Premium Economy dedicata e ampi spazi in Economy Class. «L’Italia è un mercato strategico per noi e Malpensa rappresenta una porta d’accesso fondamentale per il Nord del Paese - ha dichiarato Peter Gerber, ceo di Condor Airlines. Grazie al servizio bisettimanale, i passeggeri potranno facilmente connettersi alle nostre rotte intercontinentali più richieste, come New York, Toronto, Cancun, Mauritius, Bangkok, Zanzibar e Città del Capo». «Il volo con due frequenze giornaliere arricchisce la nostra offerta verso la capitale finanziaria della Germania e consente ai passeggeri accesso privilegiato al network del vettore, confermando il ruolo centrale del nostro aeroporto per le compagnie aeree internazionali» ha sottolineato Luigi Battuello, chief commercial officer di Sea Aeroporti di Milano. [post_title] => Condor Airlines vola due volte al giorno tra Milano Malpensa e Francoforte [post_date] => 2025-05-06T10:22:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746526940000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489871 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' decollato ieri il primo volo diretto da Roma Fiumicino a Denver di United Airlines, che sarà operativo su base giornaliera per tutta la stagione estiva. Con questa aggiunta la compagnia, durante il picco estivo, offrirà oltre il 17% di posti in più da Roma, con sette voli giornalieri verso gli Stati Uniti. La Roma-Denver si affianca ai collegamenti United già esistenti fra Italia e Stati Uniti: servizi giornalieri tutto l'anno da Roma e Milano a New York/Newark, servizi attivi tutto l'anno da Roma a Washington Dulles, nonché voli stagionali da Roma a Chicago O'Hare e San Francisco, da Milano a Chicago O’Hare, da Napoli a New York/Newark e da Venezia a New York/Newark, che sono ripresi tre settimane prima rispetto allo scorso anno e opereranno per una stagione estesa fino al 18 dicembre 2025, quasi due mesi in più rispetto al 2024. La compagnia aerea sta inoltre lanciando nuove rotte stagionali da Venezia a Washington, dal 23 maggio 2025, e da Palermo a New York/Newark, dal 22 maggio 2025. Complessivamente il vettore opererà fra Italia e Stati Uniti oltre fino a 14 voli diretti al giorno. «Il nostro volo diretto offre ai passeggeri di Roma una scelta di viaggio ancora più ampia, nonché la possibilità di raggiungere senza problemi oltre 180 destinazioni in America tramite i nostri hub di New York, Washington D.C., Chicago O’Hare, San Francisco e ora Denver» sottolinea Walter Cianciusi, country sales manager Italia di United Airlines. «Per la prima volta in assoluto, l’Italia sarà collegata direttamente al Colorado, a conferma del ruolo strategico di Fiumicino nello sviluppo della connettività intercontinentale e della rilevanza del Nord America per Roma, un mercato che ha superato la soglia record di 4,6 milioni di passeggeri nel 2024» ricorda Federico Scriboni, aviation business development director di Aeroporti di Roma. Il network internazionale di United è in forte espansione, quest'estate debuttano infatti sei nuove destinazioni e nove nuove rotte attraverso l'Atlantico: in arrivo cinque nuovi voli da New York/Newark verso Nuuk, Groenlandia; Bilbao, Palermo, Madeira e Faro; e tre nuove rotte da Washington D.C./Dulles, tra cui il suo primo volo in assoluto verso Dakar, che opera tutto l'anno e nuovi voli stagionali verso Nizza, Francia e Venezia. [post_title] => United Airlines operativa sulla Roma-Denver: 7 i voli giornalieri verso gli Usa [post_date] => 2025-05-06T10:19:11+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746526751000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "aeroporto trapani r" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":27,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1289,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489988","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con il lancio del nuovo collegamento diretto tra Roma e Denver di United Airlines, si apre una nuova entusiasmante opportunità per i viaggiatori italiani di scoprire il Colorado e la regione del Great American West. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Visit Denver, l'ufficio del Turismo del Colorado, The Great American West, United Airlines e Aeroporti di Roma, è stata celebrata con un evento di presentazione che si è svolto a Roma dedicato alle bellezze e alle esperienze offerte da queste destinazioni statunitensi.\r

«Questa nuova rotta fra Roma e Denver si inserisce perfettamente nei nostri piani strategici per connettere la nostra destinazione con il mondo - ha dichiarato Richard Scharf, presidente e ceo di Visit Denver -. La nostra accogliente città si trova ai piedi delle Montagne Rocciose: rilassata, coinvolgente, e perfetta in ogni stagione, dove lo spirito dell’avventura incontra una genuina ospitalità».\r

Il Colorado offre esperienze uniche in ogni periodo dell’anno. «Un’avventura all’aria aperta qui non sarebbe completa senza una visita al maestoso Rocky Mountain National Park o un tuffo nella storia western nei quartieri storici nati durante la corsa all’oro», ha affermato Tim Wolfe, direttore dell’Ufficio del Turismo del Colorado. «Con questo collegamento diretto ci aspettiamo un incremento significativo del numero di turisti italiani, attratti dai nostri innumerevoli itinerari estivi e invernali».\r

Guardando al futuro, Wolfe ha annunciato che per il 2025 sono in programma diverse attività di marketing dedicate al mercato italiano, con l’obiettivo di rafforzare la presenza della destinazione e aumentare gli arrivi dall’Italia.\r

L’espansione dell’offerta turistica statunitense non si ferma al solo Colorado. A essere promossa è anche la vasta regione del Great American West, che comprende quattro stati: Idaho, North Dakota, South Dakota e Wyoming. «È una regione autentica, ricca di paesaggi mozzafiato e di storia, davvero magica - ha commentato Olga Mazzoni, rappresentante italiana di The Great American West -. Offriamo al mercato italiano numerosi itinerari che spaziano dai parchi nazionali alla fauna selvatica, dai rodei estivi ai PowWow – le spettacolari cerimonie di danze e canti tradizionali dei nativi americani».\r

(Quirino Falessi)\r

\r

[gallery ids=\"489992,489993,489991\"]","post_title":"Denver porta d’accesso per Colorado e Great American West grazie al volo diretto di United","post_date":"2025-05-07T15:21:40+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1746631300000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489973","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In arrivo a Trapani diciotto operatori turistici internazionali e un gruppo di giornalisti di stampa nazionale specializzata per conoscere le opportunità e le tante esperienze turistiche che si possono fare nella provincia di Trapani. Il tour - che inizierà l’8 e si concluderà il 12 maggio - è organizzato dal Distretto turistico della Sicilia Occidentale allo scopo non solo di promuovere la destinazione West Sicily e far conoscere ed apprezzare le esperienze più “spendibili” ad operatori provenienti da diversi Paesi europei e anche dal Canada, ma anche e soprattutto per dare agli operatori locali la possibilità di presentare la variegata offerta dei servizi nei classici incontri B2B e workshop di settore.\r

\r

I buyers internazionali, selezionati grazie alle relazioni strette in questi anni con agenzie specializzate durante le più importanti fiere italiane ed estere, provengono da Lituania, Romania, Polonia, Spagna, Olanda, Turchia, Svezia Belgio, Regno Unito, Belgio, Croazia e Canada.\r

\r

“Questa è una delle iniziative che il Distretto ha avviato in qualità di DMC. Sarà una occasione importante non solo per promuovere il territorio ma anche e soprattutto per creare un significativo momento commerciale di scambio tra buyers internazionali e operatori locali, frutto di tante relazioni acquisite nel corso degli anni - ha dichiarato la presidente del Distretto turistico Rosalia D’Alì “Sarà anche una occasione di promozione della nostra provincia, fatta “in casa” e a costo zero per i nostri operatori he continuiamo a sostenere, puntando sulla valorizzazione delle tante eccellenze che fanno di questo territorio un luogo sempre più richiesto da italiani e stranieri. \r

Programmi\r

Sono previsti tre programmi paralleli con tour che abbracciano tutta la provincia e consentono di fare esperienze legate al turismo outdoor, well-being e green tourism. Un gruppo si concentrerà nella zona di Castellammare, Segesta, Calatafimi, San Vito Lo Capo e Buseto; un altro su Trapani, Erice, Valderice, Custonaci, Paceco e Misiliscemi e il terzo sull’area Mazara, Marsala, Gibellina e Salemi.\r

\r

La giornata di venerdì sarà dedicata alla commercializzazione dei servizi: si terranno workshop e incontri B2B nei quali i 18 buyers incontreranno i tanti operatori di strutture ricettive e aziende turistiche che hanno partecipato all’avviso pubblico accogliendo con entusiasmo la proposta del Distretto che consentirà un’azione diretta di contatto solitamente possibile solo nelle fiere di settore.\r

\r

Gli incontri si terranno nella struttura ricettiva di Baglio Oneto Resort di Marsala, grazie alla disponibilità del proprietario Elio Palmeri, componente del cda del Distretto. La giornata proseguirà con una visita alle saline Ettore Infersa di Marsala e con una cena di benvenuto nell’isolotto di Mothia. Saranno quindi diversi i momenti per far conoscere il territorio e incentivare connessioni commerciali e di scambio utili a creare un contatto diretto tra la domanda e l’offerta volto alla promozione specifica di strutture ricettive, servizi ed esperienze possibili nella provincia di Trapani.\r

\r

Per i giornalisti di importanti testate nazionali - che arriveranno venerdì 9 maggio e ripartiranno lunedì 12 – è stato organizzato un tour parallelo dal titolo “Da Gibellina, capitale dell’arte contemporanea 2026 alla scoperta di Trapani, Erice e delle saline.” Il programma prevede una visita a Gibellina, ai musei e al Cretto di Burri, al Parco archeologico di Segesta, alle saline di Trapani e Marsala, alla città di Trapani e al borgo di Erice.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Trapani pronta ad ospitare 18 buyer turistici internazionali per un tour conoscitivo","post_date":"2025-05-07T11:57:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746619032000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489970","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_489971\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il direttore commerciale, Riccardo Fantoni[/caption]\r

Sono partiti i Summer Days di Costa Crociere, la promozione speciale che offre fino a 300 euro di sconto a cabina e un “acconto leggero” di 100 euro a persona, per prenotazioni effettuate entro il 31 maggio 2025, su crociere estive alla scoperta del Mediterraneo Occidentale, Orientale e del Nord Europa e sui programmi dell’autunno-inverno verso mete calde come gli Emirati, i Caraibi e le isole Canarie.\r

Grandissima attenzione al tema dell’accessibilità che si riflette in un’ampia disponibilità di porti, aeroporti e voli charter, ma anche in un efficiente sistema di collegamenti via terra in bus e treni. In particolare, spicca la partnership strategica con Trenitalia, che garantirà ai crocieristi sconti fino all’80%. Un’iniziativa pensata per agevolare gli spostamenti e promuovere una mobilità integrata e sostenibile.\r

La compagnia propone viaggi che combinano Sea Destinations, destinazioni inedite da vivere dalla prospettiva unica del mare, dove prenderanno vita le experience disegnate dal direttore Creativo Luca Tommassini, e Land Destinations, con una proposta rinnovata di Land Experiences, esperienze a terra nei luoghi più iconici, personalizzate e pensate per massimizzare la discesa in ogni destinazione, in base alle esigenze degli Ospiti.\r

“Ci troviamo in un momento dell’anno estremamente importante – afferma il direttore commerciale, Riccardo Fantoni –. I prossimi mesi rappresentano una grande opportunità per continuare a creare valore e lo faremo grazie a un ingente piano di investimenti in comunicazione, connettività e prodotto, le cui continue innovazioni contribuiscono ad aumentare i livelli di soddisfazione dei nostri Ospiti. Vogliamo giocare questa partita insieme alla rete distributiva, che resta il nostro canale più importante. Per questo mettiamo a disposizione degli Agenti, nostri Partner, strumenti concreti, incentivazioni e servizi che li aiutino a distinguersi sul mercato e a convertire con efficacia la domanda che generiamo. Proporre Costa in questo periodo significa offrire ai Clienti un prodotto molto apprezzato, vantaggi commerciali e significative opportunità di remunerazione”.","post_title":"Costa Crociere: è partita la promozione dei \"Summer Days\"","post_date":"2025-05-07T11:50:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1746618645000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489968","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’assemblea dei soci di Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi, ha approvato all’unanimità il bilancio di esercizio 2024, che segna, per la seconda volta nella sua storia, un risultato economico d’esercizio positivo, con un consolidamento dei volumi di traffico oltre il milione di passeggeri e con l’avvio di nuovi investimenti.\r

\r

Il bilancio 2024 riporta un valore della produzione di circa 15 milioni di euro; un Ebitda di 900 mila euro ed un utile d’esercizio di 149 mila euro. Risultati positivi anche per la partecipata Tafs che ha chiuso l’esercizio 2024 con un utile di oltre 380 mila euro.\r

\r

Il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, oltre ad aver rimarcato nuovamente il ruolo sociale dello scalo, ha rappresentato in assemblea i risultati dell’esercizio 2024, caratterizzato dalla chiusura per circa un mese per lavori di ammodernamento delle infrastrutture di volo, e da una flessione del traffico rispetto alla precedente annualità, incrementata dalla chiusura per incendio di Fontanarossa. Vengono confermate le risultanze sul fondamentale ruolo di volano economico territoriale dell’attività aeroportuale, traducibile in oltre € 300 milioni annui di valore aggiunto.\r

\r

“Anche i risultati di questo bilancio – ha sottolineato il consiglio di amministrazione - sono un traguardo che ci dà grande soddisfazione e ci gratifica per il costante lavoro svolto, con l’obiettivo, tra gli altri, del non semplice risanamento economico dello scalo per giungere, nel corso del 2025-2026 anche ad una importante quanto indispensabile riqualificazione infrastrutturale. Un risultato per il quale il management è intervenuto su numerosi asset, con l’imprescindibile supporto del nostro azionista di maggioranza il governo della regione Siciliana”.","post_title":"Aeroporto di Trapani: risultato positivo. Oltre il milione di passeggeri","post_date":"2025-05-07T11:44:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746618256000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489916","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_489922\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Ph. credits: Sac - Società Aeroporto Catania[/caption]\r

Wizz Air ha aperto la nuova rotta da Catania a Vilnius che segna il debutto di un collegamento inedito fra la Sicilia e la Lituania. Il volo viene operato due volte a settimana, ogni lunedì e venerdì.\r

«Questo collegamento non solo amplia le possibilità di viaggio per i passeggeri siciliani, ma rappresenta anche un'opportunità straordinaria per promuovere le eccellenze storiche, paesaggistiche ed enogastronomiche del territorio - afferma Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air -. Con questa nuova tratta, Wizz Air conferma il proprio impegno nel sostenere il turismo e l’economia locale, creando nuove connessioni tra la Sicilia e il resto d’Europa».\r

«La nuova rotta Catania-Vilnius è un ulteriore segnale della centralità strategica dello scalo nello sviluppo della connettività internazionale della Sicilia - dichiara Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac, Società di gestione degli Aeroporti di Catania e Comiso -. Siamo orgogliosi che Wizz Air continui a investire su Catania, rafforzando la rete di collegamenti diretti e contribuendo a generare nuove opportunità per il turismo, l’economia e le relazioni culturali tra territori».\r

Durante l'estate 2025 la low cost ungherese propone oltre 200 rotte dall’Italia verso 80 destinazioni in 32 Paesi, per una capacità record di 13 milioni di posti.","post_title":"Wizz Air collega Catania alla Lituania: due voli settimanali su Vilnius","post_date":"2025-05-07T09:15:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746609323000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489929","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un primo trimestre 2025 che centra un \"record assoluto” per i flussi di visitatori in Turchia: la destinazione ha infatti accolto tra gennaio e marzo 8,844 milioni di visitatori internazionali, registrando 9,5 miliardi di dollari di entrate turistiche. \r

\r

Un risultato che, spiega Go Turkiye, “conferma la crescente posizione della Turchia sulla scena turistica mondiale”. E per fine 2025 il Paese punta a 65 milioni di visitatori e 64 miliardi di dollari di entrate, dopo che nel 2024 ha totalizzato 62,2 milioni di visitatori e generato entrate per 58,5 miliardi di dollari. \r

\r

Tra i maggiori mercati idi provenienza dei viaggiatori a inizio 2025 figurano l'Iran (733.000 visitatori) e la Russia (601.000), seguiti da Germania, Bulgaria e Regno Unito. La durata media del soggiorno è di 11 notti. \r

\r

L'espansione dell'aeroporto di Istanbul fa parte di questa spinta alla crescita e proprio lo scorso aprile lo scalo ha avviato il funzionamento simultaneo di tre piste indipendenti. È il primo aeroporto in Europa a offrire un tale sistema. \r

\r

Istanbul spera di aumentare la capacità annuale del suo aeroporto a 120 milioni di passeggeri entro la fine del 2025. «I dati del primo trimestre, con un aumento del 5,6% delle entrate turistiche, confermano che siamo sulla strada giusta» sottolinea Mehmet Nuri Ersoy, Ministro della Cultura e del Turismo della Turchia.","post_title":"Turchia da record nel primo trimestre 2025, con oltre 8,84 milioni di visitatori","post_date":"2025-05-06T14:48:54+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1746542934000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489891","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Via libera al bilancio di esercizio 2024 per l'aeroporto di Genova, che ha chiuso l'anno con 1,33 milioni di passeggeri movimentati (+4,3% rispetto al 2023), ricavi totali per 30,1 milioni di euro (+4,6%) a fronte di 29,4 milioni di costi (-3,3%), ebitda a 2,3 milioni rispetto a un risultato negativo di 803.000 euro del 2023 e un utile netto di 255.000 euro rispetto alla perdita di 1,88 milioni di euro registrata nel 2023.\r

\r

L'assemblea dei soci di Aeroporto di Genova spa (Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale 60% e Camera di commercio di Genova 40%) chiamata a nominare il nuovo consiglio di amministrazione, ha confermato alla guida il presidente Enrico Musso, e i quattro consiglieri Ilaria Queirolo e Alessandro Arvigo (indicati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale) e Alessandro Cavo e Daniele Papone (indicati dalla Camera di Commercio di Genova) che resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.\r

«Ci aspetta un periodo di intenso lavoro - ha osservato Musso - da un lato per rafforzare l’offerta commerciale del Cristoforo Colombo e per portare a termine l’importante piano di ammodernamento dell’aerostazione, dall’altro per individuare un socio che sappia valorizzare le potenzialità dello scalo investendo nel suo sviluppo. In questo scenario gli importanti investimenti che, entro il 2026, ridisegneranno il volto dell’aeroporto di Genova rappresentano, senza dubbio, un elemento di grande rilevanza per un soggetto interessato a investire nello scalo».\r

Intanto, gli ultimi dati relativi al mese di aprile indicano 139.018 passeggeri movimentati, il 10,6% in più sul 2024, portando a 394.000 i passeggeri del primo quadrimestre del 2025 (+13,9% sullo stesso periodo del 2024).\r

\r

\r

\r

","post_title":"Aeroporto di Genova: aumentano passeggeri e traffico di linea. Cda confermato","post_date":"2025-05-06T11:04:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746529487000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489838","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Condor Airlines ha inaugurato lo scorso 1° maggio la nuova rotta tra Milano Malpensa e Francoforte con due frequenze giornaliere, operate tutti i giorni della settimana.\r

\r

Gli orari sono pensati per garantire la massima flessibilità sia ai viaggiatori leisure che a quelli business. Le partenze da Milano Malpensa sono previste ogni giorno alle ore 9:00 (volo DE4356, arrivo a Francoforte alle 10:10) e alle 17:35 (volo DE4354, arrivo alle 18:45). In direzione opposta, i voli da Francoforte decollano alle 6:50 (volo DE4355, arrivo a Milano Malpensa alle 8:00) e alle 15:05 (volo DE4357, arrivo alle 16:15). La durata del volo è di circa 1 ora e 10 minuti.\r

\r

Sulla rotta volani gli Airbus A32Xneo, ideali per le rotte di corto e medio raggio, che offrono un alto livello di comfort in Business Class e maggiore spazio in Economy. Le connessioni long-haul da Francoforte vengono effettuate con Airbus A330neo, dotati di poltrone fully flat in Business Class, cabina Premium Economy dedicata e ampi spazi in Economy Class.\r

\r

«L’Italia è un mercato strategico per noi e Malpensa rappresenta una porta d’accesso fondamentale per il Nord del Paese - ha dichiarato Peter Gerber, ceo di Condor Airlines. Grazie al servizio bisettimanale, i passeggeri potranno facilmente connettersi alle nostre rotte intercontinentali più richieste, come New York, Toronto, Cancun, Mauritius, Bangkok, Zanzibar e Città del Capo».\r

\r

«Il volo con due frequenze giornaliere arricchisce la nostra offerta verso la capitale finanziaria della Germania e consente ai passeggeri accesso privilegiato al network del vettore, confermando il ruolo centrale del nostro aeroporto per le compagnie aeree internazionali» ha sottolineato Luigi Battuello, chief commercial officer di Sea Aeroporti di Milano.\r

","post_title":"Condor Airlines vola due volte al giorno tra Milano Malpensa e Francoforte","post_date":"2025-05-06T10:22:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746526940000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489871","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' decollato ieri il primo volo diretto da Roma Fiumicino a Denver di United Airlines, che sarà operativo su base giornaliera per tutta la stagione estiva. Con questa aggiunta la compagnia, durante il picco estivo, offrirà oltre il 17% di posti in più da Roma, con sette voli giornalieri verso gli Stati Uniti.\r

\r

La Roma-Denver si affianca ai collegamenti United già esistenti fra Italia e Stati Uniti: servizi giornalieri tutto l'anno da Roma e Milano a New York/Newark, servizi attivi tutto l'anno da Roma a Washington Dulles, nonché voli stagionali da Roma a Chicago O'Hare e San Francisco, da Milano a Chicago O’Hare, da Napoli a New York/Newark e da Venezia a New York/Newark, che sono ripresi tre settimane prima rispetto allo scorso anno e opereranno per una stagione estesa fino al 18 dicembre 2025, quasi due mesi in più rispetto al 2024. La compagnia aerea sta inoltre lanciando nuove rotte stagionali da Venezia a Washington, dal 23 maggio 2025, e da Palermo a New York/Newark, dal 22 maggio 2025. Complessivamente il vettore opererà fra Italia e Stati Uniti oltre fino a 14 voli diretti al giorno.\r

\r

«Il nostro volo diretto offre ai passeggeri di Roma una scelta di viaggio ancora più ampia, nonché la possibilità di raggiungere senza problemi oltre 180 destinazioni in America tramite i nostri hub di New York, Washington D.C., Chicago O’Hare, San Francisco e ora Denver» sottolinea Walter Cianciusi, country sales manager Italia di United Airlines.\r

\r

«Per la prima volta in assoluto, l’Italia sarà collegata direttamente al Colorado, a conferma del ruolo strategico di Fiumicino nello sviluppo della connettività intercontinentale e della rilevanza del Nord America per Roma, un mercato che ha superato la soglia record di 4,6 milioni di passeggeri nel 2024» ricorda Federico Scriboni, aviation business development director di Aeroporti di Roma.\r

\r

Il network internazionale di United è in forte espansione, quest'estate debuttano infatti sei nuove destinazioni e nove nuove rotte attraverso l'Atlantico: in arrivo cinque nuovi voli da New York/Newark verso Nuuk, Groenlandia; Bilbao, Palermo, Madeira e Faro; e tre nuove rotte da Washington D.C./Dulles, tra cui il suo primo volo in assoluto verso Dakar, che opera tutto l'anno e nuovi voli stagionali verso Nizza, Francia e Venezia.","post_title":"United Airlines operativa sulla Roma-Denver: 7 i voli giornalieri verso gli Usa","post_date":"2025-05-06T10:19:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746526751000]}]}}