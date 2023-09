Aeroporto Trapani: approvato il piano industriale triennale Approvazione all’unanimità per il piano industriale triennale elaborato da Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi. Tra gli highlights del piano, il numero dei passeggeri, che dovrà superare sistematicamente per i prossimi tre anni quota 1,1 milioni, per poi raggiungere 1,3 milioni. Proseguirà anche la costante attività di aviation marketing, alla ricerca di nuovi vettori e la conseguente apertura di nuove rotte. «Il piano industriale, già a far data dall’esercizio 2023 – sottolinea il presidente di Airgest, Salvatore Ombra (nella foto insieme al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani) -, prevede il raggiungimento dell’utile di bilancio, ogni anno. Partivamo dai 5 milioni di perdita del 2019, in era pre Covid, che abbiamo dimezzato nel 2022, fino ad arrivare all’utile del 2023, che puntiamo a mantenere negli anni a seguire. Quella della rinascita dell’aeroporto di Trapani è una bella favola scritta sulla solidità dei numeri, quelli delle rotte che abbiamo incrementato, del ritorno al milione di passeggeri, e di un bilancio in positivo. Abbiamo ridato dignità all’aeroporto e lo abbiamo fatto grazie alla fiducia ricevuta dalla Regione Siciliana e dal presidente Renato Schifani, forti di essere nel giusto e animati dalla forza del territorio che ama il suo aeroporto e non l’ha mai abbandonato». Condividi

