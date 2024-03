Aeroporto Lamezia: avviati i lavori di rinnovo. Le novità di Condor ed Eurowings Lavori in corso all’aeroporto di Lamezia Terme: è Marco Franchini, amministratore di Sacal, società di gestione dello scalo della Calabria, a illustrare i primi interventi attraverso i profili social del presidente della Regione, Roberto Occhiuto. “1.600 mq dei futuri 16mila che costituiranno il nuovo aeroporto di Lamezia Terme“: si legge nel post che presenta il progetto del rinnovo. “Questa struttura – prosegue il manager – sostituirà la zona partenze per la prossima stagione estiva con 5 gate di imbarco (…) poi, quando sarà realizzata la nuova zona partenze, sarà adibita ad arrivi nazionali e internazionali dove saranno processati i controlli di sicurezza”. Gli interventi previsti sono diversi e cambieranno, in prospettiva, aspetto e funzionalità, garantendo al contempo servizi di gran lunga migliori rispetto a quelli offerti attualmente. Si parte dai primi 75 milioni di euro che saranno destinati allo sviluppo dell’aerostazione passeggeri. In pratica, un nuovo terminal partenze, l’adeguamento antisismico dell’aerostazione esistente, la riconfigurazione terminal arrivi e la riqualifica di curbside, airside e landside Intanto, fra le novità dell’orario estivo ci sono i collegamenti di Condor che volerà da Lamezia a Düsseldorf, Francoforte sul Meno e Monaco di Baviera: Düsseldorf sarà collegata dal 3 maggio al 25 ottobre ogni lunedì e venerdì; Francoforte sul Meno dal 3 maggio al 25 ottobre ogni martedì e venerdì e Monaco di Baviera sempre dal 3 maggio al 25 ottobre ogni lunedì e venerdì. Eurowings collegherà invece Lamezia con a Colonia, Düsseldorf, Hannover, Salisburgo e Stoccarda: rispetto alla summer 2023 la novità è costituita da Hannover che ha preso il posto di Innsbruck. Condividi

[post_title] => L'Istria Slovena punta su novità alberghiere, high tech e sostenibilità [post_date] => 2024-03-11T10:00:59+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => istria [1] => istria-slovena ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Istria [1] => Istria Slovena ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710151259000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463170 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lavori in corso all'aeroporto di Lamezia Terme: è Marco Franchini, amministratore di Sacal, società di gestione dello scalo della Calabria, a illustrare i primi interventi attraverso i profili social del presidente della Regione, Roberto Occhiuto. "1.600 mq dei futuri 16mila che costituiranno il nuovo aeroporto di Lamezia Terme": si legge nel post che presenta il progetto del rinnovo. "Questa struttura - prosegue il manager - sostituirà la zona partenze per la prossima stagione estiva con 5 gate di imbarco (...) poi, quando sarà realizzata la nuova zona partenze, sarà adibita ad arrivi nazionali e internazionali dove saranno processati i controlli di sicurezza". Gli interventi previsti sono diversi e cambieranno, in prospettiva, aspetto e funzionalità, garantendo al contempo servizi di gran lunga migliori rispetto a quelli offerti attualmente. Si parte dai primi 75 milioni di euro che saranno destinati allo sviluppo dell’aerostazione passeggeri. In pratica, un nuovo terminal partenze, l’adeguamento antisismico dell’aerostazione esistente, la riconfigurazione terminal arrivi e la riqualifica di curbside, airside e landside Intanto, fra le novità dell'orario estivo ci sono i collegamenti di Condor che volerà da Lamezia a Düsseldorf, Francoforte sul Meno e Monaco di Baviera: Düsseldorf sarà collegata dal 3 maggio al 25 ottobre ogni lunedì e venerdì; Francoforte sul Meno dal 3 maggio al 25 ottobre ogni martedì e venerdì e Monaco di Baviera sempre dal 3 maggio al 25 ottobre ogni lunedì e venerdì. Eurowings collegherà invece Lamezia con a Colonia, Düsseldorf, Hannover, Salisburgo e Stoccarda: rispetto alla summer 2023 la novità è costituita da Hannover che ha preso il posto di Innsbruck. [post_title] => Aeroporto Lamezia: avviati i lavori di rinnovo. Le novità di Condor ed Eurowings [post_date] => 2024-03-11T09:53:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710150787000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463160 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Etihad Airways rilancia sull’Italia con un aumento dei voli tra l'Aeroporto Internazionale Zayed di Abu Dhabi e Roma Fiumicino, che passeranno da 11 alla settimana a 14 (due al giorno quindi), a partire dal prossimo 1° novembre. "Con le nostre partenze mattutine e pomeridiane da Abu Dhabi, i nostri voli bi-giornalieri per Roma offriranno orari perfetti per i residenti negli Emirati Arabi Uniti che desiderano trascorrere una pausa in Italia – ha dichiarato Arik De, chief revenue and commercial officer -. Inoltre, i nuovi voli da Roma permettono ai viaggiatori che arrivano ad Abu Dhabi di esplorare maggiormente ciò che la città ha da offrire in termini di affari e piacere. Questo rafforza ulteriormente il nostro impegno nell'accogliere più ospiti a godere di Abu Dhabi, nonché nel connetterli con il nostro network globale in espansione." Il doppio volo giornaliero consentirà ad Etihad di offrire 10.000 posti a settimana tra Abu Dhabi e Roma, in altre parole un aumento della capacità del 22% su base annua. I collegamenti saranno operati con aerei Boeing 787-9 e Boeing 777-300: tramite il Wi-Fly tutti i membri di Etihad Guest possono godere di pacchetti chat gratuiti, mentre tutti gli ospiti possono scegliere di acquistare un pacchetto “Surf” completo con dati illimitati per la durata del volo. L’ampliamento del network globale del vettore di Abu Dhabi oltre alla crescita su Roma, prevede anche l’incremento dei voli verso Francoforte insieme ad altre novità che saranno annunciate a breve. [post_title] => Etihad Airways: i voli tra Roma e Abu Dhabi salgono da 11 a 14 alla settimana [post_date] => 2024-03-11T09:25:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710149106000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463129 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo un 2023 in ripresa, per l’operatore crocieristico genovese Gioco Viaggi il 2024 si preannuncia in ulteriore crescita. «La stagione sta andando bene sui Caraibi di Carnival - spiega Chiara Lagioni, product manager per il t.o. - Anche il Mediterraneo di Cunard, Princess Cruises e Holland è in crescita. Per l’Alaska le richieste fanno registrare un ottimo andamento. Il Nord Europa è spinto dall’arrivo della Queen Anne della Cunard previsto per il prossimo maggio». In crescita anche il segmento luxury con Ponant e Seabourn. «Registriamo moltissime famiglie sul Mediterraneo- aggiunge Lagioni - grazie anche alla disponibilità di cabine triple e quadruple. Mentre nel lusso il trend riguarda gli over 55. Su Holland la componente principale è costituita da coppie e su Carnival Cruise sono moltissimi i giovani attirati dalle tantissime occasioni di divertimento a bordo». La politica tariffaria premia ancora una volta chi sceglie l’advance booking. «I prezzi sono molto convenienti se si prenota in anticipo - commenta Lagioni - anche con Cunard su Alaska e Mediterraneo e poi salgono quando ci si avvicina alla data di partenza. Per quanto riguarda Princess Cruises, in particolare la nuova nave, la richiesta è alta e di conseguenza i prezzi non sono bassi. A favore del mercato Italia però gioca il fatto che le date richieste dal crocierista italiano non collimano mai con quelle del pubblico americano”. Molte le offerte nel corso dell’anno, a cominciare dai Flash Sales di Holland sul Mediterraneo. «Da evidenziare i pacchetti tutto incluso (mance, Wi-Fi, bevande e credito per escursioni) - continua Lagioni - che piacciono molto alla clientela. Ed inoltre Ponant su molte partenze non applica il supplemento singola». Gioco Viaggi sta promuovendo la Polinesia di Windstar. «Si tratta di proposte a bordo dello yacht Star Breeze - conclude Lagioni - una delle unità ingrandite, con aggiunta di ristoranti e bagni più grandi nelle suite. È possibile scegliere tra itinerari di 7, 11 e 14 giorni. I prezzi sono competitivi se rapportati a quelli dei resort». Tra le novità anche il lancio delle Quark Expedition sulle destinazioni Polari, con il 50% di sconto. Non solo, ma è previsto un buono Amazon da 250 euro per l’agenzia (ogni passeggero prenotato) che viene riconosciuto sulle nuove prenotazioni Quark Expeditions, effettuate entro il 31 marzo, sulle partenze 2024 in Artico. [post_title] => Gioco Viaggi, in crescita le richieste per crociere nei Caraibi e nel Mediterraneo [post_date] => 2024-03-08T12:48:31+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709902111000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463119 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo il successo dello scorso anno, sono stati nuovamente attivati gli investimenti multicanale tra out of home”, digital e social della campagna globale di promozione lanciata da New York City Tourism + Conventions, in partnership in Italia con Alpitour World, attraverso il brand Turisanda1924 e la compagnia aerea Neos. L'iniziativa è partita nel nostro paese lo scorso gennaio e ha previsto affissioni pubblicitarie nelle metropolitane e sui mezzi pubblici di superficie nelle città di Milano, Roma, Napoli e Torino, oltre a un piano di comunicazione sui canali digitali e social di Alpitour World, Neos e Turisanda1924, che proseguirà fino a metà marzo, per promuovere proposte di viaggio mirate a favorire le prenotazioni in vista della primavera e dell’estate. Quest’anno la campagna presenta inoltre un focus particolare sulla nuova connessione Palermo-New York. Oltre alle tre frequenze settimanali da Milano Malpensa, a partire dal prossimo 9 giugno Neos ripristinerà infatti, dopo sette anni, la tratta che collega direttamente la Sicilia a New York. A supporto di questa novità, anche la proposta volo+hotel disponibile su Turisanda.it. “Siamo entusiasti del lancio della nuova campagna di promozione in Italia e di collaborare ancora una volta con Alpitour, soprattutto ora che ci avviciniamo a livelli record di visite italiane", sottolinea il presidente e ceo di New York City Tourism + Conventions, Fred Dixon. “Siamo felici di essere partner, per il secondo anno consecutivo, di una delle più importanti campagne pubblicitarie di New York City - aggiunge il chief product officer specialties division, Paolo Guariento -. Muoviamo da sempre grandi volumi sulla città della Grande mela, da tempo al centro di una strategia di gruppo che mira a ottimizzare l'impegno tanto del tour operating quanto dell'aviation. Quest’anno abbiamo inserito anche tantissime novità tra le proposte in destinazione combinate al soggiorno per far vivere ai nostri clienti delle esperienze uniche. Tra queste le partite Nba, con ingresso al Madison Square Garden due ore prima dell’inizio del match per incontrare i giocatori e assistere al riscaldamento delle squadre, e le partite di Mlb, con visita al leggendario Yankee Stadium, per assistere a un match dei New York Yankees. Oltre allo sport, molte le combinazioni di Art&Music con ingresso esclusivo al MoMa e al Blue Note. Il volo diretto Neos, da quest’anno anche da Palermo oltre che da Malpensa, ci consente di presidiare al meglio questa meta e pianificare investimenti a medio e lungo termine, per migliorare e garantire sempre ai nostri clienti servizi di qualità". [post_title] => Riparte la campagna Ny City Tourism - Alpitour per promuovere la Grande mela [post_date] => 2024-03-08T11:33:12+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709897592000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463062 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'estate italiana di Wizz Air conta nel 2024 oltre 200 rotte dall'Italia verso 40 Paesi, incluse sette nuove rotte da Roma verso Alicante, Copenaghen, Amburgo, Berlino e Danzica e da Milano verso Parigi e Tenerife. In vendita ci sono più di 13 milioni di posti. Oltre ai nuovi collegamenti, Wizz Air ha ripreso a volare da Milano, Roma e Venezia verso Chisinau, garantendo un servizio giornaliero per tutta l’estate. L'operativo estivo conta quindi oltre 90 destinazioni. Inoltre, la low cost effettuerà anche voli speciali per i passeggeri italiani in occasione delle partite del Campionato europeo di calcio in Germania, mettendo a disposizione anche un servizio esclusivo di navette per i tifosi. I voli per le partite partiranno da Milano e Roma il 15, 20 e 24 giugno. Per coloro che desiderano sostenere la squadra in loco, i biglietti sono disponibili ad un prezzo fisso di 159 euro. Nella scorsa stagione estiva oltre 10 milioni di passeggeri hanno scelto Wizz Air per i loro viaggi da e verso l'Italia e la maggior ha scelto destinazioni come la Sicilia, la Spagna e il Regno Unito. [post_title] => Wizz Air plana sull'estate italiana con più di 200 rotte. Sette novità da Roma e Milano [post_date] => 2024-03-08T09:00:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709888437000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463032 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair ha pubblicato il suo sondaggio sulle ota di marzo, che ha indicato eDreams come il portale che fa pagare ai clienti un 135% (23,50 euro) per un posto riservato che costa solo 10 euro su Ryanair.com. Ryanair continua a fare campagna affinché tutti i consumatori siano protetti dai superprezzi delle ota, dai sovrapprezzi e dalle tariffe inventate, e invita nuovamente i governi di Regno Unito e Spagna e le agenzie dei consumatori dell’Ue ad agire per fermare questa gestione delle ota e per evitare che i consumatori debbano pagare sempre di più del dovuto. "È inaccettabile che, nonostante questi atteggiamenti di alcune ota, i governi del Regno Unito e della Spagna e le agenzie dei consumatori dell’Ue non abbiano ancora intrapreso alcuna azione per proteggere i consumatori da queste azioni - ha affermato Dara Brady di Ryanair -. Ryanair continuerà a condurre una campagna contro alcune ota, e continuerà a chiedere che siano messi fuori legge e che le loro azioni anti-consumatore abbiano una fine”. [post_title] => Ryanair continua la battaglia contro le ota. Scontro diretto con eDreams [post_date] => 2024-03-07T12:17:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709813833000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463028 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => SkyAlps collegherà Bari a Mostar, dal prossimo 2 maggio con due frequenze alla settimana (giovedì e domenica) operate da un Dash 8-Q400. «L’avvio di questo nuovo collegamento aereo tra Bari e Mostar – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - non solo offrirà ai passeggeri una comoda opzione di viaggio tra le due destinazioni, ma contribuirà anche a rafforzare i legami economici, culturali, turistici, ma soprattutto religiosi. Bari, Mostar, Medjugorje e la vicina Sarajevo sono luoghi di culto e di pace. Luoghi che ogni anno attirano milioni di visitatori nei cammini di fede che uniscono territori, ma soprattutto anime». «Il collegamento tra Bari e Mostar che comincerà a inizio maggio – ha sottolineato il presidente di SkyAlps, Josef Gostner - rappresenta una connessione con grande potenziale per SkyAlps, sia dal punto di vista turistico che per i viaggi a tema religioso. Siamo lieti di ampliare il nostro programma voli da e per Mostar, che oltre a Bari prevede connessioni con Roma, Verona e Monaco di Baviera. Il volo avrà una durata di circa un’ora e verrà operato con aerei altamente efficienti che producono fino al 50% in meno di emissioni e meno rumore durante il decollo e l'atterraggio rispetto ad altri jet regionali». La nuova rotta, che si aggiunge ai collegamenti già annunciati del vettore tra Brindisi e Bolzano, viene incontro alle esigenze dei fedeli pugliesi che potranno raggiungere la Bosnia in meno di un’ora, e getterà un ponte per quanti dalla Bosnia vorranno conoscere i luoghi del culto nicolaiano e gli altri siti religiosi della nostra regione. [post_title] => Aeroporto di Bari: dal 2 maggio la nuova rotta per Mostar operata da SkyAlps [post_date] => 2024-03-07T11:43:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709811810000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "aeroporto lamezia avviati i lavori di rinnovo le novita di condor ed eurowings" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":59,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2298,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463188","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una nuova Thermal suite nel Mandara spa and salon, tre cabine ristrutturate secondo il concept The Haven Premier owner's suites, l’ampliamento del Vibe beach club e la creazione di 24 nuove cabine con balcone. Lo scorso 11 febbraio la Norwegian Joy è emersa dopo tre settimane di lavori dal proprio bacino di carenaggio di Rotterdam, nei Paesi Bassi, con una serie di novità a bordo. Ha poi intrapreso un viaggio transatlantico di 11 giorni da Southampton a Miami.\r

\r

La nave recentemente rinnovata offre attualmente itinerari di sette giorni e andata e ritorno ai Caraibi da Miami, prima di salpare per New York per la prossima estate. Dalla città della Grande mela proporrà crociere alle Bermuda con pernottamenti sull'isola. Oltre alle novità introdotte a Rotterdam, la Norwegian Joy vanta 21 bar e lounge, 16 ristoranti gratuiti e di specialità, nonché un percorso di oltre 400 metri fronte mare con vista sull'oceano. L'unità Ncl include anche attività emozionanti come la Norwegian Joy Speedway, un parco acquatico, un campo da minigolf, e intrattenimento di qualità, tra cui Elements e Deal or No Deal.","post_title":"Tutte le novità a bordo della Norwegian Joy dopo il restyling di tre settimane a Rotterdam","post_date":"2024-03-11T10:05:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1710151510000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463083","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2024 si è aperto con importanti novità per l’Istria Slovena, soprattutto nell'ambito della ricettività, e che rappresentano un asset rilevante per incrementare i rapporti con i tour operator italiani.\r

\r

L'Hotel Vile Park (parte del St.Bernardin Resort di Portorose) proseguirà nell'importante processo di ristrutturazione avviato nel 2023 e che ha visto completare il rifacimento delle camere di Villa Galeja e della piscina esterna, e quest’anno con la ristrutturazione di Villa Ninfa e Villa Orada, per un totale di 122 camere. La ristrutturazione di tutte le ville segue il filo conduttore di quella dell'Hotel Histrion, parte dello stesso brand, incentrata su alcune tradizioni ed eccellenze istriane: le camere di Villa Galeja raccontano la storia della lavanda, quelle di Villa Ninfa la storia delle olive e quelle di Villa Orada la storia del mare e del sale.\r

\r

Anche Lifeclass Hotel & Spa, altro importante gruppo attivo a Portorose, sarà impegnato in un importante progetto: l'Hotel Riviera, che rientrerà nella categoria 4 stelle, sarà infatti completamente rinnovato, con la riapertura prevista entro l'inizio dell'estate. Elementi caratteristici, un'estetica dal design raffinatamente contemporaneo e idealmente ispirato al mare. Tra gli elementi di spicco, la creazione di camere ampie e spaziose, molte della quali offriranno una splendida vista sulla costa adriatica e sulla baia di Pirano. \r

Parallelamente alla ristrutturazione dell'Hotel Riviera, sarà rinnovato e riaperto anche il rinomato centro massaggi Wai Thai. La ristrutturazione dell'Hotel Riviera è il primo di una serie di progetti strategici che Istrabenz Turizem d.d. intende intraprendere per rinnovare completamente la propria offerta e consolidare il ruolo di fornitore leader di servizi nel comune di Pirano, di cui Portorose fa parte, e per posizionarsi tra i migliori fornitori in Istria.\r

\r

Sul fronte hi-tech - risorsa per l'esperienza dei visitatori utilizzata pionieristicamente dalle principali località dell'Istria Slovena con lo sviluppo di app ad hoc per la realtà aumentata e per le esperienze museali ad alto tasso di interattività - è in arrivo la nuova app gratuita Nexo Scopri Strugnano. Si tratta di una vera guida che permette di scoprire il Parco naturale di Strugnano, con le sue saline e le falesie di flysh più alte dell'Adriatico orientale, in modo educativo, interattivo e giocoso. Attraverso l'esplorazione attiva dei luoghi chiave del Parco naturale di Strugnano, si seguirà un percorso guidati dal protagonista (il gabbiano corallino Marino), che permetterà di conoscere il patrimonio naturale e culturale, storie e aneddoti interessanti sui salinai e i pescatori, risolvere enigmi e, con l'aiuto della realtà aumentata, osservare il passato.\r

\r

Anche la sostenibilità è un altro degli asset su cui l’Istria Slovena punta nel 2024, con il marchio Slovenia Green che certifica sia le destinazioni che le strutture ricettive, sulla base di 84 criteri internazionali. \r

\r

\r

[caption id=\"attachment_463093\" align=\"alignright\" width=\"285\"] Aljosa Ota, direttore Ente del turismo Sloveno[/caption]\r

\r

«Lo scopo di Slovenia Green è quello di promuovere uno sviluppo turistico più responsabile e coinvolgere attivamente la comunità locale - ha dichiarato Aljosa Ota, direttore dell'Ente Sloveno per il Turismo -. Ad oggi abbiamo circa 60 destinazioni che hanno ottenuto la certificazione e circa 250 strutture, 67 ristoranti, 13 attrazioni, 9 agenzie di viaggio, 4 parchi naturali e 2 spiagge. Siamo molto orgogliosi di questi numeri perché questo processo di certificazione della sostenibilità è iniziato nel 2015 è in quasi dieci anni ha raccolto una significativa adesione da parte degli addetti ai lavori. Il marchio Slovenia Green è dunque sinonimo di sicurezza per i viaggiatori che scelgono una vacanza attenta all’ambiente e al territorio».\r

\r

Il 2024 inoltre vedrà tutta l’Istria Slovena fare da teatro a una fitta stagione di eventi che rappresentano anche un'opportunità per un incontro autentico con questo territorio affacciato sull’Adriatico, nonché la scoperta delle sue eccellenze e tradizioni. L’enogastronomia sarà in primo piano e le feste tematiche saranno un ottimo spunto per programmare una vacanza o un break di un weekend. Senza dimenticare le risorse per il Mice che può contare su uno spazioso auditorium, diverse strutture alberghiere con sale polivalenti e perfettamente attrezzate e spazi di grande suggestione come i grandi magazzini creati nell'800 per stoccare il sale, e trasformati oggi in spazi all'avanguardia per appuntamenti, mostre e manifestazioni.","post_title":"L'Istria Slovena punta su novità alberghiere, high tech e sostenibilità","post_date":"2024-03-11T10:00:59+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["istria","istria-slovena"],"post_tag_name":["Istria","Istria Slovena"]},"sort":[1710151259000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463170","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lavori in corso all'aeroporto di Lamezia Terme: è Marco Franchini, amministratore di Sacal, società di gestione dello scalo della Calabria, a illustrare i primi interventi attraverso i profili social del presidente della Regione, Roberto Occhiuto. \r

\r

\"1.600 mq dei futuri 16mila che costituiranno il nuovo aeroporto di Lamezia Terme\": si legge nel post che presenta il progetto del rinnovo. \"Questa struttura - prosegue il manager - sostituirà la zona partenze per la prossima stagione estiva con 5 gate di imbarco (...) poi, quando sarà realizzata la nuova zona partenze, sarà adibita ad arrivi nazionali e internazionali dove saranno processati i controlli di sicurezza\".\r

\r

Gli interventi previsti sono diversi e cambieranno, in prospettiva, aspetto e funzionalità, garantendo al contempo servizi di gran lunga migliori rispetto a quelli offerti attualmente. Si parte dai primi 75 milioni di euro che saranno destinati allo sviluppo dell’aerostazione passeggeri. In pratica, un nuovo terminal partenze, l’adeguamento antisismico dell’aerostazione esistente, la riconfigurazione terminal arrivi e la riqualifica di curbside, airside e landside\r

\r

Intanto, fra le novità dell'orario estivo ci sono i collegamenti di Condor che volerà da Lamezia a Düsseldorf, Francoforte sul Meno e Monaco di Baviera: Düsseldorf sarà collegata dal 3 maggio al 25 ottobre ogni lunedì e venerdì; Francoforte sul Meno dal 3 maggio al 25 ottobre ogni martedì e venerdì e Monaco di Baviera sempre dal 3 maggio al 25 ottobre ogni lunedì e venerdì.\r

\r

Eurowings collegherà invece Lamezia con a Colonia, Düsseldorf, Hannover, Salisburgo e Stoccarda: rispetto alla summer 2023 la novità è costituita da Hannover che ha preso il posto di Innsbruck.","post_title":"Aeroporto Lamezia: avviati i lavori di rinnovo. Le novità di Condor ed Eurowings","post_date":"2024-03-11T09:53:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710150787000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463160","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Etihad Airways rilancia sull’Italia con un aumento dei voli tra l'Aeroporto Internazionale Zayed di Abu Dhabi e Roma Fiumicino, che passeranno da 11 alla settimana a 14 (due al giorno quindi), a partire dal prossimo 1° novembre.\r

\r

\"Con le nostre partenze mattutine e pomeridiane da Abu Dhabi, i nostri voli bi-giornalieri per Roma offriranno orari perfetti per i residenti negli Emirati Arabi Uniti che desiderano trascorrere una pausa in Italia – ha dichiarato Arik De, chief revenue and commercial officer -. Inoltre, i nuovi voli da Roma permettono ai viaggiatori che arrivano ad Abu Dhabi di esplorare maggiormente ciò che la città ha da offrire in termini di affari e piacere. Questo rafforza ulteriormente il nostro impegno nell'accogliere più ospiti a godere di Abu Dhabi, nonché nel connetterli con il nostro network globale in espansione.\"\r

\r

Il doppio volo giornaliero consentirà ad Etihad di offrire 10.000 posti a settimana tra Abu Dhabi e Roma, in altre parole un aumento della capacità del 22% su base annua.\r

\r

I collegamenti saranno operati con aerei Boeing 787-9 e Boeing 777-300: tramite il Wi-Fly tutti i membri di Etihad Guest possono godere di pacchetti chat gratuiti, mentre tutti gli ospiti possono scegliere di acquistare un pacchetto “Surf” completo con dati illimitati per la durata del volo.\r

\r

L’ampliamento del network globale del vettore di Abu Dhabi oltre alla crescita su Roma, prevede anche l’incremento dei voli verso Francoforte insieme ad altre novità che saranno annunciate a breve.","post_title":"Etihad Airways: i voli tra Roma e Abu Dhabi salgono da 11 a 14 alla settimana","post_date":"2024-03-11T09:25:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710149106000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463129","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo un 2023 in ripresa, per l’operatore crocieristico genovese Gioco Viaggi il 2024 si preannuncia in ulteriore crescita.\r

«La stagione sta andando bene sui Caraibi di Carnival - spiega Chiara Lagioni, product manager per il t.o. - Anche il Mediterraneo di Cunard, Princess Cruises e Holland è in crescita. Per l’Alaska le richieste fanno registrare un ottimo andamento. Il Nord Europa è spinto dall’arrivo della Queen Anne della Cunard previsto per il prossimo maggio».\r

\r

In crescita anche il segmento luxury con Ponant e Seabourn.\r

\r

«Registriamo moltissime famiglie sul Mediterraneo- aggiunge Lagioni - grazie anche alla disponibilità di cabine triple e quadruple. Mentre nel lusso il trend riguarda gli over 55. Su Holland la componente principale è costituita da coppie e su Carnival Cruise sono moltissimi i giovani attirati dalle tantissime occasioni di divertimento a bordo».\r

La politica tariffaria premia ancora una volta chi sceglie l’advance booking.\r

\r

«I prezzi sono molto convenienti se si prenota in anticipo - commenta Lagioni - anche con Cunard su Alaska e Mediterraneo e poi salgono quando ci si avvicina alla data di partenza. Per quanto riguarda Princess Cruises, in particolare la nuova nave, la richiesta è alta e di conseguenza i prezzi non sono bassi. A favore del mercato Italia però gioca il fatto che le date richieste dal crocierista italiano non collimano mai con quelle del pubblico americano”.\r

Molte le offerte nel corso dell’anno, a cominciare dai Flash Sales di Holland sul Mediterraneo.\r

«Da evidenziare i pacchetti tutto incluso (mance, Wi-Fi, bevande e credito per escursioni) - continua Lagioni - che piacciono molto alla clientela. Ed inoltre Ponant su molte partenze non applica il supplemento singola».\r

\r

Gioco Viaggi sta promuovendo la Polinesia di Windstar.\r

«Si tratta di proposte a bordo dello yacht Star Breeze - conclude Lagioni - una delle unità ingrandite, con aggiunta di ristoranti e bagni più grandi nelle suite. È possibile scegliere tra itinerari di 7, 11 e 14 giorni. I prezzi sono competitivi se rapportati a quelli dei resort».\r

\r

Tra le novità anche il lancio delle Quark Expedition sulle destinazioni Polari, con il 50% di sconto.\r

\r

Non solo, ma è previsto un buono Amazon da 250 euro per l’agenzia (ogni passeggero prenotato) che viene riconosciuto sulle nuove prenotazioni Quark Expeditions, effettuate entro il 31 marzo, sulle partenze 2024 in Artico.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Gioco Viaggi, in crescita le richieste per crociere nei Caraibi e nel Mediterraneo","post_date":"2024-03-08T12:48:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1709902111000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463119","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo il successo dello scorso anno, sono stati nuovamente attivati gli investimenti multicanale tra out of home”, digital e social della campagna globale di promozione lanciata da New York City Tourism + Conventions, in partnership in Italia con Alpitour World, attraverso il brand Turisanda1924 e la compagnia aerea Neos. L'iniziativa è partita nel nostro paese lo scorso gennaio e ha previsto affissioni pubblicitarie nelle metropolitane e sui mezzi pubblici di superficie nelle città di Milano, Roma, Napoli e Torino, oltre a un piano di comunicazione sui canali digitali e social di Alpitour World, Neos e Turisanda1924, che proseguirà fino a metà marzo, per promuovere proposte di viaggio mirate a favorire le prenotazioni in vista della primavera e dell’estate.\r

\r

Quest’anno la campagna presenta inoltre un focus particolare sulla nuova connessione Palermo-New York. Oltre alle tre frequenze settimanali da Milano Malpensa, a partire dal prossimo 9 giugno Neos ripristinerà infatti, dopo sette anni, la tratta che collega direttamente la Sicilia a New York. A supporto di questa novità, anche la proposta volo+hotel disponibile su Turisanda.it.\r

\r

“Siamo entusiasti del lancio della nuova campagna di promozione in Italia e di collaborare ancora una volta con Alpitour, soprattutto ora che ci avviciniamo a livelli record di visite italiane\", sottolinea il presidente e ceo di New York City Tourism + Conventions, Fred Dixon. “Siamo felici di essere partner, per il secondo anno consecutivo, di una delle più importanti campagne pubblicitarie di New York City - aggiunge il chief product officer specialties division, Paolo Guariento -. Muoviamo da sempre grandi volumi sulla città della Grande mela, da tempo al centro di una strategia di gruppo che mira a ottimizzare l'impegno tanto del tour operating quanto dell'aviation. Quest’anno abbiamo inserito anche tantissime novità tra le proposte in destinazione combinate al soggiorno per far vivere ai nostri clienti delle esperienze uniche. Tra queste le partite Nba, con ingresso al Madison Square Garden due ore prima dell’inizio del match per incontrare i giocatori e assistere al riscaldamento delle squadre, e le partite di Mlb, con visita al leggendario Yankee Stadium, per assistere a un match dei New York Yankees. Oltre allo sport, molte le combinazioni di Art&Music con ingresso esclusivo al MoMa e al Blue Note. Il volo diretto Neos, da quest’anno anche da Palermo oltre che da Malpensa, ci consente di presidiare al meglio questa meta e pianificare investimenti a medio e lungo termine, per migliorare e garantire sempre ai nostri clienti servizi di qualità\".","post_title":"Riparte la campagna Ny City Tourism - Alpitour per promuovere la Grande mela","post_date":"2024-03-08T11:33:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1709897592000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463062","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'estate italiana di Wizz Air conta nel 2024 oltre 200 rotte dall'Italia verso 40 Paesi, incluse sette nuove rotte da Roma verso Alicante, Copenaghen, Amburgo, Berlino e Danzica e da Milano verso Parigi e Tenerife. In vendita ci sono più di 13 milioni di posti.\r

Oltre ai nuovi collegamenti, Wizz Air ha ripreso a volare da Milano, Roma e Venezia verso Chisinau, garantendo un servizio giornaliero per tutta l’estate. L'operativo estivo conta quindi oltre 90 destinazioni.\r

Inoltre, la low cost effettuerà anche voli speciali per i passeggeri italiani in occasione delle partite del Campionato europeo di calcio in Germania, mettendo a disposizione anche un servizio esclusivo di navette per i tifosi. I voli per le partite partiranno da Milano e Roma il 15, 20 e 24 giugno. Per coloro che desiderano sostenere la squadra in loco, i biglietti sono disponibili ad un prezzo fisso di 159 euro.\r

Nella scorsa stagione estiva oltre 10 milioni di passeggeri hanno scelto Wizz Air per i loro viaggi da e verso l'Italia e la maggior ha scelto destinazioni come la Sicilia, la Spagna e il Regno Unito. ","post_title":"Wizz Air plana sull'estate italiana con più di 200 rotte. Sette novità da Roma e Milano","post_date":"2024-03-08T09:00:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1709888437000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463032","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha pubblicato il suo sondaggio sulle ota di marzo, che ha indicato eDreams come il portale che fa pagare ai clienti un 135% (23,50 euro) per un posto riservato che costa solo 10 euro su Ryanair.com.\r

\r

Ryanair continua a fare campagna affinché tutti i consumatori siano protetti dai superprezzi delle ota, dai sovrapprezzi e dalle tariffe inventate, e invita nuovamente i governi di Regno Unito e Spagna e le agenzie dei consumatori dell’Ue ad agire per fermare questa gestione delle ota e per evitare che i consumatori debbano pagare sempre di più del dovuto.\r

\r

\"È inaccettabile che, nonostante questi atteggiamenti di alcune ota, i governi del Regno Unito e della Spagna e le agenzie dei consumatori dell’Ue non abbiano ancora intrapreso alcuna azione per proteggere i consumatori da queste azioni - ha affermato Dara Brady di Ryanair -. Ryanair continuerà a condurre una campagna contro alcune ota, e continuerà a chiedere che siano messi fuori legge e che le loro azioni anti-consumatore abbiano una fine”.","post_title":"Ryanair continua la battaglia contro le ota. Scontro diretto con eDreams","post_date":"2024-03-07T12:17:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1709813833000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463028","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"SkyAlps collegherà Bari a Mostar, dal prossimo 2 maggio con due frequenze alla settimana (giovedì e domenica) operate da un Dash 8-Q400.\r

\r

«L’avvio di questo nuovo collegamento aereo tra Bari e Mostar – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - non solo offrirà ai passeggeri una comoda opzione di viaggio tra le due destinazioni, ma contribuirà anche a rafforzare i legami economici, culturali, turistici, ma soprattutto religiosi. Bari, Mostar, Medjugorje e la vicina Sarajevo sono luoghi di culto e di pace. Luoghi che ogni anno attirano milioni di visitatori nei cammini di fede che uniscono territori, ma soprattutto anime».\r

\r

«Il collegamento tra Bari e Mostar che comincerà a inizio maggio – ha sottolineato il presidente di SkyAlps, Josef Gostner - rappresenta una connessione con grande potenziale per SkyAlps, sia dal punto di vista turistico che per i viaggi a tema religioso. Siamo lieti di ampliare il nostro programma voli da e per Mostar, che oltre a Bari prevede connessioni con Roma, Verona e Monaco di Baviera. Il volo avrà una durata di circa un’ora e verrà operato con aerei altamente efficienti che producono fino al 50% in meno di emissioni e meno rumore durante il decollo e l'atterraggio rispetto ad altri jet regionali».\r

\r

La nuova rotta, che si aggiunge ai collegamenti già annunciati del vettore tra Brindisi e Bolzano, viene incontro alle esigenze dei fedeli pugliesi che potranno raggiungere la Bosnia in meno di un’ora, e getterà un ponte per quanti dalla Bosnia vorranno conoscere i luoghi del culto nicolaiano e gli altri siti religiosi della nostra regione.","post_title":"Aeroporto di Bari: dal 2 maggio la nuova rotta per Mostar operata da SkyAlps","post_date":"2024-03-07T11:43:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1709811810000]}]}}