Aeroporto di Bari: dal 2 maggio la nuova rotta per Mostar operata da SkyAlps SkyAlps collegherà Bari a Mostar, dal prossimo 2 maggio con due frequenze alla settimana (giovedì e domenica) operate da un Dash 8-Q400. «L’avvio di questo nuovo collegamento aereo tra Bari e Mostar – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – non solo offrirà ai passeggeri una comoda opzione di viaggio tra le due destinazioni, ma contribuirà anche a rafforzare i legami economici, culturali, turistici, ma soprattutto religiosi. Bari, Mostar, Medjugorje e la vicina Sarajevo sono luoghi di culto e di pace. Luoghi che ogni anno attirano milioni di visitatori nei cammini di fede che uniscono territori, ma soprattutto anime». «Il collegamento tra Bari e Mostar che comincerà a inizio maggio – ha sottolineato il presidente di SkyAlps, Josef Gostner – rappresenta una connessione con grande potenziale per SkyAlps, sia dal punto di vista turistico che per i viaggi a tema religioso. Siamo lieti di ampliare il nostro programma voli da e per Mostar, che oltre a Bari prevede connessioni con Roma, Verona e Monaco di Baviera. Il volo avrà una durata di circa un’ora e verrà operato con aerei altamente efficienti che producono fino al 50% in meno di emissioni e meno rumore durante il decollo e l’atterraggio rispetto ad altri jet regionali». La nuova rotta, che si aggiunge ai collegamenti già annunciati del vettore tra Brindisi e Bolzano, viene incontro alle esigenze dei fedeli pugliesi che potranno raggiungere la Bosnia in meno di un’ora, e getterà un ponte per quanti dalla Bosnia vorranno conoscere i luoghi del culto nicolaiano e gli altri siti religiosi della nostra regione. Condividi

\r

“L’edizione 2024 si chiude con un grande successo, che conferma la nostra strategia di far diventare BuyPuglia - Btm il terzo polo fieristico italiano - sottolinea il direttore generale di Pugliapromozione, Luca Scandale -. Quindi, continueremo a lavorare in questa direzione”. “Il bilancio di questa decima edizione di Btm Italia è ottimo – aggiunge Nevio D’Arpa, ceo & founder di Btm Italia -, sia in termini di presenze, sia in termini di partecipazione a tutte le aree tematiche, ai workshop e alle sezioni. Anche per questa edizione, quella con BuyPuglia e con la regione Puglia si è confermata una proficua collaborazione. Abbiamo colto l'entusiasmo da parte di tutti e questo ci fa capire che la strada intrapresa è quella giusta. Il nostro obiettivo è quello di offrire una visione completa sulle diverse richieste dell’industria turistica e lo facciamo con il massimo impegno e la massima condivisione”","post_title":"Crescono le presenze a Btm Italia che chiude con 45 mila visitatori","post_date":"2024-03-05T12:00:02+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1709640002000]}]}}