Aeroporti di Roma lancia la piattaforma di e-commerce ‘Shop&Fly’ Si chiama “Shop&Fly” la nuova piattaforma digitale di Aeroporti di Roma grazie a cui i passeggeri di Fiumicino possono prenotare in anticipo i prodotti disponibili sul sito di Adr e acquistarli al momento del ritiro direttamente in aeroporto. I viaggiatori, accedendo dai loro device digitali al sito, possono scegliere tra un’ampia offerta di prodotti dei marchi più prestigiosi e di tendenza di profumi, cosmesi, eno-gastronomia e giocattoli per un totale di oltre 9.000 prodotti di circa 600 brand in vendita nei negozi Aelia Duty Free di Lagardère Travel Retail. Una nuova opportunità, resa ancora più attrattiva da uno sconto speciale del 10% riservato agli ordini online rispetto agli acquisti fatti direttamente in negozio. Con il servizio Shop&Fly i passeggeri in partenza dal “Leonardo da Vinci” per tutte le destinazioni o in arrivo da una destinazione italiana o Schengen possono fare shopping online, scegliendo sul catalogo i prodotti che desiderano, e che potranno pagare e ritirare il giorno della partenza o dell’arrivo, alle casse dedicate nei punti vendita Aelia Duty Free. Grazie alla partnership con Ita Airways tutti i passeggeri della compagnia aerea, anche coloro che provengono da una destinazione Extra Schengen, potranno inoltre ritirare i prodotti ordinati su Shop&Fly presso i Pick Up point dedicati Aelia Duty Free in arrivo. «Ci impegniamo costantemente per soddisfare appieno le esigenze dei nostri clienti, riconoscendo il loro ruolo cruciale nella nostra crescita e il loro approccio sempre più digitale rispetto ai consumi – dichiara Marilena Blasi, chief commercial officer di Aeroporti di Roma -. Per realizzare questo obiettivo, consideriamo imprescindibile garantire un’esperienza digitale fluida e senza interruzioni, specialmente durante la fase precedente al volo, in cui i passeggeri interagiscono con servizi come lo shopping e la ristorazione. E’ in questa prospettiva che abbiamo lanciato il nostro e-commerce ‘Shop&Fly’, che permette la prenotazione online dei prodotti in vendita presso i nostri duty-free e il pagamento in negozio, il primo passo in un percorso di miglioramento continuo in termini di offerta, brand e servizi, sempre allineato alle esigenze dei nostri clienti». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464315 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama “Shop&Fly” la nuova piattaforma digitale di Aeroporti di Roma grazie a cui i passeggeri di Fiumicino possono prenotare in anticipo i prodotti disponibili sul sito di Adr e acquistarli al momento del ritiro direttamente in aeroporto. I viaggiatori, accedendo dai loro device digitali al sito, possono scegliere tra un’ampia offerta di prodotti dei marchi più prestigiosi e di tendenza di profumi, cosmesi, eno-gastronomia e giocattoli per un totale di oltre 9.000 prodotti di circa 600 brand in vendita nei negozi Aelia Duty Free di Lagardère Travel Retail. Una nuova opportunità, resa ancora più attrattiva da uno sconto speciale del 10% riservato agli ordini online rispetto agli acquisti fatti direttamente in negozio. Con il servizio Shop&Fly i passeggeri in partenza dal “Leonardo da Vinci” per tutte le destinazioni o in arrivo da una destinazione italiana o Schengen possono fare shopping online, scegliendo sul catalogo i prodotti che desiderano, e che potranno pagare e ritirare il giorno della partenza o dell’arrivo, alle casse dedicate nei punti vendita Aelia Duty Free. Grazie alla partnership con Ita Airways tutti i passeggeri della compagnia aerea, anche coloro che provengono da una destinazione Extra Schengen, potranno inoltre ritirare i prodotti ordinati su Shop&Fly presso i Pick Up point dedicati Aelia Duty Free in arrivo. «Ci impegniamo costantemente per soddisfare appieno le esigenze dei nostri clienti, riconoscendo il loro ruolo cruciale nella nostra crescita e il loro approccio sempre più digitale rispetto ai consumi - dichiara Marilena Blasi, chief commercial officer di Aeroporti di Roma -. Per realizzare questo obiettivo, consideriamo imprescindibile garantire un’esperienza digitale fluida e senza interruzioni, specialmente durante la fase precedente al volo, in cui i passeggeri interagiscono con servizi come lo shopping e la ristorazione. E’ in questa prospettiva che abbiamo lanciato il nostro e-commerce ‘Shop&Fly’, che permette la prenotazione online dei prodotti in vendita presso i nostri duty-free e il pagamento in negozio, il primo passo in un percorso di miglioramento continuo in termini di offerta, brand e servizi, sempre allineato alle esigenze dei nostri clienti». [post_title] => Aeroporti di Roma lancia la piattaforma di e-commerce 'Shop&Fly' [post_date] => 2024-03-26T12:25:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711455918000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464300 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Itabus corre verso l'estate con un operativo rafforzato in termini di capillarità e frequenze: un aumento del 40% di chilometri percorsi con l’introduzione di 200 nuove partenze, portandone il totale a 500 giornaliere da oltre 85 località italiane durante tutto l’arco della giornata (notte compresa, grazie ai servizi notturni molto utilizzati dai viaggiatori per ottimizzare i tempi di percorrenza). Salgono così a 2.200 i collegamenti quotidiani Itabus, che crescono di oltre il 50% per garantire capillarità e frequenze lungo tutto il Paese. Forte il focus sulle grandi città con l'aumento della frequenza sulle principali direttrici tra cui la Roma – Napoli (48 collegamenti al giorno), Roma – Bologna (36 servizi al giorno, garantendo un viaggio ogni ora su entrambe le direzioni), e Roma – Firenze (32 servizi giorno), Roma – Milano 20 ogni giorno, raddoppiate rispetto al passato) e Napoli – Firenze (28 giornaliere). Si aggiungono poi servizi tra Napoli/Roma e le città del Veneto portando a 12 i collegamenti giornalieri da/verso Venezia e Padova. Crescono i collegamenti verso la Puglia: agli 8 collegamenti giornalieri che collegano Roma con Bari, si aggiungono 4 collegamenti con Taranto connessa anche con le città di Bologna, Firenze, Milano e Bergamo. Anche Napoli incrementa il numero di servizi verso la Puglia con 2 partenze al giorno per Taranto e 2 per Bari, Lecce e le altre città della costa adriatica pugliese (Fasano, Ostuni, Monopoli, Andria, Brindisi). In espansione i collegamenti in Calabria: Cosenza triplica il numero di partenze giornaliere, Catanzaro si aggiunge alla rete Itabus con un collegamento notturno verso tutte le principali città del centro-nord Italia, introdotti servizi verso la Sicilia e verso la Puglia. Attenzione, come sempre, alle connessioni con gli scali infrastrutturali come gli aeroporti: intensificati i collegamenti con lo scalo di Milano Bergamo al serio che conta 9 partenze al giorno verso tutte le principali città del nord Italia. Ci sono poi 6 partenze al giorno collegheranno la città di Milano con Bergamo e nuove offerte sulla relazione Torino - Milano – Venezia. Ci sono poi le connessioni con il treno Italo: un unico biglietto per viaggiare su treno e bus, con servizi dedicati che connettono le grandi stazioni Alta Velocità al resto d’Italia. Da fine mese, grazie all’intermodalità, novità per il Meridione: potenziamento dei servizi in Calabria, Puglia, Basilicata, Campania e Sicilia che saranno così connesse con il centro nord. In questo modo è possibile usufruire dei vantaggi dell’Alta Velocità e raggiungere mete di grande richiamo turistico come Pompei, Ercolano, Sorrento, Matera e Agrigento. Per la stagione estiva, poi, Itabus potenzierà il network servendo destinazioni turistiche e balneari tra cui Gallipoli, Otranto, Jesolo, Bibione, Taormina, Cefalù, Polignano a Mare. [post_title] => Itabus amplia l'offerta estiva: 2.200 collegamenti giornalieri e +50% di frequenze [post_date] => 2024-03-26T11:12:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711451534000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464276 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Negli Stati Uniti alcune proposte per New York, pacchetti brevi ma completi, con volo intercontinentale da diversi aeroporti e la visita alle principali attrazioni della Grande Mela per una toccata e fuga, ideali per i ponti dei prossimi mesi. Per chi preferisce i parchi americani, sono ora disponibili nuovi glamping di lusso immersi in contesti unici, a poca distanza da luoghi come il Grand Canyon, Bryce Canyon, Lake Powell o Moab. Dalla parte opposta del planisfero, molto richiesti sono poi i tour esclusivi per il Giappone, alla scoperta delle metropoli frenetiche e dei villaggi dell’epoca Edo, con un massimo di dieci persone, o in Thailandia con tour max otto anche in alta stagione, consentendo visite ed esperienze di altissimo livello. Sono solo alcune delle ultime novità Tour Experience e Luxury Temptation del to di casa Uvet, Amo il Mondo. Per gli amanti delle esperienze fuori dalle rotte turistiche classiche, ma anche fuori dal comune, il comparto Africa e Oceano Indiano propone infatti per il 2024 altre soluzioni come il Rovos Rail, tour del Sudafrica su un treno di lusso, o il Train on the bridge, combinazione tra la natura del Kruger National Park e il lusso, a bordo di un treno appena ristrutturato. Gli amanti dei self drive potranno invece scegliere fra diversi nuovi programmi, con possibilità di pernottamenti esclusivi sugli alberi al Vindoux Tree House o nei Vardos, tipici carri dai colori vivaci. Amo il Mondo offre anche molte proposte luxury, per coloro che amano concedersi qualche sfizio in più: hotel e resort a 5 stelle immersi nella foresta in Belize o affacciati su siti archeologici come il Belmond Sanctuary Lodge situato all’ingresso di Machu Picchu o sulle sponde del lago Titicaca; hotel di lusso alle Maldive come i Como Hotels, Vakkaru e Gili Lankanfushi, isole private e crociere tra i panorami ineguagliabili delle Seychelles e in Madagascar. Completano l’offerta trekking, wine tour, island hopping e gli immancabili safari. [post_title] => Amo il Mondo spinge su lusso e tour experience [post_date] => 2024-03-26T10:29:29+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711448969000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464261 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Trapani Birgi è operativo e il traffico è regolare, malgrado questa notte sia stato investito da un tornado: il forte vento, con raffiche che superavano i 150 km/h, ha divelto alcune coperture in lamiera, della segnaletica verticale, alcuni mezzi e anche degli alberi. I manutentori di Airgest stanno lavorando da ore per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di volo. Grazie alla collaborazione di Vigili del fuoco e polizia, si stanno creando dei percorsi per superare gli ostacoli e poter garantire i voli in partenza, già da questa mattina. La società di gestione del Vincenzo Florio invita, pertanto, i passeggeri a recarsi al terminal con largo anticipo per compensare eventuali ritardi dovuti ai danni subiti dallo scalo e di rispettare i percorsi alternativi, per entrare e uscire dall’aeroporto, definiti per consentire un sicuro raggiungimento della struttura. «Ci scusiamo anticipatamente con l’utenza per gli eventuali disagi – ha dichiarato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra – che ci impegniamo a ridurre al minimo possibile. Stiamo lavorando affinché questo incidente non intralci le regolari attività durante il picco di traffico pasquale». [post_title] => Aeroporto di Trapani: traffico regolare, malgrado il tornado della notte scorsa [post_date] => 2024-03-26T09:33:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711445588000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464200 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Taglio del nastro questa mattina per la nuova rotta Perugia-Milano Bergamo di Aeroitalia: «Questa è la prima delle tre rotte che partiranno dall’aeroporto di Perugia per la summer 2024 - dichiara Gaetano Intrieri, ad della compagnia aerea -. Con l'introduzione di nuove rotte, Aeroitalia consolida ulteriormente la sua espansione in Italia, assicurando viaggi più accessibili e sostenibili. Queste nuove destinazioni non solo rafforzano la connettività tra regioni chiave, favorendo la concorrenza sul mercato, ma offrono anche ai viaggiatori diverse opzioni di viaggio. L'apertura di questi nuovi collegamenti aerei tra Perugia e Bergamo stimola l'economia locale, sia direttamente con Aeroitalia che nel più ampio settore del turismo». «Con i nuovi collegamenti Aeroitalia tra Perugia e Bergamo inauguriamo la stagione più ricca di connessioni per il nostro aeroporto - sottolineano Antonello Marcucci, presidente dell’aeroporto dell’Umbria, e Umberto Solimeno, direttore generale dell’aeroporto dell’Umbria -. Siamo felici che Aeroitalia abbia deciso di investire sull’Umbria, aumentando il network di destinazioni ed in particolare fornendo collegamenti con Lombardia, Sardegna, Calabria e Sicilia. «Come aeroporto stiamo investendo costantemente per rendere l’infrastruttura adeguata ai crescenti volumi di traffico, ed è per questo che negli ultimi mesi abbiamo implementato una serie di servizi e migliorie, tra le quali un nuovo e migliorato servizio di connessione wi-fi gratuita e illimitata, nuove aree di parcheggio, due nuovi gate di imbarco, nuova segnaletica interna ed esterna, nuovi esercizi commerciali, oltre al rinnovamento dei mezzi in area operativa e al raddoppio del sistema di riconsegna bagagli». [post_title] => Aeroitalia operativa sulla rotta da Perugia a Milano Bergamo [post_date] => 2024-03-25T11:15:59+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711365359000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464195 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una nuova visione aziendale che rispecchia la volontà di offrire agli ospiti esperienze sempre più sofisticate e personalizzate, nonché di posizionare il proprio prodotto non più solamente nel segmento villaggi e turismo leisure ma anche in quello dei viaggi urban e business. Dopo oltre 25 anni di attività il gruppo Buone Vacanze cambia nome e diventa Bv Hotels & Resorts. Il rebranding, a cura di avcommunication, ha portato anche alla creazione di un nuovo logo, nel quale forma e movimento si uniscono in un vortice, simbolo di crescita e condivisione: “Il valore si propaga” è il nuovo claim e la nuova filosofia del brand che si evolve, diventando qualcosa di nuovo. Anche il colore cambia, lasciando lo spazio al blu, simbolo di lusso ed eleganza, pensato per incarnare le due anime di Bv: business e leisure. "Questo rebranding rappresenta una nuova fase per la nostra azienda - sottolinea il presidente Franco Falcone -. Siamo entusiasti di introdurre Bv Hotels & Resorts come il nostro nuovo volto, anche se la nostra missione, quella di fornire un’esperienza indimenticabile ai nostri ospiti, rimane sempre invariata. Continueremo a concentrarci sull'eccellenza, sulla creatività e sull'innovazione, per garantire che ogni soggiorno con noi sia un'esperienza di valore." L’azienda a oggi opera sei strutture: tre hotel cittadini a Roma, Assisi e Cosenza, a cui si aggiungono altrettanti resort in località marittime della Calabria. In linea con il rebranding verrà pubblicato anche il nuovo sito del gruppo, navigabile all’indirizzo www.bvhotels.it, ricco di dettagli su tutte le strutture e di indicazioni e consigli utili. L’introduzione del nuovo logo e del nuovo nome è già in corso all’interno delle strutture del gruppo e proseguirà gradualmente nei prossimi mesi, arrivando a sostituire totalmente quelli precedenti, entro il 2025. [post_title] => Buone Vacanze cambia brand e diventa Bv Hotels & Resorts [post_date] => 2024-03-25T11:05:09+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711364709000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464190 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turkish Airlines riprenderà i voli verso la Libia dopo un'interruzione di circa 10 anni. L'annuncio è arrivato sabato, dal Ministro dei Trasporti libico Mohammed al-Shahoubi, che ha confermato che la compagnia aerea turca ripristinerà i voli da e per l'aeroporto libico di Mitiga, a 8 chilometri da Tripoli, a partire dalla prossima settimana, per poi riprendere gradualmente i collegamenti verso altri aeroporti libici. La notizia è stata annunciata dopo la firma di un memorandum d'intesa tra l'Autorità per l'aviazione civile libica e la Turkish Airlines, che ha soddisfatto tutti i requisiti tecnici. La ripresa dei voli segna una tappa importante dopo la sospensione dei collegamenti da parte della compagnia aerea nel 2015. La ripresa è stata confermata anche dal direttore generale di Turkish Airlines Bilal Ekşi: «I nostri voli per la Libia stanno iniziando. Opereremo tre frequenze alla settimana e i voli sono ora aperti alla vendita». [post_title] => Turkish Airlines è pronta a riaprire i voli per la Libia, dopo uno stop di 10 anni [post_date] => 2024-03-25T10:58:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711364283000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464192 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Venerdì scorso è stata la prima volta della Smeralda a Genova. L'ammiraglia della flotta Costa Crociere non aveva infatti mai fatto scalo nella città della Lanterna dal momento della sua entrata in servizio nel 2019. Quest'anno, l'unità attraccherà a Ponte dei Mille ogni settimana, sino al 3 dicembre, nella giornata di venerdì, eccetto l’ultimo scalo della stagione previsto il martedì. Oltre alla Smeralda, dal 29 settembre al 3 novembre anche la Fascinosa partirà da Genova per una serie di mini-crociere di tre e quattro giorni nel Mediterraneo occidentale. Grazie a questa doppia presenza, gli scali di Costa a Genova nel 2024 saranno 50 in totale, ovvero il 40% in più rispetto al 2023. L’itinerario 2024 della Smeralda andrà alla scoperta di Italia, Francia e Spagna, tra atmosfere senza tempo, città d’arte, spiagge e paesaggi unici, con tappe a Genova, Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli, Civitavecchia/Roma. Da giugno questo itinerario si arricchirà con una grande novità: le Sea Destinations. Accanto alle esperienze che porteranno a scoprire le destinazioni a terra, la Smeralda offrirà, infatti, nuove iniziative da godersi a bordo, durante la navigazione, per vivere al meglio i luoghi compresi nella rotta della nave. [post_title] => Debutto genovese per la Costa Smeralda. Scali settimanali sino a dicembre [post_date] => 2024-03-25T10:52:37+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711363957000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464176 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Neos cavalca una parabola in crescita archiviando il 2023 con un utile netto di 42 milioni di euro (+260%), su ricavi per 778 milioni (+33% sul 2022) e un ebitda positivo per 68 milioni. In quello che è stato il primo, vero anno di normalità post pandemia, il vettore del gruppo Alpitour ha trasportato 2,3 milioni di passeggeri con un load factor dell'85%. Il tutto, a fronte di un contesto geo politico internazionale complesso, con conseguenti ripercussioni su mercati strategici come quello dell'Egitto (-30%). «Il charter vero e proprio - legato alla crocieristica, agli eventi sportivi e musicali - rappresenta ormai il 10% delle nostre operazioni - spiega in un'intervista a Il Corriere della Sera, l'ad della compagnia, Carlo Stradiotti -. Il 90% è costituito dai voli di linea, cosa che per noi ha voluto dire anche cambiare modello di business, da società con un unico cliente a tanti». Alle spalle un inverno dai risultati positivi sulle rotte verso Caraibi, Maldive, Africa orientale ma anche per l'India, «grazie alla direttrice Toronto-Amritsar via Malpensa», l'estate porta con sè l'attesa novità della Palermo-New York, che decollerà a giugno e sarà attiva fino a settembre, «ma stiamo valutando se estenderlo fino a metà ottobre». Sul fronte Cina, «stiamo provando a tenere il punto nel Paese, ma non è facile», ammette Stradiotti, mentre il calo del mar Rosso - per il conflitto tra israeliani e Hamas - «è stato compensato dalle prestazioni degli altri mercati». [caption id="attachment_285372" align="alignright" width="300"] Carlo Stradiotti, amministratore delegato di Neos[/caption] Quanto alla crescita nel breve-medio termine, nel mirino ci sono l'India e «pensiamo di aggiungere qualcosa ancora in Africa e nei Caraibi. Vorremmo anche ampliare la presenza su Roma Fiumicino, oltre che a Milano Malpensa e Verona». Restano sul tavolo due grandi sfide: i ritardi nelle consegne da parte di Boeing, «che sposteranno la consegna di tre 737 Max dalla prima metà di quest’anno a inizio 2025» e le normative europee sulle emissioni, come ReFuelEu, «che richiedono progressivamente un maggior impiego del Saf: il problema non è solo che il Saf costa molto di più, ma anche che non c’è e gli aeroporti non sono ancora pronti a livello infrastrutturale. E gli effetti inizieranno già dal 2025». Attualmente Neos - a tutti gli effetti la compagnia aerea italiana che totalizza maggiori profitti - conta 1.200 dipendenti (di cui 334 assunti nel 2023) e opera con una flotta di 16 aeromobili (5 Boeing 737-800, 5 Boeing 737 Max, 6 Boeing 787) che saliranno a 19 entro il 2025. [post_title] => La parabola ascendente di Neos: utile netto a quota 42 milioni di euro [post_date] => 2024-03-25T10:40:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711363207000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "aeroporti di roma lancia la piattaforma di e commerce shopfly" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":96,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3489,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464315","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama “Shop&Fly” la nuova piattaforma digitale di Aeroporti di Roma grazie a cui i passeggeri di Fiumicino possono prenotare in anticipo i prodotti disponibili sul sito di Adr e acquistarli al momento del ritiro direttamente in aeroporto. \r

\r

I viaggiatori, accedendo dai loro device digitali al sito, possono scegliere tra un’ampia offerta di prodotti dei marchi più prestigiosi e di tendenza di profumi, cosmesi, eno-gastronomia e giocattoli per un totale di oltre 9.000 prodotti di circa 600 brand in vendita nei negozi Aelia Duty Free di Lagardère Travel Retail. Una nuova opportunità, resa ancora più attrattiva da uno sconto speciale del 10% riservato agli ordini online rispetto agli acquisti fatti direttamente in negozio. \r

\r

Con il servizio Shop&Fly i passeggeri in partenza dal “Leonardo da Vinci” per tutte le destinazioni o in arrivo da una destinazione italiana o Schengen possono fare shopping online, scegliendo sul catalogo i prodotti che desiderano, e che potranno pagare e ritirare il giorno della partenza o dell’arrivo, alle casse dedicate nei punti vendita Aelia Duty Free.\r

\r

Grazie alla partnership con Ita Airways tutti i passeggeri della compagnia aerea, anche coloro che provengono da una destinazione Extra Schengen, potranno inoltre ritirare i prodotti ordinati su Shop&Fly presso i Pick Up point dedicati Aelia Duty Free in arrivo.\r

\r

«Ci impegniamo costantemente per soddisfare appieno le esigenze dei nostri clienti, riconoscendo il loro ruolo cruciale nella nostra crescita e il loro approccio sempre più digitale rispetto ai consumi - dichiara Marilena Blasi, chief commercial officer di Aeroporti di Roma -. Per realizzare questo obiettivo, consideriamo imprescindibile garantire un’esperienza digitale fluida e senza interruzioni, specialmente durante la fase precedente al volo, in cui i passeggeri interagiscono con servizi come lo shopping e la ristorazione. E’ in questa prospettiva che abbiamo lanciato il nostro e-commerce ‘Shop&Fly’, che permette la prenotazione online dei prodotti in vendita presso i nostri duty-free e il pagamento in negozio, il primo passo in un percorso di miglioramento continuo in termini di offerta, brand e servizi, sempre allineato alle esigenze dei nostri clienti».\r

\r

","post_title":"Aeroporti di Roma lancia la piattaforma di e-commerce 'Shop&Fly'","post_date":"2024-03-26T12:25:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711455918000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464300","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Itabus corre verso l'estate con un operativo rafforzato in termini di capillarità e frequenze: un aumento del 40% di chilometri percorsi con l’introduzione di 200 nuove partenze, portandone il totale a 500 giornaliere da oltre 85 località italiane durante tutto l’arco della giornata (notte compresa, grazie ai servizi notturni molto utilizzati dai viaggiatori per ottimizzare i tempi di percorrenza).\r

\r

Salgono così a 2.200 i collegamenti quotidiani Itabus, che crescono di oltre il 50% per garantire capillarità e frequenze lungo tutto il Paese.\r

\r

Forte il focus sulle grandi città con l'aumento della frequenza sulle principali direttrici tra cui la Roma – Napoli (48 collegamenti al giorno), Roma – Bologna (36 servizi al giorno, garantendo un viaggio ogni ora su entrambe le direzioni), e Roma – Firenze (32 servizi giorno), Roma – Milano 20 ogni giorno, raddoppiate rispetto al passato) e Napoli – Firenze (28 giornaliere).\r

\r

Si aggiungono poi servizi tra Napoli/Roma e le città del Veneto portando a 12 i collegamenti giornalieri da/verso Venezia e Padova. Crescono i collegamenti verso la Puglia: agli 8 collegamenti giornalieri che collegano Roma con Bari, si aggiungono 4 collegamenti con Taranto connessa anche con le città di Bologna, Firenze, Milano e Bergamo. Anche Napoli incrementa il numero di servizi verso la Puglia con 2 partenze al giorno per Taranto e 2 per Bari, Lecce e le altre città della costa adriatica pugliese (Fasano, Ostuni, Monopoli, Andria, Brindisi). In espansione i collegamenti in Calabria: Cosenza triplica il numero di partenze giornaliere, Catanzaro si aggiunge alla rete Itabus con un collegamento notturno verso tutte le principali città del centro-nord Italia, introdotti servizi verso la Sicilia e verso la Puglia.\r

\r

Attenzione, come sempre, alle connessioni con gli scali infrastrutturali come gli aeroporti: intensificati i collegamenti con lo scalo di Milano Bergamo al serio che conta 9 partenze al giorno verso tutte le principali città del nord Italia. Ci sono poi 6 partenze al giorno collegheranno la città di Milano con Bergamo e nuove offerte sulla relazione Torino - Milano – Venezia.\r

\r

Ci sono poi le connessioni con il treno Italo: un unico biglietto per viaggiare su treno e bus, con servizi dedicati che connettono le grandi stazioni Alta Velocità al resto d’Italia. Da fine mese, grazie all’intermodalità, novità per il Meridione: potenziamento dei servizi in Calabria, Puglia, Basilicata, Campania e Sicilia che saranno così connesse con il centro nord. In questo modo è possibile usufruire dei vantaggi dell’Alta Velocità e raggiungere mete di grande richiamo turistico come Pompei, Ercolano, Sorrento, Matera e Agrigento.\r

\r

Per la stagione estiva, poi, Itabus potenzierà il network servendo destinazioni turistiche e balneari tra cui Gallipoli, Otranto, Jesolo, Bibione, Taormina, Cefalù, Polignano a Mare.","post_title":"Itabus amplia l'offerta estiva: 2.200 collegamenti giornalieri e +50% di frequenze","post_date":"2024-03-26T11:12:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711451534000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464276","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Negli Stati Uniti alcune proposte per New York, pacchetti brevi ma completi, con volo intercontinentale da diversi aeroporti e la visita alle principali attrazioni della Grande Mela per una toccata e fuga, ideali per i ponti dei prossimi mesi. Per chi preferisce i parchi americani, sono ora disponibili nuovi glamping di lusso immersi in contesti unici, a poca distanza da luoghi come il Grand Canyon, Bryce Canyon, Lake Powell o Moab. Dalla parte opposta del planisfero, molto richiesti sono poi i tour esclusivi per il Giappone, alla scoperta delle metropoli frenetiche e dei villaggi dell’epoca Edo, con un massimo di dieci persone, o in Thailandia con tour max otto anche in alta stagione, consentendo visite ed esperienze di altissimo livello.\r

\r

Sono solo alcune delle ultime novità Tour Experience e Luxury Temptation del to di casa Uvet, Amo il Mondo. Per gli amanti delle esperienze fuori dalle rotte turistiche classiche, ma anche fuori dal comune, il comparto Africa e Oceano Indiano propone infatti per il 2024 altre soluzioni come il Rovos Rail, tour del Sudafrica su un treno di lusso, o il Train on the bridge, combinazione tra la natura del Kruger National Park e il lusso, a bordo di un treno appena ristrutturato. Gli amanti dei self drive potranno invece scegliere fra diversi nuovi programmi, con possibilità di pernottamenti esclusivi sugli alberi al Vindoux Tree House o nei Vardos, tipici carri dai colori vivaci.\r

\r

Amo il Mondo offre anche molte proposte luxury, per coloro che amano concedersi qualche sfizio in più: hotel e resort a 5 stelle immersi nella foresta in Belize o affacciati su siti archeologici come il Belmond Sanctuary Lodge situato all’ingresso di Machu Picchu o sulle sponde del lago Titicaca; hotel di lusso alle Maldive come i Como Hotels, Vakkaru e Gili Lankanfushi, isole private e crociere tra i panorami ineguagliabili delle Seychelles e in Madagascar. Completano l’offerta trekking, wine tour, island hopping e gli immancabili safari.","post_title":"Amo il Mondo spinge su lusso e tour experience","post_date":"2024-03-26T10:29:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711448969000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464261","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Trapani Birgi è operativo e il traffico è regolare, malgrado questa notte sia stato investito da un tornado: il forte vento, con raffiche che superavano i 150 km/h, ha divelto alcune coperture in lamiera, della segnaletica verticale, alcuni mezzi e anche degli alberi.\r

\r

I manutentori di Airgest stanno lavorando da ore per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di volo. Grazie alla collaborazione di Vigili del fuoco e polizia, si stanno creando dei percorsi per superare gli ostacoli e poter garantire i voli in partenza, già da questa mattina.\r

\r

La società di gestione del Vincenzo Florio invita, pertanto, i passeggeri a recarsi al terminal con largo anticipo per compensare eventuali ritardi dovuti ai danni subiti dallo scalo e di rispettare i percorsi alternativi, per entrare e uscire dall’aeroporto, definiti per consentire un sicuro raggiungimento della struttura.\r

\r

«Ci scusiamo anticipatamente con l’utenza per gli eventuali disagi – ha dichiarato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra – che ci impegniamo a ridurre al minimo possibile. Stiamo lavorando affinché questo incidente non intralci le regolari attività durante il picco di traffico pasquale».","post_title":"Aeroporto di Trapani: traffico regolare, malgrado il tornado della notte scorsa","post_date":"2024-03-26T09:33:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711445588000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464200","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

Taglio del nastro questa mattina per la nuova rotta Perugia-Milano Bergamo di Aeroitalia: «Questa è la prima delle tre rotte che partiranno dall’aeroporto di Perugia per la summer 2024 - dichiara Gaetano Intrieri, ad della compagnia aerea -. Con l'introduzione di nuove rotte, Aeroitalia consolida ulteriormente la sua espansione in Italia, assicurando viaggi più accessibili e sostenibili. Queste nuove destinazioni non solo rafforzano la connettività tra regioni chiave, favorendo la concorrenza sul mercato, ma offrono anche ai viaggiatori diverse opzioni di viaggio. L'apertura di questi nuovi collegamenti aerei tra Perugia e Bergamo stimola l'economia locale, sia direttamente con Aeroitalia che nel più ampio settore del turismo».\r

\r

«Con i nuovi collegamenti Aeroitalia tra Perugia e Bergamo inauguriamo la stagione più ricca di connessioni per il nostro aeroporto - sottolineano Antonello Marcucci, presidente dell’aeroporto dell’Umbria, e Umberto Solimeno, direttore generale dell’aeroporto dell’Umbria -. Siamo felici che Aeroitalia abbia deciso di investire sull’Umbria, aumentando il network di destinazioni ed in particolare fornendo collegamenti con Lombardia, Sardegna, Calabria e Sicilia.\r

\r

«Come aeroporto stiamo investendo costantemente per rendere l’infrastruttura adeguata ai crescenti volumi di traffico, ed è per questo che negli ultimi mesi abbiamo implementato una serie di servizi e migliorie, tra le quali un nuovo e migliorato servizio di connessione wi-fi gratuita e illimitata, nuove aree di parcheggio, due nuovi gate di imbarco, nuova segnaletica interna ed esterna, nuovi esercizi commerciali, oltre al rinnovamento dei mezzi in area operativa e al raddoppio del sistema di riconsegna bagagli».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Aeroitalia operativa sulla rotta da Perugia a Milano Bergamo","post_date":"2024-03-25T11:15:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711365359000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464195","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una nuova visione aziendale che rispecchia la volontà di offrire agli ospiti esperienze sempre più sofisticate e personalizzate, nonché di posizionare il proprio prodotto non più solamente nel segmento villaggi e turismo leisure ma anche in quello dei viaggi urban e business. Dopo oltre 25 anni di attività il gruppo Buone Vacanze cambia nome e diventa Bv Hotels & Resorts. Il rebranding, a cura di avcommunication, ha portato anche alla creazione di un nuovo logo, nel quale forma e movimento si uniscono in un vortice, simbolo di crescita e\r

condivisione: “Il valore si propaga” è il nuovo claim e la nuova filosofia del brand che si\r

evolve, diventando qualcosa di nuovo. Anche il colore cambia, lasciando lo spazio al blu, simbolo di lusso ed eleganza, pensato per incarnare le due anime di Bv: business e leisure.\r

\r

\"Questo rebranding rappresenta una nuova fase per la nostra azienda - sottolinea il presidente\r

Franco Falcone -. Siamo entusiasti di introdurre Bv Hotels & Resorts come il nostro nuovo\r

volto, anche se la nostra missione, quella di fornire un’esperienza indimenticabile ai nostri\r

ospiti, rimane sempre invariata. Continueremo a concentrarci sull'eccellenza, sulla creatività\r

e sull'innovazione, per garantire che ogni soggiorno con noi sia un'esperienza di valore.\"\r

\r

L’azienda a oggi opera sei strutture: tre hotel cittadini a Roma, Assisi e Cosenza, a cui si aggiungono altrettanti resort in località marittime della Calabria. In linea con il rebranding verrà pubblicato anche il nuovo sito del gruppo, navigabile all’indirizzo www.bvhotels.it, ricco di dettagli su tutte le strutture e di indicazioni e consigli utili. L’introduzione del nuovo logo e del nuovo nome è già in corso all’interno delle strutture del gruppo e proseguirà gradualmente nei prossimi mesi, arrivando a sostituire totalmente quelli precedenti, entro il 2025.","post_title":"Buone Vacanze cambia brand e diventa Bv Hotels & Resorts","post_date":"2024-03-25T11:05:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1711364709000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464190","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines riprenderà i voli verso la Libia dopo un'interruzione di circa 10 anni. L'annuncio è arrivato sabato, dal Ministro dei Trasporti libico Mohammed al-Shahoubi, che ha confermato che la compagnia aerea turca ripristinerà i voli da e per l'aeroporto libico di Mitiga, a 8 chilometri da Tripoli, a partire dalla prossima settimana, per poi riprendere gradualmente i collegamenti verso altri aeroporti libici.\r

\r

La notizia è stata annunciata dopo la firma di un memorandum d'intesa tra l'Autorità per l'aviazione civile libica e la Turkish Airlines, che ha soddisfatto tutti i requisiti tecnici. La ripresa dei voli segna una tappa importante dopo la sospensione dei collegamenti da parte della compagnia aerea nel 2015. \r

\r

La ripresa è stata confermata anche dal direttore generale di Turkish Airlines Bilal Ekşi: «I nostri voli per la Libia stanno iniziando. Opereremo tre frequenze alla settimana e i voli sono ora aperti alla vendita».","post_title":"Turkish Airlines è pronta a riaprire i voli per la Libia, dopo uno stop di 10 anni","post_date":"2024-03-25T10:58:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711364283000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464192","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Venerdì scorso è stata la prima volta della Smeralda a Genova. L'ammiraglia della flotta Costa Crociere non aveva infatti mai fatto scalo nella città della Lanterna dal momento della sua entrata in servizio nel 2019. Quest'anno, l'unità attraccherà a Ponte dei Mille ogni settimana, sino al 3 dicembre, nella giornata di venerdì, eccetto l’ultimo scalo della stagione previsto il martedì. Oltre alla Smeralda, dal 29 settembre al 3 novembre anche la Fascinosa partirà da Genova per una serie di mini-crociere di tre e quattro giorni nel Mediterraneo occidentale. Grazie a questa doppia presenza, gli scali di Costa a Genova nel 2024 saranno 50 in totale, ovvero il 40% in più rispetto al 2023.\r

\r

L’itinerario 2024 della Smeralda andrà alla scoperta di Italia, Francia e Spagna, tra atmosfere senza tempo, città d’arte, spiagge e paesaggi unici, con tappe a Genova, Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli, Civitavecchia/Roma. Da giugno questo itinerario si arricchirà con una grande novità: le Sea Destinations. Accanto alle esperienze che porteranno a scoprire le destinazioni a terra, la Smeralda offrirà, infatti, nuove iniziative da godersi a bordo, durante la navigazione, per vivere al meglio i luoghi compresi nella rotta della nave.","post_title":"Debutto genovese per la Costa Smeralda. Scali settimanali sino a dicembre","post_date":"2024-03-25T10:52:37+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711363957000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464176","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Neos cavalca una parabola in crescita archiviando il 2023 con un utile netto di 42 milioni di euro (+260%), su ricavi per 778 milioni (+33% sul 2022) e un ebitda positivo per 68 milioni.\r

In quello che è stato il primo, vero anno di normalità post pandemia, il vettore del gruppo Alpitour ha trasportato 2,3 milioni di passeggeri con un load factor dell'85%. Il tutto, a fronte di un contesto geo politico internazionale complesso, con conseguenti ripercussioni su mercati strategici come quello dell'Egitto (-30%).\r

«Il charter vero e proprio - legato alla crocieristica, agli eventi sportivi e musicali - rappresenta ormai il 10% delle nostre operazioni - spiega in un'intervista a Il Corriere della Sera, l'ad della compagnia, Carlo Stradiotti -. Il 90% è costituito dai voli di linea, cosa che per noi ha voluto dire anche cambiare modello di business, da società con un unico cliente a tanti».\r

\r

Alle spalle un inverno dai risultati positivi sulle rotte verso Caraibi, Maldive, Africa orientale ma anche per l'India, «grazie alla direttrice Toronto-Amritsar via Malpensa», l'estate porta con sè l'attesa novità della Palermo-New York, che decollerà a giugno e sarà attiva fino a settembre, «ma stiamo valutando se estenderlo fino a metà ottobre».\r

\r

Sul fronte Cina, «stiamo provando a tenere il punto nel Paese, ma non è facile», ammette Stradiotti, mentre il calo del mar Rosso - per il conflitto tra israeliani e Hamas - «è stato compensato dalle prestazioni degli altri mercati».\r

\r

[caption id=\"attachment_285372\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Carlo Stradiotti, amministratore delegato di Neos[/caption]\r

Quanto alla crescita nel breve-medio termine, nel mirino ci sono l'India e «pensiamo di aggiungere qualcosa ancora in Africa e nei Caraibi. Vorremmo anche ampliare la presenza su Roma Fiumicino, oltre che a Milano Malpensa e Verona». \r

Restano sul tavolo due grandi sfide: i ritardi nelle consegne da parte di Boeing, «che sposteranno la consegna di tre 737 Max dalla prima metà di quest’anno a inizio 2025» e le normative europee sulle emissioni, come ReFuelEu, «che richiedono progressivamente un maggior impiego del Saf: il problema non è solo che il Saf costa molto di più, ma anche che non c’è e gli aeroporti non sono ancora pronti a livello infrastrutturale. E gli effetti inizieranno già dal 2025».\r

\r

\r

\r

Attualmente Neos - a tutti gli effetti la compagnia aerea italiana che totalizza maggiori profitti - conta 1.200 dipendenti (di cui 334 assunti nel 2023) e opera con una flotta di 16 aeromobili (5 Boeing 737-800, 5 Boeing 737 Max, 6 Boeing 787) che saliranno a 19 entro il 2025.\r

\r

","post_title":"La parabola ascendente di Neos: utile netto a quota 42 milioni di euro","post_date":"2024-03-25T10:40:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1711363207000]}]}}