Aeroitalia: più frequenze sulla Milano Bergamo-Tirana in codeshare con Albawings Aeroitalia aumenta la il numero delle frequenze sulla rotta da Milano Bergamo per Tirana a partire dal 26 marzo prossimo. I voli, che si vanno ad aggiungere a quelli già in essere, saranno operati in codeshare da Albawings con Boeing 737-400 e sono programmati ogni martedì, giovedì, sabato e domenica con i seguenti orari: partenza da Tirana alle 12:00 – arrivo a Milano Bergamo alle 13:50; partenza da Milano Bergamo alle 14:40 – arrivo a Tirana alle 16:25. Tutti i nuovi collegamenti sono già in vendita attraverso i canali distributivi della compagnia aerea.

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441280 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grande successo di pubblico per la serata "Destinazione Asturie, a soli 155 minuti di volo dal Paradiso". L'evento, accolto nella bellissima Serra del Palazzo delle Esposizioni di Roma, è stato organizzato dall'Ufficio Spagnolo per il Turismo e il Ministero del Turismo del Principato delle Asturie, che hanno incontrato circa 100 ospiti tra agenti di viaggio e giornalisti della stampa di settore per raccontare i punto di forza di questa destinazione, accompagnati da un percorso gastronomico alla scoperta delle bontà del territorio, con lo chef stellato Ricardo Stores, ritolare del ristorante El Ritiro. La presentazione è stata guidata da Arturo Escudero Garcia di Turespaña Ita e ha visto gli interventi di Gonzalo Ceballos Watling, direttore dell'Ufficio Spagnolo per il Turismo a Roma, dell’Ambasciata Spagnola a Roma e del vice ministro del Turismo del Principato delle Asturie, Graciela Blanco Rodriguez. "Le Asturie sono una piccola regione situata nel cuore della Spagna verde - racconta Graciela Blanco Rodriguez - con un milione di abitanti e circa 2 milioni e mezzo di turisti l'anno, il 19% dei quali internazionali. Abbiamo una bellissima costa, secondo Greenpeace il tratto di costa meglio conservato di tutta la Spagna, costellata da villaggi di pescatori e caratterizzati da tradizioni marinare e sapori genuini. Sono 200 le spiagge delle Asturie, circondate per la maggior parte da una lussureggiante vegetazione, che consente di godere del mare ai piedi delle montagne". [gallery ids="441284,441285,441286,441287,441288,441289"] Presente anche il country manager Italia di Ryanair Mauro Bolla: "Presentiamo la rotta Fiumicino-Oviedo, che avrà 3 frequenze settimanali, mercoledì, venerdì e domenica. Si tratta di una nuova rotta che ci sta dando soddisfazioni: nonostante sia partita in inverno, ha avuto un buon successo ed è stata confermata anche per questa summer, andando ad arricchire il network di oltre 1100 voli tra Italia e Spagna settimanali, con 116 rotte servite". La stagione estiva 2023 per quanto riguarda i collegamenti Ryanair tra Italia e Malta, offrirà 17 rotte e oltre 180 voli settimanali, isole comprese” sottolinea Mauro Bolla, country manager Ryanair Italia. “Malta rappresenta certamente una destinazione poliedrica, una meta in linea con i gusti di numerosi target - aggiunge Ester Tamasi, direttore VisitMalta Italia -. Il vasto patrimonio culturale, il ricco calendario eventi, un’eccellente rete di servizi e una natura rimarchevole, sono tutte caratteristiche dell’Arcipelago che lo rendono perfetto per viaggi individuali e per vacanze in famiglia. Malta, grazie alla sua posizione e al clima, può essere raggiunta facilmente tutto l’anno, aspetti che sono stati notati e colti da Ryanair che oggi riesce ad offrire posizionamenti comodi da tutta Italia per raggiungere la destinazione”. [post_title] => Ryanair: boom di collegamenti sulle rotte Italia-Malta, voli da 17 aeroporti [post_date] => 2023-03-10T12:01:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678449680000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441125 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal 2006, Airports Council International ha condotto sondaggi sulle esperienze dei passeggeri in quasi 400 aeroporti in 95 paesi. I risultati sono condivisi negli annuali ASQ (Airport Service Quality) Awards. Ecco quali sono gli aeroporti europei nella classifica 2022. Le premiazioni vanno in base a varie categorie : L'aeroporto con il personale più dedicato, il tragitto in aeroporto più semplice, il più piacevole ,e il più pulito”, anche la capacità di persone è un fatt0re che determina la categoria. I vincitori Sotto i due milioni, abbiamo una formazione tutta spagnola con El Hierro a Valverde, Pamplona, ​​Reus, Murcia e Asturias. L'unico aeroporto non spagnolo a unirsi a loro è Inverness in Scozia. Nella categoria da due a cinque milioni di passeggeri, i paesi dell'Europa orientale brillano inaspettatamente con Skopje nella Macedonia del Nord, Tallinn in Estonia e Zagabria in Croazia che condividono il primo posto. Dai 5 ai 15 milioni Includono Ankara Esenboga in Turchia , Belgrado in Serbia, Keflavik in Islanda, l'aeroporto internazionale di Malta, Milano Bergamo, Porto e Salonicco in Grecia. Entrando nella sezione "big" fino ai 25 milioni di capienza troviamo: Alicante in Spagna, Budapest in Ungheria e Helsinki in Finlandia. Tra gli aeroporti che servono da 25 a 40 milioni di persone all'anno, Atene in Grecia , Palma in Spagna e Zurigo in Svizzera sono i migliori per l'esperienza del cliente. Invece per i piu grandi di tutti, sopra i 40 milioni troviamo solo due vincitori, in Turchia conl'aeroporto di Istanbul e Roma Fiumicino. La stima non comprende anche la classifica dei peggiori, ma i dati raccolti hanno segnalato che nel Regno Unito, l'aeroporto di Leeds Bradford ha le code peggiori secondo un sondaggio pubblicato a novembre da "Which?". [post_title] => I migliori aeroporti d'Europa? Uno studio di Airports Council International presenta risultati inaspettati [post_date] => 2023-03-10T09:48:47+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678441727000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441153 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Tourism Authority of Thailand prevede che quest'anno 6 milioni di turisti europei visiteranno il Paese, pari ad un recupero dell'80% circa rispetto ai numeri del 2019. Le corrispondenti entrate si attesteranno a oltre 420 miliardi di bath (più di 11,3 miliardi di euro) sul totale stimato di 1,5 trilioni di bath. Yuthasak Supasorn, governatore della Tat, ha spiegato durante l'Itb di Berlino di essere "convinto che la Thailandia rimarrà la destinazione top in Asia per i mercati europei". Yuthasak ha osservato come "la domanda di viaggio repressa tra i viaggiatori europei si protrarrà per uno-due anni (...) anche se rimangono alcuni punti interrogativi, dal conflitto in Ucraina alla difficile situazione economica globale, alla mancanza di capacità aerea e ai problemi legati alla carenza di personale nell'industria turistica. La limitata capacità di volo e la lenta ripresa delle frequenze hanno causato un aumento delle tariffe aeree, inducendo il TAT a prevedere l'estensione dei soggiorni per i visti turistici e i visti all'arrivo. Il piano per estendere questo programma dal 31 marzo alla fine di quest'anno richiede ancora l'approvazione del Consiglio dei Ministri. Siripakorn Cheawsamoot, vice governatore della Tat per l'Europa, l'Africa, il Medio Oriente e le Americhe, ha dichiarato che le richieste di slot estivi per i voli a lungo raggio hanno già raggiunto il 70% del livello del 2019, dopo che i voli della stagione invernale sono aumentati del 60%. [post_title] => Thailandia: previsti 6 milioni di viaggiatori europei nel 2023, l'80% dei livelli 2019 [post_date] => 2023-03-10T09:46:37+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678441597000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441213 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Korean Air rafforza in maniera significativa il proprio network di collegamenti verso la Cina dal prossimo 17 marzo, in seguito all'accordo tra i due Paesi di aumentare il numero di voli ai livelli pre-Covid. I voli tra la Corea del Sud e la Cina continentale saliranno da 13 a 84 frequenze alla settimana entro la fine di marzo, per poi raggiungere le 99 frequenze settimanali a maggio. La frequenza settimanale dei voli della compagnia aerea sulle rotte cinesi raggiungerà il 38% e il 43% dei livelli del 2019 rispettivamente nei mesi di marzo/aprile e maggio/giugno. Grazie alla ripresa del servizio e all'aumento dei voli, la compagnia aerea offrirà orari diversificati e più convenienti tra gli aeroporti di Incheon e Gimpo e le principali destinazioni della Cina, come Pechino e Shanghai. Korean Air lavorerà anche per rivitalizzare le industrie dell'aviazione e del turismo e il ruolo dell'aeroporto di Incheon come hub attraverso l'espansione dei network di transito dalla Cina. La compagnia aerea sottoporrà a ispezioni preliminari le sue filiali commerciali e i servizi aeroportuali in Cina per garantire la sicurezza delle operazioni e la comodità dei passeggeri in vista del previsto aumento della domanda di passeggeri. [post_title] => Korean Air: massiccio incremento dei voli verso la Cina, fino a 99 frequenze settimanali [post_date] => 2023-03-10T09:31:36+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678440696000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441142 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_441146" align="alignleft" width="300"] Manuel Gabriele, direttore Visit Brescia[/caption] «E' stato difficile, sia per Brescia che per Bergamo, superare momenti difficili come quelli della pandemia, ma una volta che siamo riusciti ad andare avanti abbiamo puntato a una nuova consapevolezza che si è concretizzata nella scelta di Brescia e Bergamo Capitale della cultura 2023 - così inizia Manuel Gabriele, direttore Visit Brescia, presentando il progetto all'Itb di Berlino-. Anche la nomina è stata fatta dal governo con largo anticipo rispetto al solito, grazie alla bontà del progetto, e all'idea di fratellanza insita nel progetto stesso. E' stato anche un riconoscimento per le due città. «Il progetto che è stato presentato parla della città illuminata che è il cuore di tutto il progetto. Ed è un'idea che non si esaurisce nel 2023 ma che vede un forma di progressione nel tempo attraverso quattro filoni. Il primo è la città dei tesori nascosti. Da quest'anno saranno promossi i luoghi di arte e cultura unici in Italia. Città matura che prevede un nuovo modo di pensare le due città, un percorso verde di paesaggistica che si espleta in un cammino nuovo fra Bergamo a Brescia. Inoltre voglio segnalare la ciclovia che unisce le due città. Gli altri due filoni si chiamano La città che inventa e La città cultura. Nel primo caso si parla di innovazione. mentre per la cultura si è pensato ad un vero e proprio ripensamento degli eventi. per cui il luogo non è più pensato per il turista ma per il cittadino e quindi diventa attrattivo per il turista». «Per questo invito tutti a venire nella Capitale italiana della cultura per scoprire una dimensione sul serio unica» [post_title] => Bergamo Brescia Capitale italiana della cultura all'Itb di Berlino [post_date] => 2023-03-09T12:47:59+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678366079000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441059 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’estate italiana di Delta Air Lines sarà quest'anno la più ricca di sempre in termini di numero di voli verso gli Stati Uniti, che saliranno fino a 12 al giorno durante il picco stagionale. "L'Italia, fra le destinazioni più importanti per Delta a livello europeo, è un mercato in cui crediamo molto, ed è per questo che quest’anno lanciamo l’orario estivo con il più alto numero di voli mai operato dal Belpaese - dichiara Frederic Schenk, regional sales manager Delta per il Sud Europa -. Archiviata la pandemia, c’è molta voglia di partire, e l’Italia è una delle destinazioni europee in assoluto più amate dai turisti statunitensi. Viceversa, le quattro destinazioni servite da Delta dall’Italia negli Usa, alcune con collegamenti pluri-giornalieri, sono un’ottima opportunità per gli italiani per scoprire l’America, in un anno in cui si prevedono partenze record”. Riprendono domani, 9 marzo, i collegamenti da Roma per Boston e la frequenza supplementare per New York (secondo volo giornaliero che si aggiunge a quello annuale operato dalla Capitale) e da Milano per Atlanta, mentre il 12 marzo ricomincia il servizio da Venezia per New York e il 27 dello stesso mese la seconda frequenza giornaliera per Atlanta da Roma, già servita da un volo tutto l’anno per la destinazione statunitense. L’11 aprile partirà la seconda frequenza giornaliera per New York da Milano, mentre l’8 maggio sarà la volta del lancio del volo da Venezia per Atlanta e il 26 maggio del terzo giornaliero collegamento da Roma per New York. Il 6 giugno, infine, Detroit comincerà ad essere servita da Fiumicino. Una volta negli Stati Uniti, i passeggeri in partenza dall’Italia potranno proseguire il proprio viaggio con voli in coincidenza verso circa 200 destinazioni in tutti gli Stati Uniti, i Caraibi e oltre. Tutti i voli saranno operati in collaborazione con i partner Delta di joint venture Air France e Klm. Anche a livello transatlantico, Delta offre quest’anno il maggior numero di posti mai messi a disposizione, inclusi i nuovi voli da New York Jfk per Ginevra e London-Gatwick e nuovi collegamenti da Atlanta per Nizza, Tel Aviv e Edimburgo. In aggiunta ai collegamenti estivi, Delta opera voli annuali da Milano Malpensa per New York Jfk e da Roma Fiumicino per New York Jfk e Atlanta. [post_title] => Delta scatta in avanti sulle rotte Italia-Stati Uniti: fino a 12 voli giornalieri [post_date] => 2023-03-08T13:31:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678282265000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441011 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Europa allarga il network estivo con l'apertura di quattro nuove destinazioni per un aumento di capacità di oltre 65.000 posti tra Europa e Nord Africa. Inoltre, perseguendo il piano di espansione favorito dalla ripresa economica e dalle dinamiche di crescita iniziate nel 2022, la compagnia aerea spagnola rafforzerà l'operativo inaugurando la nuova rotta New York - Santo Domingo. Si comincia il 26 marzo con la ripresa della rotta per Tunisi, dove Air Europa volerà inizialmente con due frequenze settimanali che aumenteranno a tre da giugno. Sempre a metà giugno, il vettore decollerà per la prima volta da Madrid-Barajas verso Santorini, con tre frequenze alla settimana fino all'inizio di settembre. In questo stesso periodo, la presenza di Air Europa in Grecia sarà rafforzata con la ripresa dei collegamenti verso Atene con quattro voli settimanali. A luglio, infine, sarà la volta di due voli settimanali su Alghero mentre da metà luglio a metà settembre, collegherà New York e Santo Domingo con due frequenze settimanali. Santorini, Atene, Alghero e Tunisi saranno operati dalla flotta Boeing 737-800, mentre per le tratte transoceaniche saranno utilizzati i Boeing 787 Dreamliner. [post_title] => Air Europa: due voli settimanali per Alghero e debutto sulla New York-Santo Domingo [post_date] => 2023-03-08T10:50:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678272633000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "aeroitalia piu frequenze sulla milano bergamo tirana in codeshare con albawings" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":68,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1001,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441280","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grande successo di pubblico per la serata \"Destinazione Asturie, a soli 155 minuti di volo dal Paradiso\".\r

\r

L'evento, accolto nella bellissima Serra del Palazzo delle Esposizioni di Roma, è stato organizzato dall'Ufficio Spagnolo per il Turismo e il Ministero del Turismo del Principato delle Asturie, che hanno incontrato circa 100 ospiti tra agenti di viaggio e giornalisti della stampa di settore per raccontare i punto di forza di questa destinazione, accompagnati da un percorso gastronomico alla scoperta delle bontà del territorio, con lo chef stellato Ricardo Stores, ritolare del ristorante El Ritiro.\r

\r

La presentazione è stata guidata da Arturo Escudero Garcia di Turespaña Ita e ha visto gli interventi di Gonzalo Ceballos Watling, direttore dell'Ufficio Spagnolo per il Turismo a Roma, dell’Ambasciata Spagnola a Roma e del vice ministro del Turismo del Principato delle Asturie, Graciela Blanco Rodriguez.\r

\r

\"Le Asturie sono una piccola regione situata nel cuore della Spagna verde - racconta Graciela Blanco Rodriguez - con un milione di abitanti e circa 2 milioni e mezzo di turisti l'anno, il 19% dei quali internazionali. Abbiamo una bellissima costa, secondo Greenpeace il tratto di costa meglio conservato di tutta la Spagna, costellata da villaggi di pescatori e caratterizzati da tradizioni marinare e sapori genuini. Sono 200 le spiagge delle Asturie, circondate per la maggior parte da una lussureggiante vegetazione, che consente di godere del mare ai piedi delle montagne\".\r

\r

\r

\r

[gallery ids=\"441284,441285,441286,441287,441288,441289\"]\r

\r

\r

\r

Presente anche il country manager Italia di Ryanair Mauro Bolla: \"Presentiamo la rotta Fiumicino-Oviedo, che avrà 3 frequenze settimanali, mercoledì, venerdì e domenica. Si tratta di una nuova rotta che ci sta dando soddisfazioni: nonostante sia partita in inverno, ha avuto un buon successo ed è stata confermata anche per questa summer, andando ad arricchire il network di oltre 1100 voli tra Italia e Spagna settimanali, con 116 rotte servite\".\r

\r

La media gallery dell'evento è visualizzabile a questo link:\r

\r

https://eventi.travelquotidiano.com/it/gallery/110","post_title":"Le Asturie si presentano a Roma: grande successo per l'evento b2b","post_date":"2023-03-10T14:51:56+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1678459916000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441255","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia aumenta la il numero delle frequenze sulla rotta da Milano Bergamo per Tirana a partire dal 26 marzo prossimo.\r

\r

I voli, che si vanno ad aggiungere a quelli già in essere, saranno operati in codeshare da Albawings con Boeing 737-400 e sono programmati ogni martedì, giovedì, sabato e domenica con i seguenti orari: partenza da Tirana alle 12:00 – arrivo a Milano Bergamo alle 13:50; partenza da Milano Bergamo alle 14:40 – arrivo a Tirana alle 16:25.\r

\r

Tutti i nuovi collegamenti sono già in vendita attraverso i canali distributivi della compagnia aerea.","post_title":"Aeroitalia: più frequenze sulla Milano Bergamo-Tirana in codeshare con Albawings","post_date":"2023-03-10T12:41:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678452099000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441245","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair rilancia la sua scommessa sui collegamenti fra Italia e Malta: la low cost irlandese è la compagnia aerea che opera il più alto numero di voli tra i due Paesi, con voli da 17 città italiane: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Bergamo, Lamezia Terme, Milano Malpensa, Napoli, Parma, Perugia, Pescara, Pisa, Roma Ciampino, Trapani, Torino, Treviso, Trieste.\r

“Con l'avvicinarsi dell'estate, siamo lieti di poter offrire ancora più rotte e tariffe basse ai clienti italiani che pianificano le loro vacanze estive a Malta. La stagione estiva 2023 per quanto riguarda i collegamenti Ryanair tra Italia e Malta, offrirà 17 rotte e oltre 180 voli settimanali, isole comprese” sottolinea Mauro Bolla, country manager Ryanair Italia. \r

“Malta rappresenta certamente una destinazione poliedrica, una meta in linea con i gusti di numerosi target - aggiunge Ester Tamasi, direttore VisitMalta Italia -. Il vasto patrimonio culturale, il ricco calendario eventi, un’eccellente rete di servizi e una natura rimarchevole, sono tutte caratteristiche dell’Arcipelago che lo rendono perfetto per viaggi individuali e per vacanze in famiglia. Malta, grazie alla sua posizione e al clima, può essere raggiunta facilmente tutto l’anno, aspetti che sono stati notati e colti da Ryanair che oggi riesce ad offrire posizionamenti comodi da tutta Italia per raggiungere la destinazione”.","post_title":"Ryanair: boom di collegamenti sulle rotte Italia-Malta, voli da 17 aeroporti","post_date":"2023-03-10T12:01:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678449680000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441125","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 2006, Airports Council International ha condotto sondaggi sulle esperienze dei passeggeri in quasi 400 aeroporti in 95 paesi. I risultati sono condivisi negli annuali ASQ (Airport Service Quality) Awards. Ecco quali sono gli aeroporti europei nella classifica 2022.\r

\r

Le premiazioni vanno in base a varie categorie : L'aeroporto con il personale più dedicato, il tragitto in aeroporto più semplice, il più piacevole ,e il più pulito”, anche la capacità di persone è un fatt0re che determina la categoria.\r

I vincitori\r

Sotto i due milioni, abbiamo una formazione tutta spagnola con El Hierro a Valverde, Pamplona, ​​Reus, Murcia e Asturias. L'unico aeroporto non spagnolo a unirsi a loro è Inverness in Scozia.\r

\r

Nella categoria da due a cinque milioni di passeggeri, i paesi dell'Europa orientale brillano inaspettatamente con Skopje nella Macedonia del Nord, Tallinn in Estonia e Zagabria in Croazia che condividono il primo posto.\r

\r

Dai 5 ai 15 milioni Includono Ankara Esenboga in Turchia , Belgrado in Serbia, Keflavik in Islanda, l'aeroporto internazionale di Malta, Milano Bergamo, Porto e Salonicco in Grecia. Entrando nella sezione \"big\" fino ai 25 milioni di capienza troviamo: Alicante in Spagna, Budapest in Ungheria e Helsinki in Finlandia.\r

\r

Tra gli aeroporti che servono da 25 a 40 milioni di persone all'anno, Atene in Grecia , Palma in Spagna e Zurigo in Svizzera sono i migliori per l'esperienza del cliente.\r

\r

Invece per i piu grandi di tutti, sopra i 40 milioni troviamo solo due vincitori, in Turchia conl'aeroporto di Istanbul e Roma Fiumicino. \r

\r

La stima non comprende anche la classifica dei peggiori, ma i dati raccolti hanno segnalato che nel Regno Unito, l'aeroporto di Leeds Bradford ha le code peggiori secondo un sondaggio pubblicato a novembre da \"Which?\".\r

\r

\r

\r

","post_title":"I migliori aeroporti d'Europa? Uno studio di Airports Council International presenta risultati inaspettati","post_date":"2023-03-10T09:48:47+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1678441727000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441153","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Tourism Authority of Thailand prevede che quest'anno 6 milioni di turisti europei visiteranno il Paese, pari ad un recupero dell'80% circa rispetto ai numeri del 2019. Le corrispondenti entrate si attesteranno a oltre 420 miliardi di bath (più di 11,3 miliardi di euro) sul totale stimato di 1,5 trilioni di bath.\r

\r

Yuthasak Supasorn, governatore della Tat, ha spiegato durante l'Itb di Berlino di essere \"convinto che la Thailandia rimarrà la destinazione top in Asia per i mercati europei\". Yuthasak ha osservato come \"la domanda di viaggio repressa tra i viaggiatori europei si protrarrà per uno-due anni (...) anche se rimangono alcuni punti interrogativi, dal conflitto in Ucraina alla difficile situazione economica globale, alla mancanza di capacità aerea e ai problemi legati alla carenza di personale nell'industria turistica.\r

\r

La limitata capacità di volo e la lenta ripresa delle frequenze hanno causato un aumento delle tariffe aeree, inducendo il TAT a prevedere l'estensione dei soggiorni per i visti turistici e i visti all'arrivo. Il piano per estendere questo programma dal 31 marzo alla fine di quest'anno richiede ancora l'approvazione del Consiglio dei Ministri. \r

\r

Siripakorn Cheawsamoot, vice governatore della Tat per l'Europa, l'Africa, il Medio Oriente e le Americhe, ha dichiarato che le richieste di slot estivi per i voli a lungo raggio hanno già raggiunto il 70% del livello del 2019, dopo che i voli della stagione invernale sono aumentati del 60%. ","post_title":"Thailandia: previsti 6 milioni di viaggiatori europei nel 2023, l'80% dei livelli 2019","post_date":"2023-03-10T09:46:37+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1678441597000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441213","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Korean Air rafforza in maniera significativa il proprio network di collegamenti verso la Cina dal prossimo 17 marzo, in seguito all'accordo tra i due Paesi di aumentare il numero di voli ai livelli pre-Covid.\r

\r

I voli tra la Corea del Sud e la Cina continentale saliranno da 13 a 84 frequenze alla settimana entro la fine di marzo, per poi raggiungere le 99 frequenze settimanali a maggio. La frequenza settimanale dei voli della compagnia aerea sulle rotte cinesi raggiungerà il 38% e il 43% dei livelli del 2019 rispettivamente nei mesi di marzo/aprile e maggio/giugno.\r

\r

Grazie alla ripresa del servizio e all'aumento dei voli, la compagnia aerea offrirà orari diversificati e più convenienti tra gli aeroporti di Incheon e Gimpo e le principali destinazioni della Cina, come Pechino e Shanghai.\r

\r

Korean Air lavorerà anche per rivitalizzare le industrie dell'aviazione e del turismo e il ruolo dell'aeroporto di Incheon come hub attraverso l'espansione dei network di transito dalla Cina.\r

\r

La compagnia aerea sottoporrà a ispezioni preliminari le sue filiali commerciali e i servizi aeroportuali in Cina per garantire la sicurezza delle operazioni e la comodità dei passeggeri in vista del previsto aumento della domanda di passeggeri.","post_title":"Korean Air: massiccio incremento dei voli verso la Cina, fino a 99 frequenze settimanali","post_date":"2023-03-10T09:31:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678440696000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441142","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_441146\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Manuel Gabriele, direttore Visit Brescia[/caption]\r

\r

«E' stato difficile, sia per Brescia che per Bergamo, superare momenti difficili come quelli della pandemia, ma una volta che siamo riusciti ad andare avanti abbiamo puntato a una nuova consapevolezza che si è concretizzata nella scelta di Brescia e Bergamo Capitale della cultura 2023 - così inizia Manuel Gabriele, direttore Visit Brescia, presentando il progetto all'Itb di Berlino-. Anche la nomina è stata fatta dal governo con largo anticipo rispetto al solito, grazie alla bontà del progetto, e all'idea di fratellanza insita nel progetto stesso. E' stato anche un riconoscimento per le due città. \r

\r

«Il progetto che è stato presentato parla della città illuminata che è il cuore di tutto il progetto. Ed è un'idea che non si esaurisce nel 2023 ma che vede un forma di progressione nel tempo attraverso quattro filoni. Il primo è la città dei tesori nascosti. Da quest'anno saranno promossi i luoghi di arte e cultura unici in Italia. Città matura che prevede un nuovo modo di pensare le due città, un percorso verde di paesaggistica che si espleta in un cammino nuovo fra Bergamo a Brescia. Inoltre voglio segnalare la ciclovia che unisce le due città. Gli altri due filoni si chiamano La città che inventa e La città cultura. Nel primo caso si parla di innovazione. mentre per la cultura si è pensato ad un vero e proprio ripensamento degli eventi. per cui il luogo non è più pensato per il turista ma per il cittadino e quindi diventa attrattivo per il turista».\r

\r

«Per questo invito tutti a venire nella Capitale italiana della cultura per scoprire una dimensione sul serio unica»","post_title":"Bergamo Brescia Capitale italiana della cultura all'Itb di Berlino","post_date":"2023-03-09T12:47:59+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1678366079000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441059","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’estate italiana di Delta Air Lines sarà quest'anno la più ricca di sempre in termini di numero di voli verso gli Stati Uniti, che saliranno fino a 12 al giorno durante il picco stagionale.\r

\r

\"L'Italia, fra le destinazioni più importanti per Delta a livello europeo, è un mercato in cui crediamo molto, ed è per questo che quest’anno lanciamo l’orario estivo con il più alto numero di voli mai operato dal Belpaese - dichiara Frederic Schenk, regional sales manager Delta per il Sud Europa -. Archiviata la pandemia, c’è molta voglia di partire, e l’Italia è una delle destinazioni europee in assoluto più amate dai turisti statunitensi. Viceversa, le quattro destinazioni servite da Delta dall’Italia negli Usa, alcune con collegamenti pluri-giornalieri, sono un’ottima opportunità per gli italiani per scoprire l’America, in un anno in cui si prevedono partenze record”.\r

\r

Riprendono domani, 9 marzo, i collegamenti da Roma per Boston e la frequenza supplementare per New York (secondo volo giornaliero che si aggiunge a quello annuale operato dalla Capitale) e da Milano per Atlanta, mentre il 12 marzo ricomincia il servizio da Venezia per New York e il 27 dello stesso mese la seconda frequenza giornaliera per Atlanta da Roma, già servita da un volo tutto l’anno per la destinazione statunitense. L’11 aprile partirà la seconda frequenza giornaliera per New York da Milano, mentre l’8 maggio sarà la volta del lancio del volo da Venezia per Atlanta e il 26 maggio del terzo giornaliero collegamento da Roma per New York. Il 6 giugno, infine, Detroit comincerà ad essere servita da Fiumicino. \r

\r

Una volta negli Stati Uniti, i passeggeri in partenza dall’Italia potranno proseguire il proprio viaggio con voli in coincidenza verso circa 200 destinazioni in tutti gli Stati Uniti, i Caraibi e oltre. Tutti i voli saranno operati in collaborazione con i partner Delta di joint venture Air France e Klm.\r

\r

Anche a livello transatlantico, Delta offre quest’anno il maggior numero di posti mai messi a disposizione, inclusi i nuovi voli da New York Jfk per Ginevra e London-Gatwick e nuovi collegamenti da Atlanta per Nizza, Tel Aviv e Edimburgo.\r

\r

In aggiunta ai collegamenti estivi, Delta opera voli annuali da Milano Malpensa per New York Jfk e da Roma Fiumicino per New York Jfk e Atlanta.","post_title":"Delta scatta in avanti sulle rotte Italia-Stati Uniti: fino a 12 voli giornalieri","post_date":"2023-03-08T13:31:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678282265000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441011","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Europa allarga il network estivo con l'apertura di quattro nuove destinazioni per un aumento di capacità di oltre 65.000 posti tra Europa e Nord Africa. Inoltre, perseguendo il piano di espansione favorito dalla ripresa economica e dalle dinamiche di crescita iniziate nel 2022, la compagnia aerea spagnola rafforzerà l'operativo inaugurando la nuova rotta New York - Santo Domingo.\r

\r

Si comincia il 26 marzo con la ripresa della rotta per Tunisi, dove Air Europa volerà inizialmente con due frequenze settimanali che aumenteranno a tre da giugno. Sempre a metà giugno, il vettore decollerà per la prima volta da Madrid-Barajas verso Santorini, con tre frequenze alla settimana fino all'inizio di settembre. In questo stesso periodo, la presenza di Air Europa in Grecia sarà rafforzata con la ripresa dei collegamenti verso Atene con quattro voli settimanali. A luglio, infine, sarà la volta di due voli settimanali su Alghero mentre da metà luglio a metà settembre, collegherà New York e Santo Domingo con due frequenze settimanali. Santorini, Atene, Alghero e Tunisi saranno operati dalla flotta Boeing 737-800, mentre per le tratte transoceaniche saranno utilizzati i Boeing 787 Dreamliner.","post_title":"Air Europa: due voli settimanali per Alghero e debutto sulla New York-Santo Domingo","post_date":"2023-03-08T10:50:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678272633000]}]}}