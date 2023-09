Aeroitalia operativa sulla Catania-Roma dal prossimo 29 ottobre Aeroitalia amplia il network da Catania con nuove destinazioni domestiche e internazionali. Si comincia il 29 ottobre quando il vettore opererà fino a quattro voli giornalieri tra l’aeroporto di Fontanarossa e Roma Fiumicino. “Siamo consapevoli dell’importanza strategica della Sicilia, non solo come attrazione turistica ma anche come hub commerciale e centro di collegamento per molte altre destinazioni. – ha dichiarato l’amministratore delegato del vettore, Gaetano Intrieri- vogliamo offrire ai nostri passeggeri servizi di alta qualità e connessioni efficienti da e per la Sicilia, contribuendo così al suo sviluppo economico e al potenziamento delle attività commerciali”. “Ringraziamo Aeroitalia per l’importante investimento su Catania con l’avvio della rotta per Roma, la tratta più trafficata d’Italia, che rappresenta la risposta alle richieste pressanti dei viaggiatori che si muovono da e per la Sicilia. La nuova rotta, che si aggiunge a quelle operate da e per Comiso, scalo al quale Aeroitalia ha guardato sin da subito con importanti investimenti, non solo evidenzia il grande appeal della rete aeroportuale della Sicilia orientale, ma consentirà di aumentare la concorrenza con ricadute positive, come abbiamo più volte sottolineato, sui prezzi dei biglietti” – hanno sottolineato la presidente e l’amministratore delegato della Sac, Giovanna Candura e Nico Torrisi. Condividi

