Aeroitalia investe sulla Sicilia: voli da Palermo e Catania per Roma e Milano Bergamo Aeroitalia rilancia sulla Sicilia dove, dal 27 marzo, aprirà nuovi collegamenti da Palermo e Catania verso Roma e da Catania verso Milano Bergamo. “La scelta della Sicilia – si legge in una nota della compagnia aerea – rientra nella volontà di assolvere con massima professionalità al collegamento dei centri nevralgici dell’Italia. Il tutto nell’ottica di uno sviluppo congiunto dell’aviolinea tricolore e del tessuto economico del territorio, in particolare nei settori turistico e business”. Sulle rotte da e per la Sicilia saranno impiegati aeromobili Boeing 737-800 in configurazione da 189 posti e Boeing 737-700 da 149 posti. Il network ampliato include così le rotte da Catania per Milano Bergamo, Roma Fiumicino e Forlì; da Palermo per Roma; da Trapani per Forlì e da Lampedusa per Milano Bergamo. “Dopo diverse interlocuzioni con il presidente della Regione Renato Schifani, abbiamo accettato di buon grado e con grande entusiasmo di estendere il nostro network in Sicilia – ha commentato Gaetano F. Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia -. Siamo consci che la sfida è di notevole portata, considerando il livello di concorrenza con cui ci dovremo confrontare, sia nei collegamenti verso Roma sia verso Milano. Allo stesso tempo siamo oltremodo confidenti che, a fronte di un servizio affidabile ed efficiente, i passeggeri ci sceglieranno rispetto alle tante, forse troppe, compagnie straniere che, da qualche anno a questa parte, ormai dominano il mercato dei collegamenti verso la Sicilia”. Proprio il presidente Schifani nei mesi scorsi era intervenuto sul caro voli in Sicilia facendo anche un esposto all’Antitrust: “Dopo l’esposto presentato lo scorso dicembre, abbiamo lavorato in silenzio per rompere il patto di cartello tra compagnie aeree che danneggia la Sicilia (…) E dopo lo scandalo delle tariffe altissime praticate nel periodo natalizio non vorremmo che se ne prospettasse un altro per Pasqua“.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439626 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia rilancia sulla Sicilia dove, dal 27 marzo, aprirà nuovi collegamenti da Palermo e Catania verso Roma e da Catania verso Milano Bergamo. "La scelta della Sicilia - si legge in una nota della compagnia aerea - rientra nella volontà di assolvere con massima professionalità al collegamento dei centri nevralgici dell'Italia. Il tutto nell'ottica di uno sviluppo congiunto dell'aviolinea tricolore e del tessuto economico del territorio, in particolare nei settori turistico e business". Sulle rotte da e per la Sicilia saranno impiegati aeromobili Boeing 737-800 in configurazione da 189 posti e Boeing 737-700 da 149 posti. Il network ampliato include così le rotte da Catania per Milano Bergamo, Roma Fiumicino e Forlì; da Palermo per Roma; da Trapani per Forlì e da Lampedusa per Milano Bergamo. "Dopo diverse interlocuzioni con il presidente della Regione Renato Schifani, abbiamo accettato di buon grado e con grande entusiasmo di estendere il nostro network in Sicilia - ha commentato Gaetano F. Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia -. Siamo consci che la sfida è di notevole portata, considerando il livello di concorrenza con cui ci dovremo confrontare, sia nei collegamenti verso Roma sia verso Milano. Allo stesso tempo siamo oltremodo confidenti che, a fronte di un servizio affidabile ed efficiente, i passeggeri ci sceglieranno rispetto alle tante, forse troppe, compagnie straniere che, da qualche anno a questa parte, ormai dominano il mercato dei collegamenti verso la Sicilia". Proprio il presidente Schifani nei mesi scorsi era intervenuto sul caro voli in Sicilia facendo anche un esposto all'Antitrust: "Dopo l'esposto presentato lo scorso dicembre, abbiamo lavorato in silenzio per rompere il patto di cartello tra compagnie aeree che danneggia la Sicilia (...) E dopo lo scandalo delle tariffe altissime praticate nel periodo natalizio non vorremmo che se ne prospettasse un altro per Pasqua". [post_title] => Aeroitalia investe sulla Sicilia: voli da Palermo e Catania per Roma e Milano Bergamo [post_date] => 2023-02-16T13:25:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676553947000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439511 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prende sempre più forma la nuova strategia del gruppo Mangia's, che punta a sviluppare un modello di business dell'ospitalità sulle orme di quanto già fatto con successo da alcune compagnie in Spagna e Grecia (il riferimento è per esempio a brand come Palladium, ndr). Nel solco del piano di investimenti da 90 milioni di euro lanciato in occasione della creazione della joint venture con Hip (Blackstone), arriva infatti ora l'annuncio della prossima entrata in Autograph Collection (Marriott) del Mangia's Brucoli Resort. La struttura siciliana riaprirà la prossima estate dopo una completa ristrutturazione e offrirà 402 camere, cinque ristoranti, due bar, tre piscine, diversi campi sportivi, una spa e altri servizi esclusivi. Ma non finisce qui, rivela il presidente e ceo della holding Aeroviaggi, Marcello Mangia, perché presto verrà anche annunciato il rebranding del sardo Santa Teresa, che prenderà le insegne di un marchio appartenente a un altro gruppo compreso nella top 3 mondiale degli operatori alberghieri (forse Hilton, stando ad alcune indiscrezioni, ndr). Il programma di investimenti concordato con Hip riguarda, come è noto, sei delle 13 strutture Aeroviaggi. Dopo il restyling del Costanza Resort da 3,8 milioni di euro, oggi Mangia's Selinunte, già conclusosi prima dell'estate scorsa, quest'anno sono previsti interventi, oltre che sul Brucoli (per 25,5 milioni), anche sullo stesso Santa Teresa, nonché su un'altra struttura sarda come quella di Budoni, per un totale di 60 milioni di Capex. L'operazione porterà 835 camere complessive a passare dalle 4 alle 5 stelle. A ottobre inizierà poi la ristrutturazione dell'ex Club Med Marmorata, situato ancora una volta sulla seconda isola del Mediterraneo, con l'obiettivo ambizioso di alzare le sue 600 stanze dalle 3 alle 5 stelle. Infine nel 2024 sarà la volta del siciliano Pollina (quest'ultimo hotel è di proprietà al 25% di Hip e al 75% di Aeroviaggi, mentre nella jv il gruppo siciliano vanta un 25% e la compagnia controllata da Blackstone il restante 75%, ndr). "Non solo - aggiunge Mangia -: i nostri piani di sviluppo prevedono anche l'espansione della joint venture dagli attuali sei a 20 strutture entro i prossimi quattro anni. A tal fine, stiamo valutando opportunità in Puglia, in Toscana e sulla costiera Amalfitana, ma qui è molto difficile. Pensiamo inoltre a location in città, dove abbiamo in mente soprattutto di aprire boutique hotel o urban resort. A cominciare da Palermo, nel cui centro storico abbiamo già acquisito un palazzo non distante dal teatro Massimo, che trasformeremo presto in un 5 stelle". Per quest'anno, infine, Aeroviaggi pensa di raggiungere quota 90 milioni di euro di fatturato, contro i 70 milioni registrati nel 2022. [post_title] => Il siciliano Mangia's Brucoli Resort entra in Autograph Collection [post_date] => 2023-02-15T11:52:32+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676461952000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439463 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Nei nostri progetti c'è l'apertura di un collegamento diretto da Milano Malpensa a Marrakech, così come un ritorno su Napoli che è sicuramente uno scalo strategico": Ilham Kazzini, chief commercial officer di Royal Air Maroc, sottolinea una volta di più la valenza del mercato Italia per il vettore, che già nel 2022 aveva recuperato all'85% dei livelli 2019 in termini di traffico e revenue. Elevate le aspettative per la stagione 2023, con una previsione di aumento di capacità offerta e traffico attorno al +10% rispetto ai numero pre pandemia. "Dall'Italia registriamo una grande domanda per la destinazione Marocco. Attualmente siamo operativi da Milano Malpensa con 2 voli giornalieri, Roma Fiumicino, che nel picco stagionale arriva a 9-10 voli settimanali, Bologna con due voli giornalieri e puntiamo a rafforzare le frequenze da Venezia e Torino. che oggi sono tre a settimana: l'Italia resta un mercato fortemente strategico per Ram, sia in considerazione dell'ampia comunità marocchina residente in Italia, sia per l'importanza della destinazione Marocco per i turisti italiani e nella programmazione dei tour operator". I progetti da Milano e su Napoli sono "verosimilmente concretizzabili nel 2024, essendo legati principalmente alle consegne di nuovi aeromobili. Abbiamo ordini per velivoli da impiegare sia sulle rotte di medio raggio (Boeing 737-800 e Max) sia per quello di lungo raggio, dove attualmente operiamo con i Dreamliner 787 versione 8 e 9". [post_title] => Royal Air Maroc rilancia gli investimenti in Italia: da Napoli, alla Milano-Marrakech [post_date] => 2023-02-15T10:00:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676455227000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439475 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia ha messo in vendita anche i voli in continuità territoriale da Olbia per Milano Linate, per viaggiare dal 17 febbraio al 27 ottobre 2023. Sulla Olbia-Milano Linate e viceversa l'operativo prevede da un minimo di due ad un massimo di 4 frequenze giornaliere in alta stagione. Sulla tratta Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, a partire dal 1° marzo e fino al 27 ottobre prossimo, l'operativo prevede 2 frequenze al giorno già disponibili alla vendita. “I voli - si legge da una nota della compagnia aerea - sono disponibili sul sito www.aeroitalia.com, dove è possibile prenotare sia i biglietti che eventuali servizi accessori (bagagli extra, animali da compagnia in cabina, armi, attrezzature sportive), oppure, assistenze speciali ai passeggeri (sedie a rotelle, donne in gravidanza, non vedenti, non udenti)”. “La compagnia - conclude la nota - ribadisce l'apertura verso agenzie di viaggi e tour operator” sottolinenando “un investimento nello sviluppo di strumenti e funzionalità a loro dedicate”. [post_title] => Aeroitalia mette in vendita i voli in ct da Olbia a Linate e tende la mano al trade [post_date] => 2023-02-15T09:14:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676452491000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439456 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Attesa agli sgoccioli per l’inaugurazione della stagione 2023 di Leolandia: il noto parco divertimenti situato tra Milano e Bergamo riapre i battenti sabato 18 febbraio, tra i primi in Italia. Le sorprese cominciano subito: da sempre punto di riferimento per le famiglie, quest’anno Leolandia farà diventare protagonisti tutti i bambini anche a Carnevale, il periodo più pazzo dell’anno, tra stelle filanti, coriandoli giganti, spettacoli e animazioni insieme a Leo, Mia e agli altri personaggi, in abiti originali e coloratissimi. Si parte da sabato 18 a martedì 21 febbraio e si replica fino ai primi di marzo per intercettare anche il rito ambrosiano: tanti gli appuntamenti speciali, a partire dal nuovo spettacolo che a mezzogiorno coinvolgerà tutto il pubblico per eleggere la maschera più bella, seguito dalla Festa in Maschera! divertente baby dance carnevalesca in compagnia di pirati e cowboy. E nella migliore delle tradizioni di Carnevale, ogni giorno alle 17:15 grandi e piccini potranno partecipare alla Parata, sfilando insieme ai loro beniamini dei cartoni animati. Divertimento assicurato su tutte le giostre iconiche, come lo spericolato roller coaster per bambini Vroom! in compagnia di Masha e Orso, il Trenino Thomas e il Gufaliante di PJ Masks City. Presenti all’appello anche Bing e Flop, che incontreranno i loro piccoli fan sul Palco dei Pirati, e, direttamente dalla serie TV Miraculous, Ladybug e Chat Noir alle prese con un’avventura in scena tutti i giorni sul Palco Minitalia. E se il meteo non sarà clemente, ci si potrà riparare nella LeoArena, dove saranno proiettati i cartoni animati preferiti dai bambini, intervallati dalle Fogliastrocche, divertente serie a puntate prodotta internamente da Leolandia, con protagonisti un gruppo di bambini e gli altri personaggi del parco. Giuseppe Ira, Presidente di Leolandia, dichiara: “Il 2022 si è chiuso con i principali indicatori di performance in crescita, nel complesso allineati ai livelli del 2019: maggio, ottobre e novembre hanno segnato record storici, per contro il clima torrido ci ha penalizzati nei mesi estivi. Carnevale è solo la prima di una lunga serie di novità: nei prossimi mesi inaugureremo un’attrazione che cambierà il volto di un’intera area del parco. Nel settore, Leolandia è la più grande impresa ancora al 100% italiana: ci siamo impegnati con tutte le forze per superare la crisi e rendere il parco più sostenibile. Investiamo non solo per la continuità aziendale ma anche per i bambini e per i nostri dipendenti, nonostante la totale mancanza di supporto da parte dei due governi precedenti. Ci auguriamo che il nuovo esecutivo presti una maggiore attenzione alle imprese del comparto, e le consideri uno strumento di crescita, volano per l’economia del territorio e il turismo in generale”. Se Carnevale è sinonimo di scherzi, non si gioca sulla promozione che accompagnerà la riapertura del parco: tutti coloro che acquisteranno un biglietto e visiteranno Leolandia tra il 18 febbraio e il 31 marzo avranno diritto ad un secondo ingresso omaggio da utilizzare in un qualsiasi altro giorno dell’anno entro il 7 gennaio 2024, esclusi il 10 aprile e il 31 ottobre. Tutte le informazioni relative al parco, compresi i giorni e gli orari di apertura e i dettagli delle promozioni sono disponibili sul sito www.leolandia.it. [post_title] => Leolandia inaugura per la prima volta con il Carnevale la stagione 2023 [post_date] => 2023-02-14T16:13:58+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676391238000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439433 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Sicilia torna negli spazi di Fiera Milano City con uno stand di grande impatto visivo caratterizzato da grandi ledwall e superfici a specchio. Industria turistica in ottima salute per la Regione Sicilia. Numeri nuovamente in crescita per il 2022 in continuità con il 2021 secondo i primi risultati dell’osservatorio turistico regionale che confermano un incremento di arrivi nazionali e internazionali a un +51,7% e di presenze complessive a +56%. Trend positivo confermato anche dai flussi turistici dei due aeroporti principali dell’isola. Palermo ha chiuso il 2022 con 7.100.000 di passeggeri (+55% sul 2021) e 52.008 movimenti (+1,9% sul 2021). Il traffico internazionale è a 27% sul totale passeggeri (quasi 2 milioni). Il 2019 si era chiuso con il 26%. A Catania, l’aeroporto Fontanarossa totalizza 10.099.441 passeggeri (+64,9% sul 2021) e 72.505 movimenti (+43,8% sul 2021). Risultati molto positivi per l’aeroporto di Catania che si colloca tra i primi aeroporti d’Italia per movimento passeggeri. Con un +20% di arrivi supera i numeri pre pandemia. Anche Palermo si classifica tra i top five nazionali per le ottime performance. L’aeroporto di Trapani raddoppia il traffico di passeggeri al giro di boa dei 10 anni: registrati 900 mila passeggeri nel 2022 principalmente con voli su Roma e Bergamo. Lampedusa raggiunge i 330 mila passeggeri nel 2022 con prenotazioni al completo nei mesi di luglio e agosto. Dal prossimo anno l’isola punta a sviluppare maggiormente il mercato internazionale svizzero, tedesco e inglese con Easy Jet. Gli aeroporti siciliani hanno movimentato in totale circa 20 milioni di passeggeri. Gli aeroporti di Catania e Palermo nel 2022 sono stati classificati tra i top five performer degli aeroporti europei. Ora si punta a fare squadra per fare meglio con la volontà di fare rete tra gli aeroporti ma soprattutto la necessità di un maggiore impegno e sostegno da parte del governo della Regione per costruire insieme un prodotto attorno alla destinazione Sicilia e ottenere un costante incremento di flussi turistici. Si auspica il funzionamento di tutta la filiera, i collegamenti e la loro efficacia fra aeroporti e territorio per condividere obbiettivi e strategie. Importante il consistente ritorno degli stranieri nell’isola in particolare, degli americani, grazie anche al sostegno della cinematografia attirati da quello che è stato definito il White Lotus Effect, definito un biglietto da visita a livello internazionale (la serie di successo di HBO ambientata al San Domenico Palace di Taormina che sembra abbia contribuito a far raddoppiare le ricerche di hotel nella stessa Taormina). “Questi dati confermano anche la bontà della strategia di promozione turistica del brand SeeSiciliy, avviata nel 2021 – spiega l’assessore al Turismo, Elvira Amata - che mette al centro l’arte, il cinema, la cultura, la moda e la tradizione. Abbiamo investito molto nella comunicazione. La campagna ha raccolto un notevole consenso tra gli operatori turistici locale e ha lasciato una memoria importante nel pubblico. Continueremo su questa strada per fare sistema e fare ancora meglio”. “Il turismo funziona se c’è una rete di trasporti che attrae, tra aerei, gomma e ferrovie - afferma il governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani – Partiamo dall’idea di privatizzazione degli aeroporti, così come avvenuto in tutta Italia. Accorpare Trapani, Palermo e Lampedusa, e Catania con Comiso, potenziando Comiso anche con il cargo. Questi tra i principali asset di questo governo. – e aggiunge - Operare anche sulle criticità. Lampedusa vive in criticità poiché collegata ad aste. Necessita di una ricapitalizzazione molto impegnativa. Occorre programmare un turismo per tutto l’anno con l’impegno del governo ad attuare le strategie da mettere in campo”. Si prospetta dunque un 2023 ricco di eventi tra arte, letteratura, cultura, musica, teatro, cinema, moda e tradizione a partire dalle Opere belliniane a Catania tra settembre e ottobre con il Concerto Straordinario per il 222° Anniversario della nascita di Vincenzo Bellini. Si riconferma il festival del TaoBuk, il Taormina International Book Festival, giunto alla sua tredicesima edizione e la terza edizione del Sicilia Jazz Festival di Palermo, che si terrà quest’anno dal 23 giugno al 2 luglio. Confermata la fiera Mediterranea del Cavallo e il turismo del ricordo a memoria dello Sbarco in Sicilia con percorsi di pace. di Anna Morrone [post_title] => SeeSiciliy: arte, cinema, cultura guidano la crescita del turismo in Sicilia [post_date] => 2023-02-14T15:30:14+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676388614000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439408 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Cairo amplia ulteriormente il proprio raggio d’azione sui collegamenti Italia-Egitto. Forte di una domanda verso la destinazione che è in rapida e costante crescita, la compagnia porta in primo piano la destinazione Hurghada. Aumento significativo innanzitutto della capacità offerta da Milano Malpensa, “da dove voleremo 5 volte a settimana verso Il Cairo; a questi voli si aggiungono poi i collegamenti per Sharm El Sheikh, Marsa Alam, Luxor e Hurghada” spiega Mohamed El-Saadany, head of Europe Sales del vettore. Da Napoli saranno quattro le frequenze settimanali verso Sharm, più la novità per Hurghada “con un volo a settimana”; da Bologna si volerà due volte a settimana per Sharm così come da Catania: anche da Fontanarossa decollerà un nuovo volo per Luxor. Da Bari vengono confermati due collegamenti per Sharm e,infine, da Roma anche Sharm più il volo settimanale per Luxor aperto lo scorso ottobre. “Il mercato Italia consolida così una rilevanza strategica per Air Cairo: si tratta del più importante - dopo la Germania - per numero di scali serviti e per capacità posti offerti”. Più che positivo “ad oggi l’andamento dell’advance booking, che ci lascia prevedere una stagione decisamente gratificante”. [post_title] => L’avanzata di Air Cairo sul mercato Italia [post_date] => 2023-02-14T11:25:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676373918000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439310 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In uno scenario che non incentiva la ripresa del turismo verso l’Est Europa, la Moldova si mostra resiliente e presenta in BIT la sua offerta turistica che punta su proposte slow&green, turismo del vino, e le esperienze legate al patrimonio culturale, artigianato e folklore, che vengono proposte in modo coinvolgente ai visitatori. Allo stand moldavo, Natalia Turcanu - Tourism Industry and Marketing Manager del Moldova Rural Competitiveness and Resilience Activity Project, finanziato con fondi USAID, ha spiegato cosa è stato fatto per rilanciare la destinazione, collaborando con il settore privato attraverso il principale partner ANTRIM, l’associazione nazionale dei tour operator incoming. USAID, il partner strategico del settore turistico in Moldova, da cinque anni sostiene la promozione del Paese come destinazione turistica nel mercato italiano. Presenti allo stand Moldova alla BIT, realizzato grazie al sostegno del progetto USAID EDGE Buy-In Moldova Competitiveness Transition Activity (MCTA), le DMC Moldova To Visit, Tatrabis, Visit Moldova e Ways Travel che hanno incontrato operatori e viaggiatori, ritrovando l’interesse che aveva fatto incrementare gli arrivi dall’Italia a doppia cifra percentuale fino al 2020, quando la pandemia aveva bloccato tutti i viaggi. “Negli ultimi tre anni - dichiara Natalia Turcanu - abbiamo investito molte risorse per aumentare la capacità ricettiva con l’inaugurazione della rete di 40 bed&breakfast nelle aree rurali, migliorare la qualità dell’offerta con formazione e investimenti, abbiamo creato nuovi percorsi ciclabili e cammini, incrementando l’offerta di turismo attivo e naturalistico, che comprende anche soft trekking, kayak, arrampicata, SUP e birdwatching. Sul sito moldova.travel si possono trovare tutte le proposte organizzate per itinerari nella Moldova centrale, verso sud nella regione autonoma della Gagauzia, a nord verso Vadul-Rascov e Socola. Senza dimenticare il sito naturalistico-archeologico di Orheiul Vechi (candidato Unesco) con le antiche vestigia medievali, i villaggi tradizionali e i monasteri rupestri. Siamo orgogliosi di presentare il calendario eventi “Tree of Life” 2023 che celebra la cultura e il vino della Moldova con 40 iniziative su temi diversi che si svolgono durante tutto l’anno. Ora che i collegamenti aerei sono ripresi, siamo pronti ad accogliere nuovamente i visitatori italiani”. Eventi Il calendario eventi Tree of Life 2023 di ANTRIM, in distribuzione allo stand offre un programma con 15 manifestazioni dedicate al vino, 15 eventi culturali, 9 iniziative dedicate al folklore e alle tradizioni, e una maratona. Eventi per tutti i gusti che si svolgono durante tutto l’anno nella capitale Chişinău e in molte alte località. Uno strumento utile per gli operatori e i viaggiatori che vogliono unire la visita del paese a un evento tematico, come DescOpera, il festival di musica classica all’aperto che si svolge il terzo weekend di giugno nel bucolico paesaggio di Orheiul Vechi, e il National Wine Day, il più grande evento dedicato al vino del paese che si svolge il primo weekend di ottobre. Turismo del vino Il focus dell’offerta è sull’enogastronomia e in particolare sulle Strada del vino Iter Vitis, riconosciuta Itinerario culturale del Consiglio d’Europa. La Moldova è uno dei maggiori produttori mondiali di vino e una delle destinazioni internazionali del turismo del vino, con oltre 40 cantine attrezzate per accogliere turisti con servizi ed esperienze di alto livello. Famose sono le incredibili cantine sotterranee di Cricova e Milestii Mici, uniche al mondo, che si sviluppano per decine di km sottoterra. Chi preferisce le cantine in stile tradizionale può visitare i celebri Chateau Purcari e Castel Mimì, dimore storiche e aziende vitivinicole tra le più antiche dell’Est Europa, fondate a fine Ottocento, e la più moderna Chateau Vartely, che offrono ristoranti, alloggi, piscina e spa per trattamenti a base di vino. Collegamenti aerei Tanti i voli diretti (durata 2 ore) in partenza dai principali aeroporti italiani, con Air Moldova, WizzAir e FlyOne che volano da Milano, Verona, Venezia, Bologna, Parma e Roma. [post_title] => La Moldova rilancia la sua offerta sul mercato italiano [post_date] => 2023-02-14T10:30:16+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676370616000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439304 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => GNV annuncia, in occasione della BIT di Milano, la promozione di San Valentino: a coloro che prenotano un biglietto tra martedì 14 e venerdì 17 febbraio verrà riconosciuto uno sconto fino al 40%. La promozione è valida per i viaggi in programma da febbraio fino a settembre 2023 su tutti i collegamenti operati dalla Compagnia. La giornata degli innamorati sarà quindi il primo di 4 giorni di sconti fino al 40% offerti da GNV, una promo che consente ai passeggeri di partire per l’estate ad un prezzo vantaggioso programmando con anticipo il proprio viaggio in traghetto. Tra le linee alle quali potrà essere applicato lo sconto sono comprese quelle del mercato italiano per la destinazione Sardegna dove la compagnia opera con le tratte da Civitavecchia e Genova verso Olbia ma anche sulla Genova-Torres; in Sicilia con i collegamenti da e per Palermo con Genova e Napoli, le linee da Civitavecchia per Palermo e Termini Imerese e il collegamento Napoli-Termini Imerese, con un’offerta che consente di collegare l’isola ai porti più importanti dell’arco tirrenico. Rientrano nella promozione anche le altre destinazioni della Compagnia il Marocco dove sono posizionate navi da e per Italia, Spagna e Francia, offrendo una rete completa verso tutti i maggiori porti mediterranei con i collegamenti Genova-Tangeri, Civitavecchia-Tangeri, Barcellona-Tangeri e Barcellona-Nador, Sète-Tangeri, Sète-Nador e Almeria-Nador; l’Albania con la linea Bari-Durazzo; infine la Tunisia con le partenze dai porti di Genova, Civitavecchia e Palermo per Tunisi. Saranno escluse dalla promozione le linee per le Baleari che, per viaggi fino a settembre, nelle stesse giornate (da martedì 14 a venerdì 17 febbraio) godranno di una promozione dedicata: i primi 5.000 posti saranno prenotabili con tariffe agevolare, a partire da €30,90. [post_title] => GNV lancia la promozione per San Valentino: fino al 40% di sconto sulle prenotazioni [post_date] => 2023-02-13T12:00:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676289640000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "aeroitalia investe sulla sicilia voli da palermo e catania per roma e milano bergamo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":86,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1706,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439626","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia rilancia sulla Sicilia dove, dal 27 marzo, aprirà nuovi collegamenti da Palermo e Catania verso Roma e da Catania verso Milano Bergamo.\r

\r

\"La scelta della Sicilia - si legge in una nota della compagnia aerea - rientra nella volontà di assolvere con massima professionalità al collegamento dei centri nevralgici dell'Italia. Il tutto nell'ottica di uno sviluppo congiunto dell'aviolinea tricolore e del tessuto economico del territorio, in particolare nei settori turistico e business\".\r

\r

Sulle rotte da e per la Sicilia saranno impiegati aeromobili Boeing 737-800 in configurazione da 189 posti e Boeing 737-700 da 149 posti. Il network ampliato include così le rotte da Catania per Milano Bergamo, Roma Fiumicino e Forlì; da Palermo per Roma; da Trapani per Forlì e da Lampedusa per Milano Bergamo.\r

\r

\"Dopo diverse interlocuzioni con il presidente della Regione Renato Schifani, abbiamo accettato di buon grado e con grande entusiasmo di estendere il nostro network in Sicilia - ha commentato Gaetano F. Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia -. Siamo consci che la sfida è di notevole portata, considerando il livello di concorrenza con cui ci dovremo confrontare, sia nei collegamenti verso Roma sia verso Milano. Allo stesso tempo siamo oltremodo confidenti che, a fronte di un servizio affidabile ed efficiente, i passeggeri ci sceglieranno rispetto alle tante, forse troppe, compagnie straniere che, da qualche anno a questa parte, ormai dominano il mercato dei collegamenti verso la Sicilia\".\r

\r

Proprio il presidente Schifani nei mesi scorsi era intervenuto sul caro voli in Sicilia facendo anche un esposto all'Antitrust: \"Dopo l'esposto presentato lo scorso dicembre, abbiamo lavorato in silenzio per rompere il patto di cartello tra compagnie aeree che danneggia la Sicilia (...) E dopo lo scandalo delle tariffe altissime praticate nel periodo natalizio non vorremmo che se ne prospettasse un altro per Pasqua\".","post_title":"Aeroitalia investe sulla Sicilia: voli da Palermo e Catania per Roma e Milano Bergamo","post_date":"2023-02-16T13:25:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676553947000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439511","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prende sempre più forma la nuova strategia del gruppo Mangia's, che punta a sviluppare un modello di business dell'ospitalità sulle orme di quanto già fatto con successo da alcune compagnie in Spagna e Grecia (il riferimento è per esempio a brand come Palladium, ndr). Nel solco del piano di investimenti da 90 milioni di euro lanciato in occasione della creazione della joint venture con Hip (Blackstone), arriva infatti ora l'annuncio della prossima entrata in Autograph Collection (Marriott) del Mangia's Brucoli Resort.\r

\r

La struttura siciliana riaprirà la prossima estate dopo una completa ristrutturazione e offrirà 402 camere, cinque ristoranti, due bar, tre piscine, diversi campi sportivi, una spa e altri servizi esclusivi. Ma non finisce qui, rivela il presidente e ceo della holding Aeroviaggi, Marcello Mangia, perché presto verrà anche annunciato il rebranding del sardo Santa Teresa, che prenderà le insegne di un marchio appartenente a un altro gruppo compreso nella top 3 mondiale degli operatori alberghieri (forse Hilton, stando ad alcune indiscrezioni, ndr).\r

\r

Il programma di investimenti concordato con Hip riguarda, come è noto, sei delle 13 strutture Aeroviaggi. Dopo il restyling del Costanza Resort da 3,8 milioni di euro, oggi Mangia's Selinunte, già conclusosi prima dell'estate scorsa, quest'anno sono previsti interventi, oltre che sul Brucoli (per 25,5 milioni), anche sullo stesso Santa Teresa, nonché su un'altra struttura sarda come quella di Budoni, per un totale di 60 milioni di Capex. L'operazione porterà 835 camere complessive a passare dalle 4 alle 5 stelle. A ottobre inizierà poi la ristrutturazione dell'ex Club Med Marmorata, situato ancora una volta sulla seconda isola del Mediterraneo, con l'obiettivo ambizioso di alzare le sue 600 stanze dalle 3 alle 5 stelle. Infine nel 2024 sarà la volta del siciliano Pollina (quest'ultimo hotel è di proprietà al 25% di Hip e al 75% di Aeroviaggi, mentre nella jv il gruppo siciliano vanta un 25% e la compagnia controllata da Blackstone il restante 75%, ndr).\r

\r

\"Non solo - aggiunge Mangia -: i nostri piani di sviluppo prevedono anche l'espansione della joint venture dagli attuali sei a 20 strutture entro i prossimi quattro anni. A tal fine, stiamo valutando opportunità in Puglia, in Toscana e sulla costiera Amalfitana, ma qui è molto difficile. Pensiamo inoltre a location in città, dove abbiamo in mente soprattutto di aprire boutique hotel o urban resort. A cominciare da Palermo, nel cui centro storico abbiamo già acquisito un palazzo non distante dal teatro Massimo, che trasformeremo presto in un 5 stelle\". Per quest'anno, infine, Aeroviaggi pensa di raggiungere quota 90 milioni di euro di fatturato, contro i 70 milioni registrati nel 2022.\r

\r

","post_title":"Il siciliano Mangia's Brucoli Resort entra in Autograph Collection","post_date":"2023-02-15T11:52:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1676461952000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439463","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Nei nostri progetti c'è l'apertura di un collegamento diretto da Milano Malpensa a Marrakech, così come un ritorno su Napoli che è sicuramente uno scalo strategico\": Ilham Kazzini, chief commercial officer di Royal Air Maroc, sottolinea una volta di più la valenza del mercato Italia per il vettore, che già nel 2022 aveva recuperato all'85% dei livelli 2019 in termini di traffico e revenue.\r

\r

Elevate le aspettative per la stagione 2023, con una previsione di aumento di capacità offerta e traffico attorno al +10% rispetto ai numero pre pandemia. \"Dall'Italia registriamo una grande domanda per la destinazione Marocco. Attualmente siamo operativi da Milano Malpensa con 2 voli giornalieri, Roma Fiumicino, che nel picco stagionale arriva a 9-10 voli settimanali, Bologna con due voli giornalieri e puntiamo a rafforzare le frequenze da Venezia e Torino. che oggi sono tre a settimana: l'Italia resta un mercato fortemente strategico per Ram, sia in considerazione dell'ampia comunità marocchina residente in Italia, sia per l'importanza della destinazione Marocco per i turisti italiani e nella programmazione dei tour operator\".\r

\r

I progetti da Milano e su Napoli sono \"verosimilmente concretizzabili nel 2024, essendo legati principalmente alle consegne di nuovi aeromobili. Abbiamo ordini per velivoli da impiegare sia sulle rotte di medio raggio (Boeing 737-800 e Max) sia per quello di lungo raggio, dove attualmente operiamo con i Dreamliner 787 versione 8 e 9\".\r

\r

\r

\r

","post_title":"Royal Air Maroc rilancia gli investimenti in Italia: da Napoli, alla Milano-Marrakech","post_date":"2023-02-15T10:00:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676455227000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439475","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia ha messo in vendita anche i voli in continuità territoriale da Olbia per Milano Linate, per viaggiare dal 17 febbraio al 27 ottobre 2023. Sulla Olbia-Milano Linate e viceversa l'operativo prevede da un minimo di due ad un massimo di 4 frequenze giornaliere in alta stagione. Sulla tratta Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, a partire dal 1° marzo e fino al 27 ottobre prossimo, l'operativo prevede 2 frequenze al giorno già disponibili alla vendita.\r

\r

“I voli - si legge da una nota della compagnia aerea - sono disponibili sul sito www.aeroitalia.com, dove è possibile prenotare sia i biglietti che eventuali servizi accessori (bagagli extra, animali da compagnia in cabina, armi, attrezzature sportive), oppure, assistenze speciali ai passeggeri (sedie a rotelle, donne in gravidanza, non vedenti, non udenti)”.\r

\r

“La compagnia - conclude la nota - ribadisce l'apertura verso agenzie di viaggi e tour operator” sottolinenando “un investimento nello sviluppo di strumenti e funzionalità a loro dedicate”.","post_title":"Aeroitalia mette in vendita i voli in ct da Olbia a Linate e tende la mano al trade","post_date":"2023-02-15T09:14:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676452491000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439456","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Attesa agli sgoccioli per l’inaugurazione della stagione 2023 di Leolandia: il noto parco divertimenti situato tra Milano e Bergamo riapre i battenti sabato 18 febbraio, tra i primi in Italia. Le sorprese cominciano subito: da sempre punto di riferimento per le famiglie, quest’anno Leolandia farà diventare protagonisti tutti i bambini anche a Carnevale, il periodo più pazzo dell’anno, tra stelle filanti, coriandoli giganti, spettacoli e animazioni insieme a Leo, Mia e agli altri personaggi, in abiti originali e coloratissimi.\r

\r

Si parte da sabato 18 a martedì 21 febbraio e si replica fino ai primi di marzo per intercettare anche il rito ambrosiano: tanti gli appuntamenti speciali, a partire dal nuovo spettacolo che a mezzogiorno coinvolgerà tutto il pubblico per eleggere la maschera più bella, seguito dalla Festa in Maschera! divertente baby dance carnevalesca in compagnia di pirati e cowboy. E nella migliore delle tradizioni di Carnevale, ogni giorno alle 17:15 grandi e piccini potranno partecipare alla Parata, sfilando insieme ai loro beniamini dei cartoni animati.\r

\r

Divertimento assicurato su tutte le giostre iconiche, come lo spericolato roller coaster per bambini Vroom! in compagnia di Masha e Orso, il Trenino Thomas e il Gufaliante di PJ Masks City. Presenti all’appello anche Bing e Flop, che incontreranno i loro piccoli fan sul Palco dei Pirati, e, direttamente dalla serie TV Miraculous, Ladybug e Chat Noir alle prese con un’avventura in scena tutti i giorni sul Palco Minitalia. E se il meteo non sarà clemente, ci si potrà riparare nella LeoArena, dove saranno proiettati i cartoni animati preferiti dai bambini, intervallati dalle Fogliastrocche, divertente serie a puntate prodotta internamente da Leolandia, con protagonisti un gruppo di bambini e gli altri personaggi del parco.\r

\r

Giuseppe Ira, Presidente di Leolandia, dichiara: “Il 2022 si è chiuso con i principali indicatori di performance in crescita, nel complesso allineati ai livelli del 2019: maggio, ottobre e novembre hanno segnato record storici, per contro il clima torrido ci ha penalizzati nei mesi estivi. Carnevale è solo la prima di una lunga serie di novità: nei prossimi mesi inaugureremo un’attrazione che cambierà il volto di un’intera area del parco. Nel settore, Leolandia è la più grande impresa ancora al 100% italiana: ci siamo impegnati con tutte le forze per superare la crisi e rendere il parco più sostenibile. Investiamo non solo per la continuità aziendale ma anche per i bambini e per i nostri dipendenti, nonostante la totale mancanza di supporto da parte dei due governi precedenti. Ci auguriamo che il nuovo esecutivo presti una maggiore attenzione alle imprese del comparto, e le consideri uno strumento di crescita, volano per l’economia del territorio e il turismo in generale”.\r

\r

Se Carnevale è sinonimo di scherzi, non si gioca sulla promozione che accompagnerà la riapertura del parco: tutti coloro che acquisteranno un biglietto e visiteranno Leolandia tra il 18 febbraio e il 31 marzo avranno diritto ad un secondo ingresso omaggio da utilizzare in un qualsiasi altro giorno dell’anno entro il 7 gennaio 2024, esclusi il 10 aprile e il 31 ottobre.\r

\r

Tutte le informazioni relative al parco, compresi i giorni e gli orari di apertura e i dettagli delle promozioni sono disponibili sul sito www.leolandia.it.","post_title":"Leolandia inaugura per la prima volta con il Carnevale la stagione 2023","post_date":"2023-02-14T16:13:58+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1676391238000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439433","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Sicilia torna negli spazi di Fiera Milano City con uno stand di grande impatto visivo caratterizzato da grandi ledwall e superfici a specchio.\r

\r

Industria turistica in ottima salute per la Regione Sicilia. Numeri nuovamente in crescita per il 2022 in continuità con il 2021 secondo i primi risultati dell’osservatorio turistico regionale che confermano un incremento di arrivi nazionali e internazionali a un +51,7% e di presenze complessive a +56%.\r

\r

Trend positivo confermato anche dai flussi turistici dei due aeroporti principali dell’isola. Palermo ha chiuso il 2022 con 7.100.000 di passeggeri (+55% sul 2021) e 52.008 movimenti (+1,9% sul 2021). Il traffico internazionale è a 27% sul totale passeggeri (quasi 2 milioni). Il 2019 si era chiuso con il 26%. A Catania, l’aeroporto Fontanarossa totalizza 10.099.441 passeggeri (+64,9% sul 2021) e 72.505 movimenti (+43,8% sul 2021).\r

\r

Risultati molto positivi per l’aeroporto di Catania che si colloca tra i primi aeroporti d’Italia per movimento passeggeri. Con un +20% di arrivi supera i numeri pre pandemia. Anche Palermo si classifica tra i top five nazionali per le ottime performance. L’aeroporto di Trapani raddoppia il traffico di passeggeri al giro di boa dei 10 anni: registrati 900 mila passeggeri nel 2022 principalmente con voli su Roma e Bergamo. Lampedusa raggiunge i 330 mila passeggeri nel 2022 con prenotazioni al completo nei mesi di luglio e agosto. Dal prossimo anno l’isola punta a sviluppare maggiormente il mercato internazionale svizzero, tedesco e inglese con Easy Jet.\r

\r

Gli aeroporti siciliani hanno movimentato in totale circa 20 milioni di passeggeri. Gli aeroporti di Catania e Palermo nel 2022 sono stati classificati tra i top five performer degli aeroporti europei. Ora si punta a fare squadra per fare meglio con la volontà di fare rete tra gli aeroporti ma soprattutto la necessità di un maggiore impegno e sostegno da parte del governo della Regione per costruire insieme un prodotto attorno alla destinazione Sicilia e ottenere un costante incremento di flussi turistici. Si auspica il funzionamento di tutta la filiera, i collegamenti e la loro efficacia fra aeroporti e territorio per condividere obbiettivi e strategie.\r

\r

\r

\r

Importante il consistente ritorno degli stranieri nell’isola in particolare, degli americani, grazie anche al sostegno della cinematografia attirati da quello che è stato definito il White Lotus Effect, definito un biglietto da visita a livello internazionale (la serie di successo di HBO ambientata al San Domenico Palace di Taormina che sembra abbia contribuito a far raddoppiare le ricerche di hotel nella stessa Taormina).\r

\r

“Questi dati confermano anche la bontà della strategia di promozione turistica del brand SeeSiciliy, avviata nel 2021 – spiega l’assessore al Turismo, Elvira Amata - che mette al centro l’arte, il cinema, la cultura, la moda e la tradizione. Abbiamo investito molto nella comunicazione. La campagna ha raccolto un notevole consenso tra gli operatori turistici locale e ha lasciato una memoria importante nel pubblico. Continueremo su questa strada per fare sistema e fare ancora meglio”.\r

\r

“Il turismo funziona se c’è una rete di trasporti che attrae, tra aerei, gomma e ferrovie - afferma il governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani – Partiamo dall’idea di privatizzazione degli aeroporti, così come avvenuto in tutta Italia. Accorpare Trapani, Palermo e Lampedusa, e Catania con Comiso, potenziando Comiso anche con il cargo. Questi tra i principali asset di questo governo. – e aggiunge - Operare anche sulle criticità. Lampedusa vive in criticità poiché collegata ad aste. Necessita di una ricapitalizzazione molto impegnativa. Occorre programmare un turismo per tutto l’anno con l’impegno del governo ad attuare le strategie da mettere in campo”.\r

\r

Si prospetta dunque un 2023 ricco di eventi tra arte, letteratura, cultura, musica, teatro, cinema, moda e tradizione a partire dalle Opere belliniane a Catania tra settembre e ottobre con il Concerto Straordinario per il 222° Anniversario della nascita di Vincenzo Bellini. Si riconferma il festival del TaoBuk, il Taormina International Book Festival, giunto alla sua tredicesima edizione e la terza edizione del Sicilia Jazz Festival di Palermo, che si terrà quest’anno dal 23 giugno al 2 luglio. Confermata la fiera Mediterranea del Cavallo e il turismo del ricordo a memoria dello Sbarco in Sicilia con percorsi di pace.\r

\r

di Anna Morrone","post_title":"SeeSiciliy: arte, cinema, cultura guidano la crescita del turismo in Sicilia","post_date":"2023-02-14T15:30:14+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1676388614000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439408","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Cairo amplia ulteriormente il proprio raggio d’azione sui collegamenti Italia-Egitto. Forte di una domanda verso la destinazione che è in rapida e costante crescita, la compagnia porta in primo piano la destinazione Hurghada. Aumento significativo innanzitutto della capacità offerta da Milano Malpensa, “da dove voleremo 5 volte a settimana verso Il Cairo; a questi voli si aggiungono poi i collegamenti per Sharm El Sheikh, Marsa Alam, Luxor e Hurghada” spiega Mohamed El-Saadany, head of Europe Sales del vettore. \r

Da Napoli saranno quattro le frequenze settimanali verso Sharm, più la novità per Hurghada “con un volo a settimana”; da Bologna si volerà due volte a settimana per Sharm così come da Catania: anche da Fontanarossa decollerà un nuovo volo per Luxor. Da Bari vengono confermati due collegamenti per Sharm e,infine, da Roma anche Sharm più il volo settimanale per Luxor aperto lo scorso ottobre. \r

\r

\r

“Il mercato Italia consolida così una rilevanza strategica per Air Cairo: si tratta del più importante - dopo la Germania - per numero di scali serviti e per capacità posti offerti”. \r

\r

Più che positivo “ad oggi l’andamento dell’advance booking, che ci lascia prevedere una stagione decisamente gratificante”.","post_title":"L’avanzata di Air Cairo sul mercato Italia","post_date":"2023-02-14T11:25:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676373918000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439310","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In uno scenario che non incentiva la ripresa del turismo verso l’Est Europa, la Moldova si mostra resiliente e presenta in BIT la sua offerta turistica che punta su proposte slow&green, turismo del vino, e le esperienze legate al patrimonio culturale, artigianato e folklore, che vengono proposte in modo coinvolgente ai visitatori. Allo stand moldavo, Natalia Turcanu - Tourism Industry and Marketing Manager del Moldova Rural Competitiveness and Resilience Activity Project, finanziato con fondi USAID, ha spiegato cosa è stato fatto per rilanciare la destinazione, collaborando con il settore privato attraverso il principale partner ANTRIM, l’associazione nazionale dei tour operator incoming.\r

\r

USAID, il partner strategico del settore turistico in Moldova, da cinque anni sostiene la promozione del Paese come destinazione turistica nel mercato italiano. Presenti allo stand Moldova alla BIT, realizzato grazie al sostegno del progetto USAID EDGE Buy-In Moldova Competitiveness Transition Activity (MCTA), le DMC Moldova To Visit, Tatrabis, Visit Moldova e Ways Travel che hanno incontrato operatori e viaggiatori, ritrovando l’interesse che aveva fatto incrementare gli arrivi dall’Italia a doppia cifra percentuale fino al 2020, quando la pandemia aveva bloccato tutti i viaggi.\r

\r

“Negli ultimi tre anni - dichiara Natalia Turcanu - abbiamo investito molte risorse per aumentare la capacità ricettiva con l’inaugurazione della rete di 40 bed&breakfast nelle aree rurali, migliorare la qualità dell’offerta con formazione e investimenti, abbiamo creato nuovi percorsi ciclabili e cammini, incrementando l’offerta di turismo attivo e naturalistico, che comprende anche soft trekking, kayak, arrampicata, SUP e birdwatching. Sul sito moldova.travel si possono trovare tutte le proposte organizzate per itinerari nella Moldova centrale, verso sud nella regione autonoma della Gagauzia, a nord verso Vadul-Rascov e Socola. Senza dimenticare il sito naturalistico-archeologico di Orheiul Vechi (candidato Unesco) con le antiche vestigia medievali, i villaggi tradizionali e i monasteri rupestri. Siamo orgogliosi di presentare il calendario eventi “Tree of Life” 2023 che celebra la cultura e il vino della Moldova con 40 iniziative su temi diversi che si svolgono durante tutto l’anno. Ora che i collegamenti aerei sono ripresi, siamo pronti ad accogliere nuovamente i visitatori italiani”.\r

\r

Eventi\r

\r

Il calendario eventi Tree of Life 2023 di ANTRIM, in distribuzione allo stand offre un programma con 15 manifestazioni dedicate al vino, 15 eventi culturali, 9 iniziative dedicate al folklore e alle tradizioni, e una maratona. Eventi per tutti i gusti che si svolgono durante tutto l’anno nella capitale Chişinău e in molte alte località. Uno strumento utile per gli operatori e i viaggiatori che vogliono unire la visita del paese a un evento tematico, come DescOpera, il festival di musica classica all’aperto che si svolge il terzo weekend di giugno nel bucolico paesaggio di Orheiul Vechi, e il National Wine Day, il più grande evento dedicato al vino del paese che si svolge il primo weekend di ottobre.\r

\r

Turismo del vino\r

\r

Il focus dell’offerta è sull’enogastronomia e in particolare sulle Strada del vino Iter Vitis, riconosciuta Itinerario culturale del Consiglio d’Europa. La Moldova è uno dei maggiori produttori mondiali di vino e una delle destinazioni internazionali del turismo del vino, con oltre 40 cantine attrezzate per accogliere turisti con servizi ed esperienze di alto livello. Famose sono le incredibili cantine sotterranee di Cricova e Milestii Mici, uniche al mondo, che si sviluppano per decine di km sottoterra. Chi preferisce le cantine in stile tradizionale può visitare i celebri Chateau Purcari e Castel Mimì, dimore storiche e aziende vitivinicole tra le più antiche dell’Est Europa, fondate a fine Ottocento, e la più moderna Chateau Vartely, che offrono ristoranti, alloggi, piscina e spa per trattamenti a base di vino.\r

\r

Collegamenti aerei\r

\r

Tanti i voli diretti (durata 2 ore) in partenza dai principali aeroporti italiani, con Air Moldova, WizzAir e FlyOne che volano da Milano, Verona, Venezia, Bologna, Parma e Roma.","post_title":"La Moldova rilancia la sua offerta sul mercato italiano","post_date":"2023-02-14T10:30:16+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1676370616000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439304","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"GNV annuncia, in occasione della BIT di Milano, la promozione di San Valentino: a coloro che prenotano un biglietto tra martedì 14 e venerdì 17 febbraio verrà riconosciuto uno sconto fino al 40%. La promozione è valida per i viaggi in programma da febbraio fino a settembre 2023 su tutti i collegamenti operati dalla Compagnia. La giornata degli innamorati sarà quindi il primo di 4 giorni di sconti fino al 40% offerti da GNV, una promo che consente ai passeggeri di partire per l’estate ad un prezzo vantaggioso programmando con anticipo il proprio viaggio in traghetto.\r

Tra le linee alle quali potrà essere applicato lo sconto sono comprese quelle del mercato italiano per la destinazione Sardegna dove la compagnia opera con le tratte da Civitavecchia e Genova verso Olbia ma anche sulla Genova-Torres; in Sicilia con i collegamenti da e per Palermo con Genova e Napoli, le linee da Civitavecchia per Palermo e Termini Imerese e il collegamento Napoli-Termini Imerese, con un’offerta che consente di collegare l’isola ai porti più importanti dell’arco tirrenico. Rientrano nella promozione anche le altre destinazioni della Compagnia il Marocco dove sono posizionate navi da e per Italia, Spagna e Francia, offrendo una rete completa verso tutti i maggiori porti mediterranei con i collegamenti Genova-Tangeri, Civitavecchia-Tangeri, Barcellona-Tangeri e Barcellona-Nador, Sète-Tangeri, Sète-Nador e Almeria-Nador; l’Albania con la linea Bari-Durazzo; infine la Tunisia con le partenze dai porti di Genova, Civitavecchia e Palermo per Tunisi.\r

Saranno escluse dalla promozione le linee per le Baleari che, per viaggi fino a settembre, nelle stesse giornate (da martedì 14 a venerdì 17 febbraio) godranno di una promozione dedicata: i primi 5.000 posti saranno prenotabili con tariffe agevolare, a partire da €30,90.\r

","post_title":"GNV lancia la promozione per San Valentino: fino al 40% di sconto sulle prenotazioni","post_date":"2023-02-13T12:00:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676289640000]}]}}