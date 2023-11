Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455352 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prove tecniche di distensione fra Aeroitalia e l'aeroporto di Ancona. Forse. La compagnia aerea, in un comunicato pubblicato sulla propria pagina Facebook, fa sapere che verrà ripristinata la rotta per Barcellona, cancellata nei giorni scorsi insieme a quelle per Vienna e Bucarest. «Considerato lo sforzo di questi giorni prodotto dal management dell'aeroporto di Ancona - si legge nella nota - il board di Aeroitalia, con l'intento di venire incontro alle esigenze della clientela e del territorio, ha deliberato di continuare a operare la rotta Ancona-Barcellona, che verrà ripristinata a far data dal 1° dicembre 2023. Resta inteso che rimangono tali i diritti maturati verso Atim per via dell'accordo siglato in data 31/07/2023 e resta inoltre inteso che Aeroitalia provvederà nelle opportune sedi al riconoscimento di tali diritti e dei danni maturati e maturandi». [post_title] => Aeroitalia ci ripensa: confermata la rotta da Ancona a Barcellona, dal 1° dicembre [post_date] => 2023-11-03T09:35:41+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699004141000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455299 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Viaggia sulla rotta dell'utile il gruppo Qatar Airways che archivia il primo semestre dell'anno fiscale 2023-24 con un profitto netto di 1,026 miliardi di dollari, in crescita del 113,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi totali del gruppo sono aumentati a 11,019 miliardi di dollari, +7,4% mentre i ricavi dei passeggeri sono cresciuti del 28,5% rispetto allo scorso anno e load factor all'83,3%, yield in aumento del 3,6%. Il numero dei passeggeri trasportati nel semestre conclusosi a settembre è salito a 19,078 milioni, +22,5% rispetto all'analogo semestre dell'esercizio scorso. Una componente chiave del successo commerciale dell'azienda è stata ottenuta grazie a partnership innovative all'interno di oneworld e attraverso altre alleanze strategiche globali in Australasia, Europa e Cina in particolare. L'espansione della flotta e i programmi di fidelizzazione sono fondamentali per la crescita e il Qatar Airways Group ha circa 150 aeromobili. Il margine Ebitda del gruppo, pari al 26,9% è migliorato rispetto allo stesso periodo dell'anno 2022/2023 di 4,9 punti percentuali, attestandosi a 2,960 miliardi di dollari. All'inizio di marzo la compagnia ha annunciato una serie di nuove rotte, tra cui Chittagong, Juba, Kinshasa, Lione, Medan, Tolosa e Trabzon, la maggior parte delle quali è già stata inaugurata. Qatar Airways ha inoltre previsto la ripresa dei voli verso 11 destinazioni: Pechino, Birmingham, Buenos Aires, Casablanca, Davao, Marrakesh, Nizza, Osaka, Phnom Penh, Ras Al-Khaimah e Tokyo Haneda. Sono state inoltre individuate fino a 10 nuove destinazioni per il 2024. [post_title] => Qatar Airways avanti tutta: utile da oltre 1 miliardo di dollari nel primo semestre [post_date] => 2023-11-02T11:12:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698923540000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455292 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Adrian Messerli è il uovo presidente hotel operations Europa, Medio Oriente e Africa (Emea) di Four Season. Nel suo ruolo avrà la responsabilità di oltre 40 hotel, resort e residenze. Nato sulle Alpi svizzere, quarta generazione di una famiglia di hôtelier, prima di entrare in Four Seasons nel 2005, ha conseguito una laurea presso l’École hôtelière de Lausanne. Nella compagnia canadese, Messerli ha assunto cariche di sempre maggiore responsabilità negli Stati Uniti, ai Caraibi, in Sud America, in Cina, in Africa, in Medio Oriente e in Europa. Dopo gli incarichi di general manager alle Seychelles e a Shanghai, recentemente è stato regional vice president e general manager del Four Seasons Hotel and Private Residences di Madrid. Oltre a occuparsi di ristorazione, è stato membro della Global spa task force dell’azienda. Al di fuori di Four Seasons, è un membro attivo della Chaîne des Rôtisseurs e socio fondatore di una scuola di cucina a Evora, in Portogallo, che si occupa della formazione di giovani svantaggiati. “Dopo gli ultimi anni ricchi di soddisfazioni alla guida della nostra straordinaria struttura di Madrid e alla supervisione di molti degli hotel nella regione, sono orgoglioso ed entusiasta di assumere questo nuovo ruolo di leadership in tutta l’area Emea - commenta lo stesso Messerli -. Esistono numerose opportunità per la nostra azienda, il nostro personale e i nostri proprietari, visto che continuiamo a crescere nei mercati chiave e a perfezionare il nostro attuale portfolio di hotel, resort e residenze, comprese le spa, i ristoranti e i bar che sono il fulcro dell’esperienza Four Seasons. Sono onorato di ricoprire questo nuovo incarico e di contribuire a guidare questa prossima, entusiasmante fase della nostra compagnia”. Nei prossimi mesi, Messerli supervisionerà in particolare l’apertura di un secondo hotel Four Seasons a Doha, situato a The Pearl-Qatar, e l’inaugurazione di un terzo hotel in Marocco, nella capitale del Paese, Rabat. Anche il portfolio italiano del gruppo sarà presto ulteriormente arricchito con l’attesa apertura di un nuovo resort sul mare in Puglia e la prevista conversione dell'hotel Danieli di Venezia. Guardando ancora più avanti, la compagnia ha annunciato diversi progetti in Egitto (Luxor e Cairo New Capital) e Arabia Saudita (Jeddah, Diriyah, Neom's Sindalah Island e Red Sea’s Shura Island), nuovi sviluppi a Muscat, Oman, e la conversione dell’hotel Formentor a Maiorca. [post_title] => Adrian Messerli nuovo presidente hotel operations Emea di Four Seasons [post_date] => 2023-11-02T10:39:48+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698921588000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455279 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_429044" align="alignleft" width="300"] Luigi Deli[/caption] Chiuderà a quota 10 milioni di fatturato il primo anno pieno del brand Teorema Vacanze, acquisito e rilanciato dal gruppo Volonline nel 2022. "Saremo in linea con il budget preventivato - racconta il ceo e fondatore della compagnia, Luigi Deli -. A fronte di una diminuzione questa estate del numero di passeggeri, dovuto al calo di vendite per Spagna e Grecia, abbiamo registrato un valore medio più alto nelle pratiche, grazie non solo all’aumento delle prenotazioni di lungo raggio, ma anche dei tour. Per quanto riguarda le imminenti festività, abbiamo preso impegni in termini di volato, camere e tour per offrire disponibilità e continuità di prodotto al mercato, ma in modo misurato tenendo conto dell’attuale situazione”. Grazie alla multicanalità del gruppo Volonline, Teorema Vacanze non ha avuto problemi di invenduto su Spagna e Grecia, riscontrando invece un forte incremento per destinazioni di lungo raggio e di medio come l’Egitto, ma soprattutto anche in termini di viaggi culturali: due pratiche su cinque sono state per la classica crociera sul Nilo o su soggiorno al Cairo abbinato alla crociera. “Oggi a fronte del calo del Medio Oriente e dell’Egitto, stiamo riscontrando una ripresa nelle prenotazioni soprattutto per pratiche importanti - aggiunge il responsabile booking Teorema Vacanze, Luca Frolino -. Come previsto, i clienti si stanno orientando sul lungo raggio: Stati Uniti e Caraibi, Oceano Indiano con Maldive, Mauritius e Zanzibar. Bene anche gli Emirati Arabi, con Dubai e Oman”. In arrivo infine nuove promozioni per incentivare le prenotazioni di Natale e Capodanno: a partire dal 1° novembre, saranno disponibili sulla piattaforma Teorema Vacanze proposte di viaggi e soggiorni per le festività a tariffe competitive. [post_title] => Teorema Vacanze verso quota 10 milioni di fatturato [post_date] => 2023-11-02T09:59:43+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698919183000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455233 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_455235" align="alignleft" width="300"] Enrico Farina[/caption] Dopo le criticità superate del post covid e un 2023 di transizione, in cui il picco della domanda ha fatto i conti anche con i ritardi di consegna di nuovi veicoli da parte dei costruttori, Europcar Mobility Group volta pagina e pianifica strategie a lungo termine per una mobilità sempre più sostenibile e dedicata. «Oggi puntiamo al diffondersi della cultura dell’utilizzo invece che della proprietà dei mezzi, potenziando la nostra offerta con un numero crescente di veicoli elettrici e ibridi plug-in - dichiara Enrico Farina, direttore commerciale Europcar Mobility Group Italy -. Paralellamente crescono le proposte multibrand flessibili, accessibili e sempre più orientate verso la digitalizzazione per garantire un’esperienza di noleggio ottimale sia per le aziende (da sempre core business del Gruppo n.d.r.), che per i privati e il settore leisure». Il gruppo è presente attraverso vari brand in 140 Paesi del mondo e dispone di una flotta media di oltre 256.000 mezzi al servizio di oltre 5 milioni di clienti. In Italia, oltre 140 i punti di delivery, dislocati sia nei principali aeroporti sia nei centri città. In aumento le formule che consentono noleggi di poche ore, pochi giorni, una settimana, un mese o più di una flotta moderna e che vede crescere costantemente il numero di veicoli full electric, dalle City Car alle vetture più esclusive, che spesso consentono l'accesso alle zone a traffico limitato delle principali città e la sosta gratuita sulle strisce blu. Grande attenzione poi alle esigenze della clientela, un tempo prevalentemente d’affari «Oggi un target strategico è quello dei millenials ( 25 – 40 anni), pari al 35% dei noleggi leisure nel 2022» puntualizza Farina. «Generazione che spesso non ha un’auto propria, propensa a utilizzare l’auto solo se necessario, prenotandola in anticipo, e che opta preferibilmente per auto elettriche o ibride. E che al tempo stesso ha esigenze specifiche, spaziando del target famiglia che ricerca comfort, flessibilità e sicurezza; alla fascia più young per cui la vacanza è “condivisione” di spazi e di guida, abituata a organizzare i viaggi utilizzando i social media e prenotando soprattutto su portali e aggregatori». [post_title] => Europcar: strategia a lungo termine sostenibile e dedicata [post_date] => 2023-10-31T12:42:26+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698756146000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455226 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Europa punta dritto alla stagione delle festività natalizie con un incremento del 40% del numero di posti in vendita rispetto all'analogo periodo del 2022. In risposta alla crescente domanda di viaggio per l'ultima parte dell'anno, la compagnia mette quindi a disposizione dei viaggiatori oltre 23.700 ulteriori posti, che con un totale di 114 voli va ad arricchire l’offerta delle rotte di corto, medio e lungo raggio. In particolare, il network verso le isole Canarie e Baleari conferma la maggior concentrazione di capacità, arrivando ad offrire dalla Spagna continentale rispettivamente 7.600 e 6.700 posti aggiuntivi. Nel dettaglio, dal 15 dicembre al 4 gennaio saranno potenziate le rotte fra Palma de Mallorca e Madrid, Barcellona, Granada e Bilbao. Per quanto attiene all’arcipelago delle Canarie, si intensificherà la programmazione sino alla fine delle festività tra Madrid e Lanzarote, Tenerife e Gran Canaria. Anche le rotte di medio raggio verso destinazioni europee molto trafficate, quali Milano, Roma e Zurigo, potranno contare su voli addizionali schedulati. Per quanto riguarda i voli intercontinentali, i collegamenti per Punta Cana, Miami e Caracas vedono un aumento di circa 7.000 posti. [post_title] => Air Europa: oltre un centinaio di voli aggiuntivi per il periodo delle festività natalizie [post_date] => 2023-10-31T11:59:55+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698753595000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455198 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroporti e rincari. Aeroporti 2030, l’associazione che rappresenta gli scali di Roma Fiumicino e Ciampino, di Venezia, Verona, Treviso e Brescia, esprime "forte preoccupazione per la norma, inserita nella legge di bilancio per il 2024, che introduce la facoltà per i comuni di aumentare fino a 3 euro la tassa d’imbarco per i passeggeri in partenza". “Nel momento in cui occorre dare nuovo impulso alla ripresa del traffico aereo nazionale e alla connettività internazionale del Paese - ha dichiarato il presidente dell'associazione, Alfonso Celotto - l’eventuale incremento dell’addizionale comunale avrebbe un impatto fortemente negativo sulla competitività degli scali aeroportuali nazionali, considerato che una forma analoga di imposta non esiste negli altri Stati europei". «Pertanto, una misura del genere oltre a ripercuotersi sul prezzo finale del biglietto e, quindi, sui costi sostenuti dai passeggeri, peserebbe come un macigno sull’attrattività del trasporto aereo italiano, disincentivando l’afflusso del turismo» [post_title] => Aeroporti: forte preoccupazione per l'aumento della tassa d'imbarco [post_date] => 2023-10-31T11:09:26+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698750566000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455191 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Confermata l'intera operatività sull'Egitto per King Holidays, che anzi aggiunge nuove proposte speciali alla programmazione presentata per l’autunno. “La destinazione è regolarmente accessibile – dichiara la product manager del to, Barbara Cipolloni –. Non esistono provvedimenti di sconsiglio sulle aree a vocazione turistica. Abbiamo potenziato ulteriormente l’assistenza del nostro personale in loco e siamo a disposizione delle agenzie di viaggio, per fornire tutte le informazioni necessarie ai clienti in partenza o a coloro che desiderano prenotare. La programmazione è realizzata in collaborazione con partner locali storicamente specializzati nell’accoglienza della clientela italiana e, in quanto attori protagonisti del mercato turistico, riteniamo un dovere essere solidali e non fare mancare il nostro appoggio ai tanti lavoratori che vivono di turismo, nella speranza che la situazione si risolva nel più breve tempo possibile”. Il programma proposto da King Holidays, Magico Egitto, combina la tradizionale navigazione sul Nilo da Luxor ad Assuan con un soggiorno al Cairo, garantendo a tutti gli appassionati una serie di vantaggi esclusivi: volo da Roma a Luxor in andata, collegamenti di linea da Assuan al Cairo e dal Cairo a Roma, crociera 5 stelle lusso a bordo della nave Royal Olivia Signature con lounge bar, piscina e ampie cabine, comprese di finestre panoramiche insonorizzate, e sistemazione in hotel 5 stelle al Cairo. L’itinerario tocca tutti i grandi classici dell’Antico Egitto. Per tutta la durata del viaggio, i clienti sono inoltre accompagnati da egittologi specializzati e da assistenti, sia a bordo della crociera sia al Cairo; le quote, con volo da Roma ogni sabato fino ad aprile 2024, partono da 1.359 euro a persona, incluso il trattamento di pensione completa, visite e ingressi ai monumenti. Da segnalare anche le partenze speciali di Natale, il 23 dicembre, e Capodanno, il 30 dicembre. [post_title] => King Holidays conferma la programmazione Egitto e aggiunge le proposte speciali per le festività [post_date] => 2023-10-31T11:05:27+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698750327000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455159 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Glamour Tour Operator punta sul 2024 focalizzando l’attenzione sui servizi digitali alle agenzie e sulla sicurezza del viaggiatore. «Il nostro lavoro è sempre più complicato – commenta Luca Buonpensiere, ceo di Glamour - abbiamo la responsabilità etica sul prodotto finale ma anche per il ruolo che assumiamo. Investiamo per mettere al primo posto la sicurezza dei viaggiatori. Dall’altra parte c’è un viaggiatore che si interessa poco di quello che può succedere ma vuole essere protetto. Oggi siamo in apprensione per Israele e speriamo ci sia un minimo di contenimento». A fronte di un’azienda rivitalizzata a 360 gradi, l’obiettivo 2024 di Glamour è quello di offrire alle agenzie proposte e preventivi in maniera sempre più rapida. «Vogliamo aiutare le agenzie che non possono aspettare troppo tempo un preventivo – aggiunge Buonpensiere – senza dimenticare però il valore delle esperienze targate Glamour. Per questo in catalogo inseriremo nuovi tour con nostro accompagnatore dall’Italia anche su destinazioni che si prestano al fai da te. Vogliamo dare più valore alle Esclusive Glamour». Tra le novità l’operatore annuncia un nuovo tool, tramite il quale le adv potranno conoscere il prodotto e arrivare al preventivo in autonomia. Dopo un anno, il 2022, in cui i dati erano drogati in positivo per la grande voglia di viaggiare, il 2023 ha rappresentato la vera ripresa. Ad oggi Glamour ha superato i dati del 2019 e, nello specifico, la biglietteria aerea, ha fatto registrare un +50% di volumi rispetto a quattro anni fa. Maria Carniglia [post_title] => Glamour, focus su servizi digitali alle adv e sicurezza del viaggiatore [post_date] => 2023-10-31T10:45:35+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698749135000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "aeroitalia ci ripensa confermata la rotta da ancona a barcellona dal 1 dicembre" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":99,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2388,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455352","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Prove tecniche di distensione fra Aeroitalia e l'aeroporto di Ancona. Forse. La compagnia aerea, in un comunicato pubblicato sulla propria pagina Facebook, fa sapere che verrà ripristinata la rotta per Barcellona, cancellata nei giorni scorsi insieme a quelle per Vienna e Bucarest.\r

\r

«Considerato lo sforzo di questi giorni prodotto dal management dell'aeroporto di Ancona - si legge nella nota - il board di Aeroitalia, con l'intento di venire incontro alle esigenze della clientela e del territorio, ha deliberato di continuare a operare la rotta Ancona-Barcellona, che verrà ripristinata a far data dal 1° dicembre 2023. Resta inteso che rimangono tali i diritti maturati verso Atim per via dell'accordo siglato in data 31/07/2023 e resta inoltre inteso che Aeroitalia provvederà nelle opportune sedi al riconoscimento di tali diritti e dei danni maturati e maturandi».\r

\r

","post_title":"Aeroitalia ci ripensa: confermata la rotta da Ancona a Barcellona, dal 1° dicembre","post_date":"2023-11-03T09:35:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699004141000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455299","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Viaggia sulla rotta dell'utile il gruppo Qatar Airways che archivia il primo semestre dell'anno fiscale 2023-24 con un profitto netto di 1,026 miliardi di dollari, in crescita del 113,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.\r

\r

I ricavi totali del gruppo sono aumentati a 11,019 miliardi di dollari, +7,4% mentre i ricavi dei passeggeri sono cresciuti del 28,5% rispetto allo scorso anno e load factor all'83,3%, yield in aumento del 3,6%.\r

\r

Il numero dei passeggeri trasportati nel semestre conclusosi a settembre è salito a 19,078 milioni, +22,5% rispetto all'analogo semestre dell'esercizio scorso. Una componente chiave del successo commerciale dell'azienda è stata ottenuta grazie a partnership innovative all'interno di oneworld e attraverso altre alleanze strategiche globali in Australasia, Europa e Cina in particolare. L'espansione della flotta e i programmi di fidelizzazione sono fondamentali per la crescita e il Qatar Airways Group ha circa 150 aeromobili.\r

\r

Il margine Ebitda del gruppo, pari al 26,9% è migliorato rispetto allo stesso periodo dell'anno 2022/2023 di 4,9 punti percentuali, attestandosi a 2,960 miliardi di dollari. \r

\r

All'inizio di marzo la compagnia ha annunciato una serie di nuove rotte, tra cui Chittagong, Juba, Kinshasa, Lione, Medan, Tolosa e Trabzon, la maggior parte delle quali è già stata inaugurata. Qatar Airways ha inoltre previsto la ripresa dei voli verso 11 destinazioni: Pechino, Birmingham, Buenos Aires, Casablanca, Davao, Marrakesh, Nizza, Osaka, Phnom Penh, Ras Al-Khaimah e Tokyo Haneda. Sono state inoltre individuate fino a 10 nuove destinazioni per il 2024.","post_title":"Qatar Airways avanti tutta: utile da oltre 1 miliardo di dollari nel primo semestre","post_date":"2023-11-02T11:12:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698923540000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455292","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Adrian Messerli è il uovo presidente hotel operations Europa, Medio Oriente e Africa (Emea) di Four Season. Nel suo ruolo avrà la responsabilità di oltre 40 hotel, resort e residenze. Nato sulle Alpi svizzere, quarta generazione di una famiglia di hôtelier, prima di entrare in Four Seasons nel 2005, ha conseguito una laurea presso l’École hôtelière de Lausanne. Nella compagnia canadese, Messerli ha assunto cariche di sempre maggiore responsabilità negli Stati Uniti, ai Caraibi, in Sud America, in Cina, in Africa, in Medio Oriente e in Europa. Dopo gli incarichi di general manager alle Seychelles e a Shanghai, recentemente è stato regional vice president e general manager del Four Seasons Hotel and Private Residences di Madrid. Oltre a occuparsi di ristorazione, è stato membro della Global spa task force dell’azienda. Al di fuori di Four Seasons, è un membro attivo della Chaîne des Rôtisseurs e socio fondatore di una scuola di cucina a Evora, in Portogallo, che si occupa della formazione di giovani svantaggiati.\r

\r

“Dopo gli ultimi anni ricchi di soddisfazioni alla guida della nostra straordinaria struttura di Madrid e alla supervisione di molti degli hotel nella regione, sono orgoglioso ed entusiasta di assumere questo nuovo ruolo di leadership in tutta l’area Emea - commenta lo stesso Messerli -. Esistono numerose opportunità per la nostra azienda, il nostro personale e i nostri proprietari, visto che continuiamo a crescere nei mercati chiave e a perfezionare il nostro attuale portfolio di hotel, resort e residenze, comprese le spa, i ristoranti e i bar che sono il fulcro dell’esperienza Four Seasons. Sono onorato di ricoprire questo nuovo incarico e di contribuire a guidare questa prossima, entusiasmante fase della nostra compagnia”.\r

\r

Nei prossimi mesi, Messerli supervisionerà in particolare l’apertura di un secondo hotel Four Seasons a Doha, situato a The Pearl-Qatar, e l’inaugurazione di un terzo hotel in Marocco, nella capitale del Paese, Rabat. Anche il portfolio italiano del gruppo sarà presto ulteriormente arricchito con l’attesa apertura di un nuovo resort sul mare in Puglia e la prevista conversione dell'hotel Danieli di Venezia. Guardando ancora più avanti, la compagnia ha annunciato diversi progetti in Egitto (Luxor e Cairo New Capital) e Arabia Saudita (Jeddah, Diriyah, Neom's Sindalah Island e Red Sea’s Shura Island), nuovi sviluppi a Muscat, Oman, e la conversione dell’hotel Formentor a Maiorca.","post_title":"Adrian Messerli nuovo presidente hotel operations Emea di Four Seasons","post_date":"2023-11-02T10:39:48+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1698921588000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455279","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_429044\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luigi Deli[/caption]\r

\r

Chiuderà a quota 10 milioni di fatturato il primo anno pieno del brand Teorema Vacanze, acquisito e rilanciato dal gruppo Volonline nel 2022. \"Saremo in linea con il budget preventivato - racconta il ceo e fondatore della compagnia, Luigi Deli -. A fronte di una diminuzione questa estate del numero di passeggeri, dovuto al calo di vendite per Spagna e Grecia, abbiamo registrato un valore medio più alto nelle pratiche, grazie non solo all’aumento delle prenotazioni di lungo raggio, ma anche dei tour. Per quanto riguarda le imminenti festività, abbiamo preso impegni in termini di volato, camere e tour per offrire disponibilità e continuità di prodotto al mercato, ma in modo misurato tenendo conto dell’attuale situazione”.\r

\r

Grazie alla multicanalità del gruppo Volonline, Teorema Vacanze non ha avuto problemi di invenduto su Spagna e Grecia, riscontrando invece un forte incremento per destinazioni di lungo raggio e di medio come l’Egitto, ma soprattutto anche in termini di viaggi culturali: due pratiche su cinque sono state per la classica crociera sul Nilo o su soggiorno al Cairo abbinato alla crociera.\r

\r

“Oggi a fronte del calo del Medio Oriente e dell’Egitto, stiamo riscontrando una ripresa nelle prenotazioni soprattutto per pratiche importanti - aggiunge il responsabile booking Teorema Vacanze, Luca Frolino -. Come previsto, i clienti si stanno orientando sul lungo raggio: Stati Uniti e Caraibi, Oceano Indiano con Maldive, Mauritius e Zanzibar. Bene anche gli Emirati Arabi, con Dubai e Oman”.\r

\r

In arrivo infine nuove promozioni per incentivare le prenotazioni di Natale e Capodanno: a partire dal 1° novembre, saranno disponibili sulla piattaforma Teorema Vacanze proposte di viaggi e soggiorni per le festività a tariffe competitive.","post_title":"Teorema Vacanze verso quota 10 milioni di fatturato","post_date":"2023-11-02T09:59:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1698919183000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455233","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_455235\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Enrico Farina[/caption]\r

\r

Dopo le criticità superate del post covid e un 2023 di transizione, in cui il picco della domanda ha fatto i conti anche con i ritardi di consegna di nuovi veicoli da parte dei costruttori, Europcar Mobility Group volta pagina e pianifica strategie a lungo termine per una mobilità sempre più sostenibile e dedicata.\r

\r

«Oggi puntiamo al diffondersi della cultura dell’utilizzo invece che della proprietà dei mezzi, potenziando la nostra offerta con un numero crescente di veicoli elettrici e ibridi plug-in - dichiara Enrico Farina, direttore commerciale Europcar Mobility Group Italy -. Paralellamente crescono le proposte multibrand flessibili, accessibili e sempre più orientate verso la digitalizzazione per garantire un’esperienza di noleggio ottimale sia per le aziende (da sempre core business del Gruppo n.d.r.), che per i privati e il settore leisure».\r

\r

Il gruppo è presente attraverso vari brand in 140 Paesi del mondo e dispone di una flotta media di oltre 256.000 mezzi al servizio di oltre 5 milioni di clienti. In Italia, oltre 140 i punti di delivery, dislocati sia nei principali aeroporti sia nei centri città. In aumento le formule che consentono noleggi di poche ore, pochi giorni, una settimana, un mese o più di una flotta moderna e che vede crescere costantemente il numero di veicoli full electric, dalle City Car alle vetture più esclusive, che spesso consentono l'accesso alle zone a traffico limitato delle principali città e la sosta gratuita sulle strisce blu.\r

\r

Grande attenzione poi alle esigenze della clientela, un tempo prevalentemente d’affari «Oggi un target strategico è quello dei millenials ( 25 – 40 anni), pari al 35% dei noleggi leisure nel 2022» puntualizza Farina. «Generazione che spesso non ha un’auto propria, propensa a utilizzare l’auto solo se necessario, prenotandola in anticipo, e che opta preferibilmente per auto elettriche o ibride. E che al tempo stesso ha esigenze specifiche, spaziando del target famiglia che ricerca comfort, flessibilità e sicurezza; alla fascia più young per cui la vacanza è “condivisione” di spazi e di guida, abituata a organizzare i viaggi utilizzando i social media e prenotando soprattutto su portali e aggregatori».","post_title":"Europcar: strategia a lungo termine sostenibile e dedicata","post_date":"2023-10-31T12:42:26+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1698756146000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455226","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Europa punta dritto alla stagione delle festività natalizie con un incremento del 40% del numero di posti in vendita rispetto all'analogo periodo del 2022.\r

\r

In risposta alla crescente domanda di viaggio per l'ultima parte dell'anno, la compagnia mette quindi a disposizione dei viaggiatori oltre 23.700 ulteriori posti, che con un totale di 114 voli va ad arricchire l’offerta delle rotte di corto, medio e lungo raggio. \r

\r

In particolare, il network verso le isole Canarie e Baleari conferma la maggior concentrazione di capacità, arrivando ad offrire dalla Spagna continentale rispettivamente 7.600 e 6.700 posti aggiuntivi.\r

\r

Nel dettaglio, dal 15 dicembre al 4 gennaio saranno potenziate le rotte fra Palma de Mallorca e Madrid, Barcellona, Granada e Bilbao. Per quanto attiene all’arcipelago delle Canarie, si intensificherà la programmazione sino alla fine delle festività tra Madrid e Lanzarote, Tenerife e Gran Canaria.\r

\r

Anche le rotte di medio raggio verso destinazioni europee molto trafficate, quali Milano, Roma e Zurigo, potranno contare su voli addizionali schedulati. Per quanto riguarda i voli intercontinentali, i collegamenti per Punta Cana, Miami e Caracas vedono un aumento di circa 7.000 posti.","post_title":"Air Europa: oltre un centinaio di voli aggiuntivi per il periodo delle festività natalizie","post_date":"2023-10-31T11:59:55+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698753595000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455198","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroporti e rincari. Aeroporti 2030, l’associazione che rappresenta gli scali di Roma Fiumicino e Ciampino, di Venezia, Verona, Treviso e Brescia, esprime \"forte preoccupazione per la norma, inserita nella legge di bilancio per il 2024, che introduce la facoltà per i comuni di aumentare fino a 3 euro la tassa d’imbarco per i passeggeri in partenza\".\r

\r

“Nel momento in cui occorre dare nuovo impulso alla ripresa del traffico aereo nazionale e alla connettività internazionale del Paese - ha dichiarato il presidente dell'associazione, Alfonso Celotto - l’eventuale incremento dell’addizionale comunale avrebbe un impatto fortemente negativo sulla competitività degli scali aeroportuali nazionali, considerato che una forma analoga di imposta non esiste negli altri Stati europei\".\r

\r

«Pertanto, una misura del genere oltre a ripercuotersi sul prezzo finale del biglietto e, quindi, sui costi sostenuti dai passeggeri, peserebbe come un macigno sull’attrattività del trasporto aereo italiano, disincentivando l’afflusso del turismo»","post_title":"Aeroporti: forte preoccupazione per l'aumento della tassa d'imbarco","post_date":"2023-10-31T11:09:26+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1698750566000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455191","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Confermata l'intera operatività sull'Egitto per King Holidays, che anzi aggiunge nuove proposte speciali alla programmazione presentata per l’autunno. “La destinazione è regolarmente accessibile – dichiara la product manager del to, Barbara Cipolloni –. Non esistono provvedimenti di sconsiglio sulle aree a vocazione turistica. Abbiamo potenziato ulteriormente l’assistenza del nostro personale in loco e siamo a disposizione delle agenzie di viaggio, per fornire tutte le informazioni necessarie ai clienti in partenza o a coloro che desiderano prenotare. La programmazione è realizzata in collaborazione con partner locali storicamente specializzati nell’accoglienza della clientela italiana e, in quanto attori protagonisti del mercato turistico, riteniamo un dovere essere solidali e non fare mancare il nostro appoggio ai tanti lavoratori che vivono di turismo, nella speranza che la situazione si risolva nel più breve tempo possibile”.\r

\r

Il programma proposto da King Holidays, Magico Egitto, combina la tradizionale navigazione sul Nilo da Luxor ad Assuan con un soggiorno al Cairo, garantendo a tutti gli appassionati una serie di vantaggi esclusivi: volo da Roma a Luxor in andata, collegamenti di linea da Assuan al Cairo e dal Cairo a Roma, crociera 5 stelle lusso a bordo della nave Royal Olivia Signature con lounge bar, piscina e ampie cabine, comprese di finestre panoramiche insonorizzate, e sistemazione in hotel 5 stelle al Cairo.\r

\r

L’itinerario tocca tutti i grandi classici dell’Antico Egitto. Per tutta la durata del viaggio, i clienti sono inoltre accompagnati da egittologi specializzati e da assistenti, sia a bordo della crociera sia al Cairo; le quote, con volo da Roma ogni sabato fino ad aprile 2024, partono da 1.359 euro a persona, incluso il trattamento di pensione completa, visite e ingressi ai monumenti. Da segnalare anche le partenze speciali di Natale, il 23 dicembre, e Capodanno, il 30 dicembre.","post_title":"King Holidays conferma la programmazione Egitto e aggiunge le proposte speciali per le festività","post_date":"2023-10-31T11:05:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1698750327000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455159","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Glamour Tour Operator punta sul 2024 focalizzando l’attenzione sui servizi digitali alle agenzie e sulla sicurezza del viaggiatore.\r

\r

«Il nostro lavoro è sempre più complicato – commenta Luca Buonpensiere, ceo di Glamour - abbiamo la responsabilità etica sul prodotto finale ma anche per il ruolo che assumiamo. Investiamo per mettere al primo posto la sicurezza dei viaggiatori. Dall’altra parte c’è un viaggiatore che si interessa poco di quello che può succedere ma vuole essere protetto. Oggi siamo in apprensione per Israele e speriamo ci sia un minimo di contenimento».\r

\r

A fronte di un’azienda rivitalizzata a 360 gradi, l’obiettivo 2024 di Glamour è quello di offrire alle agenzie proposte e preventivi in maniera sempre più rapida.\r

\r

«Vogliamo aiutare le agenzie che non possono aspettare troppo tempo un preventivo – aggiunge Buonpensiere – senza dimenticare però il valore delle esperienze targate Glamour. Per questo in catalogo inseriremo nuovi tour con nostro accompagnatore dall’Italia anche su destinazioni che si prestano al fai da te. Vogliamo dare più valore alle Esclusive Glamour».\r

\r

Tra le novità l’operatore annuncia un nuovo tool, tramite il quale le adv potranno conoscere il prodotto e arrivare al preventivo in autonomia.\r

\r

Dopo un anno, il 2022, in cui i dati erano drogati in positivo per la grande voglia di viaggiare, il 2023 ha rappresentato la vera ripresa. Ad oggi Glamour ha superato i dati del 2019 e, nello specifico, la biglietteria aerea, ha fatto registrare un +50% di volumi rispetto a quattro anni fa.\r

\r

\r

\r

Maria Carniglia","post_title":"Glamour, focus su servizi digitali alle adv e sicurezza del viaggiatore","post_date":"2023-10-31T10:45:35+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1698749135000]}]}}