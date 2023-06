A Fiumicino debutta ‘OnAirport’, la radio in collaborazione con Rtl 102.5 che racconta lo scalo romano A Roma Fiumicino debutta “OnAirport”, un vero e proprio studio radiofonico che nasce dalla collaborazione tra Aeroporti di Roma e Rtl 102.5, che racconta in diretta la vita dello scalo romano. Da oggi quindi, presso la piazza dell’area d’imbarco A di Fiumicino, prendono il via le trasmissioni degli speaker di Rtl 102.5 e dei giovani della comunicazione di Adr: ogni giorno saranno realizzati collegamenti nei programmi di Rtl 102.5, Radio Zeta Generazione Zeta – punto di riferimento dei giovani – Rtl 102.5 News. I passeggeri in transito dalla piazza del Terminal 1 troveranno una postazione radio in diretta, con spazi dedicati alle notizie di attualità e di servizio, oltre che alle curiosità del giorno, raccontate dagli studi di Milano, Roma, Napoli e, da oggi, anche dall’aeroporto di Fiumicino. Grande spazio sarà dedicato anche ai passeggeri provenienti da tutto il mondo, in modo che diventino essi stessi i protagonisti del racconto in radiovisione. Dal prossimo settembre, inoltre, il progetto “OnAirport” si amplierà diventando un vero e proprio laboratorio radiofonico che coinvolgerà i giovani studenti di Comunicazione di tre atenei italiani che ospitano radio universitarie: La Sapienza Università di Roma, la Luiss Guido Carli di Roma e l’Università degli Studi di Teramo, che permetterà loro di vivere un’importante esperienza professionale nel ruolo di speaker radiofonici sulla prima radiovisione d’Italia, in un contesto unico e vivo come quello aeroportuale. Si tratta della prima iniziativa di questo genere in Italia con una postazione radiofonica fissa in un aeroporto, che diventerà così un luogo di sperimentazione per i professionisti di domani.

