Sea, Tucci: “Il recupero degli aeroporti di Milano è nettamente superiore alla media europea”

Una stagione “positiva, con il ritorno di un buon numero di vettori e anche qualche novità”: Andrea Tucci, vp aviation business development di Sea Aeroporti, dà fiducia all’estate sottolineando come “Il tasso di recupero della capacità degli aeroporti di Milano è molto interessante, +101% rispetto al 2019, dato superiore alla media europea (91%)”. Un segnale “figlio delle aspettative delle compagnie aeree” tornate a presidiare lo scalo, tanto che per l’estate “Milano è il settimo polo aeroportuale in Europa, con un balzo in avanti di tre posizioni rispetto al passato. Nell’area servita dalle infrastrutture da noi gestite, i vettori possono contare sul più grande mercato per outgoing in Italia e sull’interesse crescente di quello incoming per il territorio servito”.

Sono 156 destinazioni servite in 70 paesi del mondo e 69 compagnie che effettueranno regolari voli di linea. Protagonista assoluto della ripresa lungo raggio è sicuramente “il Nord America, che conta diverse novità: la Montreal di Air Canada, la Chicago di United Airlines, il debutto de La Compagnie con l’all business su New York. È ancora, Ita Airways con il volo su New York come pure Neos, sempre sulla Grande Mela. Complessivamente saranno 41 gli aeroporti collegati a Malpensa sulle rotte intercontinentali, 31 le compagnie aeree e 32 i Paesi serviti”.

Ed è veramente un “Grosso recupero” quello realizzato sul corto e medio raggio europeo, in questo caso “non solo leisure ma anche dal bt”, siamo al 106% dei livelli pre-crisi. L’Europa conta 40 vettori operativi su 106 destinazioni “per oltre 1.500 frequenze alla settimana”.

Ultima battuta su Linate, “che vede un’offerta più internazionale rispetto al passato”.