Prestige è la nuova classe di navi della flotta Regent Seven Seas Si chiamerà Prestige la nuova classe di navi della flotta Regent Seven Seas Cruise. Debutterà nel 2026, dieci anni dopo il lancio della classe Explorer, l’ultima del brand di casa Norwegian Cruise Line Holdings. L’unità in costruzione è la Seven Seas Prestige, prima di due navi in pipeline. Entrambe avranno una stazza di 77 mila tonnellate e potranno ospitare fino a 850 ospiti, con uno dei rapporti passeggeri-spazio a bordo più elevato di tutto il settore. La nuova nave includerà nuove categorie di cabine, inclusa una rinnovata suite Regent, e inedite esperienza culinarie, i cui dettagli saranno rinviate più avanti. La seconda nave della classe Prestige dovrebbe entrare in servizio nel 2029. Condividi

