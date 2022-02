Zimbabwe e Tanzania tra le prime proposte World Explorer per la ripartenza dell’Africa

Si torna a progettare il prossimo viaggio, la riapertura è vicina. E African Explorer, to specializzato in safari e viaggi nel continente Nero, dedica due proposte a chi ha desiderato l’Africa in questi ultimi due anni, con un tour in Zimbabwe e uno in Tanzania, qui con estensione mare a Zanzibar. Il tutto, beneficiando della nuova formula World Explorer, senza quota di iscrizione e alcun pagamento anticipato, ma solo la tariffa voli, per cui si paga solo se si parte, con rimborso completo in caso di motivazione alla rinuncia legata al Covid.

Safari Easy Zimbabwe è un itinerario di dieci giorni – sette notti (quote a partire da 3.590 euro): incontaminato e lontano dal turismo di massa, il Paese è la meta ideale per scoprire la magia della natura selvaggia e vivere in una dimensione priva di caos. Qui si possono incontrare in safari gli ultimi rinoceronti dello stato, respirare l’atmosfera mistica del Matapos National Park e lasciarsi ammaliare dall’allure piena di mistero delle Balancing Rocks. Inoltre le numerose pitture rupestri nelle grotte tra le colline, opera dei Boscimani, sapranno sorprendere anche gli habitué dei paesaggi africani.

E ancora, a rendere memorabile questo viaggio il safari in 4×4 scoperto al Hwange National Park, area protetta ricca di vegetazione e pianure erbose popolate da elefanti, bufali, leoni, licaoni, serval, iene e ghepardi! Imperdibili le Victoria Falls – Patrimonio Unesco – dove oltre all’escursione, sarà possibile immergersi nel panorama anche attraverso attività active, quali rafting, bungee jamping, sorvolo delle cascate in elicottero… Un viaggio emozionante, con pernottamenti in autentici lodge immersi nella natura, con vedute spettacolari.

Safari Tanzania, parchi del Nord e mare a Zanzibar è invece un tour da 14 giorni – 11 notti (quote a partire da 4.550 euro): un’esperienza rigenerante, immersi nella savana pianeggiante, tra colorati villaggi africani, piantagioni di banane e caffè, leoni che nelle ore più calde stanno distesi all’ombra sui rami delle piante tipiche delle foreste tropicali, primati e volatili che convivono coi predatori nell’area del Lake Manyara National Park. Pernottamenti in lodge e campi tendati immersi nel cuore del parco Serengeti, miglior Safari d’Africa, per vivere appieno l’esperienza. Poi il cratere del Ngorongoro, patrimonio Unesco, la riserva Maasai e il Tarangire National Park, un quadro creato dalla maestosità dei Baobab che sembrano disegnati sulle colline. La riserva ospita numerose famiglie di elefanti e nel periodo più caldo anche diverse specie della fauna locale. Oltre all’esperienza safari, il soggiorno balneare di quattro notti nella cornice di Zanzibar, arcipelago da sogno dove rilassarsi, provare il kite surf o lo snorkeling, godersi le acque dell’oceano Indiano e la finissima sabbia bianca col sole sulla pelle, visitare il villaggio dei pescatori di Nungwi o ancora perdersi nei i vicoli che offrono un patrimonio architettonico vario e degno di nota, dalle case moresche e arabe, fino allo stile indiano e all’europeo coloniale.