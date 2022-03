World Explorer: con cautela, ma si riparte. Focus su flessibilità e soluzioni assicurative ad hoc

Una formula assicurativa ancora più ampia e completa, che prevede un plafond di spesa per soggiornare gratuitamente nel paese raggiunto per la propria vacanza, in caso ci si ammali in loco di Covid. Tornano le richieste di preventivo nelle email di World Explorer e, pian piano, con estrema cautela, si torna a programmare e a vendere viaggi, con le dovute accortezze per un mercato ancora convalescente dopo il biennio della pandemia.

“Alla riapertura dei viaggi, le prime richieste sono pervenute per i Paesi che hanno costruito la nostra storia: Tanzania, Namibia, Sudafrica e Botswana sono le mete su cui adesso stiamo verificando un interesse crescente – spiega il sales and marketing manager del to, Claudio Benvegnù -. È ovvio che le modalità di viaggio non sono più fluide e immediate come due anni fa. Bisogna tener presenti i protocolli anti-Covid di ogni Paese, rispettarli e adattarsi ma oggi, finalmente, siamo tornati a fare il nostro mestiere”.

World Explorer non chiede così, al momento della prenotazione, alcuna quota di iscrizione e alcun pagamento anticipato, solo la quota voli. Nel caso in cui il cliente non potesse partire per Covid, la quota biglietto viene del tutto rimborsata e null’altro sarà dovuto. Un passo importante a favore della categoria degli agenti, che va a bypassare il problema dell’eventuale rimborso dei voucher, passaggio che tutt’ora affligge il comparto.

“Dopo due anni di pensieri, timori e ansie, vogliamo che i nostri clienti partano ‘leggeri’, con il solo obiettivo di godersi il viaggio e l’esperienza, perché a tutto il resto abbiamo pensato noi – sottolinea il titolare di World Explorer, Alessandro Simonetti –. È un messaggio importante, che i nostri partner preferenziali, le oltre 800 agenzie con cui lavoriamo a livello nazionale, devono tener presente: scegliere oggi noi significa scegliere un fornitore che assicura affidabilità, sicurezza e completa copertura di ogni fase del viaggio, anche in caso di contagio da Covid”.

Partner preferenziali che l’operatore milanese non ha mai trascurato negli ultimi due anni di periodo pandemico, dedicando loro corsi di formazione e webinar volti a colmare eventuali lacune conoscitive per quegli angoli di mondo raggiungibili. Azioni che proseguono anche in questi giorni, come il webinar #torniamoaviaggiare tenutosi oggi 9 marzo in collaborazione con l’Ente per il turismo delle Filippine, destinazione entrata da qualche anno in catalogo e che ha saputo riscuotere la curiosità e l’interesse di un cliente finale che, oltre a cercare soluzioni mare prestigiose e bellissime, vuole anche trovarsi in luoghi capaci di stimoli culturali ed etnografici.

“Crediamo molto nella formazione e nel contatto costante con la filiera distributiva – afferma Simonetti –, perché un agente che conosce bene il prodotto, che sa come venderlo, quando venderlo e a chi venderlo, diventa davvero un partner preferenziale. Soprattutto in questo periodo storico in qui le persone hanno mille dubbi e paure prima di partire e, quindi, anche un po’ controcorrente rispetto al periodo pre-Covid, si rivolgono con maggiore insistenza all’agente di viaggio che, se preparato, diventa un consulente da cui sicuramente tornare”.