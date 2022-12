Ways primo to incoming italiano a raggiungere la certificazione B Corp E’ il to veronese Ways il primo operatore italiano dell’incoming a raggiungere il certificato B Corp rilasciato dall’associazione non profit B Lab, con l’obiettivo di individuare quelle aziende in grado di avere un impatto positivo nei confronti delle persone, delle comunità e del pianeta. “Ci impegniamo davvero a far parte di una comunità che vuole sostenere e preservare il nostro futuro – spiega il ceo e fondatore di Ways, Matteo Pasqualotto -. Il rispetto delle risorse del pianeta è sempre stato per noi una priorità assoluta. Pensiamo che da esperienze stimolanti derivi una grande responsabilità. Per questo quando si intraprende un viaggio con noi, si sceglie di creare un impatto positivo sulle comunità locali, sull’ambiente e sulle persone. Essere certificati B Corp non è però solo un punto di arrivo; rappresenta un nuovo inizio che ci permette di crescere e proseguire nella giusta direzione, prestando la massima attenzione al mondo che ci circonda”. Ways ha l’obiettivo di far vivere e scoprire la vera essenza dell’Italia attraverso esperienze curate ed autentiche alla ricerca di una cultura locale fatta di piccole realtà aziendali, con persone del posto talmente appassionate da rendere un tour un ricordo indelebile. L’impegno mira alla crescita della responsabilità comune per un turismo fatto di piccole esperienze che valorizzino le comunità locali, le risorse storico artistiche del territorio e una crescita sostenibile nel tempo che preservi i territori visitati a garanzia delle generazioni future.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436366 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' il to veronese Ways il primo operatore italiano dell'incoming a raggiungere il certificato B Corp rilasciato dall'associazione non profit B Lab, con l'obiettivo di individuare quelle aziende in grado di avere un impatto positivo nei confronti delle persone, delle comunità e del pianeta. "Ci impegniamo davvero a far parte di una comunità che vuole sostenere e preservare il nostro futuro - spiega il ceo e fondatore di Ways, Matteo Pasqualotto -. Il rispetto delle risorse del pianeta è sempre stato per noi una priorità assoluta. Pensiamo che da esperienze stimolanti derivi una grande responsabilità. Per questo quando si intraprende un viaggio con noi, si sceglie di creare un impatto positivo sulle comunità locali, sull'ambiente e sulle persone. Essere certificati B Corp non è però solo un punto di arrivo; rappresenta un nuovo inizio che ci permette di crescere e proseguire nella giusta direzione, prestando la massima attenzione al mondo che ci circonda". Ways ha l'obiettivo di far vivere e scoprire la vera essenza dell’Italia attraverso esperienze curate ed autentiche alla ricerca di una cultura locale fatta di piccole realtà aziendali, con persone del posto talmente appassionate da rendere un tour un ricordo indelebile. L’impegno mira alla crescita della responsabilità comune per un turismo fatto di piccole esperienze che valorizzino le comunità locali, le risorse storico artistiche del territorio e una crescita sostenibile nel tempo che preservi i territori visitati a garanzia delle generazioni future. [post_title] => Ways primo to incoming italiano a raggiungere la certificazione B Corp [post_date] => 2022-12-21T12:06:59+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671624419000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436242 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tutti in spiaggia sulla Costa del Mito nel Natale più caldo che si ricordi, tra musica, arte, divertimento. Con temperature che superano i 20 gradi la fascia costiera siciliana, che si estende da Selinunte a Gela, si prepara a trascorrere le festività natalizie con tanti eventi e momenti di svago e divertimento. Imperdibile la tappa a San Leone, località balneare di Agrigento, per ammirare gli alberi di Natale in spiaggia, che sono stati posizionati per realizzare dei magnifici set fotografici al tramonto. Una tradizione che si ripete ogni anno sul lungomare delle Dune, al Porticciolo turistico e in piazzale Giglia. Altro appuntamento alla Scala dei Turchi per la tradizionale rievocazione della Natività, dalle 10,30 del 21 dicembre: un presepe vivente che viene riproposto ogni anno lungo la magnifica scalinata naturale di marna bianca, scolpita dal mare e dal vento. La tradizione sarà rispettata anche a Capodanno, sempre alla Scala dei Turchi con il primo bagno dell'anno assieme a Babbo Natale. Il 31 dicembre nell'ambito degli eventi di Destinazione Agrigento, nella piazza della Stazione centrale della Città dei Templi è atteso Achille Lauro per uno special dj set. Lo abbiamo visto protagonista sul palco dell’Ariston di Sanremo e all’Eurovision. Icona, punkrocker, popstar, capace di scardinare ogni stereotipo di genere, sempre pronto a rinnovarsi, incanterà il pubblico per la prima volta ad Agrigento. Si succederanno sul palco di piazza Marconi anche artisti siciliani, tra i quali l’amatissimo cantautore Lello Analfino. Tutti gli eventi rientrano nel programma di valorizzare e promozione della Costa del Mito con il sostegno del Ministero del Turismo e dell'assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana. [post_title] => Costa del Mito, le Feste in Sicilia tra mare, eventi, arte e musica [post_date] => 2022-12-20T10:30:23+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671532223000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436241 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono Argentina, India e Tanzania le protagoniste dei viaggi delle festività targate Kel 12. Grazie anche al ritorno significativo dell'advance booking, l'operatore milanese registra volumi in crescita rispetto all'anno pre-pandemico 2019, in termini sia di passeggeri (+4,2%), sia di fatturato (+23%). E pure le prenotazioni per il trimestre gennaio-marzo 2023 sono incoraggianti. In questo caso le mete di maggiore appeal sono l'Egitto, dove il to ha investito in un’altra dahabeya sul Nilo affiancando a Eyaru la Nebyt. Segue quindi l’Arabia Saudita, paese in cui Kel 12 sta organizzando, per il prossimo marzo, il concerto-evento nel deserto in occasione dei viaggi Rendez-Vous. Si evidenzia infine una crescita importante anche per la Giordania e l’Algeria. “Esprimiamo grande soddisfazione per l’andamento dei viaggi che includono Natale, Capodanno ed Epifania e stiamo facendo previsioni positive per l’inverno - commenta Gianluca Rubino, amministratore delegato Kel 12 -. I dati sono nettamente in crescita rispetto al 2019, in particolare verso Egitto e Giordania. La nostra tipologia di viaggi con esperti è un unicum sul mercato: una sorta di esclusiva che ci distingue e ci rende riconoscibili e apprezzati”. [post_title] => Kel 12: festività sopra i livelli del 2019. Argentina, India e Tanzania le protagoniste [post_date] => 2022-12-20T09:24:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671528253000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436196 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Maldive, Oman, ma anche Mauritius, Giappone, Uzbekistan e Colombia. Sono le destinazioni top del 2023 per Evolution Travel, che per il prossimo anno punta su viaggi esperienziali e personalizzati. Le Maldive, in particolare, si confermano la destinazione top seller. "Il trend è super positivo - spiega Walter Quintavalle, specialist & tour operator Maldive e diving di Evolution Travel -. Nonostante le incertezze legate a eventi socio-politici, alla lentezza burocratica per il rinnovo dei passaporti, e ai rincari vari che hanno inciso fortemente sul prezzo dei voli aerei in aumento, siamo molto ottimisti. I clienti hanno voglia di viaggiare". Con Evolution Travel si potrà quindi scegliere di andare in vacanza alle Maldive per rilassarsi, ma anche per provare nuove esperienze, vivendo un soggiorno dinamico con tante attività da fare per grandi e piccoli, come per esempio il lancio dal paracadute, il flyboarding, il body painting per i bambini... Si punterà molto anche al prodotto luxury, grazie alla collaborazione con catene alberghiere prestigiose, come Universal Resorts, Champa & Crowne Groupe, Villa Hotels. Ampio pure il programma di fam trip. In ripresa inoltre i viaggi in Oman, con programmi personalizzati. Questa destinazione sta registrando un deciso incremento di prenotazioni, grazie alla diversificazione dei programmi che puntano soprattutto all'esperienza. «Organizziamo viaggi con piccoli gruppi, con jeep 4x4, per un itinerario senza fretta che dia modo al viaggiatore di assaporare il Paese con tutti i cinque sensi – sottolinea ancora Quintavalle -. E sono tante le attività da fare: imparare dalle donne beduine a fare il disegno con l'henné, assistere a lezioni di yoga nel deserto, sperimentare il trekking sulla montagna di Jebel Shams, nonché partecipare a lezioni di cucina e di parapendio, oltre alle immersioni alle isole Daymaniat". Altre destinazioni su cui si punterà molto sono quindi Mauritius, Giappone e Uzbekistan. Mauritius ha in particolare registrato un inaspettato flusso turistico dopo la riapertura dei confini. Evolution Travel ha ripreso perciò la propria programmazione, rinnovando la storica collaborazione con la catena alberghiera mauriziana Attitude. "Collaborando inoltre con altre catene come Alizèe, Colorado, Le Palmiste, da quest’anno abbiamo aggiunto prodotti di livello, stipulando accordi con Maritim, Marriott e Sunresort - spiega Tiziana Pedron, specialist & tour operator Mauritius di Evolution Travel -. Prenotando in anticipo, si possono ottenere prezzi vantaggiosi sui voli. Molto gettonate sono le proposte tailor made, grazie alle quali i viaggiatori vivono esperienze a contatto con l’accogliente popolazione mauriziana: dalle cene tipiche in casa ai percorsi meno battuti, dalle cerimonie induiste alle corse dei cavalli di Champ de Mars, dalla guida di un quad tra piantagioni di canne da zucchero ai voli in zipline fino alle passeggiate con i cuccioli di leone". Il Giappone ha riaperto qualche mese fa al turismo senza limitazioni per gli italiani e anche in terra nipponica Evolution Travel può contare su consulenti di viaggio, che offrono proposte di viaggio personalizzate e un’assistenza di 24 ore in lingua italiana, dando la possibilità ai turisti di muoversi in autonomia o di partecipare a tour guidati. Novità per il to è invece l’Uzbekistan, "aperto totalmente e molto friendly per gli italiani - sottolinea Giancarlo Vetrugno, specialist & tour operator per Giappone, Cina, Uzbekistan e Colombia -. Grazie all'università dove si insegna italiano, ci sono molte guide preparate. È un luogo ricco di fascino grazie alla mitica Samarcanda e all'incrocio delle antiche vie carovaniere della seta". La nuova programmazione prevede infine viaggi in Colombia, con il fascino dei luoghi resi celebri dallo scrittore Garcia Marquez e dal famoso pittore e scultore Botero. [post_title] => Le Maldive si confermano best seller di Evolution Travel. Tutte le mete top del 2023 [post_date] => 2022-12-19T11:29:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671449385000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436134 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_402307" align="alignleft" width="274"] Corrado Lupo[/caption] Sarà un inizio di 2023 all’insegna della magia quello che Nuovevacanze vuol far viver alle sue agenzie affiliate sparse per l’Italia. È stata infatti da poco annunciata dal ceo Corrado Lupo la convention nazionale che si svolgerà il 24 e 25 gennaio 2023 a Disneyland Paris. Una magia resa possibile grazie anche grazie alla partnership che lega la stessa Nuovevacanze al management di Disneyland Paris in Italia. “Siamo veramente orgogliosi di essere riusciti a concretizzare un sogno che avevamo da tempo e che vogliamo condividere con tutte le donne e gli uomini del network, il fulcro del nostro agire presente e futuro - afferma soddisfatto Lupo -. Il claim della convention non poteva che essere la magia ed è chiaro che sia legato alla splendida e incantata location che abbiamo scelto. Ma soprattutto vorremmo trasmettere ai numerosi agenti che parteciperanno la magia che una vacanza deve rappresentare per tutti i nostri clienti. Le azioni messe in campo da Nuovevacanze affinché la convention fosse più partecipata possibile sono state e saranno svariate, dal tour One to few che ha toccato le città di Firenze, Genova, Padova, Brescia e Verona, al tour 1 to 1 di tutte le agenzie presenti sul territorio nazionale, di modo da dimostrare la vicinanza del network a ogni singola agenzia”. Un altro argomento importante su cui verterà la convention sarà la tecnologia: “Crediamo fortemente nel valore aggiunto che la tecnologia può dare a tutto il comparto turistico - aggiunge Lupo -. Ed è per questo motivo che stiamo dando a tutte le agenzie del network degli strumenti innovativi ed esclusivi, che renderanno a breve la nostra rete completamente digitale. Già da alcuni anni lo sviluppo dei nostri sistemi è stato implementato da un team interno, consentendoci di recepire le esigenze dei nostri agenti e agire immediatamente, personalizzando per loro ogni singolo processo. In più, grazie al nostro market place My Aria diamo l’opportunità a tutte le adv della rete di caricare e vendere il proprio prodotto online”. [post_title] => Sarà a Disneyland Paris la convention 2023 di Nuovevacanze [post_date] => 2022-12-16T12:44:09+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671194649000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436109 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Sulla buona strada per centrare il target di 1,6 milioni fissato dal governo per il 2022 entro la fine di dicembre" le Maldive alzano l'asticella in vista delle sfide del prossimo anno, puntando "a raggiungere un numero ancora maggiore di visitatori, magari 2 milioni". Thoyyib Mohamed, ceo e managing director di Visit Maldives, definisce trend e futuri step dell'ente. Nuovi prodotti ed esperienze caratterizzeranno il nuovo anno, "con l'apertura di nuove strutture che si rivolgeranno a diversi tipi di turisti, tra cui quelli che cercano fughe romantiche, avventura, turismo culturale, esperienze gastronomiche e altro ancora. Anche i servizi b+leisure saranno ampliati. Saremo sempre più focalizzati sul turismo sostenibile, che è una tendenza emergente e molto richiesta". In fieri, campagne marketing in tutti i principali mercati europei, "tra cui Regno Unito, paesi di lingua tedesca, Francia, Spagna e Italia". Il nostro paese, in particolare, si conferma "il quinto mercato di provenienza in termini di arrivi, con oltre 80.000 visitatori (5,4% della quota di mercato totale)". Un posizionamento che si auspica migliorerà anche grazie al ritorno del volo diretto da Roma a Malè, operato da Ita Airways: "Non vediamo l'ora di accogliere la compagnia italiana dopo una così lunga pausa e siamo certi che l'aumento dei collegamenti diretti farà crescere gli arrivi durante la stagione delle vacanze. L'Italia è uno dei nostri mercati chiave tradizionali; i viaggiatori italiani sono stati tra i primi gruppi di turisti arrivati alle Maldive 50 anni fa". Numerose le attività specificamente previste per il mercato Italia: "Per il primo trimestre, abbiamo organizzato fam trip che offrono ai professionisti del settore turistico l'opportunità di visitare l'arcipelago, sperimentare la nostra ospitalità e condividerla con il loro pubblico attraverso post sui social media, articoli e simili. I fam trip ci aiutano a presentare i prodotti e a dare visibilità ai nostri partner. Nel corso dell'anno intendiamo inoltre mantenere la nostra presenza in Italia attraverso altre iniziative di marketing congiunto con il settore turistico e campagne di marketing. Uno degli sforzi più importanti sarà quello di garantire la partecipazione a fiere e mostre in loco in Italia, insieme ai partner del settore, per creare una rete di contatti e commercializzare ulteriormente le Maldive in Italia. [post_title] => Visit Maldives, Mohamed: "Obiettivo 2 milioni di visitatori nel 2023. Campagne sui principali mercati europei" [post_date] => 2022-12-16T11:46:55+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671191215000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436103 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Singapore torna a concentrarsi sulla sostenibilità con il lancio della Mice Sustainability Roadmap, un'iniziativa – parte della strategia generale di Singapore Tourism Board – per definire obiettivi e strategie in grado di aumentare gli standard di sostenibilità nell'industria Mice nei prossimi anni. Guidato dal Singapore Green Plan 2030 e dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, il progetto fa perno su tre obiettivi specifici per posizionare Singapore come una delle destinazioni Mice più sostenibili dell'Asia Pacifico: sviluppare entro il 2023 una serie di standard di sostenibilità che il settore possa applicare facilmente e puntare a un riconoscimento internazionale entro il 2024; l’ottenimento di una certificazione di sostenibilità riconosciuta a livello internazionale o nazionale - o entrambe - entro il 2025 per tutte le sei sedi Mice appositamente costruite e l'80% dei membri di Saceos (Singapore Association of Convention & Exhibition Organisers & Suppliers); il monitoraggio della riduzione di rifiuti e di emissioni di carbonio entro il 2023, in linea con il Singapore Green Plan entro il 2030, e il raggiungimento di zero emissioni nette di carbonio entro il 2050. Per raggiungere questi obiettivi, Stb e Saceos hanno istituito il MICE Sustainability Committee nell'agosto del 2022, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sugli sforzi di sostenibilità e sulle migliori pratiche, incoraggiare il settore ad adottare pratiche sostenibili e approfondire le competenze in materia di sostenibilità. [post_title] => Singapore: la sostenibilità diventa chiave di volta per lo sviluppo del segmento Mice [post_date] => 2022-12-16T10:25:19+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671186319000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436090 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair aprirà due nuove rotte dall'Italia verso Cork per l'estate 2023: i voli da Roma e Treviso decolleranno dal prossimo aprile, con due frequenze settimanali su ciascuna tratta. “Con l'avvicinarsi della Pasqua e dell'estate '23, siamo lieti di offrire ancora più scelta e valore ai nostri clienti italiani con l'aggiunta di questa nuova rotta per Cork - afferma il country manager per l'Italia, Mauro Bolla - offrendo ai passeggeri di Roma e Treviso ancora più scelta durante la pianificazione delle vacanze estive. Per festeggiare l’annuncio di questo nuovo volo, abbiamo lanciato una promozione a tempo limitato per i clienti che desiderano prenotare in anticipo e a prezzi vantaggiosi le vacanze estive '23, con tariffe a partire da 29,99 euro". [post_title] => Ryanair collegherà Cork con Roma e Treviso per l'estate 2023 [post_date] => 2022-12-16T10:02:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671184945000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436091 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono 17 i profili ricercati per la prossima stagione (aprile/ottobre 2023) e spaziano dal settore f&b, alla room divisione, fino alla spa. Torna l'appuntamento con il recruitment day del Four Seasons Firenze, che questa volta si terra il prossimo 11 febbraio, mentre le candidature rimarranno aperte fino al 20 gennaio (queste possono essere inviate attraverso la sezione careers del sito Four Seasons). Il concept di questa edizione prevede una presentazione dell’azienda ai candidati che hanno superato con successo la prima selezione, seguita da una serie di incontri con i manager dei reparti di riferimento, che potranno così raccontare la realtà del proprio reparto, le mansioni richieste e soprattutto la filosofia del brand. “Le giornate che dedichiamo ai recruitment day sono per noi dei momenti fondamentali per avere l’opportunità di uno scambio diretto e anche molto umano con nuovi candidati da inserire nel nostro team - spiega il general manager del Four Seasons Firenze, Max Musto -. È importante per noi riconoscere nelle persone che incontriamo le caratteristiche che rispecchiano i talenti del brand: capacità di connessione empatica verso l’altro, un’attitudine all’eccellenza e una personalità spiccata in grado di ispirare". [post_title] => Recruitment day al Four Seasons Firenze: appuntamento all'11 febbraio [post_date] => 2022-12-16T09:33:37+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1671183217000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ways primo to incoming italiano raggiungere la certificazione b corp" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":67,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1313,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436366","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' il to veronese Ways il primo operatore italiano dell'incoming a raggiungere il certificato B Corp rilasciato dall'associazione non profit B Lab, con l'obiettivo di individuare quelle aziende in grado di avere un impatto positivo nei confronti delle persone, delle comunità e del pianeta. \"Ci impegniamo davvero a far parte di una comunità che vuole sostenere e preservare il nostro futuro - spiega il ceo e fondatore di Ways, Matteo Pasqualotto -. Il rispetto delle risorse del pianeta è sempre stato per noi una priorità assoluta. Pensiamo che da esperienze stimolanti derivi una grande responsabilità. Per questo quando si intraprende un viaggio con noi, si sceglie di creare un impatto positivo sulle comunità locali, sull'ambiente e sulle persone. Essere certificati B Corp non è però solo un punto di arrivo; rappresenta un nuovo inizio che ci permette di crescere e proseguire nella giusta direzione, prestando la massima attenzione al mondo che ci circonda\".\r

\r

Ways ha l'obiettivo di far vivere e scoprire la vera essenza dell’Italia attraverso esperienze curate ed autentiche alla ricerca di una cultura locale fatta di piccole realtà aziendali, con persone del posto talmente appassionate da rendere un tour un ricordo indelebile. L’impegno mira alla crescita della responsabilità comune per un turismo fatto di piccole esperienze che valorizzino le comunità locali, le risorse storico artistiche del territorio e una crescita sostenibile nel tempo che preservi i territori visitati a garanzia delle generazioni future.","post_title":"Ways primo to incoming italiano a raggiungere la certificazione B Corp","post_date":"2022-12-21T12:06:59+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671624419000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436242","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tutti in spiaggia sulla Costa del Mito nel Natale più caldo che si ricordi, tra musica, arte, divertimento. \r

\r

Con temperature che superano i 20 gradi la fascia costiera siciliana, che si estende da Selinunte a Gela, si prepara a trascorrere le festività natalizie con tanti eventi e momenti di svago e divertimento. \r

\r

Imperdibile la tappa a San Leone, località balneare di Agrigento, per ammirare gli alberi di Natale in spiaggia, che sono stati posizionati per realizzare dei magnifici set fotografici al tramonto. Una tradizione che si ripete ogni anno sul lungomare delle Dune, al Porticciolo turistico e in piazzale Giglia. \r

\r

Altro appuntamento alla Scala dei Turchi per la tradizionale rievocazione della Natività, dalle 10,30 del 21 dicembre: un presepe vivente che viene riproposto ogni anno lungo la magnifica scalinata naturale di marna bianca, scolpita dal mare e dal vento. \r

\r

La tradizione sarà rispettata anche a Capodanno, sempre alla Scala dei Turchi con il primo bagno dell'anno assieme a Babbo Natale. Il 31 dicembre nell'ambito degli eventi di Destinazione Agrigento, nella piazza della Stazione centrale della Città dei Templi è atteso Achille Lauro per uno special dj set. Lo abbiamo visto protagonista sul palco dell’Ariston di Sanremo e all’Eurovision. Icona, punkrocker, popstar, capace di scardinare ogni stereotipo di genere, sempre pronto a rinnovarsi, incanterà il pubblico per la prima volta ad Agrigento.\r

\r

Si succederanno sul palco di piazza Marconi anche artisti siciliani, tra i quali l’amatissimo cantautore Lello Analfino. \r

\r

Tutti gli eventi rientrano nel programma di valorizzare e promozione della Costa del Mito con il sostegno del Ministero del Turismo e dell'assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Costa del Mito, le Feste in Sicilia tra mare, eventi, arte e musica","post_date":"2022-12-20T10:30:23+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1671532223000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436241","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono Argentina, India e Tanzania le protagoniste dei viaggi delle festività targate Kel 12. Grazie anche al ritorno significativo dell'advance booking, l'operatore milanese registra volumi in crescita rispetto all'anno pre-pandemico 2019, in termini sia di passeggeri (+4,2%), sia di fatturato (+23%). E pure le prenotazioni per il trimestre gennaio-marzo 2023 sono incoraggianti. In questo caso le mete di maggiore appeal sono l'Egitto, dove il to ha investito in un’altra dahabeya sul Nilo affiancando a Eyaru la Nebyt. Segue quindi l’Arabia Saudita, paese in cui Kel 12 sta organizzando, per il prossimo marzo, il concerto-evento nel deserto in occasione dei viaggi Rendez-Vous. Si evidenzia infine una crescita importante anche per la Giordania e l’Algeria.\r

\r

“Esprimiamo grande soddisfazione per l’andamento dei viaggi che includono Natale, Capodanno ed Epifania e stiamo facendo previsioni positive per l’inverno - commenta Gianluca Rubino, amministratore delegato Kel 12 -. I dati sono nettamente in crescita rispetto al 2019, in particolare verso Egitto e Giordania. La nostra tipologia di viaggi con esperti è un unicum sul mercato: una sorta di esclusiva che ci distingue e ci rende riconoscibili e apprezzati”.","post_title":"Kel 12: festività sopra i livelli del 2019. Argentina, India e Tanzania le protagoniste","post_date":"2022-12-20T09:24:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671528253000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436196","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Maldive, Oman, ma anche Mauritius, Giappone, Uzbekistan e Colombia. Sono le destinazioni top del 2023 per Evolution Travel, che per il prossimo anno punta su viaggi esperienziali e personalizzati. Le Maldive, in particolare, si confermano la destinazione top seller. \"Il trend è super positivo - spiega Walter Quintavalle, specialist & tour operator Maldive e diving di Evolution Travel -. Nonostante le incertezze legate a eventi socio-politici, alla lentezza burocratica per il rinnovo dei passaporti, e ai rincari vari che hanno inciso fortemente sul prezzo dei voli aerei in aumento, siamo molto ottimisti. I clienti hanno voglia di viaggiare\". Con Evolution Travel si potrà quindi scegliere di andare in vacanza alle Maldive per rilassarsi, ma anche per provare nuove esperienze, vivendo un soggiorno dinamico con tante attività da fare per grandi e piccoli, come per esempio il lancio dal paracadute, il flyboarding, il body painting per i bambini... Si punterà molto anche al prodotto luxury, grazie alla collaborazione con catene alberghiere prestigiose, come Universal Resorts, Champa & Crowne Groupe, Villa Hotels. Ampio pure il programma di fam trip.\r

\r

In ripresa inoltre i viaggi in Oman, con programmi personalizzati. Questa destinazione sta registrando un deciso incremento di prenotazioni, grazie alla diversificazione dei programmi che puntano soprattutto all'esperienza. «Organizziamo viaggi con piccoli gruppi, con jeep 4x4, per un itinerario senza fretta che dia modo al viaggiatore di assaporare il Paese con tutti i cinque sensi – sottolinea ancora Quintavalle -. E sono tante le attività da fare: imparare dalle donne beduine a fare il disegno con l'henné, assistere a lezioni di yoga nel deserto, sperimentare il trekking sulla montagna di Jebel Shams, nonché partecipare a lezioni di cucina e di parapendio, oltre alle immersioni alle isole Daymaniat\".\r

\r

Altre destinazioni su cui si punterà molto sono quindi Mauritius, Giappone e Uzbekistan. Mauritius ha in particolare registrato un inaspettato flusso turistico dopo la riapertura dei confini. Evolution Travel ha ripreso perciò la propria programmazione, rinnovando la storica collaborazione con la catena alberghiera mauriziana Attitude. \"Collaborando inoltre con altre catene come Alizèe, Colorado, Le Palmiste, da quest’anno abbiamo aggiunto prodotti di livello, stipulando accordi con Maritim, Marriott e Sunresort - spiega Tiziana Pedron, specialist & tour operator Mauritius di Evolution Travel -. Prenotando in anticipo, si possono ottenere prezzi vantaggiosi sui voli. Molto gettonate sono le proposte tailor made, grazie alle quali i viaggiatori vivono esperienze a contatto con l’accogliente popolazione mauriziana: dalle cene tipiche in casa ai percorsi meno battuti, dalle cerimonie induiste alle corse dei cavalli di Champ de Mars, dalla guida di un quad tra piantagioni di canne da zucchero ai voli in zipline fino alle passeggiate con i cuccioli di leone\".\r

\r

Il Giappone ha riaperto qualche mese fa al turismo senza limitazioni per gli italiani e anche in terra nipponica Evolution Travel può contare su consulenti di viaggio, che offrono proposte di viaggio personalizzate e un’assistenza di 24 ore in lingua italiana, dando la possibilità ai turisti di muoversi in autonomia o di partecipare a tour guidati. Novità per il to è invece l’Uzbekistan, \"aperto totalmente e molto friendly per gli italiani - sottolinea Giancarlo Vetrugno, specialist & tour operator per Giappone, Cina, Uzbekistan e Colombia -. Grazie all'università dove si insegna italiano, ci sono molte guide preparate. È un luogo ricco di fascino grazie alla mitica Samarcanda e all'incrocio delle antiche vie carovaniere della seta\". La nuova programmazione prevede infine viaggi in Colombia, con il fascino dei luoghi resi celebri dallo scrittore Garcia Marquez e dal famoso pittore e scultore Botero.","post_title":"Le Maldive si confermano best seller di Evolution Travel. Tutte le mete top del 2023","post_date":"2022-12-19T11:29:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1671449385000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436134","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_402307\" align=\"alignleft\" width=\"274\"] Corrado Lupo[/caption]\r

\r

Sarà un inizio di 2023 all’insegna della magia quello che Nuovevacanze vuol far viver alle sue agenzie affiliate sparse per l’Italia. È stata infatti da poco annunciata dal ceo Corrado Lupo la convention nazionale che si svolgerà il 24 e 25 gennaio 2023 a Disneyland Paris. Una magia resa possibile grazie anche grazie alla partnership che lega la stessa Nuovevacanze al management di Disneyland Paris in Italia.\r

“Siamo veramente orgogliosi di essere riusciti a concretizzare un sogno che avevamo da tempo e che vogliamo condividere con tutte le donne e gli uomini del network, il fulcro del nostro agire presente e futuro - afferma soddisfatto Lupo -. Il claim della convention non poteva che essere la magia ed è chiaro che sia legato alla splendida e incantata location che abbiamo scelto. Ma soprattutto vorremmo trasmettere ai numerosi agenti che parteciperanno la magia che una vacanza deve rappresentare per tutti i nostri clienti. Le azioni messe in campo da Nuovevacanze affinché la convention fosse più partecipata possibile sono state e saranno svariate, dal tour One to few che ha toccato le città di Firenze, Genova, Padova, Brescia e Verona, al tour 1 to 1 di tutte le agenzie presenti sul territorio nazionale, di modo da dimostrare la vicinanza del network a ogni singola agenzia”.\r

\r

Un altro argomento importante su cui verterà la convention sarà la tecnologia: “Crediamo fortemente nel valore aggiunto che la tecnologia può dare a tutto il comparto turistico - aggiunge Lupo -. Ed è per questo motivo che stiamo dando a tutte le agenzie del network degli strumenti innovativi ed esclusivi, che renderanno a breve la nostra rete completamente digitale. Già da alcuni anni lo sviluppo dei nostri sistemi è stato implementato da un team interno, consentendoci di recepire le esigenze dei nostri agenti e agire immediatamente, personalizzando per loro ogni singolo processo. In più, grazie al nostro market place My Aria diamo l’opportunità a tutte le adv della rete di caricare e vendere il proprio prodotto online”.","post_title":"Sarà a Disneyland Paris la convention 2023 di Nuovevacanze","post_date":"2022-12-16T12:44:09+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1671194649000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436109","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Sulla buona strada per centrare il target di 1,6 milioni fissato dal governo per il 2022 entro la fine di dicembre\" le Maldive alzano l'asticella in vista delle sfide del prossimo anno, puntando \"a raggiungere un numero ancora maggiore di visitatori, magari 2 milioni\". Thoyyib Mohamed, ceo e managing director di Visit Maldives, definisce trend e futuri step dell'ente.\r

\r

Nuovi prodotti ed esperienze caratterizzeranno il nuovo anno, \"con l'apertura di nuove strutture che si rivolgeranno a diversi tipi di turisti, tra cui quelli che cercano fughe romantiche, avventura, turismo culturale, esperienze gastronomiche e altro ancora. Anche i servizi b+leisure saranno ampliati. Saremo sempre più focalizzati sul turismo sostenibile, che è una tendenza emergente e molto richiesta\".\r

\r

In fieri, campagne marketing in tutti i principali mercati europei, \"tra cui Regno Unito, paesi di lingua tedesca, Francia, Spagna e Italia\". Il nostro paese, in particolare, si conferma \"il quinto mercato di provenienza in termini di arrivi, con oltre 80.000 visitatori (5,4% della quota di mercato totale)\". Un posizionamento che si auspica migliorerà anche grazie al ritorno del volo diretto da Roma a Malè, operato da Ita Airways: \"Non vediamo l'ora di accogliere la compagnia italiana dopo una così lunga pausa e siamo certi che l'aumento dei collegamenti diretti farà crescere gli arrivi durante la stagione delle vacanze. L'Italia è uno dei nostri mercati chiave tradizionali; i viaggiatori italiani sono stati tra i primi gruppi di turisti arrivati alle Maldive 50 anni fa\".\r

\r

Numerose le attività specificamente previste per il mercato Italia: \"Per il primo trimestre, abbiamo organizzato fam trip che offrono ai professionisti del settore turistico l'opportunità di visitare l'arcipelago, sperimentare la nostra ospitalità e condividerla con il loro pubblico attraverso post sui social media, articoli e simili. I fam trip ci aiutano a presentare i prodotti e a dare visibilità ai nostri partner. Nel corso dell'anno intendiamo inoltre mantenere la nostra presenza in Italia attraverso altre iniziative di marketing congiunto con il settore turistico e campagne di marketing. Uno degli sforzi più importanti sarà quello di garantire la partecipazione a fiere e mostre in loco in Italia, insieme ai partner del settore, per creare una rete di contatti e commercializzare ulteriormente le Maldive in Italia. \r

\r

","post_title":"Visit Maldives, Mohamed: \"Obiettivo 2 milioni di visitatori nel 2023. Campagne sui principali mercati europei\"","post_date":"2022-12-16T11:46:55+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1671191215000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436103","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Singapore torna a concentrarsi sulla sostenibilità con il lancio della Mice Sustainability Roadmap, un'iniziativa – parte della strategia generale di Singapore Tourism Board – per definire obiettivi e strategie in grado di aumentare gli standard di sostenibilità nell'industria Mice nei prossimi anni.\r

Guidato dal Singapore Green Plan 2030 e dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, il progetto fa perno su tre obiettivi specifici per posizionare Singapore come una delle destinazioni Mice più sostenibili dell'Asia Pacifico: sviluppare entro il 2023 una serie di standard di sostenibilità che il settore possa applicare facilmente e puntare a un riconoscimento internazionale entro il 2024; l’ottenimento di una certificazione di sostenibilità riconosciuta a livello internazionale o nazionale - o entrambe - entro il 2025 per tutte le sei sedi Mice appositamente costruite e l'80% dei membri di Saceos (Singapore Association of Convention & Exhibition Organisers & Suppliers); il monitoraggio della riduzione di rifiuti e di emissioni di carbonio entro il 2023, in linea con il Singapore Green Plan entro il 2030, e il raggiungimento di zero emissioni nette di carbonio entro il 2050.\r

Per raggiungere questi obiettivi, Stb e Saceos hanno istituito il MICE Sustainability Committee nell'agosto del 2022, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sugli sforzi di sostenibilità e sulle migliori pratiche, incoraggiare il settore ad adottare pratiche sostenibili e approfondire le competenze in materia di sostenibilità.","post_title":"Singapore: la sostenibilità diventa chiave di volta per lo sviluppo del segmento Mice","post_date":"2022-12-16T10:25:19+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1671186319000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436090","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair aprirà due nuove rotte dall'Italia verso Cork per l'estate 2023: i voli da Roma e Treviso decolleranno dal prossimo aprile, con due frequenze settimanali su ciascuna tratta. \r

\r

“Con l'avvicinarsi della Pasqua e dell'estate '23, siamo lieti di offrire ancora più scelta e valore ai nostri clienti italiani con l'aggiunta di questa nuova rotta per Cork - afferma il country manager per l'Italia, Mauro Bolla - offrendo ai passeggeri di Roma e Treviso ancora più scelta durante la pianificazione delle vacanze estive. Per festeggiare l’annuncio di questo nuovo volo, abbiamo lanciato una promozione a tempo limitato per i clienti che desiderano prenotare in anticipo e a prezzi vantaggiosi le vacanze estive '23, con tariffe a partire da 29,99 euro\".","post_title":"Ryanair collegherà Cork con Roma e Treviso per l'estate 2023","post_date":"2022-12-16T10:02:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1671184945000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436091","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono 17 i profili ricercati per la prossima stagione (aprile/ottobre 2023) e spaziano dal settore f&b, alla room divisione, fino alla spa. Torna l'appuntamento con il recruitment day del Four Seasons Firenze, che questa volta si terra il prossimo 11 febbraio, mentre le candidature rimarranno aperte fino al 20 gennaio (queste possono essere inviate attraverso la sezione careers del sito Four Seasons). Il concept di questa edizione prevede una presentazione dell’azienda ai candidati che hanno superato con successo la prima selezione, seguita da una serie di incontri con i manager dei reparti di riferimento, che potranno così raccontare la realtà del proprio reparto, le mansioni richieste e soprattutto la filosofia del brand.\r

\r

“Le giornate che dedichiamo ai recruitment day sono per noi dei momenti fondamentali per avere l’opportunità di uno scambio diretto e anche molto umano con nuovi candidati da inserire nel nostro team - spiega il general manager del Four Seasons Firenze, Max Musto -. È importante per noi riconoscere nelle persone che incontriamo le caratteristiche che rispecchiano i talenti del brand: capacità di connessione empatica verso l’altro, un’attitudine all’eccellenza e una personalità spiccata in grado di ispirare\".\r

\r

","post_title":"Recruitment day al Four Seasons Firenze: appuntamento all'11 febbraio","post_date":"2022-12-16T09:33:37+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1671183217000]}]}}