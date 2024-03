Volver tour operator, obiettivo crescere e alzare il valore medio delle pratiche Oltre 10 anni di attività, 16 fra dipendenti e consulenti, una crescita record post Covid e nuovi progetti. Per Volver Viaggi, operatore ligure fondato da Giada Marabotto, è tempo di bilanci ma soprattutto di pianificazioni in linea con le richieste del mercato, fatto di viaggiatori responsabili e molto attenti nello scegliere esperienze ad hoc per le proprie esigenze. «Siamo partite da zero – commenta Giada Marabotto – e cresciute di anno in anno. L’incremento record post Covid ha ricambiato grandi sforzi fatti in un periodo molto difficile. Nei primi tre mesi del 2024 abbiamo quasi raggiunto i 4 milioni di euro di vendite».

Sta crescendo a doppia cifra il segmento dei viaggi di gruppo lungo raggio con accompagnatori Volver, grazie alla collaborazione con travel blogger e Influencer. La tendenza è quella di personalizzare perché è il cliente a richiederlo.

«Vendiamo pochissimo ‘da catalogo’ e molto su misura – aggiunge Marabotto – il viaggiatore è sempre più informato e desidera esperienze ad hoc per le sue esigenze. Abbiamo una specializzazione per target, più che per destinazione, laddove quasi ognuna delle nostre risorse si dedica a una tipologia specifica di viaggi». L’operatore ha provveduto ad intensificare il back office e l’amministrazione, per garantire un supporto preciso e rapido a chi vende e un controllo di gestione e dei numeri affidabile. «Siamo fieri dei risultati raggiunti e – continua la titolare Volver – specialmente dell’EBITDA, pur essendo consapevoli della difficoltà a crescere come marginalità nel settore. L’obiettivo è vendere meno ma con un margine più alto, dando valore alla nostra consulenza ed esperienza. Di recente ho ricevuto una proposta di acquisto dell’azienda da parte di un importante gruppo quotato in borsa, ma non è questa la direzione che intendo prendere”. Intanto proseguono gli investimenti sul marketing e sul digitale: il 2024 sarà l’anno del restyling del sito web con schede prodotto più accattivanti e innovative, con l’obiettivo di utilizzare in maniera consapevole l’intelligenza artificiale. «Stiamo lavorando sulle prenotazioni anticipate – conclude Marabotto – stiamo già confermando dei viaggi lungo raggio per capodanno 2025 e ci impegnano quotidianamente per alzare il valore medio delle pratiche e la proposta di prodotti rivolti ad un target medio-alto. L’obiettivo 2024 è chiudere l’anno con 5 milioni di volume d’affari ed un tasso di conversione e soddisfazione clienti sempre in crescita. I segmenti principali saranno sicuramente tour di gruppo e viaggi personalizzati lungo raggio, turismo scolastico e incoming”. Condividi

