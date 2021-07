Volonline rafforza la squadra sales con Cinzia Borgi e Gaetano di Maro

Due new entry nel team sales di Volonline, che a luglio ha accolto in squadra Cinzia Borgi e Gaetano di Maro, nel solco di un progetto di sviluppo della rete commerciale destinato a proseguire anche in autunno.

Cinzia Borgi, volto noto nel settore per le lunghe collaborazioni con Sas – Scandinavian Airlines, Travel Partners World e Gastaldi Holidays, avrà il compito di aprire il mercato del Piemonte e della Valle d’Aosta, mentre Gaetano di Maro, dopo vent’anni alla direzione commerciale e vendite dei Viaggi del Delfino, affiancherà Marco Terlizzi nella gestione commerciale della Campania, mercato che continua a dimostrare un ottimo potenziale di crescita.

“Crediamo molto nel ruolo del commerciale – commenta Luigi Deli, ceo e founder Volonline Tour Operator –. Abbiamo selezionato due profili di grande valore professionale e umano che, oltre a stimolare e mantenere le relazioni tra le nostre sedi centrali e il territorio, saranno di supporto alle agenzie in questa fase ancora così complessa per il nostro settore. Nonostante la soddisfazione per l’andamento attuale, siamo molto preoccupati per ciò che avverrà a partire da settembre se non verranno aperti dei corridoi sul lungo raggio, almeno con i Paesi più avanzati nella campagna di immunizzazione. La totale assenza di prospettive e di informazioni non ci permette di pianificare e rende sempre più difficile lavorare. Non è escluso che saremo costretti a fermare ancora una volta le attività: alla luce dei risultati registrati fino a oggi, sarebbe frustrante e oltremodo penalizzante dal punto di vista operativo e finanziario”.