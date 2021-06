Volonline amplia la rete commerciale. Volumi vendite al 50% del 2019

Obiettivi di ampliamento per Volonline che alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli ha annunciato 15 new entry per il potenziamento delle rete commerciale dedicata alle zone del Centro Sud, così da aumentare la propria presenza sul territorio.

Ma la Bmt è stata anche l’occasione per tracciare un primo bilancio: “Stiamo notando una crescita costante per il turismo interno e a corto-medio raggio – conferma Luigi Deli, ceo e founder di Volonline -, mentre per sapere cosa venderemo sul lungo raggio dovremo aspettare. Al momento non è nelle nostre mani. Miriamo sulle mete già aperte: mare Italia e Mediterraneo, in particolare Cipro, Baleari, Canarie, Grecia, con partenze dai principali aeroporti del Nord e del Sud Italia. Attualmente siamo intorno a 1,5 milioni di euro per volume vendite, un dato che ha avuto una crescita costante unitamente a picchi improvvisi di richieste, sebbene siamo lontani dal 2019, dove toccavamo i 3 milioni”.