Volonline alla Bmt per confermare il proprio impegno sul Sud Italia

Focus su tutti i pacchetti alta stagione di corto e medio raggio per Volonline alla prossima Bmt di Napoli: proposte che spaziano da Grecia, Spagna, Turchia, Malta e Medio Oriente, solo per citarne alcune, con partenze da Roma, Bari e Napoli. “Il mercato del Sud Italia è fondamentale per noi. Non è un caso se, nel 2018, abbiamo scelto di essere presenti con una sede a Pozzuoli in Campania che, in questi ultimi due anni difficili, è stata al fianco degli agenti di viaggi assistendoli e affiancandoli in ogni momento” spiega Luigi Deli, ceo e founder dell’operatore che dallo scorso 1° marzo ha affidato a Mococó Montefusco Colla Comunicazione le attività di ufficio stampa e relazioni pubbliche.

Una scelta, quella di puntare sul Sud, che ha dato i suoi frutti e che ha consentito, grazie a una squadra commerciale compatta e motivata, guidata da Michele Guardascione, responsabile ufficio booking di Napoli e Sud Italia, di ritagliarsi uno share di mercato sempre più interessante. “Al contrario di alcune realtà che hanno subìto, per diverse ragioni, le difficoltà di questi anni, Volonline ha investito in risorse e visibilità – prosegue Deli -. In piena pandemia abbiamo deciso di coprire anche la Sicilia con una nuova figura commerciale, Filippo Di Marzo, proveniente da World Explorer Tour Operator, Ptc Hotels e rafforzato l’area campana con un altro commerciale, Gaetano Di Maro, già nella direzione commerciale e vendite dei Viaggi del Delfino, che affianca Marco Terlizzi, area manager e Fabio Noviello, coordinamento booking”. Sono inoltre al momento in analisi diversi profili per la posizione di nuovo commerciale per l’area della Puglia e Basilicata.

“Abbiamo la struttura, la forza vendita e la sensibilità per essere considerati alla stregua di un operatore locale – aggiunge ancora Deli -. Gli agenti di viaggi se ne sono accorti, credendo nella nostra organizzazione e nella validità del prodotto. Oggi possiamo affermare che il mercato del Sud Italia, il più vivace in termine di crescita percentuale, rappresenta più del 20% del nostro fatturato”. E’ significativo per esempio il fatto che nell’ultimo anno la Campania abbia raddoppiato rispetto al 2019 il giro d’affari su Volonclick, il self booking tool di dynamic packaging per le agenzie di viaggi di nuova generazione.

In termini generali, infine, seppur non ancora allineati al 2019, sono più che confortanti i risultati di Volonline registrati a febbraio. Il fatturato del mese scorso si è chiuso al 92% rispetto a febbraio 2019 e, nel dettaglio, il reparto tour operator ha chiuso all’89% e la biglietteria al 96%. Inoltre, l’operatore ha onorato già oltre l’85% dei voucher emessi durante la pandemia. Per quanto riguarda Volonclick, febbraio 2022 è stato il mese con il fatturato più alto di sempre: +38% rispetto al 2019. In forte ripresa le prenotazioni anche per alcune destinazioni come l’oceano Indiano, gli Stati Uniti e i Caraibi, che stanno andando a soddisfare la fortissima domanda di viaggi di nozze.

Lo spazio espositivo a Bmt sarà condiviso con Mister Holiday, il network diretto da Fabio Bignotti e Laura Sandrini, entrato nell’orbita di Volonline nel 2016.