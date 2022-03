Veratour va online. Le perplessità delle agenzie

Con una mail inviata ieri dal direttore commerciale Massimo Broccoli alle agenzie partner, Veratour ha annunciato la propria intenzione di aprire le vendite dirette online: “Il periodo che abbiamo vissuto e che in parte stiamo ancora vivendo ha significativamente mutato i comportamenti delle persone – si legge nella lettera – portandole a modificare i propri atteggiamenti sul fronte dei consumi. Oggi, sempre più, le persone si documentano e prendono informazioni sui propri acquisti in maniera digitale, utilizzando con sempre maggiore frequenza il canale web. Alla luce di questo mutamento, Veratour ha deciso a sua volta di percorrere anche questa strada, affiancando al proprio canale distributivo principale, quello delle agenzie di viaggio, anche quello dell’e-commerce“.

Perplessità

Una missiva che però non ha convinto del tutto i destinatari, per non dire che ha sollevato notevoli perplessità per quello che alcuni considerano una sorta di tradimento di una relazione vincente di lunga data: “Non capiamo le ragioni di questa decisione – sottolinea in particolare Sergio Bosio, agente di viaggio e tra i principali animatori del gruppo Facebook Unione agenzie viaggi italiane (con oltre 1.800 iscritti in tutta Italia) -. Avevano un prodotto vincente, la cui percezione è stata spinta verso l’alto anche se non soprattutto dall’attività promozionale delle adv. Veratour è diventata quella che è oggi grazie al nostro appoggio: una nuova Ventaglio con un business più equilibrato. Un vero gioiello. Ma se si decide di scardinare il meccanismo di relazioni virtuose costruito nel tempo con la distribuzione, il rischio è che le agenzie si guardino altrove. E non credo che l’online possa consentire da solo di recuperare quello che si potrebbe perdere dal canale offline”.

Niente dualismi

Il to ha provato peraltro a mandare segnali rassicuranti: “Nel farlo (il passaggio all’e-commerce, ndr) abbiamo tenuto ampiamente conto della necessità di non creare dualismi e conflitti sul fronte distributivo – prosegue la mail -. Pertanto abbiamo deciso di mantenere i due canali di vendita sotto un’unica direzione commerciale nazionale, che avrà il compito, tra gli altri, di garantire la perfetta uniformità di regole e tariffe; come prima condizione verrà infatti garantito un sistema tariffario di parity rate tra i canali”.

Approccio multicanale

Ma si tratta di una mossa che non pare aver colto nel segno: “Dare le stesse condizioni a e-commerce e agenzie a nostro avviso non è corretto – prosegue Bosio -. Da una parte infatti c’è un canale neutrale, dall’altra delle persone che supportano attivamente il prodotto, promuovendolo instancabilmente”.

“L’approccio multicanale di Veratour – prosegue quindi la lettera – ideato per intercettare nuovi segmenti di clientela, sarà supportato ovviamente da attività di digital marketing che genereranno una maggiore visibilità al brand producendo un effetto cassa di risonanza a 360 gradi, di cui beneficeranno le stesse agenzie di viaggio, diventando dunque una ulteriore opportunità per ampliare i propri potenziali clienti”.

Prodotto adatto all’online?

Ma anche in questo caso le perplessità per le adv non mancano: “Non mi pare – commenta sempre Bosio – che il prodotto Veratour sia adatto all’online, dove si compete soprattutto tramite la leva prezzo. Per di più il to romano ha sempre avuto un modello di business poco flessibile, fatto di pacchetti charterizzati da sabato a sabato tesi alla massimizzazione del vuoto-pieno. Una strategia, ancora una volta, supportata pienamente dalle agenzie, ma che a mio parere mal si sposa con le esigenze di immediatezza ed elasticità del cliente web”.

A favore di Veratour rimane comunque sicuramente il merito della sincerità: “Con la consueta trasparenza che ci contraddistingue abbiamo voluto condividere con te in anteprima questa novità – si conclude infatti la mail – dato che l’apertura del canale e-commerce è prevista nei primi giorni di aprile 2022 e su tale argomento il nostro staff commerciale è a tua completa disposizione per confrontarsi con te e per fornirti eventuali approfondimenti sul tema”.