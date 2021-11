Valtur apre le vendite su mar Rosso e Tunisia

Dopo un’estate positiva ma necessariamente limitata all’offerta tricolore, il gruppo Nicolaus scalda i motori e torna sulle piazze internazionali, con l’obiettivo di riallineare la propria programmazione al composito piano di sviluppo pre-pandemia, che prevedeva un’ambiziosa diversificazione in cui medio e lungo raggio dovevano fungere da punti cardine.

E il primo passo del nuovo ciclo non poteva non riguardare il brand Valtur. L’operatore ha infatti già aperto in questi giorni le vendite del 5 stelle Sharm El Sheikh Reef Oasis Blue Bay con i primi clienti attesi per il 21 novembre, grazie a un’agile formula di soft opening e prezzi molto appetibili. Il tutto supportato da un importante piano di collegamenti, con voli dai principali aeroporti italiani.

“L’outgoing deve ripartire, perché il turismo è per definizione senza confini. Abbiamo grande entusiasmo per questa ripresa tanto attesa e siamo soddisfatti delle strutture su cui campeggerà il brand Valtur – spiega il senior contract manager del gruppo, Emmer Guerra -. Il mar Rosso è stato riaperto da ormai un mese con l’istituzione dei corridoi Covid, ottenuti grazie all’importante lavoro di raccordo con le istituzioni effettuato da Astoi. Marsa Alam è tra le prossime aperture e non vediamo l’ora di riprendere a operare anche in area mediterranea. Diversificare è per noi importantissimo e tra poco annunceremo la concretizzazione di altri significativi progetti”.

Dopo il mar Rosso seguirà quindi, ad aprile 2022, l’apertura del Valtur Djerba Golf Resort & Spa. Anche per la Tunisia, importanti le risorse dedicate ai trasporti. Si volerà infatti da Malpensa, Roma, Verona e Bologna (a cui si aggiungeranno nei periodi di alta stagione Napoli e Bari), con i collegamenti operati tramite la compagnia Nouvelair. Oggetto di una recente ristrutturazione, il Valtur Djerba Golf Resort & Spa ambisce a essere una delle punte di diamante della programmazione estera del brand.