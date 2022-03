Un successo la partecipazione di Siramani alla Bmt: tante le adv incontrate in fiera

“Siamo ampiamente soddisfatti sia per l’affluenza, sia per la qualità dei contatti avuti in fiera. Sono state veramente tante le adv che ci hanno cercato per discutere assieme alcuni aspetti al fine di rafforzare una partnership già rodata oppure per conoscerci di persona con la volontà di iniziare una collaborazione”. Così il direttore vendite e marketing di Siramani, Gianluca Propopli, commenta le giornate alla Bmt di Napoli.

In fiera l’operatore torinese ha presentato l’anteprima del catalogo che a breve arriverà nelle agenzie di viaggio, oltre a un piccolo prodotto speciale inserito tra la programmazione sul medio e lungo raggio, ovvero un caicco con cinque cabine e bagni privati, appena acquistato e in fase di personalizzazione in cantiere che salperà ogni sabato da maggio a settembre alternando crociere di sette notti alle isole Eolie (da Milazzo) e alle Egadi (da Palermo), per poi proporre crociere alle Canarie in inverno (da Tenerife).

“Sulla copertina del nostro nuovo catalogo ho voluto inserire il payoff Emozioni in viaggio che, da qualche tempo, compare anche sui nostri canali social, proprio perché ci teniamo a identificarci come to che regala emozioni dal primo all’ultimo minuto della vacanza – continua Propoli –. Il catalogo arriverà nelle adv entro la metà di aprile e contiene un riassunto della nostra programmazione completa tra Sicilia, medio e lungo raggio con l’inserimento di alcuni tour anche molto particolari, oltre ai classici, negli Usa, Messico, Canada e Madagascar”.

“E proprio soffermandosi sul Madagascar, una delle destinazioni con una forte caratterizzazione di prodotto, che viene fuori la grande vocazione del nostro lavoro di nicchia e con la massima cura dei particolari – conclude sempre Propopoli -. Per l’occasione proporremo un piccolo resort in esclusiva a Nosy Be, di gestione italiana, dove poter vivere un soggiorno all’insegna della natura e della esclusività in uno dei suoi otto lodge”.