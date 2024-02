 “Un Mare di Bellezza” in un Mare di Divertimento con l’iGV Show

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460896 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dagli spazi della BIT si guarda al mondo e, soprattutto, a nuovi modi per scoprirlo. Lo si può fare con Explora Journey, il marchio lusso di MSC nato dalla visione di “ridefinire l’esperienza dell’oceano per una nuova generazione di viaggiatori di lusso esigenti”. «In Italia Explora sta prendendo una nuova fetta di mercato, perché coinvolgiamo un cliente viaggiatore che, magari, non ha mai fatto crociere. Coppie, giovani e famiglie che hanno sempre avuto la cultura del viaggio, ma che non hanno mai pensato di farlo navigando sull'oceano a bordo di uno splendido yacht. - spiega Gabriele Cornalba, business relationship leader Italy di Explora Journeys – Explora diventa parte della destinazione del loro viaggio, un’esperienza da vivere con occhi nuovi. I feedback dei nostri ospiti sono molto positivi perché a bordo di Explora si ha più tempo per vivere il viaggio. I tempi e gli spazi si dilatano e ci si può prendere cura di se stessi raggiungendo quello che chiamiamo l’”Ocean State of Mind”: la possibilità di conquistare il proprio grado di soddisfazione, la propria interconnessione con la destinazione finale. Poco dopo essere salito a bordo l’ospite comprende velocemente che è proprio la vita su Explora Jouneys a dare questa sensazione. Il viaggio del futuro è sicuramente un viaggio esperienziale e si dovrebbe mettere anche Explora Journeys tra le destinazioni del proprio mappamondo, perché permette di vedere il mondo in modo nuovo, con sensazioni e feeling diversi». Vista la situazione geopolitica mondiale Cornalba sottolinea: «In questo momento fortunatamente non ci impatta perché non transiamo nelle zone colpite dai conflitti. La nostra programmazione è nel Mediterraneo in estate e nei Caraibi in inverno. Le problematiche in corso nell’area mediterranea andrebbero a influenzare il nostro 2025/2026 e ci auguriamo che, per allora, tutto si sia risolto». La flotta di Explora è dotata delle più recenti tecnologie ambientali e marine. “Explora I” è salpata il 1° agosto 2023 ed è una “casa sul mare” con le sue 461 suite con vista sull’oceano, la possibilità di scegliere tra nove distinte esperienze culinarie, bar e lounge, 4 piscine e un ampio spazio wellnes: il luogo ideale dove vivere l’”Ocean State of Mind”. [post_title] => Explora Journeys racconta alla BIT una crescita positiva [post_date] => 2024-02-06T13:36:13+00:00 [category] => Array ( [0] => senza-categoria ) [category_name] => Array ( [0] => Senza categoria ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707226573000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460838 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Evento top per I Grandi Viaggi ieri sera al teatro San Babila di Milano dove l’animazione iGv club ha lanciato la nuova sigla 2024 dei villaggi, “Un Mare di Bellezza”, in uno spettacolo esilarante. L’iGv show è stato inoltre l’occasione per fornire agli agenti di viaggio un assaggio dei prodotti mare attraverso un Tuffo in un Mare di Divertimento in collaborazione con comici del calibro di Enrico Bertolino, Giovanni Vernia e Barbara Foria e alla presenza dell’amministratore delegato dell’operatore milanese, Corinne Clementi. I celebri comici e attori della tv, che spesso si ritrovano anche nei villaggi iGv, tra aneddoti e luoghi comuni sulla vita di turisti e viaggiatori, hanno aperto il primo di una serie di appuntamenti con i quali I Grandi Viaggi promettono di non smettere mai di incontrare gli adv. [post_title] => “Un Mare di Bellezza” in un Mare di Divertimento con l’iGV Show [post_date] => 2024-02-06T11:30:38+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => i-grandi-viaggi [1] => igv-show [2] => un-mare-di-bellezza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => i grandi viaggi [1] => iGv show [2] => un mare di bellezza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707219038000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460829 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Ambasciatori Place Hotel di Fiuggi quest’anno celebra i suoi primi cinquant’anni di attività. Non è solo una Spa, ma il luogo dove costruire la propria esperienza di benessere completo e multifattoriale, con molteplici servizi indoor e outdoor per tutti, aperti anche alla città. Avviato nel 1974 da Franco Bonanni, quando Fiuggi era meta ambita per le sue acque curative e per il clima mite, si è dimostrato visionario e precorritore dei tempi, tanto che nel 2007, già guidato dalla figlia Francesca, è diventato sede della prima spa, all’interno di un hotel 4 stelle locale. Oggi, se da un lato il benessere guarda oltre il concetto tra dizionale di spa, dall’altro questa assume un ruolo strategico, diventando il connettore di una serie di attività che conducono a una esperienza completa, trasformativa e stimolante. Un luogo dove vivere soggiorni slow, di almeno 3 giorni, magari ritagliandosi del tempo al di fuori dei periodi di ferie canonici e meno affollati, per poter vivere il benessere in piena consapevolezza. La struttura, con tutti i servizi aperti anche alla città, è ristorante ma anche bar bistrot, dove è possibile mangiare dove si vuole, senza troppi vincoli di orario, usufruendo di una cucina genuina e tradizionale; è un’attrezzatissima e innovativa Spa di oltre mille mq, dove l’elemento acqua è protagonista, dove accedere anche per poche ore di relax, e per un percorso benessere; è un luogo per vivere il movimento fisico all’interno, con una Palestra Boutique, e all’esterno, anche per coloro che non soggiornano. Un “place” perfettamente integrato nel territorio in cui si inserisce, la Ciociaria. Un’area ancora inesplorata e poco conosciuta dal punto di vista turistico. È per questo che mantiene la sua genuinità, dove grande importanza hanno le relazioni umane e la natura. Inoltre, si tratta di un territorio ricco di storia e cultura. Vicino a Fiuggi passa anche il cammino di San Benedetto da Norcia. «In questo ultimo anno, abbiamo adottato una prospettiva innovativa che trascende l'esperienza tradizionale di un soggiorno in hotel – ha dichiarato la titolare Francesca Bonanni -, la nostra filosofia si focalizza sul benessere in senso ampio, abbracciando la dimensione fisica, mentale, spirituale, ambientale e sociale. Non ci limitiamo alla mera offerta di servizi Spa, ma vogliamo contribuire con concretezza a diffondere scelte, comportamenti e sane abitudini. Questa visione del benessere diventa parte integrante della nostra vita quotidiana, sia a livello personale sia professionale, incarnando questo approccio nel nostro modo di vivere. Crediamo in un progetto di famiglia, evolutosi nel tempo, che ha a cuore il benessere degli ospiti e del territorio e vogliamo essere parte e fonte di ispirazione del periodo di cambiamento che stiamo vivendo». [post_title] => Ambasciatori Place Hotel Fiuggi, 50 anni di attività tra benessere, servizi indoor e outdoor [post_date] => 2024-02-06T11:21:53+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707218513000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460674 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’ente del turismo del Kerala è tornato a Milano per il consueto incontro con le agenzie di viaggio. Un aggiornamento sull'offerta turistica in collaborazione con i principali partner dell'industria turistica locale in un worshop alla presenza della console in Italia T. Ajungla Jamir. Nel mentre, si strizza l’occhio al mercato italiano, che se pur posizionato al tredicesimo posto per arrivi internazionali, attrae per il suo potenziale di crescita. Nel 2023 gli italiani in Kerala sono stati 11 mila contro i 28 mila del 2019, ma in rapida ripresa grazie anche a una buona connessione di voli dall’Italia garantiti da Qatar Airways e Etihad Airways, partner della serata. Il New York Times ha definito il Kerala una delle destinazioni al mondo più visitata nel 2023. “Un mercato turistico destinato a crescere dopo la battuta di arresto dovuta alla pandemia. Il 2023 ha registrato 6 milioni di viaggiatori internazionali. L’obiettivo al momento è superare i 10 milioni. Il nostro prodotto turistico è ben conosciuto e apprezzato in Europa grazie a prodotti di valore: mare, entroterra, natura, cultura millenaria, cucina per un turismo balneare, sportivo, esperienziale e culturale unici, come unici sono l’ayurveda, le spezie, il tea. Il tutto facilitato da connessioni su 4 aeroporti principali, infrastrutture e ricettivo di ottimo livello che soddisfano tutte le esigenze, fino al luxury.”, ha spiegato Mr. P.B Nooh, direttore del Kerala Tourism. Perché viaggiare nel Kerala? Per una serie di unicità. “perché è un Paese unico, (God’s own country il claim della promozione turistica, il Paese di Dio) come unica è l’ayurveda, le spezie di alta qualità, le foreste tropicali, le Backwaters e le spiagge tropicali”. Vacanze all’insegna del benessere, molto richiesta in Europa grazie all’ayurveda con i suoi resort e centri medici specializzati. Una tradizione millenaria unica per il clima, il territorio e la biodiversità come unici sono gli effetti benefici della medicina olistica, l’ampia offerta di centri di benessere ayurveda, ottime infrastrutture e centri di rigorosa formazione scientifica. Le spezie sono parte integrante della storia. La cucina offre una varietà di piatti vegetariani, di pesce o carne in grado di soddisfare le preferenze di tutti i viaggiatori. Un Paese tropicale con 580 chilometri di costa per una vacanza balneare rilassante su spiagge come Kovalam e Varkala, contornate da palme di cocco e resort e la possibilità di praticare attività e sport acquatici. Un mondo affascinante, tutto da scoprire è quello delle Backwaters, la rete di canali, laghi, estuari e delta che si estendono per tutto il Kerala e che sfociano nel mar Arabico; flora e fauna unici da unire all’esperienza delle case galleggianti, le Kettuvallam. Per una vacanza full immersion nella natura una soluzione interessante è quella del caravan: Caravan Parks verranno sviluppati come parchi privati e resort ibridi. Tra le alture del Kerala ci sono numerosi patrimoni Unesco, spezie pregiate, piantagioni di tea, foreste spettacolari e 15 santuari di fauna selvatica, 2 riserve di tigri e 5 parchi nazionali. L’Eliturismo è tra i nuovi pacchetti escursionistici offerti per vivere un’esperienza in elicottero da un punto di vista diverso sulle bellezze della destinazione. [gallery columns="2" size="medium" ids="460684,460683"] [post_title] => Il Kerala scommette sul potenziale ancora inespresso del mercato Italia [post_date] => 2024-02-06T11:13:07+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => ayurveda [1] => eliturismo [2] => ente-del-turismo [3] => kerala ) [post_tag_name] => Array ( [0] => ayurveda [1] => eliturismo [2] => Ente del Turismo [3] => Kerala ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707217987000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460794 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Delphina hotels & resorts rafforza la sua offerta "five stars" con un piano che arricchisce la proposta di alto livello per famiglie. «A maggio apriranno tutti i nostri hotel, residence e ville - racconta Libero Muntoni, direttore generale -. Stiamo riscontrando una grande voglia di Italia e di vacanze nel Nord Sardegna. Anche quest’anno abbiamo previsto grandi investimenti per consolidare la nostra proposta 5 stelle in libertà in una natura unica, implementare il livello di qualità e confort e offrire una vacanza sempre più ecosostenibile». Nuovi investimenti a Isola Rossa, Hotel Marinedda Thalasso & SPA 5* Affacciato sul Golfo dell’Asinara, l’Hotel Marinedda rafforza la sua anima family-friendly grazie a importanti investimenti che puntano all’ampliamento degli spazi e dei servizi dedicati alle famiglie con bambini. A partire dalla nuova Area Family con suite e family suite immerse nel verde arredate in stile mediterraneo, vicine ai servizi dedicati ai più piccoli. Raddoppiano anche gli spazi per i bambini con ristorante dedicato piscina, giochi, attività sportive e un servizio Miniclub gratuito attivo 12 ore non-stop, 7 giorni su 7. Potenziato anche il servizio Junior Club con la possibilità di praticare numerose attività sportive come lezioni collettive di calcetto, padel, tennis, minibasket e tiro con l’arco. Ristrutturazioni e implementazione dell’offerta del segmento luxury a Palau Al centro degli investimenti anche l’offerta dell’Hotel Capo d’Orso Thalasso & SPA 5* a Palau. Un elegante boutique hotel con 86 camere immerso nel Parco di Cala Capra che guarda l’Isola di Caprera e la Costa Smeralda, con spiagge, marina privata, centro Thalasso & SPA e ristoranti esclusivi. Tra le novità 2024, la completa ristrutturazione delle Junior Suite Cardinal Vista Mare in elegante stile sardo contemporaneo, pensate per soddisfare le esigenze del segmento di mercato di fascia alta, a pochi metri dai solarium sul mare e dal centro benessere. Un percorso di potenziamento dell’offerta luxury già avviato nel 2023 che ha portato al rinnovamento completo della palestra panoramica con attrezzature Technogym e al rafforzamento dall’offerta golf con un simulatore per giocare virtualmente sui campi più prestigiosi al mondo. I riconoscimenti Il gruppo alberghiero gallurese, specialista delle vacanze nel Nord Sardegna, festeggia alla fiera del turismo di Milano i premi internazionali della rivista di viaggi Condé Nast Traveler, i Reader’s Choice Awards 2023, uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel settore, che ha inserito il resort Valle dell'Erica a Santa Teresa di Gallura nella Top 25 Resort in Europa. Premiata anche l’offerta benessere dell’Hotel Marinedda a Isola Rossa, inclusa da Condé Nast Traveller UK tra le Best Destination SPAs al mondo. [post_title] => Delphina hotels & resorts presenta i nuovi investimenti nell'offerta luxury [post_date] => 2024-02-06T09:00:54+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707210054000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460773 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue il processo di riposizionamento verso l'alto del gruppo Bluserena, che chiude il suo primo anno griffato Azora (il fondo ha acquisito la compagnia a novembre 2022, ndr) con il miglior risultato di sempre: più 12% rispetto ai 90 milioni di euro di fatturato del 2022. "E anche la redditività è stata ottima - assicura il ceo, Marcello Cicalò -. Per il 2024 puntiamo inoltre a un'ulteriore crescita del 10%". Per quest'anno i piani della compagnia prevedono quindi il completamento dei lavori di restyling dei cinque resort in Calabria, Sicilia e Sardegna, già oggetto di una prima fase di ristrutturazione da 55 milioni di euro nel solo 2023. Nessuna new entry nell'immediato, "ma stiamo lavorando su una serie di ipotesi in tutta Italia: mare, montagna e laghi. Siamo aperti sia a nuove acquisizioni, sia a contratti di management o di affitto". La novità di quest'anno è invece la formula full all inclusive, che riguarderà tutti gli ospiti del sardo Is Serenas di Badesi: un ulteriore step del processo di riposizionamento dell'offerta nei segmenti upscale e upper upscale dell'intera offerta del gruppo. "Il nostro portfolio include anche due strutture a 5 stelle ma per parlare di lusso è ancora presto - conclude Cicalò -. Nel futuro è tuttavia tra i nostri obiettivi. Così come è il rilancio del complesso pugliese Ethra Reserve. Una proprietà dalle grandissimi potenzialità, che abbiamo affidato quest'anno a un nuovo general manager: Pedro Vazquez è un professionista spagnolo con una notevole esperienza internazionale. Curerà il rilancio del resort con una serie di novità che sveleremo presto". [post_title] => Cicalò, Bluserena: il 2023 il nostro miglior anno di sempre [post_date] => 2024-02-05T12:29:06+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => bluserena [1] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Bluserena [1] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707136146000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460644 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Anche quest’anno Regione Liguria è presente al Festival di Sanremo. Moltissime le iniziative culturali e promozionali per rendere sempre più centrale la regione e proseguire nel percorso di valorizzazione del territorio che sta dando risultati importantissimi in termini turistici, con il 2023 che fatto registrare numeri da record, con circa 16 milioni di presenze. «Regione Liguria non può mancare al Festival di Sanremo. Non potrebbe essere altrimenti – spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -, dato non solo il grande valore della manifestazione, ma per il fatto che, grazie ad essa, la Città dei fiori e la Liguria intera siano al centro dell’attenzione mediatica non solo a livello nazionale, ma internazionale. Un’occasione unica di promozione e di visibilità per il nostro territorio». Con il Festival di Sanremo si avvia la nuova campagne di valorizzazione 2024, il cui fil rouge sarà il tema del bacio, anche in vista del fatto che quest’anno, dopo anni di chiusura e importanti lavori di recupero e messa in sicurezza, verrà riaperta la Via dell’Amore, il sentiero patrimonio Unesco simbolo delle Cinque Terre e della Liguria nel mondo. Proprio per questo, sia sulla spiaggia dell’Arenella che a Casa Sanremo, sarà presente una cornice dedicata ai selfie e alle foto con un bacio, taggando @lamialiguria con l’hashtag #liguriadabaciare. Dopo Londra e Sestriere, anche Sanremo. Nei giorni della kermesse musicale più importante dell’anno il gigantesco mortaio da 6 metri per 8, con tanto di pestello, già visto in navigazione sul Tamigi a Londra e sulle nevi di Sestriere, da martedì 6 febbraio sarà nella Città dei Fiori, con animazione e musica sulla spiaggia dell’Arenella, a pochi passi dal teatro Ariston. Regione Liguria e Costa Crociere organizzano nella serata di giovedì 8 febbraio un evento di promozione del territorio e delle sue eccellenze gastronomiche a bordo della nave Costa Smeralda, che anche quest’anno sarà il palcoscenico sul mare della musica di Sanremo: un modo per valorizzare non solo il nostro territorio, facendo assaggiare le eccellenze della cucina ligure agli ospiti della nave, ma anche celebrare il settore crocieristico, che sta facendo registrare risultati straordinari: la Liguria infatti si posiziona seconda a livello nazionale per traffico crocieristico, con il 23% del dato complessivo italiano. Venerdì 9 febbraio, durante il Festival, Regione Liguria premierà il miglior duetto della serata, dedicata alle cover. A salire sul palco per consegnare il riconoscimento sarà il presidente Giovanni Toti: il premio sarà una Lanterna di Genova realizzata dagli artigiani della filigrana di Campo Ligure. La Liguria sarà protagonista anche a Casa Sanremo, uno dei luoghi di maggior passaggio nella settimana del Festival: nello spazio al primo, grazie a due megaschermi da oltre 9 metri di lunghezza x 2 metri di altezza, tutte le persone che accederanno al Palafiori incontreranno una vera e propria immersive experience, con le immagini dei luoghi più belli della nostra regione ispirate al tema ‘Liguria da baciare’. «Come da tradizione ormai consolidata da qualche anno il Festival di Sanremo è il trampolino di lancio per le campagne promozionali della Regione Liguria – aggiunge l’assessore regionale al Turismo e ai Grandi eventi Augusto Sartori - A Sanremo faremo promozione anche nei numerosi eventi culturali ed enogastronomici organizzati a Casa Sanremo, sulla spiaggia dell'Arenella e sulla nave Costa Smeralda. Dal punto di vista turistico stiamo vivendo un periodo particolarmente florido e il numero di presenze in Liguria, in costante aumento anno dopo anno, lo conferma: nel 2024 è nostro obiettivo replicare e, perché no, migliorare il già grandissimo risultato ottenuto nell'anno appena passato con 16 milioni di turisti venuti a soggiornare nella nostra regione». [post_title] => La Liguria protagonista al Festival di Sanremo con iniziative culturali e promozionali [post_date] => 2024-02-05T10:44:20+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707129860000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460706 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono tre i nuovi itinerari del tour operator le Isole d'Italia che si presenta alla Bit, in corso di svolgimento a Milano, presso lo stand Sicilia (pad 3, corridoio B01, stand D16). Tra le novità, in programma da aprile a giugno, il Trekking Eolie 2024: i sentieri di Eolo, per addentrarsi nella vegetazione rigogliosa della macchia mediterranea e ammirare l’esplosione di colori dei vulcani attivi, accompagnati dai sapori della cucina sicula. Gli amanti della storia e della cultura, a maggio e giugno, possono partecipare invece al tour Isole Eolie: mare, cultura, gusto, per fare un salto indietro nel tempo e scoprire le tradizioni millenarie, l’enogastronomia tradizionale e l’archeologia di queste isole vulcaniche. Chi infine vuole concedersi una vacanza all’estero, a poche ore di volo dal Belpaese, a maggio può optare per Trekking Minorca: camì de Cavalls, con sentieri costieri sul mare cristallino e spiagge di sabbia bianca finissima. Specializzato in viaggi sulle isole, l'operatore con sede a Lipari vanta un portfolio di proposte italiane che comprende le Eolie, le Egadi e le Pelagie in Sicilia, oltre a Pantelleria; poi le Pontine al largo del Lazio, le Tremiti in Puglia e le isole Flegree nel golfo di Napoli; infine l’arcipelago toscano e le due maggiori isole italiane, la Sicilia e la Sardegna. L’ampliamento delle destinazioni con l’inserimento anche di mete estere rappresenta una delle più recenti novità nella programmazione: le isole Canarie, con Lanzarote, Tenerife e La Gomera, nonché l’arcipelago delle Baleari con Minorca mirano ad assicurare un ventaglio ancora più ricco di possibilità per i viaggiatori. [post_title] => Le Isole d'Italia lancia tre nuovi itinerari alle Eolie e a Minorca [post_date] => 2024-02-05T10:11:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707127867000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460588 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Varata la nuova legge regionale ligure: il 'Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e di locazioni brevi', proposto dall'assessore al Turismo Augusto Sartori, sostituisce di fatto la vecchia legge 32 del 2014. Tra le novità più interessanti, il fatto che le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere potranno dotarsi di un limitato numero di piazzole, tipo villaggio turistico da attrezzare per il cosiddetto “glamping”. Viene inoltre ridefinito l'ambito di applicazione della normativa con riferimento esclusivamente alle strutture ricettive e balneari, eliminando parchi divertimento permanenti, agenzie di viaggi e turismo e altre imprese in quanto non costituenti strutture ricettive. Sono inoltre previste dalla nuova norma l'eliminazione ad ogni riferimento a forme di gestione non imprenditoriali con carattere occasionale e saltuario; la predisposizione di specifici articoli che riportano rispettivamente gli obblighi e i divieti; la disciplina della tipologia di rifugio alpino, rifugio escursionistico, case per ferie e ostello; il divieto ad inserire nuove piazzole stanziali nelle strutture all'aria aperta. «Abbiamo ritenuto indispensabile adottare un nuovo Testo unico che consenta una più immediata leggibilità e fruibilità della legge nella duplice direzione della semplificazione e della volontà di garantire un sostegno concreto ad un comparto che sta crescendo in modo esponenziale nella nostra regione, come mai accaduto prima – affermano il presidente della Regione Giovanni Toti e l’assessore Augusto Sartori -. Siamo quindi orgogliosi di questo testo che modella l’offerta affinché sia il più possibile aderente alla sempre più esigente e mutevole domanda della clientela, italiana e internazionale. Con questa legge traguardiamo due obiettivi, quello di semplificare la norma e allo stesso tempo di avere regole più chiare a tutela dell'intero comparto turistico». [post_title] => Liguria, varato il nuovo Testo Unico per le strutture turistico ricettive. Molte le novità [post_date] => 2024-02-05T10:00:59+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707127259000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "un mare bellezza un mare divertimento ligv show" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":39,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1810,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460896","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dagli spazi della BIT si guarda al mondo e, soprattutto, a nuovi modi per scoprirlo. Lo si può fare con Explora Journey, il marchio lusso di MSC nato dalla visione di “ridefinire l’esperienza dell’oceano per una nuova generazione di viaggiatori di lusso esigenti”.\r

\r

«In Italia Explora sta prendendo una nuova fetta di mercato, perché coinvolgiamo un cliente viaggiatore che, magari, non ha mai fatto crociere. Coppie, giovani e famiglie che hanno sempre avuto la cultura del viaggio, ma che non hanno mai pensato di farlo navigando sull'oceano a bordo di uno splendido yacht. - spiega Gabriele Cornalba, business relationship leader Italy di Explora Journeys – Explora diventa parte della destinazione del loro viaggio, un’esperienza da vivere con occhi nuovi. \r

\r

I feedback dei nostri ospiti sono molto positivi perché a bordo di Explora si ha più tempo per vivere il viaggio. I tempi e gli spazi si dilatano e ci si può prendere cura di se stessi raggiungendo quello che chiamiamo l’”Ocean State of Mind”: la possibilità di conquistare il proprio grado di soddisfazione, la propria interconnessione con la destinazione finale. \r

\r

Poco dopo essere salito a bordo l’ospite comprende velocemente che è proprio la vita su Explora Jouneys a dare questa sensazione. Il viaggio del futuro è sicuramente un viaggio esperienziale e si dovrebbe mettere anche Explora Journeys tra le destinazioni del proprio mappamondo, perché permette di vedere il mondo in modo nuovo, con sensazioni e feeling diversi». \r

\r

Vista la situazione geopolitica mondiale Cornalba sottolinea: «In questo momento fortunatamente non ci impatta perché non transiamo nelle zone colpite dai conflitti. La nostra programmazione è nel Mediterraneo in estate e nei Caraibi in inverno. Le problematiche in corso nell’area mediterranea andrebbero a influenzare il nostro 2025/2026 e ci auguriamo che, per allora, tutto si sia risolto». \r

\r

La flotta di Explora è dotata delle più recenti tecnologie ambientali e marine. “Explora I” è salpata il 1° agosto 2023 ed è una “casa sul mare” con le sue 461 suite con vista sull’oceano, la possibilità di scegliere tra nove distinte esperienze culinarie, bar e lounge, 4 piscine e un ampio spazio wellnes: il luogo ideale dove vivere l’”Ocean State of Mind”.","post_title":"Explora Journeys racconta alla BIT una crescita positiva","post_date":"2024-02-06T13:36:13+00:00","category":["senza-categoria"],"category_name":["Senza categoria"],"post_tag":[]},"sort":[1707226573000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460838","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Evento top per I Grandi Viaggi ieri sera al teatro San Babila di Milano dove l’animazione iGv club ha lanciato la nuova sigla 2024 dei villaggi, “Un Mare di Bellezza”, in uno spettacolo esilarante.\r

\r

L’iGv show è stato inoltre l’occasione per fornire agli agenti di viaggio un assaggio dei prodotti mare attraverso un Tuffo in un Mare di Divertimento in collaborazione con comici del calibro di Enrico Bertolino, Giovanni Vernia e Barbara Foria e alla presenza dell’amministratore delegato dell’operatore milanese, Corinne Clementi.\r

\r

I celebri comici e attori della tv, che spesso si ritrovano anche nei villaggi iGv, tra aneddoti e luoghi comuni sulla vita di turisti e viaggiatori, hanno aperto il primo di una serie di appuntamenti con i quali I Grandi Viaggi promettono di non smettere mai di incontrare gli adv.\r

\r

","post_title":" “Un Mare di Bellezza” in un Mare di Divertimento con l’iGV Show","post_date":"2024-02-06T11:30:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["i-grandi-viaggi","igv-show","un-mare-di-bellezza"],"post_tag_name":["i grandi viaggi","iGv show","un mare di bellezza"]},"sort":[1707219038000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460829","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Ambasciatori Place Hotel di Fiuggi quest’anno celebra i suoi primi cinquant’anni di attività.\r

\r

Non è solo una Spa, ma il luogo dove costruire la propria esperienza di benessere completo e multifattoriale, con molteplici servizi indoor e outdoor per tutti, aperti anche alla città.\r

\r

Avviato nel 1974 da Franco Bonanni, quando Fiuggi era meta ambita per le sue acque curative e per il clima mite, si è dimostrato visionario e precorritore dei tempi, tanto che nel 2007, già guidato dalla figlia Francesca, è diventato sede della prima spa, all’interno di un hotel 4 stelle locale. Oggi, se da un lato il benessere guarda oltre il concetto tra dizionale di spa, dall’altro questa assume un ruolo strategico, diventando il connettore di una serie di attività che conducono a una esperienza completa, trasformativa e stimolante.\r

\r

Un luogo dove vivere soggiorni slow, di almeno 3 giorni, magari ritagliandosi del tempo al di fuori dei periodi di ferie canonici e meno affollati, per poter vivere il benessere in piena consapevolezza.\r

\r

La struttura, con tutti i servizi aperti anche alla città, è ristorante ma anche bar bistrot, dove è possibile mangiare dove si vuole, senza troppi vincoli di orario, usufruendo di una cucina genuina e tradizionale; è un’attrezzatissima e innovativa Spa di oltre mille mq, dove l’elemento acqua è protagonista, dove accedere anche per poche ore di relax, e per un percorso benessere; è un luogo per vivere il movimento fisico all’interno, con una Palestra Boutique, e all’esterno, anche per coloro che non soggiornano.\r

\r

Un “place” perfettamente integrato nel territorio in cui si inserisce, la Ciociaria. Un’area ancora inesplorata e poco conosciuta dal punto di vista turistico. È per questo che mantiene la sua genuinità, dove grande importanza hanno le relazioni umane e la natura. Inoltre, si tratta di un territorio ricco di storia e cultura. Vicino a Fiuggi passa anche il cammino di San Benedetto da Norcia.\r

\r

«In questo ultimo anno, abbiamo adottato una prospettiva innovativa che trascende l'esperienza tradizionale di un soggiorno in hotel – ha dichiarato la titolare Francesca Bonanni -, la nostra filosofia si focalizza sul benessere in senso ampio, abbracciando la dimensione fisica, mentale, spirituale, ambientale e sociale. Non ci limitiamo alla mera offerta di servizi Spa, ma vogliamo contribuire con concretezza a diffondere scelte, comportamenti e sane abitudini. Questa visione del benessere diventa parte integrante della nostra vita quotidiana, sia a livello personale sia professionale, incarnando questo approccio nel nostro modo di vivere. Crediamo in un progetto di famiglia, evolutosi nel tempo, che ha a cuore il benessere degli ospiti e del territorio e vogliamo essere parte e fonte di ispirazione del periodo di cambiamento che stiamo vivendo».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ambasciatori Place Hotel Fiuggi, 50 anni di attività tra benessere, servizi indoor e outdoor","post_date":"2024-02-06T11:21:53+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1707218513000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460674","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’ente del turismo del Kerala è tornato a Milano per il consueto incontro con le agenzie di viaggio. Un aggiornamento sull'offerta turistica in collaborazione con i principali partner dell'industria turistica locale in un worshop alla presenza della console in Italia T. Ajungla Jamir.\r

\r

\r

Nel mentre, si strizza l’occhio al mercato italiano, che se pur posizionato al tredicesimo posto per arrivi internazionali, attrae per il suo potenziale di crescita. Nel 2023 gli italiani in Kerala sono stati 11 mila contro i 28 mila del 2019, ma in rapida ripresa grazie anche a una buona connessione di voli dall’Italia garantiti da Qatar Airways e Etihad Airways, partner della serata.\r

\r

Il New York Times ha definito il Kerala una delle destinazioni al mondo più visitata nel 2023. “Un mercato turistico destinato a crescere dopo la battuta di arresto dovuta alla pandemia. Il 2023 ha registrato 6 milioni di viaggiatori internazionali. L’obiettivo al momento è superare i 10 milioni. Il nostro prodotto turistico è ben conosciuto e apprezzato in Europa grazie a prodotti di valore: mare, entroterra, natura, cultura millenaria, cucina per un turismo balneare, sportivo, esperienziale e culturale unici, come unici sono l’ayurveda, le spezie, il tea. Il tutto facilitato da connessioni su 4 aeroporti principali, infrastrutture e ricettivo di ottimo livello che soddisfano tutte le esigenze, fino al luxury.”, ha spiegato Mr. P.B Nooh, direttore del Kerala Tourism.\r

\r

Perché viaggiare nel Kerala? Per una serie di unicità. “perché è un Paese unico, (God’s own country il claim della promozione turistica, il Paese di Dio) come unica è l’ayurveda, le spezie di alta qualità, le foreste tropicali, le Backwaters e le spiagge tropicali”.\r

\r

Vacanze all’insegna del benessere, molto richiesta in Europa grazie all’ayurveda con i suoi resort e centri medici specializzati. Una tradizione millenaria unica per il clima, il territorio e la biodiversità come unici sono gli effetti benefici della medicina olistica, l’ampia offerta di centri di benessere ayurveda, ottime infrastrutture e centri di rigorosa formazione scientifica.\r

\r

Le spezie sono parte integrante della storia. La cucina offre una varietà di piatti vegetariani, di pesce o carne in grado di soddisfare le preferenze di tutti i viaggiatori. \r

\r

Un Paese tropicale con 580 chilometri di costa per una vacanza balneare rilassante su spiagge come Kovalam e Varkala, contornate da palme di cocco e resort e la possibilità di praticare attività e sport acquatici. \r

\r

Un mondo affascinante, tutto da scoprire è quello delle Backwaters, la rete di canali, laghi, estuari e delta che si estendono per tutto il Kerala e che sfociano nel mar Arabico; flora e fauna unici da unire all’esperienza delle case galleggianti, le Kettuvallam.\r

\r

Per una vacanza full immersion nella natura una soluzione interessante è quella del caravan: Caravan Parks verranno sviluppati come parchi privati e resort ibridi. \r

\r

Tra le alture del Kerala ci sono numerosi patrimoni Unesco, spezie pregiate, piantagioni di tea, foreste spettacolari e 15 santuari di fauna selvatica, 2 riserve di tigri e 5 parchi nazionali.\r

\r

L’Eliturismo è tra i nuovi pacchetti escursionistici offerti per vivere un’esperienza in elicottero da un punto di vista diverso sulle bellezze della destinazione.\r

\r

[gallery columns=\"2\" size=\"medium\" ids=\"460684,460683\"]\r

\r

","post_title":"Il Kerala scommette sul potenziale ancora inespresso del mercato Italia","post_date":"2024-02-06T11:13:07+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["ayurveda","eliturismo","ente-del-turismo","kerala"],"post_tag_name":["ayurveda","eliturismo","Ente del Turismo","Kerala"]},"sort":[1707217987000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460794","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Delphina hotels & resorts rafforza la sua offerta \"five stars\" con un piano che arricchisce la proposta di alto livello per famiglie.\r

\r

«A maggio apriranno tutti i nostri hotel, residence e ville - racconta Libero Muntoni, direttore generale -. Stiamo riscontrando una grande voglia di Italia e di vacanze nel Nord Sardegna. Anche quest’anno abbiamo previsto grandi investimenti per consolidare la nostra proposta 5 stelle in libertà in una natura unica, implementare il livello di qualità e confort e offrire una vacanza sempre più ecosostenibile».\r

\r

Nuovi investimenti a Isola Rossa, Hotel Marinedda Thalasso & SPA 5*\r

\r

Affacciato sul Golfo dell’Asinara, l’Hotel Marinedda rafforza la sua anima family-friendly grazie a importanti investimenti che puntano all’ampliamento degli spazi e dei servizi dedicati alle famiglie con bambini. A partire dalla nuova Area Family con suite e family suite immerse nel verde arredate in stile mediterraneo, vicine ai servizi dedicati ai più piccoli. Raddoppiano anche gli spazi per i bambini con ristorante dedicato piscina, giochi, attività sportive e un servizio Miniclub gratuito attivo 12 ore non-stop, 7 giorni su 7. Potenziato anche il servizio Junior Club con la possibilità di praticare numerose attività sportive come lezioni collettive di calcetto, padel, tennis, minibasket e tiro con l’arco.\r

\r

Ristrutturazioni e implementazione dell’offerta del segmento luxury a Palau\r

\r

Al centro degli investimenti anche l’offerta dell’Hotel Capo d’Orso Thalasso & SPA 5* a Palau. Un elegante boutique hotel con 86 camere immerso nel Parco di Cala Capra che guarda l’Isola di Caprera e la Costa Smeralda, con spiagge, marina privata, centro Thalasso & SPA e ristoranti esclusivi. Tra le novità 2024, la completa ristrutturazione delle Junior Suite Cardinal Vista Mare in elegante stile sardo contemporaneo, pensate per soddisfare le esigenze del segmento di mercato di fascia alta, a pochi metri dai solarium sul mare e dal centro benessere. Un percorso di potenziamento dell’offerta luxury già avviato nel 2023 che ha portato al rinnovamento completo della palestra panoramica con attrezzature Technogym e al rafforzamento dall’offerta golf con un simulatore per giocare virtualmente sui campi più prestigiosi al mondo.\r

\r

I riconoscimenti\r

\r

Il gruppo alberghiero gallurese, specialista delle vacanze nel Nord Sardegna, festeggia alla fiera del turismo di Milano i premi internazionali della rivista di viaggi Condé Nast Traveler, i Reader’s Choice Awards 2023, uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel settore, che ha inserito il resort Valle dell'Erica a Santa Teresa di Gallura nella Top 25 Resort in Europa. Premiata anche l’offerta benessere dell’Hotel Marinedda a Isola Rossa, inclusa da Condé Nast Traveller UK tra le Best Destination SPAs al mondo.\r

\r

","post_title":"Delphina hotels & resorts presenta i nuovi investimenti nell'offerta luxury","post_date":"2024-02-06T09:00:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1707210054000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460773","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue il processo di riposizionamento verso l'alto del gruppo Bluserena, che chiude il suo primo anno griffato Azora (il fondo ha acquisito la compagnia a novembre 2022, ndr) con il miglior risultato di sempre: più 12% rispetto ai 90 milioni di euro di fatturato del 2022. \"E anche la redditività è stata ottima - assicura il ceo, Marcello Cicalò -. Per il 2024 puntiamo inoltre a un'ulteriore crescita del 10%\".\r

\r

Per quest'anno i piani della compagnia prevedono quindi il completamento dei lavori di restyling dei cinque resort in Calabria, Sicilia e Sardegna, già oggetto di una prima fase di ristrutturazione da 55 milioni di euro nel solo 2023. Nessuna new entry nell'immediato, \"ma stiamo lavorando su una serie di ipotesi in tutta Italia: mare, montagna e laghi. Siamo aperti sia a nuove acquisizioni, sia a contratti di management o di affitto\".\r

\r

La novità di quest'anno è invece la formula full all inclusive, che riguarderà tutti gli ospiti del sardo Is Serenas di Badesi: un ulteriore step del processo di riposizionamento dell'offerta nei segmenti upscale e upper upscale dell'intera offerta del gruppo. \"Il nostro portfolio include anche due strutture a 5 stelle ma per parlare di lusso è ancora presto - conclude Cicalò -. Nel futuro è tuttavia tra i nostri obiettivi. Così come è il rilancio del complesso pugliese Ethra Reserve. Una proprietà dalle grandissimi potenzialità, che abbiamo affidato quest'anno a un nuovo general manager: Pedro Vazquez è un professionista spagnolo con una notevole esperienza internazionale. Curerà il rilancio del resort con una serie di novità che sveleremo presto\".","post_title":"Cicalò, Bluserena: il 2023 il nostro miglior anno di sempre","post_date":"2024-02-05T12:29:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["bluserena","nofascione"],"post_tag_name":["Bluserena","nofascione"]},"sort":[1707136146000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460644","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anche quest’anno Regione Liguria è presente al Festival di Sanremo. Moltissime le iniziative culturali e promozionali per rendere sempre più centrale la regione e proseguire nel percorso di valorizzazione del territorio che sta dando risultati importantissimi in termini turistici, con il 2023 che fatto registrare numeri da record, con circa 16 milioni di presenze.\r

\r

«Regione Liguria non può mancare al Festival di Sanremo. Non potrebbe essere altrimenti – spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -, dato non solo il grande valore della manifestazione, ma per il fatto che, grazie ad essa, la Città dei fiori e la Liguria intera siano al centro dell’attenzione mediatica non solo a livello nazionale, ma internazionale. Un’occasione unica di promozione e di visibilità per il nostro territorio».\r

\r

Con il Festival di Sanremo si avvia la nuova campagne di valorizzazione 2024, il cui fil rouge sarà il tema del bacio, anche in vista del fatto che quest’anno, dopo anni di chiusura e importanti lavori di recupero e messa in sicurezza, verrà riaperta la Via dell’Amore, il sentiero patrimonio Unesco simbolo delle Cinque Terre e della Liguria nel mondo. Proprio per questo, sia sulla spiaggia dell’Arenella che a Casa Sanremo, sarà presente una cornice dedicata ai selfie e alle foto con un bacio, taggando @lamialiguria con l’hashtag #liguriadabaciare.\r

\r

Dopo Londra e Sestriere, anche Sanremo. Nei giorni della kermesse musicale più importante dell’anno il gigantesco mortaio da 6 metri per 8, con tanto di pestello, già visto in navigazione sul Tamigi a Londra e sulle nevi di Sestriere, da martedì 6 febbraio sarà nella Città dei Fiori, con animazione e musica sulla spiaggia dell’Arenella, a pochi passi dal teatro Ariston.\r

\r

Regione Liguria e Costa Crociere organizzano nella serata di giovedì 8 febbraio un evento di promozione del territorio e delle sue eccellenze gastronomiche a bordo della nave Costa Smeralda, che anche quest’anno sarà il palcoscenico sul mare della musica di Sanremo: un modo per valorizzare non solo il nostro territorio, facendo assaggiare le eccellenze della cucina ligure agli ospiti della nave, ma anche celebrare il settore crocieristico, che sta facendo registrare risultati straordinari: la Liguria infatti si posiziona seconda a livello nazionale per traffico crocieristico, con il 23% del dato complessivo italiano.\r

\r

Venerdì 9 febbraio, durante il Festival, Regione Liguria premierà il miglior duetto della serata, dedicata alle cover. A salire sul palco per consegnare il riconoscimento sarà il presidente Giovanni Toti: il premio sarà una Lanterna di Genova realizzata dagli artigiani della filigrana di Campo Ligure. \r

\r

La Liguria sarà protagonista anche a Casa Sanremo, uno dei luoghi di maggior passaggio nella settimana del Festival: nello spazio al primo, grazie a due megaschermi da oltre 9 metri di lunghezza x 2 metri di altezza, tutte le persone che accederanno al Palafiori incontreranno una vera e propria immersive experience, con le immagini dei luoghi più belli della nostra regione ispirate al tema ‘Liguria da baciare’. \r

\r

«Come da tradizione ormai consolidata da qualche anno il Festival di Sanremo è il trampolino di lancio per le campagne promozionali della Regione Liguria – aggiunge l’assessore regionale al Turismo e ai Grandi eventi Augusto Sartori - A Sanremo faremo promozione anche nei numerosi eventi culturali ed enogastronomici organizzati a Casa Sanremo, sulla spiaggia dell'Arenella e sulla nave Costa Smeralda. Dal punto di vista turistico stiamo vivendo un periodo particolarmente florido e il numero di presenze in Liguria, in costante aumento anno dopo anno, lo conferma: nel 2024 è nostro obiettivo replicare e, perché no, migliorare il già grandissimo risultato ottenuto nell'anno appena passato con 16 milioni di turisti venuti a soggiornare nella nostra regione».\r

\r

\r

\r

","post_title":"La Liguria protagonista al Festival di Sanremo con iniziative culturali e promozionali","post_date":"2024-02-05T10:44:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1707129860000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460706","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono tre i nuovi itinerari del tour operator le Isole d'Italia che si presenta alla Bit, in corso di svolgimento a Milano, presso lo stand Sicilia (pad 3, corridoio B01, stand D16). Tra le novità, in programma da aprile a giugno, il Trekking Eolie 2024: i sentieri di Eolo, per addentrarsi nella vegetazione rigogliosa della macchia mediterranea e ammirare l’esplosione di colori dei vulcani attivi, accompagnati dai sapori della cucina sicula. Gli amanti della storia e della cultura, a maggio e giugno, possono partecipare invece al tour Isole Eolie: mare, cultura, gusto, per fare un salto indietro nel tempo e scoprire le tradizioni millenarie, l’enogastronomia tradizionale e l’archeologia di queste isole vulcaniche. Chi infine vuole concedersi una vacanza all’estero, a poche ore di volo dal Belpaese, a maggio può optare per Trekking Minorca: camì de Cavalls, con sentieri costieri sul mare cristallino e spiagge di sabbia bianca finissima.\r

\r

Specializzato in viaggi sulle isole, l'operatore con sede a Lipari vanta un portfolio di proposte italiane che comprende le Eolie, le Egadi e le Pelagie in Sicilia, oltre a Pantelleria; poi le Pontine al largo del Lazio, le Tremiti in Puglia e le isole Flegree nel golfo di Napoli; infine l’arcipelago toscano e le due maggiori isole italiane, la Sicilia e la Sardegna. L’ampliamento delle destinazioni con l’inserimento anche di mete estere rappresenta una delle più recenti novità nella programmazione: le isole Canarie, con Lanzarote, Tenerife e La Gomera, nonché l’arcipelago delle Baleari con Minorca mirano ad assicurare un ventaglio ancora più ricco di possibilità per i viaggiatori.","post_title":"Le Isole d'Italia lancia tre nuovi itinerari alle Eolie e a Minorca","post_date":"2024-02-05T10:11:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1707127867000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460588","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Varata la nuova legge regionale ligure: il 'Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e di locazioni brevi', proposto dall'assessore al Turismo Augusto Sartori, sostituisce di fatto la vecchia legge 32 del 2014.\r

\r

Tra le novità più interessanti, il fatto che le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere potranno dotarsi di un limitato numero di piazzole, tipo villaggio turistico da attrezzare per il cosiddetto “glamping”. Viene inoltre ridefinito l'ambito di applicazione della normativa con riferimento esclusivamente alle strutture ricettive e balneari, eliminando parchi divertimento permanenti, agenzie di viaggi e turismo e altre imprese in quanto non costituenti strutture ricettive. Sono inoltre previste dalla nuova norma l'eliminazione ad ogni riferimento a forme di gestione non imprenditoriali con carattere occasionale e saltuario; la predisposizione di specifici articoli che riportano rispettivamente gli obblighi e i divieti; la disciplina della tipologia di rifugio alpino, rifugio escursionistico, case per ferie e ostello; il divieto ad inserire nuove piazzole stanziali nelle strutture all'aria aperta.\r

\r

«Abbiamo ritenuto indispensabile adottare un nuovo Testo unico che consenta una più immediata leggibilità e fruibilità della legge nella duplice direzione della semplificazione e della volontà di garantire un sostegno concreto ad un comparto che sta crescendo in modo esponenziale nella nostra regione, come mai accaduto prima – affermano il presidente della Regione Giovanni Toti e l’assessore Augusto Sartori -. Siamo quindi orgogliosi di questo testo che modella l’offerta affinché sia il più possibile aderente alla sempre più esigente e mutevole domanda della clientela, italiana e internazionale. Con questa legge traguardiamo due obiettivi, quello di semplificare la norma e allo stesso tempo di avere regole più chiare a tutela dell'intero comparto turistico».","post_title":"Liguria, varato il nuovo Testo Unico per le strutture turistico ricettive. Molte le novità","post_date":"2024-02-05T10:00:59+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1707127259000]}]}}