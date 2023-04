Tutti i protagonisti dei talk show di Obiettivo X Oltre al padrone di casa Domenico Aprea, ceo di Ota Viaggi, sul palco del panel “Alla scoperta dei leader della filiera turistica italiana” saliranno anche Leonardo Massa, country manager Msc Crociere, Gianluca Rubino, ceo di Kel12 National Geographic e Fabio Savelloni, direttore generale di Idee Per Viaggiare. Si svelano i nomi dei protagonisti dei talk show di Obiettivo X: l’evento firmato Ota Viaggi che si terrà presso il siciliano CdsHotels Terrasini dal 12 al 14 maggio. L’altra tavola rotonda in programma, “il comparto Trasporti in Italia con i pro e i contro da affrontare” coinvolgerà invece Tommaso Fumelli, vp sales Italy Ita Airways, Maria Paola De Rosa, head of trade sales Frecciarossa, Matteo Della Valle, passenger sales & marketing staff director Gnv, e Alessandro Onorato, direttore commerciale gruppo Onorato Armatori Moby Tirrenia. A chiusura del panel salirà sul palco Ivana Jelinic, presidente Enit, agenzia nazionale del Turismo. Ma le sorprese non finiscono qui, infatti, nella serata di venerdì 12, il palco dell’evento sarà calcato anche da alcuni artisti, chiamati con lo scopo di intrattenere tutto il pubblico presente. Tra questi si esibiranno i comici “i Carta Bianca” ed “ Enzo e Sal”, insieme al mago Lupis, al dj Claudio Megna e al vocalist Peppe Granato.

