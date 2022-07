Turisanda diventa sponsor della emittente web Voyage Voyage di Radio Monte Carlo

Racconti, experience, nuove destinazioni, incontri con professionisti del settore, suggerimenti da viaggiatori esperti: sono i protagonisti della emittente online Voyage Voyage che Radio Monte Carlo dedica al mondo del turismo. Un canale in cui i viaggi diventano protagonisti insieme ai brani che li accompagnano in atmosfere lontane. Da qui l’idea del brand tailor made del gruppo Alpitour di sponsorizzare in esclusiva la web radio, che fino al prossimo 31 dicembre diventa Voyage Voyage powered by Turisanda.

Ma questa è solo una delle iniziativa di un percorso che Turisanda 1824 pensa di sviluppare nel corso dell’anno e che, passando per l’evento Vinitaly and the City di aprile, oggi porta a condividere un’occasione che unisce le passioni di entrambi: Umbria Jazz, in programma a Perugia dall’8 al 17 luglio. Radio Monte Carlo, che sarà la radio ufficiale del Festival, in quei giorni da una speciale postazione allestita nel cuore della città (in piazza Italia) farà vivere a tutti gli ascoltatori una emozionante esperienza grazie ai programmi in diretta e alle interviste che si susseguiranno per tutto il periodo del festival. E Turisanda sponsorizzerà i seguenti programmi in diretta da Perugia: Due come noi con Rosaria Renna e Max Venegoni, Happy Together con Isabella Eleodori e Alberto Davoli, Take it easy con Tamara Donà e Giancarlo Cattaneo e Monte Carlo Nights, il programma di Nick the Nightfly.