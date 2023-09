Turisanda ancora insieme al Blue Note di Milano per festeggiare i 100 anni del brand Si rafforza la partnership tra il brand Turisanda di casa Alpitour e il noto locale meneghino Blue Note. Oltre alla già annunciata collaborazione in vista di Jazz Around, il tram musicale che il pomeriggio di sabato 9 settembre animerà le strade di Milano, e dopo il successo della prima edizione di New York a ritmo di musica, organizzato lo scorso giugno, in autunno sono in arrivo nuove idee di viaggio dedicate a tutti gli appassionati che potranno percorrere e vivere itinerari esclusivi nelle destinazioni che hanno fatto la storia della musica jazz. Inoltre, la partnership prevede la collaborazione nell’ambito degli spettacoli tematici Celebrate, in programma al locale, durante i quali il tema del viaggio musicale è centrale; verrà, quindi, dedicata grande attenzione alle diverse destinazioni a cui verrà fatto tributo volta per volta. Per tutta la stagione Turisanda avrà poi un corner dedicato all’interno del locale, dove si terranno momenti di approfondimento, con la partecipazione degli artisti jazz: un’occasione anche per scattare foto ricordo delle serate presso il Blue Note Milano, davanti alla sua insegna luminosa e alla riproduzione dello skyline di Milano che si fonde con quello di New York. “Se Turisanda fosse un genere musicale sarebbe certamente il Jazz: raffinato e di classe, regala un profondo senso di libertà, a chi ascolta e a chi suona – racconta la marketing manager Turisanda, Irene Landolfi -. Per festeggiare il centenario Turisanda e onorare la città di Milano, che nel 1924 ha visto nascere questa boutique di viaggi, è stato naturale pensare al Blue Note Milano. Un indirizzo importante nel panorama jazz italiano, e non solo. Siamo davvero entusiasti di questa partnership, con cui daremo anche vita a sfiziose proposte di viaggio a tema musicale nel mondo”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451784 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si rafforza la partnership tra il brand Turisanda di casa Alpitour e il noto locale meneghino Blue Note. Oltre alla già annunciata collaborazione in vista di Jazz Around, il tram musicale che il pomeriggio di sabato 9 settembre animerà le strade di Milano, e dopo il successo della prima edizione di New York a ritmo di musica, organizzato lo scorso giugno, in autunno sono in arrivo nuove idee di viaggio dedicate a tutti gli appassionati che potranno percorrere e vivere itinerari esclusivi nelle destinazioni che hanno fatto la storia della musica jazz. Inoltre, la partnership prevede la collaborazione nell’ambito degli spettacoli tematici Celebrate, in programma al locale, durante i quali il tema del viaggio musicale è centrale; verrà, quindi, dedicata grande attenzione alle diverse destinazioni a cui verrà fatto tributo volta per volta. Per tutta la stagione Turisanda avrà poi un corner dedicato all’interno del locale, dove si terranno momenti di approfondimento, con la partecipazione degli artisti jazz: un'occasione anche per scattare foto ricordo delle serate presso il Blue Note Milano, davanti alla sua insegna luminosa e alla riproduzione dello skyline di Milano che si fonde con quello di New York. “Se Turisanda fosse un genere musicale sarebbe certamente il Jazz: raffinato e di classe, regala un profondo senso di libertà, a chi ascolta e a chi suona - racconta la marketing manager Turisanda, Irene Landolfi -. Per festeggiare il centenario Turisanda e onorare la città di Milano, che nel 1924 ha visto nascere questa boutique di viaggi, è stato naturale pensare al Blue Note Milano. Un indirizzo importante nel panorama jazz italiano, e non solo. Siamo davvero entusiasti di questa partnership, con cui daremo anche vita a sfiziose proposte di viaggio a tema musicale nel mondo”. [post_title] => Turisanda ancora insieme al Blue Note di Milano per festeggiare i 100 anni del brand [post_date] => 2023-09-07T14:19:31+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694096371000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451774 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_407937" align="alignleft" width="300"] Il Mangia's di Favignana[/caption] Prosegue lo sviluppo del gruppo Mangia's, che ora punta deciso verso lo sbarco in Borsa. L'operazione, per la verità, era nell'aria da un po' ma ora comincia finalmente ad assumere i contorni della concretezza. Ci vorrà ancora qualche anno, tre o quattro, ha spiegato però il cfo della compagnia, Andrea Mangia, a Pambianco Hotellerie: occorre attendere la realizzazione della prima parte del business plan legato alla joint venture con Hip (Blackstone), che permetterà alla società di raggiungere una capitalizzazione di almeno 600-700 milioni. Proprio la presenza della jv, con la conseguente separazione di proprietà e gestione, si sta rivelando secondo Mangia il fattore capace di garantire il successo dello sbarco in Borsa. Il gruppo siciliano ci aveva infatti già pensato in epoca pre-Covid, ma gli advisor consultati per analizzare l'operazione avevano valutato la società nel suo complesso meno delle due attività Opco (gestione) e PropCo (proprietà) prese singolarmente. Si parlava, ricorda Mangia, di dieci volte il margine operativo lordo, contro le 12-15 volte l'ebitda del business immobiliare e fino a 20 volte quello della società di management. La stima complessiva si aggirava allora attorno ai 150 milioni di euro, per una compagnia i cui soli immobili valevano 230 milioni. Gli effetti della joint venture si stanno naturalmente facendo sentire anche sulle performance operative del gruppo. Oltre ad aver garantito già a oggi 100 milioni di euro di investimenti (in crescita rispetto agli 85 milioni inizialmente previsti, ndr), l'operazione sta infatti generando ottimi risultati, tanto che il gruppo pensa di chiudere il 2023 con un giro d'affari pari a 110 milioni di euro, quasi 30 milioni in più rispetto agli 81 del 2022, e con un ebitda più di due volte superiore a quello di un anno fa, a quota 16,5 milioni. A breve infine, entro fine anno o inizio 2024, ha rivelato sempre Mangia, dovrebbe anche arrivare la firma di un accordo di gestione per una più strutture alberghiere. Gli obiettivi dichiarati mirano al momento a proprietà urbane e resort sui laghi di Garda e Como. [post_title] => Mangia: presto in Borsa grazie alla jv con Blackstone e alla separazione Opco-Propco [post_date] => 2023-09-07T13:09:29+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694092169000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451752 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Doppia cerimonia per il gruppo Msc presso lo stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente. Si sono svolti infatti ieri in contemporanea il varo tecnico (float out) della Explora II e il taglio della lamiera della Explora III. Le due navi rappresentano la seconda e la terza unità, su un totale di quattro ordini (altre due sono previste da un memorandum d'intesa già firmato dalle parti, ndr). L’investimento complessivo per le quattro navi è pari a circa 2,3 miliardi di euro ed è in grado di generare una ricaduta sull’economia italiana superiore a 10 miliardi insieme a un impatto occupazionale estremamente elevato, dato che la costruzione di ogni singola nave richiede oltre 7 milioni di ore-uomo di lavoro e l’impiego medio di 2.500 persone per oltre due anni. “La duplice cerimonia di oggi rappresenta un importante passo in avanti nella costruzione e nel rafforzamento del nostro brand - ha sottolinea il ceo di Explora Journeys, Michael Ungerer -. Queste unità, all’avanguardia anche sotto il profilo ambientale, sono tra le migliori ambasciatrici del made in Italy nel mondo e testimoniano sia l’elevata capacità manifatturiera e cantieristica dell’Italia, sia l’impegno del Gruppo Msc nei confronti di un Paese nel quale continuiamo a credere e a investire risorse molto significative”. . Dopo aver toccato per la prima volta l’acqua nella giornata di oggi con il varo tecnico, Explora II verrà completata nei prossimi mesi (undici, ndr) e consegnata nell’estate dell’anno prossimo, trascorrendo le prime stagioni in Mediterraneo alla scoperta delle località più suggestive del mare Nostrum, tra cui alcune destinazioni italiane come Portofino, l’Argentario, Roma, Napoli, Sorrento, Palermo, Siracusa, Trapani, Lipari, Cagliari, Alghero e la costa Smeralda. Anche Explora I, che sta concludendo con successo la stagione inaugurale in Europa e nel corso della stagione invernale navigherà tra i Caraibi e la East e la West Coast degli Stati Uniti, farà ritorno nel Mediterraneo nell’estate del 2024 per portare i propri ospiti alla scoperta di mete come la Puglia, la Sicilia e Venezia. La Explora III, la cui costruzione è iniziata oggi con tradizionale cerimonia del taglio della lamiera, entrerà in servizio nell’estate 2026 e sarà la prima nave della flotta Explora a essere alimentata a gas naturale liquefatto (Gnl), destinato a giocare un ruolo cruciale nel percorso di decarbonizzazione dello shipping a livello globale. Il Gnl è infatti in grado di ridurre in maniera sostanziale le emissioni di ossido di zolfo (99%) e di ossido di azoto (85%), e svolge inoltre una funzione decisiva nella mitigazione del cambiamento climatico, perché in grado di tagliare le emissioni di gas serra fino al 20% e di aprire la strada all’utilizzo di carburanti sostenibili non fossili come il Gnl bio e sintetico. A gennaio 2024 inizierà quindi la costruzione della Explora IV, alimentata anch’essa a Gnl, che sarà ultimata all’inizio del 2027. Tutte le navi di Explora Journeys sono dotate di alcune tra le più recenti e sofisticate tecnologie ambientali disponibili a livello internazionale, tra cui sistemi avanzati di riduzione catalitica selettiva, la connettività plug-in per l’alimentazione elettrica da terra, in grado di far sostare le navi in porto a emissioni zero, apparati di gestione del rumore subacqueo per proteggere la vita marina e una gamma completa di apparecchiature di bordo ad alta efficienza energetica per ottimizzare l’uso dei motori e ridurre ulteriormente le emissioni. [gallery ids="451758,451759,451760,451761,451762,451763"] [post_title] => A Sestri Ponente protagoniste le Explora II e III. Prosegue la costruzione della flotta lusso griffata Msc [post_date] => 2023-09-07T11:50:54+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694087454000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451747 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prime impressioni più che positive per il nuovo brand Explora Journeys di casa Msc. "A fine luglio è salpata la nostra unità di debutto, la Explora I, per una serie di crociere in Nord Europa e i feedback che riceviamo da chi ha provato la nave sono ottimi", ha raccontato il country manager Italia, Leonardo Massa, a margine della doppia cerimonia tenutasi ieri presso gli stabilimenti Fincantieri di Sestri Ponente, per il float out della Explora II e il taglio della lamiera della Explora III. A bordo, ha proseguito Massa, "si sono ritrovati passeggeri che già conoscevano la nostra offerta, soprattutto tramite la proposta Yacht Club, insieme a molti che hanno approcciato per la prima volta una vacanza di lusso in mare. I dati preliminari ci dicono anzi che poco più del 60% degli ospiti è rappresentato al momento da nuovi clienti, mentre la tariffa media (adr), per una nave che si presenta come un vero boutique hotel galleggiante, si aggira attorno ai 700 - 800 euro al giorno". A livello di mercati molto dipende invece dal posizionamento della nave che, al contrario della programmazione classica delle navi da crociera del marchio Msc, tende a muoversi pressoché costantemente attorno al globo: "Nel periodo di agosto - ha spiegato Massa -, quando Explora I ha incrociato al largo delle coste settentrionali del Vecchio continente, il pubblico europeo ha fatto la parte del leone. Ora ci aspettiamo per l'autunno un incremento della domanda nordamericana, con lo spostamento dell'unità prima sull'East Coast per il periodo del foliage e poi nei Caraibi. Per quanto riguarda l'Italia noi attendiamo però soprattutto la prossima estate, quando avremo ben due navi Explora Journeys nel Mediterraneo (la Explora II farà le proprie crociere di debutto proprio nel mare Nostrum, ndr). Sarà allora l'occasione per molti clienti e agenzie tricolori di scoprire il nuovo prodotto". E proprio dal mondo agenziale l'accoglienza del marchio è stata entusiasta: "Ma probabilmente non sarebbe potuto essere diversamente, date le performance entusiasmanti che l'intera crocieristica ha registrato in questi mesi", ha concluso Massa. [post_title] => Massa: Explora Journeys? Feedback entusiasti e adr sui 700-800 euro al giorno [post_date] => 2023-09-07T11:09:16+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694084956000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451727 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama hotel Regno ed è il secondo indirizzo romano del gruppo per ora tutto capitolino Hanna Hotels Collection. La proprietà ha visto da poco concludersi i lavori di ristrutturazione a cura di Tétris Italia, società del gruppo Jll specializzata in progettazione. Ubicato in un palazzo storico del '500, sede dell’antica biblioteca del Littorio risalente al 1927, l’edificio è stato completamente rinnovato, preservando le sue caratteristiche originali e in particolare la facciata. Le 22 camere dell’hotel e l’esclusiva Penthouse suite, di circa 26 metri quadrati con terrazza privata al settimo piano, si distinguono per la varietà di layout. Il progetto di riqualificazione del nuovo boutique hotel, situato nel cuore di Roma in via del Corso, si è concluso in dieci mesi effettivi di lavori. Le attività edili e impiantistiche, gestite in più fasi e coordinando una logistica di cantiere particolarmente complessa dovuta alla posizione centrale della struttura, hanno coinvolto la totalità degli spazi interni che si sviluppano su una superficie di 1.200 metri quadrati distribuiti su un nove piani, di cui otto fuori terra e uno interrato adibito ai locali di servizio. Oltre ai piani camere i lavori hanno interessato anche le parti comuni, inclusi la zona reception, il ristorante, l’area bar e la terrazza panoramica, la roof terrace, situata al sesto piano con vista sullo skyline della capitale. Particolare attenzione è stata prestata all’acustica degli spazi; la pavimentazione e tutte le pareti nuove ed esistenti sono state infatti realizzate con impianti e materiali insonorizzanti. Gli ambienti interni, infine, sono totalmente arredati dal design Lago. La scelta del brand è stata quella di giocare nella contrapposizione tra il tono classico del palazzo e la moderna leggerezza degli arredi. [gallery ids="451740,451741,451742"] [post_title] => Tétris Italia completa i lavori del secondo hotel del gruppo capitolino Hannah [post_date] => 2023-09-07T10:25:18+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694082318000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451724 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air France-Klm ed Etihad Airways hanno siglato un Memorandum of Understanding che, dopo le necessarie approvazioni normative, consentirà alle compagnie aeree di ampliare i loro accordi di codeshare e interline iniziati nel 2012. Come primo passo, a partire da oggi sono state rese disponibili per la prenotazione oltre 40 nuove rotte che coprono destinazioni in Europa, Medio Oriente, Asia Pacifico e Australia, per viaggiare già a partire dalla stagione invernale 2023. Il protocollo d'intesa prevede anche la possibilità per i frequent flyer di Flying Blue e Etihad Guest di accumulare e riscattare miglia con Air France, Klm ed Etihad. I vettori esploreranno anche la co-locazione dei terminal, l'accesso reciproco alle lounge e l'assistenza a terra, tra le altre iniziative. Etihad opera attualmente voli giornalieri per Parigi-Charles de Gaulle e Amsterdam Schiphol da Abu Dhabi. Air France inizierà a effettuare collegamenti giornalieri tra Parigi-Charles de Gaulle e Abu Dhabi dal 29 ottobre 2023. All'inizio di quest'anno Air France-Klm ha firmato un protocollo d'intesa con il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi con l'obiettivo di rafforzare la connettività tra l'Europa e Abu Dhabi. [post_title] => Etihad Airways amplia la partnership con Air France-Klm [post_date] => 2023-09-07T10:09:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694081342000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451721 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo itinerario in Oman per Originaltour, che lancia un pacchetto ad hoc specificamente dedicato al segmento lusso. Il viaggio è stato studiato per chi desidera visitare il paese soggiornando in hotel della categoria più elevata usufruendo di servizi di alto livello. A partire dalla possibilità di provare trattamenti esclusivi nelle spa e di assaggiare una cucina particolarmente curata e raffinata. “Le richieste da parte di una clientela lusso sono in aumento. E' per questo che abbiamo pensato di studiare un tipo di viaggio che potesse accontentare questa fascia di mercato - precisa Loredana Arcangeli, direttore generale di Originaltour -. L’itinerario ripercorre le classiche tappe della destinazione e consente di visitare le località più significative del paese, sebbene arricchito di visite particolari, e soprattutto di soggiornare in strutture di lusso, ospiti di camere con incredibili viste o in località di grande suggestione, come il deserto”. Per esempio, all’Anantara Resort & Spa, situato a Jabal Akhdar, che ha tutte le camere affacciate su uno spettacolare canyon della Green Mountain. La piscina a sfioro offre poi una bellissima vista su Diana Point, così chiamato perché la principessa Diana si innamorò di questo panorama quando venne in viaggio in Oman con il principe Carlo. Nel Desert Night Camp, unico 5 stelle lusso nel Wahiba Sands, si pernotta in una camera tendata con piscina privata e si osserva il tramonto dall’alto di una duna; gli ospiti hanno incluso un massaggio balinese nella spa del resort, mentre la cena viene servita su una duna, sotto il cielo stellato. A Ras al Jinz, si pernotta nelle tende deluxe, e durante la notte, accompagnati dai ranger del parco sarà possibile, con un po’ di fortuna, vedere le tartarughe che depongono le uova o la schiusa con decine di piccoli esemplari che cercano di raggiungere il mare. “Tra le visite, abbiamo inserito anche la zona di Manah, uno degli insediamenti archeologici più importanti dell’Oman, e Wadi Al Ayn, dove si trova il complesso funerario di tombe risalente al 3.000 a.c. e che, insieme alla torre di Al Khutm e Bat, sono uno dei cinque siti in Oman iscritti come patrimonio mondiale dell’Unesco” prosegueLoredana Arcangeli. Il Luxury Oman Tour prevede pure visite classiche come quella della capitale Muscat, di Nizwa e del suo colorito suq, dove si possono assaggiare dieci tipi diversi di datteri, miele artigianale e la taina macinata sul posto. Si passa anche per il deserto bianco di Woodland, si ammira la moschea di Al Hamooda, con i suoi 52 domi, arrivando poi fino a Sur, dove vengono costruite le tipiche imbarcazioni omanite in legno, il dhow. Il tour viene effettuato in fuoristrada con autista/guida parlante inglese, i voli a/r dall’Italia sono liberi e la quota parte da 3.890 euro a persona per un totale di nove giorni. [gallery ids="451730,451731,451732,451733,451734,451735"] [post_title] => Originaltour declina l'Oman in formato lusso [post_date] => 2023-09-07T10:04:31+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694081071000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451680 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => 1.043 brand esposti, con un incremento del 4,5% rispetto al 2022, un totale di imbarcazioni che supera ampiamente le 1.000 unità – da 2 a 40 metri di lunghezza – con 143 posti barca in più in acqua grazie all’apertura dei nuovi canali. 184 novità in esposizione e premiere (+9,5% sul 2022). Questi i numeri più importanti della 63ª edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova, organizzato da Confindustria Nautica e dalla partecipata I Saloni Nautici. «Un evento – ha dichiarato Saverio Cecchi, Presidente di Confindustria Nautica – che da sempre interpreta e rappresenta l’industria della nautica da diporto che continua a crescere: le previsioni parlano di un superamento di 7 miliardi di fatturato del comparto e di un export che genera numeri da record». I dati ufficiali saranno forniti il 21 settembre quando sarà presentata la nuova edizione di Nautica in Cifre LOG realizzata dall’Ufficio Studi di Confindustria Nautica in collaborazione con Fondazione Edison. Le porte del 63° Salone Nautico Internazionale si apriranno giovedì 21 settembre con il convegno inaugurale “Industria nautica. La storia del futuro” che avrà un parterre istituzionale d’eccezione. A oggi sono già confermate le presenze del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, del Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi e del Presidente di ENI, Giuseppe Zafarana. «Il Salone Nautico rappresenta per Confindustria Nautica anche un forte strumento di politica industriale, luogo di confronto sui temi strategici per il consolidamento della competitività della nostra industria e di proiezione verso uno sviluppo futuro sostenibile” – ha sottolineato Marina Stella, Direttore generale di Confindustria Nautica - Il Salone sarà quindi contenitore di formazione con il programma dei convegni FORUM23 che quest’anno si fregia del patrocinio della Commissione europea, e veicolo per affermare il Made in Italy con il progetto Italian StartUp realizzato in collaborazione con ICE Agenzia». Sarà un’edizione caratterizzata dalla grande trasformazione della location, incastonata all’interno del progetto virtuoso del Waterfront di Levante firmato da Renzo Piano, che non rappresenta più solamente il luogo dove si svolge il Salone Nautico, ma sta diventando un asset per nuove soluzioni espositive, per ampliamento degli spazi disponibili, per i servizi ai visitatori e espositori con l’obiettivo di divenire un luogo sempre più spettacolare ed emozionante. «Un evento che da 63 anni si posiziona al fianco della nostra citt – ha concluso Marco Bucci, sindaco di Genova - contribuendo a farla diventare tra le capitali internazionali della nautica. Stiamo costruendo insieme il futuro, grazie a un grande lavoro in sinergia tra pubblico e privato che genera risultati preziosi per il territorio. Assisteremo a un’edizione che si terrà nelle aree in divenire del nuovo Waterfront di Levante, l’ambiziosa e imponente operazione di riqualificazione che restituirà a tutti i Genovesi un importante affaccio sul mare». [post_title] => 63° Salone Nautico di Genova, dal 21 al 26 settembre tutte le novità del settore [post_date] => 2023-09-06T10:52:35+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693997555000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451653 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Crescita in doppia cifra percentuale confermata per i due brand tour operating del gruppo sardo Bhtm, Gastaldi Holidays e Sardinia 360. Una tendenza già evidenziata lo scorso giugno dall’amministratore delegato e managing director, Luca Battifora, che non è cambiata nel bimestre più caldo dell’anno, nonostante un mercato 2023 un po' sulle montagne russe. «Abbiamo registrato un forte early booking nel primo trimestre, superiore alle aspettative, seguito da una fase di stagnazione della domanda ad aprile e maggio, per poi ripartire con prenotazioni più sotto data negli ultimi mesi», racconta infatti lo stesso Battifora. Per i due operatori gli incrementi sono però di natura differenti: «Nel caso di Gastaldi si tratta di un normale ritorno ai livelli pre-pandemia. Per la nostra dmc, invece, parliamo di una crescita reale delle quote di mercato del marchio sulla destinazione Sardegna», sottolinea l’a.d. Un successo frutto anche di una politica dei prezzi attenta che, in particolare per Sardinia 360 e gli hotel in esclusiva, ha puntato a mantenere i livelli tariffari dell’anno precedente, per calmierare l’effetto caro trasporti. «Una decisione che ci ha ripagato, nonostante un agosto complicato per tutti», conclude Battifora. [post_title] => Battifora: Gastaldi su cifre pre-Covid, Sardinia 360 conquista market share [post_date] => 2023-09-06T09:18:08+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1693991888000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "turisanda ancora insieme al blue note di milano per festeggiare i 100 anni del brand" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":75,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3236,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451784","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si rafforza la partnership tra il brand Turisanda di casa Alpitour e il noto locale meneghino Blue Note. Oltre alla già annunciata collaborazione in vista di Jazz Around, il tram musicale che il pomeriggio di sabato 9 settembre animerà le strade di Milano, e dopo il successo della prima edizione di New York a ritmo di musica, organizzato lo scorso giugno, in autunno sono in arrivo nuove idee di viaggio dedicate a tutti gli appassionati che potranno percorrere e vivere itinerari esclusivi nelle destinazioni che hanno fatto la storia della musica jazz.\r

\r

Inoltre, la partnership prevede la collaborazione nell’ambito degli spettacoli tematici Celebrate, in programma al locale, durante i quali il tema del viaggio musicale è centrale; verrà, quindi, dedicata grande attenzione alle diverse destinazioni a cui verrà fatto tributo volta per volta. Per tutta la stagione Turisanda avrà poi un corner dedicato all’interno del locale, dove si terranno momenti di approfondimento, con la partecipazione degli artisti jazz: un'occasione anche per scattare foto ricordo delle serate presso il Blue Note Milano, davanti alla sua insegna luminosa e alla riproduzione dello skyline di Milano che si fonde con quello di New York.\r

\r

“Se Turisanda fosse un genere musicale sarebbe certamente il Jazz: raffinato e di classe, regala un profondo senso di libertà, a chi ascolta e a chi suona - racconta la marketing manager Turisanda, Irene Landolfi -. Per festeggiare il centenario Turisanda e onorare la città di Milano, che nel 1924 ha visto nascere questa boutique di viaggi, è stato naturale pensare al Blue Note Milano. Un indirizzo importante nel panorama jazz italiano, e non solo. Siamo davvero entusiasti di questa partnership, con cui daremo anche vita a sfiziose proposte di viaggio a tema musicale nel mondo”.","post_title":"Turisanda ancora insieme al Blue Note di Milano per festeggiare i 100 anni del brand","post_date":"2023-09-07T14:19:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1694096371000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451774","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_407937\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Mangia's di Favignana[/caption]\r

\r

Prosegue lo sviluppo del gruppo Mangia's, che ora punta deciso verso lo sbarco in Borsa. L'operazione, per la verità, era nell'aria da un po' ma ora comincia finalmente ad assumere i contorni della concretezza. Ci vorrà ancora qualche anno, tre o quattro, ha spiegato però il cfo della compagnia, Andrea Mangia, a Pambianco Hotellerie: occorre attendere la realizzazione della prima parte del business plan legato alla joint venture con Hip (Blackstone), che permetterà alla società di raggiungere una capitalizzazione di almeno 600-700 milioni.\r

\r

Proprio la presenza della jv, con la conseguente separazione di proprietà e gestione, si sta rivelando secondo Mangia il fattore capace di garantire il successo dello sbarco in Borsa. Il gruppo siciliano ci aveva infatti già pensato in epoca pre-Covid, ma gli advisor consultati per analizzare l'operazione avevano valutato la società nel suo complesso meno delle due attività Opco (gestione) e PropCo (proprietà) prese singolarmente. Si parlava, ricorda Mangia, di dieci volte il margine operativo lordo, contro le 12-15 volte l'ebitda del business immobiliare e fino a 20 volte quello della società di management. La stima complessiva si aggirava allora attorno ai 150 milioni di euro, per una compagnia i cui soli immobili valevano 230 milioni.\r

\r

Gli effetti della joint venture si stanno naturalmente facendo sentire anche sulle performance operative del gruppo. Oltre ad aver garantito già a oggi 100 milioni di euro di investimenti (in crescita rispetto agli 85 milioni inizialmente previsti, ndr), l'operazione sta infatti generando ottimi risultati, tanto che il gruppo pensa di chiudere il 2023 con un giro d'affari pari a 110 milioni di euro, quasi 30 milioni in più rispetto agli 81 del 2022, e con un ebitda più di due volte superiore a quello di un anno fa, a quota 16,5 milioni. \r

\r

A breve infine, entro fine anno o inizio 2024, ha rivelato sempre Mangia, dovrebbe anche arrivare la firma di un accordo di gestione per una più strutture alberghiere. Gli obiettivi dichiarati mirano al momento a proprietà urbane e resort sui laghi di Garda e Como.","post_title":"Mangia: presto in Borsa grazie alla jv con Blackstone e alla separazione Opco-Propco","post_date":"2023-09-07T13:09:29+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1694092169000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451752","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Doppia cerimonia per il gruppo Msc presso lo stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente. Si sono svolti infatti ieri in contemporanea il varo tecnico (float out) della Explora II e il taglio della lamiera della Explora III. Le due navi rappresentano la seconda e la terza unità, su un totale di quattro ordini (altre due sono previste da un memorandum d'intesa già firmato dalle parti, ndr). L’investimento complessivo per le quattro navi è pari a circa 2,3 miliardi di euro ed è in grado di generare una ricaduta sull’economia italiana superiore a 10 miliardi insieme a un impatto occupazionale estremamente elevato, dato che la costruzione di ogni singola nave richiede oltre 7 milioni di ore-uomo di lavoro e l’impiego medio di 2.500 persone per oltre due anni.\r

\r

“La duplice cerimonia di oggi rappresenta un importante passo in avanti nella costruzione e nel rafforzamento del nostro brand - ha sottolinea il ceo di Explora Journeys, Michael Ungerer -. Queste unità, all’avanguardia anche sotto il profilo ambientale, sono tra le migliori ambasciatrici del made in Italy nel mondo e testimoniano sia l’elevata capacità manifatturiera e cantieristica dell’Italia, sia l’impegno del Gruppo Msc nei confronti di un Paese nel quale continuiamo a credere e a investire risorse molto significative”. .\r

\r

Dopo aver toccato per la prima volta l’acqua nella giornata di oggi con il varo tecnico, Explora II verrà completata nei prossimi mesi (undici, ndr) e consegnata nell’estate dell’anno prossimo, trascorrendo le prime stagioni in Mediterraneo alla scoperta delle località più suggestive del mare Nostrum, tra cui alcune destinazioni italiane come Portofino, l’Argentario, Roma, Napoli, Sorrento, Palermo, Siracusa, Trapani, Lipari, Cagliari, Alghero e la costa Smeralda. Anche Explora I, che sta concludendo con successo la stagione inaugurale in Europa e nel corso della stagione invernale navigherà tra i Caraibi e la East e la West Coast degli Stati Uniti, farà ritorno nel Mediterraneo nell’estate del 2024 per portare i propri ospiti alla scoperta di mete come la Puglia, la Sicilia e Venezia.\r

\r

La Explora III, la cui costruzione è iniziata oggi con tradizionale cerimonia del taglio della lamiera, entrerà in servizio nell’estate 2026 e sarà la prima nave della flotta Explora a essere alimentata a gas naturale liquefatto (Gnl), destinato a giocare un ruolo cruciale nel percorso di decarbonizzazione dello shipping a livello globale. Il Gnl è infatti in grado di ridurre in maniera sostanziale le emissioni di ossido di zolfo (99%) e di ossido di azoto (85%), e svolge inoltre una funzione decisiva nella mitigazione del cambiamento climatico, perché in grado di tagliare le emissioni di gas serra fino al 20% e di aprire la strada all’utilizzo di carburanti sostenibili non fossili come il Gnl bio e sintetico.\r

\r

A gennaio 2024 inizierà quindi la costruzione della Explora IV, alimentata anch’essa a Gnl, che sarà ultimata all’inizio del 2027. Tutte le navi di Explora Journeys sono dotate di alcune tra le più recenti e sofisticate tecnologie ambientali disponibili a livello internazionale, tra cui sistemi avanzati di riduzione catalitica selettiva, la connettività plug-in per l’alimentazione elettrica da terra, in grado di far sostare le navi in porto a emissioni zero, apparati di gestione del rumore subacqueo per proteggere la vita marina e una gamma completa di apparecchiature di bordo ad alta efficienza energetica per ottimizzare l’uso dei motori e ridurre ulteriormente le emissioni.\r

\r

[gallery ids=\"451758,451759,451760,451761,451762,451763\"]","post_title":"A Sestri Ponente protagoniste le Explora II e III. Prosegue la costruzione della flotta lusso griffata Msc","post_date":"2023-09-07T11:50:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1694087454000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451747","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prime impressioni più che positive per il nuovo brand Explora Journeys di casa Msc. \"A fine luglio è salpata la nostra unità di debutto, la Explora I, per una serie di crociere in Nord Europa e i feedback che riceviamo da chi ha provato la nave sono ottimi\", ha raccontato il country manager Italia, Leonardo Massa, a margine della doppia cerimonia tenutasi ieri presso gli stabilimenti Fincantieri di Sestri Ponente, per il float out della Explora II e il taglio della lamiera della Explora III.\r

\r

A bordo, ha proseguito Massa, \"si sono ritrovati passeggeri che già conoscevano la nostra offerta, soprattutto tramite la proposta Yacht Club, insieme a molti che hanno approcciato per la prima volta una vacanza di lusso in mare. I dati preliminari ci dicono anzi che poco più del 60% degli ospiti è rappresentato al momento da nuovi clienti, mentre la tariffa media (adr), per una nave che si presenta come un vero boutique hotel galleggiante, si aggira attorno ai 700 - 800 euro al giorno\".\r

\r

A livello di mercati molto dipende invece dal posizionamento della nave che, al contrario della programmazione classica delle navi da crociera del marchio Msc, tende a muoversi pressoché costantemente attorno al globo: \"Nel periodo di agosto - ha spiegato Massa -, quando Explora I ha incrociato al largo delle coste settentrionali del Vecchio continente, il pubblico europeo ha fatto la parte del leone. Ora ci aspettiamo per l'autunno un incremento della domanda nordamericana, con lo spostamento dell'unità prima sull'East Coast per il periodo del foliage e poi nei Caraibi. Per quanto riguarda l'Italia noi attendiamo però soprattutto la prossima estate, quando avremo ben due navi Explora Journeys nel Mediterraneo (la Explora II farà le proprie crociere di debutto proprio nel mare Nostrum, ndr). Sarà allora l'occasione per molti clienti e agenzie tricolori di scoprire il nuovo prodotto\".\r

\r

E proprio dal mondo agenziale l'accoglienza del marchio è stata entusiasta: \"Ma probabilmente non sarebbe potuto essere diversamente, date le performance entusiasmanti che l'intera crocieristica ha registrato in questi mesi\", ha concluso Massa.","post_title":"Massa: Explora Journeys? Feedback entusiasti e adr sui 700-800 euro al giorno","post_date":"2023-09-07T11:09:16+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1694084956000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451727","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama hotel Regno ed è il secondo indirizzo romano del gruppo per ora tutto capitolino Hanna Hotels Collection. La proprietà ha visto da poco concludersi i lavori di ristrutturazione a cura di Tétris Italia, società del gruppo Jll specializzata in progettazione. Ubicato in un palazzo storico del '500, sede dell’antica biblioteca del Littorio risalente al 1927, l’edificio è stato completamente rinnovato, preservando le sue caratteristiche originali e in particolare la facciata. Le 22 camere dell’hotel e l’esclusiva Penthouse suite, di circa 26 metri quadrati con terrazza privata al settimo piano, si distinguono per la varietà di layout.\r

\r

Il progetto di riqualificazione del nuovo boutique hotel, situato nel cuore di Roma in via del Corso, si è concluso in dieci mesi effettivi di lavori. Le attività edili e impiantistiche, gestite in più fasi e coordinando una logistica di cantiere particolarmente complessa dovuta alla posizione centrale della struttura, hanno coinvolto la totalità degli spazi interni che si sviluppano su una superficie di 1.200 metri quadrati distribuiti su un nove piani, di cui otto fuori terra e uno interrato adibito ai locali di servizio.\r

\r

Oltre ai piani camere i lavori hanno interessato anche le parti comuni, inclusi la zona reception, il ristorante, l’area bar e la terrazza panoramica, la roof terrace, situata al sesto piano con vista sullo skyline della capitale. Particolare attenzione è stata prestata all’acustica degli spazi; la pavimentazione e tutte le pareti nuove ed esistenti sono state infatti realizzate con impianti e materiali insonorizzanti. Gli ambienti interni, infine, sono totalmente arredati dal design Lago. La scelta del brand è stata quella di giocare nella contrapposizione tra il tono classico del palazzo e la moderna leggerezza degli arredi.\r

\r

[gallery ids=\"451740,451741,451742\"]","post_title":"Tétris Italia completa i lavori del secondo hotel del gruppo capitolino Hannah","post_date":"2023-09-07T10:25:18+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1694082318000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451724","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air France-Klm ed Etihad Airways hanno siglato un Memorandum of Understanding che, dopo le necessarie approvazioni normative, consentirà alle compagnie aeree di ampliare i loro accordi di codeshare e interline iniziati nel 2012.\r

\r

Come primo passo, a partire da oggi sono state rese disponibili per la prenotazione oltre 40 nuove rotte che coprono destinazioni in Europa, Medio Oriente, Asia Pacifico e Australia, per viaggiare già a partire dalla stagione invernale 2023.\r

\r

Il protocollo d'intesa prevede anche la possibilità per i frequent flyer di Flying Blue e Etihad Guest di accumulare e riscattare miglia con Air France, Klm ed Etihad. I vettori esploreranno anche la co-locazione dei terminal, l'accesso reciproco alle lounge e l'assistenza a terra, tra le altre iniziative.\r

\r

Etihad opera attualmente voli giornalieri per Parigi-Charles de Gaulle e Amsterdam Schiphol da Abu Dhabi. Air France inizierà a effettuare collegamenti giornalieri tra Parigi-Charles de Gaulle e Abu Dhabi dal 29 ottobre 2023.\r

\r

All'inizio di quest'anno Air France-Klm ha firmato un protocollo d'intesa con il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi con l'obiettivo di rafforzare la connettività tra l'Europa e Abu Dhabi.","post_title":"Etihad Airways amplia la partnership con Air France-Klm","post_date":"2023-09-07T10:09:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1694081342000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451721","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo itinerario in Oman per Originaltour, che lancia un pacchetto ad hoc specificamente dedicato al segmento lusso. Il viaggio è stato studiato per chi desidera visitare il paese soggiornando in hotel della categoria più elevata usufruendo di servizi di alto livello. A partire dalla possibilità di provare trattamenti esclusivi nelle spa e di assaggiare una cucina particolarmente curata e raffinata.\r

\r

“Le richieste da parte di una clientela lusso sono in aumento. E' per questo che abbiamo pensato di studiare un tipo di viaggio che potesse accontentare questa fascia di mercato - precisa Loredana Arcangeli, direttore generale di Originaltour -. L’itinerario ripercorre le classiche tappe della destinazione e consente di visitare le località più significative del paese, sebbene arricchito di visite particolari, e soprattutto di soggiornare in strutture di lusso, ospiti di camere con incredibili viste o in località di grande suggestione, come il deserto”.\r

\r

Per esempio, all’Anantara Resort & Spa, situato a Jabal Akhdar, che ha tutte le camere affacciate su uno spettacolare canyon della Green Mountain. La piscina a sfioro offre poi una bellissima vista su Diana Point, così chiamato perché la principessa Diana si innamorò di questo panorama quando venne in viaggio in Oman con il principe Carlo. Nel Desert Night Camp, unico 5 stelle lusso nel Wahiba Sands, si pernotta in una camera tendata con piscina privata e si osserva il tramonto dall’alto di una duna; gli ospiti hanno incluso un massaggio balinese nella spa del resort, mentre la cena viene servita su una duna, sotto il cielo stellato. A Ras al Jinz, si pernotta nelle tende deluxe, e durante la notte, accompagnati dai ranger del parco sarà possibile, con un po’ di fortuna, vedere le tartarughe che depongono le uova o la schiusa con decine di piccoli esemplari che cercano di raggiungere il mare.\r

\r

“Tra le visite, abbiamo inserito anche la zona di Manah, uno degli insediamenti archeologici più importanti dell’Oman, e Wadi Al Ayn, dove si trova il complesso funerario di tombe risalente al 3.000 a.c. e che, insieme alla torre di Al Khutm e Bat, sono uno dei cinque siti in Oman iscritti come patrimonio mondiale dell’Unesco” prosegueLoredana Arcangeli.\r

\r

Il Luxury Oman Tour prevede pure visite classiche come quella della capitale Muscat, di Nizwa e del suo colorito suq, dove si possono assaggiare dieci tipi diversi di datteri, miele artigianale e la taina macinata sul posto. Si passa anche per il deserto bianco di Woodland, si ammira la moschea di Al Hamooda, con i suoi 52 domi, arrivando poi fino a Sur, dove vengono costruite le tipiche imbarcazioni omanite in legno, il dhow. Il tour viene effettuato in fuoristrada con autista/guida parlante inglese, i voli a/r dall’Italia sono liberi e la quota parte da 3.890 euro a persona per un totale di nove giorni.\r

\r

[gallery ids=\"451730,451731,451732,451733,451734,451735\"]","post_title":"Originaltour declina l'Oman in formato lusso","post_date":"2023-09-07T10:04:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1694081071000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451680","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"1.043 brand esposti, con un incremento del 4,5% rispetto al 2022, un totale di imbarcazioni che supera ampiamente le 1.000 unità – da 2 a 40 metri di lunghezza – con 143 posti barca in più in acqua grazie all’apertura dei nuovi canali. 184 novità in esposizione e premiere (+9,5% sul 2022).\r

\r

Questi i numeri più importanti della 63ª edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova, organizzato da Confindustria Nautica e dalla partecipata I Saloni Nautici.\r

\r

«Un evento – ha dichiarato Saverio Cecchi, Presidente di Confindustria Nautica – che da sempre interpreta e rappresenta l’industria della nautica da diporto che continua a crescere: le previsioni parlano di un superamento di 7 miliardi di fatturato del comparto e di un export che genera numeri da record». I dati ufficiali saranno forniti il 21 settembre quando sarà presentata la nuova edizione di Nautica in Cifre LOG realizzata dall’Ufficio Studi di Confindustria Nautica in collaborazione con Fondazione Edison.\r

\r

Le porte del 63° Salone Nautico Internazionale si apriranno giovedì 21 settembre con il convegno inaugurale “Industria nautica. La storia del futuro” che avrà un parterre istituzionale d’eccezione. A oggi sono già confermate le presenze del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, del Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi e del Presidente di ENI, Giuseppe Zafarana.\r

\r

«Il Salone Nautico rappresenta per Confindustria Nautica anche un forte strumento di politica industriale, luogo di confronto sui temi strategici per il consolidamento della competitività della nostra industria e di proiezione verso uno sviluppo futuro sostenibile” – ha sottolineato Marina Stella, Direttore generale di Confindustria Nautica - Il Salone sarà quindi contenitore di formazione con il programma dei convegni FORUM23 che quest’anno si fregia del patrocinio della Commissione europea, e veicolo per affermare il Made in Italy con il progetto Italian StartUp realizzato in collaborazione con ICE Agenzia».\r

\r

Sarà un’edizione caratterizzata dalla grande trasformazione della location, incastonata all’interno del progetto virtuoso del Waterfront di Levante firmato da Renzo Piano, che non rappresenta più solamente il luogo dove si svolge il Salone Nautico, ma sta diventando un asset per nuove soluzioni espositive, per ampliamento degli spazi disponibili, per i servizi ai visitatori e espositori con l’obiettivo di divenire un luogo sempre più spettacolare ed emozionante.\r

\r

«Un evento che da 63 anni si posiziona al fianco della nostra citt – ha concluso Marco Bucci, sindaco di Genova - contribuendo a farla diventare tra le capitali internazionali della nautica. Stiamo costruendo insieme il futuro, grazie a un grande lavoro in sinergia tra pubblico e privato che genera risultati preziosi per il territorio. Assisteremo a un’edizione che si terrà nelle aree in divenire del nuovo Waterfront di Levante, l’ambiziosa e imponente operazione di riqualificazione che restituirà a tutti i Genovesi un importante affaccio sul mare».","post_title":"63° Salone Nautico di Genova, dal 21 al 26 settembre tutte le novità del settore","post_date":"2023-09-06T10:52:35+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1693997555000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451653","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Crescita in doppia cifra percentuale confermata per i due brand tour operating del gruppo sardo Bhtm, Gastaldi Holidays e Sardinia 360. Una tendenza già evidenziata lo scorso giugno dall’amministratore delegato e managing director, Luca Battifora, che non è cambiata nel bimestre più caldo dell’anno, nonostante un mercato 2023 un po' sulle montagne russe. «Abbiamo registrato un forte early booking nel primo trimestre, superiore alle aspettative, seguito da una fase di stagnazione della domanda ad aprile e maggio, per poi ripartire con prenotazioni più sotto data negli ultimi mesi», racconta infatti lo stesso Battifora.\r

\r

Per i due operatori gli incrementi sono però di natura differenti: «Nel caso di Gastaldi si tratta di un normale ritorno ai livelli pre-pandemia. Per la nostra dmc, invece, parliamo di una crescita reale delle quote di mercato del marchio sulla destinazione Sardegna», sottolinea l’a.d. Un successo frutto anche di una politica dei prezzi attenta che, in particolare per Sardinia 360 e gli hotel in esclusiva, ha puntato a mantenere i livelli tariffari dell’anno precedente, per calmierare l’effetto caro trasporti. «Una decisione che ci ha ripagato, nonostante un agosto complicato per tutti», conclude Battifora.","post_title":"Battifora: Gastaldi su cifre pre-Covid, Sardinia 360 conquista market share","post_date":"2023-09-06T09:18:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1693991888000]}]}}