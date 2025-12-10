Tui Group, risultati annuali eccezionali. Ebit a 1 miliardo 459 milioni Tui Group ha registrato il miglior Ebit di sempre nei risultati annuali al 30 settembre 2025, pari a 1.459 milioni di euro, in crescita del +12,6% (a cambi costanti), superando la guidance di crescita del +9-11% fornita ad agosto. I ricavi sono aumentati del +4,4% a 24,2 miliardi di euro. Significativo miglioramento del risultato di gruppo, in crescita del +25% a 636 milioni di euro. I volumi di clienti del gruppo sono aumentati del +5% a 34,7 milioni, trainati dalla forte crescita del packaging dinamico e dall’ampliamento dell’offerta di prodotti nel settore Holiday Experiences. Il flusso di cassa è stato robusto, in aumento di +122 milioni di euro a 358 milioni di euro, trainato dalla crescita operativa e da un’allocazione disciplinata del capitale. Tui ha registrato un altro anno di solidi progressi finanziari, con un miglioramento dell’indebitamento netto di 0,3 miliardi di euro, portandolo a 1,3 miliardi di euro. Grazie alla crescita dell’Ebitda sottostante, anche l’indice di leva finanziaria è migliorato da 0,8x a 0,6x nell’esercizio 2025. La proposta di dividendo prevede un dividendo iniziale di 0,10 euro per azione per l’esercizio 2025 e, a partire dall’esercizio 2026, un payout ratio del 10-20% dell’utile per azione sottostante, bilanciando il rendimento per gli azionisti con il mantenimento della flessibilità operativa per investimenti disciplinati nella crescita e una continua riduzione dell’indebitamento. Condividi

