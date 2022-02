Tui: gli analisti finanziari prevedono il ritorno all’utile già per quest’anno

Riappare il sereno all’orizzonte del più grande operatore turistico europeo. Stando ai più recenti rapporti compilati dai principali analisti finanziari, il gruppo Tui dovrebbe poter tornare finalmente all’utile già a partire dalla chiusura del presente anno finanziario, che terminerà il prossimo 30 settembre. Lo rivela il magazine tedesco fvw, che ricorda come la compagnia abbia perso qualcosa come 5 miliardi di euro nello scorso biennio, dovendo perciò ricorrere ad aiuti statali e crediti bancari per 4,3 miliardi complessivi.

Secondo gli analisti, Tui potrebbe quindi registrare a fine anno fiscale profitti ante interessi e tasse (ebit) pari a 563 milioni, grazie soprattutto alle ottime prospettive della prossima estate. Un bel salto in avanti rispetto al rosso da 2 miliardi dei 12 mesi precedenti.

La compagnia ha in programma per il prossimo 8 febbraio il general meeting annuale, durante il quale il consiglio di amministrazione si aspetta l’approvazione da parte degli azionisti di un ulteriore aumento di capitale. L’iniezione di cassa non dovrà però passare necessariamente per l’emissione di nuove azioni: se il contesto lo dovesse permettere, Tui potrebbe anche optare per la messa sul mercato di un’obbligazione, ha dichiarato il chief financial officer, Sebastian Ebel. L’ultimo aumento di capitale risale allo scorso ottobre, quando furono raccolti 1,1 miliardi di euro, con la piena partecipazione del principale azionista della compagnia, Alexei Mordashov.