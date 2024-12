Travel Before: fatturato outgoing in crescita di oltre il 40% per più di 15 mila pax trasportati Si chiude con ottimi numeri il 2024 del tour operator salernitano Travel Before, che registra un fatturato outgoing in crescita di oltre il 40%, per più di 15 mila passeggeri movimentati. Un successo attribuibile principalmente all’adozione della nuova piattaforma online b2b2c che, grazie agli strumenti di intelligenza artificiale integrati, ha reso il processo di prenotazione per gli agenti di viaggio completamente digitale e fluido. “Bisogna sfatare il mito degli agenti di viaggio poco avvezzi alla tecnologia o spaventati dall’intelligenza artificiale che può togliere loro il lavoro – spiega Giancarlo Vitolo, ceo & founder del tour operator -. Al contrario registriamo una crescente quota di adv che utilizzano i nostri strumenti Ai per velocizzare il lavoro di ricerca di una soluzione di viaggio, accorciando i tempi di permanenza in negozio e aumentando il numero di clienti gestibili. Crescono in questo modo anche le richieste per pacchetti tailor made e a più alto valore aggiunto, con un aumento medio della pratica del 20% rispetto all’anno scorso”. Ma Travel Before ha intensificato anche le attività di incoming, focalizzandosi sull’attrazione di turisti provenienti dal bacino del Mediterraneo, in particolare dalla Grecia, già meta più richiesta del to sull’outgoing. Sul fronte opposto sono stati organizzati itinerari dedicati alla scoperta della Magna Graecia, con visite a siti archeologici di rilievo come Paestum e le altre destinazioni culturali della regione. Il tutto anche grazie alle opportunità offerte dall’aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi, che ha recentemente ripreso le operazioni commerciali e prevede di ampliare ulteriormente la programmazione per la prossima summer. Guardando al futuro, Travel Before parteciperà con un proprio stand alla prossima Fiera internazionale del turismo (Fitur) che si terrà a Madrid dal 22 al 26 gennaio 2025: la presenza a questo evento mira a rafforzare l’operatore salernitano sul mercato spagnolo, stringendo nuovi rapporti con operatori locali e ampliando la programmazione da e per la penisola iberica. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481534 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è svolto ieri a Milano l’evento annuale Disney Stars Ambassador Day dedicato alle migliori agenzie di viaggio appartenenti al programma. Disneyland Paris ha così incontrato le 34 migliori agenzie di viaggio italiane con la missione di far sognare e viaggiare gli italiani nel mondo Disney. Un’intera giornata a loro dedicata per fare il punto della situazione, formazione, awards e momento ludico con la proiezione in anteprima del film “Disney Mufasa: il Re Leone”. È andata in scena inoltre la prima edizione del Disney Stars Ambassador Awards con la premiazione delle migliori agenzie Ambassador d’Italia che si sono distinte nella vendita di quella che è considerata la prima destinazione turistica europea e che ha visto come Top Seller 2024 Disneyland Paris l’agenzia Puerto Svago. L’Italia è il primo paese ad avere introdotto il programma Disney Stars Ambassador, giunto ormai al terzo anno: un programma di collaborazione con le agenzie su tutto il territorio nazionale che rafforza il legame con Disneyland Paris. Da nord a sud della Penisola, negli ultimi due mesi, sono stati coinvolti e formati più di 300 agenti italiani affiancati dai 10 esperti del commerciale. Un programma di formazione su livelli diversi a seconda dell’esperienza dell’agenzia e con i Disney Stars Ambassador che seguono la Disney University all’interno del Parco. Due i canali di vendita principali, agenzie di viaggio e online, al 50% di share, che producono per Disneyland Paris fatturato e viaggiatori in continua crescita e che posizionano l’Italia tra i principali paesi europei per numero di arrivi. Crescono inoltre l’interesse e gli investimenti sui prodotti Disney Cruise Line e Walt Disney World. Le Nuove Attrazioni del 2025 In arrivo due nuove proposte. Dal 10 gennaio andrà in scena nel Parco Disneyland il nuovo spettacolo serale Disney Tales of Magic mentre dal 19 aprile al 7 settembre, la primavera e l’estate si coloreranno di musica con il Disney Music Festival, appuntamenti musicali nel parco con i personaggi Disney. Le agenzie di viaggio vincitrici del Disney Stars Ambassador Awards 2024: • Top Seller Early Booking 2024 Disneyland Paris: Panama Viaggi • Top Seller gruppi 2024 Disneyland Paris: 4Viaggi • Top Seller Dream Day 2024 Disneyland Paris: Inperoso Viaggi e Turismo • Top Seller add-on 2024 Disneyland Paris: Lisciotto Viaggi e Turismo e Relais Viaggi • Top Seller Agenzia singola 2024 Disneyland Paris: Nozomi Travel • Top Seller Disneyland Hotel 2024 Disneyland Paris: Ali&Sof Viaggi • Top Seller Suite 2024 Disneyland Paris: Dreamsteam • Miglior Agenzia esordiente 2024 Disneyland Paris: Kiwi Travel • Top Seller 2024 Disney Cruise Line: Desiderando Viaggiare Tra le categorie speciali • Creator "in viaggio con l'Ambassador" 2024 Disneyland Paris: Angolo di Mondo • Best Young performer 2024 Disneyland Paris: Jenia Viaggi [post_title] => Disneyland Paris celebra il Disney Stars Ambassador Day e la prima edizione Awards 2024 [post_date] => 2024-12-20T09:41:21+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => disney-stars-ambassador-awards [1] => disney-stars-ambassador-day [2] => disneyland-paris ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Disney Stars Ambassador Awards [1] => Disney Stars Ambassador Day [2] => Disneyland Paris ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734687681000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481366 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_476356" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Andrea Guanci, Luca Valentini, Leonardo Massa e Fabio Candiani[/caption] Msc festeggia il record di passeggeri trasportati (4,2 milioni quelli movimentati sul solo mercato italiano), ma soprattutto il ritorno a una redditività in crescita, grazie in particolare a un incremento del 18% delle tariffe medie. La compagnia di crociere saluta il 2024 con l'ormai tradizionale appuntamento per gli auguri di fine anno: un momento per fare una veloce sintesi di bilancio e per lanciare qualche indizio sulle iniziative in cantiere. Ma anche per rimarcare il valore della distribuzione, perché "se le tecnologie cambiano, così come i gusti e le esigenze del consumatore, il punto fermo del mercato rimane pur sempre il ruolo fondamentale delle agenzie", ha sottolineato il vice president Southern Europe di Msc Crociere, Leonardo Massa. Tra le novità in arrivo, ecco allora, come da tradizione, il rinnovo del contratto con le adv, che quest'anno avrà un focus particolare sul prodotto Yacht Club in linea con il consolidamento del prodotto Explora Journeys, ha rivelato Fabio Candiani. Il direttore vendite & network ha poi ricordato come nel 2025 la compagnia rafforzerà i collegamenti per le crociere verso il Nord Europa, grazie all'introduzione di voli da Bari e Catania. Lato sales, il direttore commerciale Luca Valentini ha invece segnalato l'apertura entro la fine dell'anno delle vendite per la World Cruise 2027. Infine, sul fronte della comunicazione, un'importante novità è la partnership con XFactor, che si concretizzerà il prossimo 14 gennaio con la prima di una serie di crociere sulla Lirica in programma sino a fine marzo. A bordo, gli artisti dello show televisivo, a cominciare dai Les Votives, che si esibiranno in esclusiva per i passeggeri Msc durante uno show dedicato, durante il quale si svolgeranno pure i pre-casting per l'edizione dell'anno prossimo. "Verso la fine del mese prossimo - ha concluso l’head of marketing, Andrea Guanci - andrà on air anche il nostro nuovo spot tv, sempre incentrato sul tema della bellezza. Un concetto che sarà ripreso in altri appuntamenti nel corso dell'anno, tra cui il ritorno sempre a gennaio alla Rinascente di Milano e ulteriori partnership di prestigio che annunceremo prossimamente". [post_title] => Msc: focus sul prodotto Yacht Club nel nuovo contratto adv in arrivo [post_date] => 2024-12-18T12:25:34+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734524734000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481363 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un totale di oltre 270 collegamenti, più di 130 destinazioni raggiunte e circa 130.000 posti offerti al giorno: sono i numeri della programmazione invernale delle Frecce di Trenitalia - a cui si affianca quella dei FrecciaLink (fino a 14 collegamenti treno più bus). In questo quadro spiccano i cento collegamenti giornalieri Av tra Milano e Roma e 50.000 posti disponibili ogni giorno, di cui oltre 35.000 tra Milano e Napoli. Ma anche il prolungamento dei collegamenti Intercity verso Bardonecchia, Lecce, Bari, Milano e Bolzano e nuove soluzioni digitali per chi viaggia con Regionale. "Anche quest'anno - spiega una nota di Trenitalia - servizi e novità a misura di passeggero contraddistinguono le azioni messe in campo per soddisfare al meglio le esigenze di chi si sposta in treno e in bus per lavoro, studio, svago o semplicemente per raggiungere le mete più leisure in occasione delle festività natalizie. Sostenibilità, intermodalità e innovazione sono infatti alla base della nuova offerta per Frecce, Intercity e Regionale, che nel 2024 hanno registrato circa mezzo miliardo di passeggeri". La stagione invernale, come da tradizione, vede rafforzati i collegamenti con le località ad alta quota. Dal venerdì alla domenica fino a fine marzo è possibile viaggiare con Frecciarossa per Oulx e Bardonecchia da Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia, Milano e Torino. Due nuovi collegamenti Frecciarossa, sabato e domenica fino ad inizio gennaio, per Trento, Ora, Rovereto e Bolzano da Milano, Brescia e Verona per raggiungere i mercatini di Natale e le località montane Il 2024 segna inoltre un rilancio degli Intercity Notte, con un aumento della domanda del 7% rispetto al 2023 e del 30% rispetto al 2022, superando i 2 milioni di passeggeri trasportati entro fine anno. Sul fronte europeo, il collegamento Euronight/Nightjet effettuato in cooperazione tra Trenitalia e le ferrovie austriache Oebb, collega ogni giorno La Spezia con Vienna e Roma con Vienna e amplia l'offerta transfrontaliera. [post_title] => Trenitalia vara un inverno di novità. Oltre 130.000 posti al giorno sull'Alta Velocità [post_date] => 2024-12-18T12:00:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734523240000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481339 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Travel Quotidiano ha incontrato RSI Solutions in occasione della seconda edizione del Travel Open Day Hospitality La Spezia, durante il quale l’azienda genovese ha tenuto un momento formativo dedicato alle strutture alberghiere che hanno partecipato all’evento B2B. Nello specifico la formazione di RSI Solutions ha focalizzato l’attenzione su Controllo di Gestione e Consulenza Strategica per le Imprese Alberghiere, strumenti essenziali per ottimizzare la gestione economico-finanziaria delle strutture ricettive. Non solo, ma RSI Solutions e Gotech hanno presentato Manager Planner, un software per automatizzare la gestione dei dati aziendali. «Il controllo di gestione è un sistema strutturato – spiega Morris Busi , responsabile controllo di gestione RSI Solutions - che permette alle aziende, inclusi gli alberghi, di monitorare e ottimizzare ogni aspetto della loro attività. Non è solo un esercizio contabile: parliamo di uno strumento che digitalizza i processi, fornisce dati aggiornati e, soprattutto, consente di prendere decisioni strategiche basate su numeri reali». Sopra una certa soglia di fatturato, non adottare un controllo di gestione significa navigare a vista, con il rischio di perdere margini importanti. «Per gli alberghi non avere un sistema di controllo – continua Morris Busi - significa prendere decisioni basate sull’istinto, anziché su dati concreti. Questo può portare a errori gravi, come investimenti sbagliati o pricing non competitivo. Un esempio che abbiamo analizzato è quello di una struttura che, grazie a un modello di pricing sostenibile, ha aumentato il margine per cliente senza sacrificare le presenze. È questo il valore del controllo: far crescere il profitto senza perdere competitività». In cosa si distinguono RSI Solutions e Manager Planner nel fornire questo servizio? «Ci differenziamo per un approccio altamente personalizzato e integrato – conclude Busi - Adottiamo il metodo USALI (Uniform System of Accounts for the Lodging Industry), che ci consente di comparare dati tra strutture diverse e creare soluzioni su misura per ogni cliente. Inoltre, il nostro obiettivo non è solo consegnare numeri, ma renderli comprensibili e subito utilizzabili. Con il supporto del nostro team, trasformiamo i dati in azioni concrete, evitando decisioni impulsive e ottimizzando ogni euro speso. Collaboriamo anche con Manager Planner per fornire strumenti digitali avanzati e supporto continuo, affinché ogni albergo possa raggiungere i suoi obiettivi con efficienza e sostenibilità». [post_title] => RSI Solutions, il controllo di gestione per gli alberghi per ottimizzare la propria attività [post_date] => 2024-12-18T10:44:28+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734518668000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481327 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aries Group si appresta a chiudere un ottimo 2024 con ricavi in crescita del 27%, oltre la soglia dei 54 milioni di euro, e margini operativi lordi in aumento del 48%, fino a superare quota 10 milioni (ebitda). Le presenze nelle strutture ricettive della compagnia hanno quindi oltrepassato il milione di pernottamenti (+8% sul 2023). Numeri che hanno garantito tassi di occupazioni medi attorno all'82%. Fondato nel 2020, il gruppo vanta oggi un portfolio composto da quattro strutture situate a Milano, Roma e Bologna, per un totale di 1.640 chiavi: il Quark Hotel e il Ripamonti Hotel & Residence nel capoluogo lombardo, Living Place nella città felsinea e l'hotel Villa Pamphili nella capitale. Forte anche l'offerta mice e business travel, grazie ai suoi quattro centri congressi dotati di 65 sale meeting complessive. "Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti - sottolinea il ceo di Aries Group, Stefano de Santis -. Sempre mantenendo il focus sulla gestione alberghiera di qualità, guardiamo ora con interesse anche ad altre acquisizioni coerenti con il nostro modello di business, in destinazioni italiane altamente attrattive sia per il segmento business sia per il leisure”, [post_title] => Fatturato Aries Group oltre quota 54 milioni; l'ebitda supera i 10 mln [post_date] => 2024-12-18T10:10:40+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734516640000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481320 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_481324" align="alignleft" width="300"] Luana De Angelis vice presidente vicario Fiavet con l'onorevole Gianluca Caramanna, durante la presentazione del rapporto[/caption] Fiavet indaga il mondo delle agenzie di viaggio e lo fa attraverso la ricerca “Focus sul settore agenzie di viaggi in Italia. Effetti post pandemia e nuove prospettive” realizzata da Roberto Gentile per Fiavet Confcommercio e Ente Bilaterale Nazionale Turismo. Sono 7100 le agenzie di viaggi attive di cui circa 1500 iscritte a Fiavet Confcommercio. Delle 7.100 imprese attive, 6.810 sono dettaglianti puri e 290 ricettivisti, con un lieve incremento rispetto ai circa 6.500 esercizi registrati nel 2023, quando si verificarono 300 chiusure, in linea con le circa 1000 chiusure dell’anno precedente. Negli ultimi dodici mesi ha chiuso qualche piccolo operatore, mentre alcuni dettaglianti, che avevano sospeso l’attività causa Covid, hanno riaperto i battenti. Come per altri comparti il fatturato maggiore si registra al Nord Italia, non tanto per quantità di pacchetti venduti, ma per il valore più alto del prodotto. Al Sud si vendono, inoltre, prodotti diversi: viaggi di nozze e crociere sono particolarmente apprezzati. I numeri delle agenzie di viaggio iscritte ai network ci arrivano dalle stesse aggregazioni: Welcome 2.606, Gattinoni 1.519, Bluvacanze 900, Uvet 400. In totale sono 5.425. Le restanti 1675 agenzie sono indipendenti (circa 1000) o iscritte a network più piccoli. L'agenzia di domani Il ritratto dell’agenzia di viaggi di domani è imprescindibile da due aspetti: la sostenibilità e la digitalizzazione con un forte richiamo all’Intelligenza artificiale cui Fiavet Confcommercio sta dedicando impegno sia a livello di formazione che di coinvolgimento istituzionale. Per la sostenibilità ha presentato la sua proposta di decalogo da condividere le Istituzioni: diversificazione, pianificazione, collaborazione, promozione di pratiche sostenibili, promozione di esperienze autentiche, integrazione con le comunità locali, formazione, valorizzazione dei prodotti territoriali, internazionalizzazione, gestione delle infrastrutture. Il fulcro di questo decalogo è l’attivazione di prodotti territoriali legati a nuovi tipi di esperienze e stimoli, e Fiavet Confcommercio essendo strutturata in organismi regionali è in grado di avviare questo processo, e ha bisogno di un sostegno non solo a livello promozionale, ma a livello infrastrutturale, soprattutto per quel che attiene ai trasporti in loco. L’agente di viaggio non può più fare a meno dell’Intelligenza artificiale, e a questa, insieme alla digitalizzazione, Fiavet-Confcommercio sta dando grande rilievo, perché indispensabile per la gestione dei flussi, per la creazione di pacchetti, forse meno per le relazioni con la clientela, fortemente improntate sull’interazione umana che è il più grande e intramontabile valore dell’agente di viaggi. Tra le novità del 2024 che segneranno il futuro in agenzia di viaggio anche il nuovo contratto di lavoro siglato da Fiavet Confcommercio quale sindacato datoriale. Importantissima la definizione del direttore tecnico atta a difendere l’intero comparto dall’abusivismo, e all’avanguardia la scelta dell’inserimento di nuove figure dalle quali non si può più prescindere come l’influencer, il social media manager. Punti di forza La ricerca stila infine una analisi dei punti di forza delle agenzie di viaggio di domani. Prima di tutto la programmazione, la professionalità e la conoscenza del prodotto turistico. L’agente di viaggio, grazie al contatto con il cliente è inoltre in grado di comprendere tendenze, umori e segnali della società e del territorio. La conoscenza diretta delle destinazioni, i rapporti in loco se ieri erano necessari oggi sono imprescindibili, come anche la formazione continua, le competenze specifiche, gli aggiornamenti. Tra le opportunità si intravedono grandi sviluppi per il turismo con esperienze autentiche legate al prodotto locale e un’innovazione tecnologica continua che consente anche al piccolo di poter pensare in grande. “L’agente di viaggio del futuro associato a Fiavet Confcommercio può fare la differenza in mutazioni sociali, economiche e legislative in Italia e in Europa – afferma Giuseppe Ciminnisi, presidente Fiavet Confcommercio - con questa ricerca abbiamo voluto dimostrare che può appartenere a qualsiasi network, può essere in centro di una città, in periferia, in un piccolo comune, ma resta invariato, ed è di fondamentale importanza da 63 anni, il rapporto umano, l’impostazione alla solidità di una tradizione al servizio del turismo e delle persone, che va ben oltre i fattori esterni, e si inserisce nel domani rinnovandosi continuamente, continuando ad essere presente in modo capillare su tutto il territorio italiano”. [post_title] => Fiavet: le 7100 agenzie di viaggio attive sono sempre più indispensabili [post_date] => 2024-12-18T09:51:33+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734515493000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481281 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A due settimane dalla fine del 2024, le compagnie aeree cinesi hanno trasportato poco più di 700 milioni di passeggeri: un record, secondo i dati pubblicati dalla Civil Aviation Administration of China (Caac), considerato che il totale è già superiore del 10,7% rispetto ai numeri pre-pandemia relativi al 2019. Lo scorso anno i viaggiatori erano stati 'solo' 620 milioni. La robusta ripresa del mercato dell'aviazione è stata in gran parte trainata dalle rotte nazionali, che hanno registrato circa 640 milioni di passeggeri, che rappresentano un aumento del 14% rispetto allo stesso periodo del 2019. Ma anche le rotte internazionali hanno riportato incrementi di traffico significativi, con più di 60 milioni di passeggeri che riflettono un'impennata di oltre il +130% rispetto all'anno precedente, grazie all'allentamento delle restrizioni di viaggio globali e alla ripresa della domanda. Secondo i dati Caac il load factor medio passeggeri ha superato l'83%, in linea con i livelli pre-pandemia del 2019. [post_title] => Cina: il traffico passeggeri 2024 supera i 700 mln e oltrepassa i livelli del 2019 [post_date] => 2024-12-18T09:00:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734512431000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481304 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Al Terminal 1 dell'aeroporto di Roma Fiumicino c'è una nuova Food Court a disposizione dei passeggeri, che porta la firma di Avolta, player mondiale della travel experience di cui Autogrill è parte. Debuttano così per la prima volta in uno scalo italiano di tre nuovi concept di fama nazionale e internazionale: All’Antico Vinaio, Exki e Lievito di Francesco Arnesano. “Nel corso degli ultimi anni abbiamo innovato e diversificato il nostro brand portfolio anche con l’obiettivo di crescere nel canale aeroportuale italiano - ha commentato Massimiliano Santoro, ceo Italy F&B di Avolta -. Questa nuova inaugurazione consolida ulteriormente il nostro percorso di sviluppo nel più importate scalo aeroportuale nazionale in termini di collegamenti e di numero di passeggeri trasportati, in coerenza con l’obiettivo di rinforzare la nostra presenza anche negli aeroporti italiani. La diversificazione dell’offerta è centrale per restare attrattivi in un contesto di mercato fortemente competitivo e per offrire a chi transita in aeroporto proposte in linea con le nuove tendenze ed in grado di soddisfare qualsiasi esigenza". “Questa iniziativa riafferma la rilevanza della ristorazione nell’esperienza del passeggero, touchpoint chiave in una strategia evolutiva che vede sempre più il cliente “al centro” - ha commentato Marilena Blasi, chief Bu commercial di Adr -. In quest’ambito, l’ampliamento del portafoglio di brand, sviluppato in uno spazio dotato di piena visibilità su piste e piazzole degli aeromobili, crea una opzione in più, in grado di soddisfare le esigenze dei passeggeri dal punto di vista alimentare ma non solo”. [gallery ids="481306,481305,481307"] [post_title] => Roma Fiumicino: al Terminal 1 ha aperto la nuova food court Avolta [post_date] => 2024-12-18T08:57:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734512269000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481246 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un 2024 che centra un fatturato recorda di oltre 2,9 miliardi di euro per Air Europa Holdings e le sue filiali, che si traduce in una crescita del 6,3% rispetto al 2023. Trend positivo che si allungherà anche al 2025 grazie all'aumento dell’offerta. Intanto, segnala una nota della compagnia spagnola, le performance 2024 sono particolarmente buone sulle connessioni tra Europa e America. Inoltre, l’aumento di capitale di 81 milioni di euro aggiunge ulteriore solidità all’azienda. I 65 milioni sottoscritti dalla capogruppo Globalia, necessari per garantire un risultato positivo a fine anno, saranno integrati da ulteriori 16 milioni sottoscritti dal gruppo Iag, che manterrà così il 20% del capitale. Questa decisione testimonia la fiducia nella gestione attuale e nell’ambiziosa vision della compagnia. Air Europa chiuderà il 2024 con oltre 12 milioni di passeggeri trasportati, con una crescita del 4,4% rispetto al 2023. Particolarmente positivo è stato il rendimento delle rotte a lungo raggio, dove il numero di viaggiatori supererà i 3,2 milioni. “Nonostante il 2023 sia stato un anno record per Air Europa, i dati registrati indicano che questo sarà ancora meglio - commenta il ceo del vettore, Jesús Nuño de la Rosa -. Abbiamo continuato a migliorare i nostri risultati operativi, sia in termini di passeggeri trasportati che in tassi di occupazione, rispondendo a un mercato in costante crescita. Continuiamo ad affermare il nostro ruolo di attore chiave per la mobilità nazionale e nelle connessioni tra Europa e America”. Gli impegni per il 2025 Proseguirà il prossimo anno il rinnovo della flotta, con l’arrivo di tre nuovi Boeing 787 Dreamliner e del primo Boeing 737 Max, destinato alle rotte di corto e medio raggio. La compagnia aprirà nuove rotte che andranno ad aggiungersi a quelle inaugurate nel 2024, come Venezia e Santiago de los Caballeros nella Repubblica Dominicana. Aumenteranno anche le frequenze verso l’America, un mercato chiave grazie alla posizione strategica dell’hub di Madrid-Barajas, ponte naturale tra Europa e America. Confermato una volta di più l'impegno verso la decarbonizzazione, in linea con l’entrata in vigore, nell’Unione europea, dell’obbligo di utilizzare almeno il 2% di carburante sostenibile Saf per ogni volo. [post_title] => Air Europa archivia un anno da oltre 2,9 mld di fatturato. Trend positivo per il 2025 [post_date] => 2024-12-17T11:21:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734434490000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "travel before fatturato outgoing in crescita di oltre il 40 per piu di 15 mila pax trasportati" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":83,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":897,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481534","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Si è svolto ieri a Milano l’evento annuale Disney Stars Ambassador Day dedicato alle migliori agenzie di viaggio appartenenti al programma. Disneyland Paris ha così incontrato le 34 migliori agenzie di viaggio italiane con la missione di far sognare e viaggiare gli italiani nel mondo Disney. Un’intera giornata a loro dedicata per fare il punto della situazione, formazione, awards e momento ludico con la proiezione in anteprima del film “Disney Mufasa: il Re Leone”.\r

\r

È andata in scena inoltre la prima edizione del Disney Stars Ambassador Awards con la premiazione delle migliori agenzie Ambassador d’Italia che si sono distinte nella vendita di quella che è considerata la prima destinazione turistica europea e che ha visto come Top Seller 2024 Disneyland Paris l’agenzia Puerto Svago. \r

\r

\r

\r

L’Italia è il primo paese ad avere introdotto il programma Disney Stars Ambassador, giunto ormai al terzo anno: un programma di collaborazione con le agenzie su tutto il territorio nazionale che rafforza il legame con Disneyland Paris. Da nord a sud della Penisola, negli ultimi due mesi, sono stati coinvolti e formati più di 300 agenti italiani affiancati dai 10 esperti del commerciale. Un programma di formazione su livelli diversi a seconda dell’esperienza dell’agenzia e con i Disney Stars Ambassador che seguono la Disney University all’interno del Parco.\r

\r

Due i canali di vendita principali, agenzie di viaggio e online, al 50% di share, che producono per Disneyland Paris fatturato e viaggiatori in continua crescita e che posizionano l’Italia tra i principali paesi europei per numero di arrivi. Crescono inoltre l’interesse e gli investimenti sui prodotti Disney Cruise Line e Walt Disney World.\r

\r

\r

\r

Le Nuove Attrazioni del 2025\r

\r

In arrivo due nuove proposte. Dal 10 gennaio andrà in scena nel Parco Disneyland il nuovo spettacolo serale Disney Tales of Magic mentre dal 19 aprile al 7 settembre, la primavera e l’estate si coloreranno di musica con il Disney Music Festival, appuntamenti musicali nel parco con i personaggi Disney.\r

\r

Le agenzie di viaggio vincitrici del Disney Stars Ambassador Awards 2024:\r

\r

• Top Seller Early Booking 2024 Disneyland Paris: Panama Viaggi\r

\r

• Top Seller gruppi 2024 Disneyland Paris: 4Viaggi\r

\r

• Top Seller Dream Day 2024 Disneyland Paris: Inperoso Viaggi e Turismo\r

\r

• Top Seller add-on 2024 Disneyland Paris: Lisciotto Viaggi e Turismo e Relais Viaggi\r

\r

• Top Seller Agenzia singola 2024 Disneyland Paris: Nozomi Travel\r

\r

• Top Seller Disneyland Hotel 2024 Disneyland Paris: Ali&Sof Viaggi\r

\r

• Top Seller Suite 2024 Disneyland Paris: Dreamsteam\r

\r

• Miglior Agenzia esordiente 2024 Disneyland Paris: Kiwi Travel\r

\r

• Top Seller 2024 Disney Cruise Line: Desiderando Viaggiare\r

\r

Tra le categorie speciali\r

\r

• Creator \"in viaggio con l'Ambassador\" 2024 Disneyland Paris: Angolo di Mondo\r

\r

• Best Young performer 2024 Disneyland Paris: Jenia Viaggi","post_title":"Disneyland Paris celebra il Disney Stars Ambassador Day e la prima edizione Awards 2024","post_date":"2024-12-20T09:41:21+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["disney-stars-ambassador-awards","disney-stars-ambassador-day","disneyland-paris"],"post_tag_name":["Disney Stars Ambassador Awards","Disney Stars Ambassador Day","Disneyland Paris"]},"sort":[1734687681000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481366","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_476356\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Andrea Guanci, Luca Valentini, Leonardo Massa e Fabio Candiani[/caption]\r

\r

Msc festeggia il record di passeggeri trasportati (4,2 milioni quelli movimentati sul solo mercato italiano), ma soprattutto il ritorno a una redditività in crescita, grazie in particolare a un incremento del 18% delle tariffe medie. La compagnia di crociere saluta il 2024 con l'ormai tradizionale appuntamento per gli auguri di fine anno: un momento per fare una veloce sintesi di bilancio e per lanciare qualche indizio sulle iniziative in cantiere. Ma anche per rimarcare il valore della distribuzione, perché \"se le tecnologie cambiano, così come i gusti e le esigenze del consumatore, il punto fermo del mercato rimane pur sempre il ruolo fondamentale delle agenzie\", ha sottolineato il vice president Southern Europe di Msc Crociere, Leonardo Massa.\r

\r

Tra le novità in arrivo, ecco allora, come da tradizione, il rinnovo del contratto con le adv, che quest'anno avrà un focus particolare sul prodotto Yacht Club in linea con il consolidamento del prodotto Explora Journeys, ha rivelato Fabio Candiani. Il direttore vendite & network ha poi ricordato come nel 2025 la compagnia rafforzerà i collegamenti per le crociere verso il Nord Europa, grazie all'introduzione di voli da Bari e Catania. Lato sales, il direttore commerciale Luca Valentini ha invece segnalato l'apertura entro la fine dell'anno delle vendite per la World Cruise 2027.\r

\r

Infine, sul fronte della comunicazione, un'importante novità è la partnership con XFactor, che si concretizzerà il prossimo 14 gennaio con la prima di una serie di crociere sulla Lirica in programma sino a fine marzo. A bordo, gli artisti dello show televisivo, a cominciare dai Les Votives, che si esibiranno in esclusiva per i passeggeri Msc durante uno show dedicato, durante il quale si svolgeranno pure i pre-casting per l'edizione dell'anno prossimo. \"Verso la fine del mese prossimo - ha concluso l’head of marketing, Andrea Guanci - andrà on air anche il nostro nuovo spot tv, sempre incentrato sul tema della bellezza. Un concetto che sarà ripreso in altri appuntamenti nel corso dell'anno, tra cui il ritorno sempre a gennaio alla Rinascente di Milano e ulteriori partnership di prestigio che annunceremo prossimamente\".\r

\r

","post_title":"Msc: focus sul prodotto Yacht Club nel nuovo contratto adv in arrivo","post_date":"2024-12-18T12:25:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1734524734000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481363","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un totale di oltre 270 collegamenti, più di 130 destinazioni raggiunte e circa 130.000 posti offerti al giorno: sono i numeri della programmazione invernale delle Frecce di Trenitalia - a cui si affianca quella dei FrecciaLink (fino a 14 collegamenti treno più bus).\r

\r

In questo quadro spiccano i cento collegamenti giornalieri Av tra Milano e Roma e 50.000 posti disponibili ogni giorno, di cui oltre 35.000 tra Milano e Napoli. Ma anche il prolungamento dei collegamenti Intercity verso Bardonecchia, Lecce, Bari, Milano e Bolzano e nuove soluzioni digitali per chi viaggia con Regionale.\r

\r

\"Anche quest'anno - spiega una nota di Trenitalia - servizi e novità a misura di passeggero contraddistinguono le azioni messe in campo per soddisfare al meglio le esigenze di chi si sposta in treno e in bus per lavoro, studio, svago o semplicemente per raggiungere le mete più leisure in occasione delle festività natalizie. Sostenibilità, intermodalità e innovazione sono infatti alla base della nuova offerta per Frecce, Intercity e Regionale, che nel 2024 hanno registrato circa mezzo miliardo di passeggeri\".\r

\r

La stagione invernale, come da tradizione, vede rafforzati i collegamenti con le località ad alta quota. Dal venerdì alla domenica fino a fine marzo è possibile viaggiare con Frecciarossa per Oulx e Bardonecchia da Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia, Milano e Torino. Due nuovi collegamenti Frecciarossa, sabato e domenica fino ad inizio gennaio, per Trento, Ora, Rovereto e Bolzano da Milano, Brescia e Verona per raggiungere i mercatini di Natale e le località montane\r

\r

Il 2024 segna inoltre un rilancio degli Intercity Notte, con un aumento della domanda del 7% rispetto al 2023 e del 30% rispetto al 2022, superando i 2 milioni di passeggeri trasportati entro fine anno. Sul fronte europeo, il collegamento Euronight/Nightjet effettuato in cooperazione tra Trenitalia e le ferrovie austriache Oebb, collega ogni giorno La Spezia con Vienna e Roma con Vienna e amplia l'offerta transfrontaliera.","post_title":"Trenitalia vara un inverno di novità. Oltre 130.000 posti al giorno sull'Alta Velocità","post_date":"2024-12-18T12:00:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1734523240000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481339","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Travel Quotidiano ha incontrato RSI Solutions in occasione della seconda edizione del Travel Open Day Hospitality La Spezia, durante il quale l’azienda genovese ha tenuto un momento formativo dedicato alle strutture alberghiere che hanno partecipato all’evento B2B.\r

\r

Nello specifico la formazione di RSI Solutions ha focalizzato l’attenzione su Controllo di Gestione e Consulenza Strategica per le Imprese Alberghiere, strumenti essenziali per ottimizzare la gestione economico-finanziaria delle strutture ricettive. Non solo, ma RSI Solutions e Gotech hanno presentato Manager Planner, un software per automatizzare la gestione dei dati aziendali.\r

\r

«Il controllo di gestione è un sistema strutturato – spiega Morris Busi , responsabile controllo di gestione RSI Solutions - che permette alle aziende, inclusi gli alberghi, di monitorare e ottimizzare ogni aspetto della loro attività. Non è solo un esercizio contabile: parliamo di uno strumento che digitalizza i processi, fornisce dati aggiornati e, soprattutto, consente di prendere decisioni strategiche basate su numeri reali».\r

\r

Sopra una certa soglia di fatturato, non adottare un controllo di gestione significa navigare a vista, con il rischio di perdere margini importanti.\r

\r

«Per gli alberghi non avere un sistema di controllo – continua Morris Busi - significa prendere decisioni basate sull’istinto, anziché su dati concreti. Questo può portare a errori gravi, come investimenti sbagliati o pricing non competitivo. Un esempio che abbiamo analizzato è quello di una struttura che, grazie a un modello di pricing sostenibile, ha aumentato il margine per cliente senza sacrificare le presenze. È questo il valore del controllo: far crescere il profitto senza perdere competitività».\r

\r

In cosa si distinguono RSI Solutions e Manager Planner nel fornire questo servizio?\r

\r

«Ci differenziamo per un approccio altamente personalizzato e integrato – conclude Busi - Adottiamo il metodo USALI (Uniform System of Accounts for the Lodging Industry), che ci consente di comparare dati tra strutture diverse e creare soluzioni su misura per ogni cliente. Inoltre, il nostro obiettivo non è solo consegnare numeri, ma renderli comprensibili e subito utilizzabili. Con il supporto del nostro team, trasformiamo i dati in azioni concrete, evitando decisioni impulsive e ottimizzando ogni euro speso. Collaboriamo anche con Manager Planner per fornire strumenti digitali avanzati e supporto continuo, affinché ogni albergo possa raggiungere i suoi obiettivi con efficienza e sostenibilità».","post_title":"RSI Solutions, il controllo di gestione per gli alberghi per ottimizzare la propria attività","post_date":"2024-12-18T10:44:28+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1734518668000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481327","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aries Group si appresta a chiudere un ottimo 2024 con ricavi in crescita del 27%, oltre la soglia dei 54 milioni di euro, e margini operativi lordi in aumento del 48%, fino a superare quota 10 milioni (ebitda). Le presenze nelle strutture ricettive della compagnia hanno quindi oltrepassato il milione di pernottamenti (+8% sul 2023). Numeri che hanno garantito tassi di occupazioni medi attorno all'82%.\r

\r

Fondato nel 2020, il gruppo vanta oggi un portfolio composto da quattro strutture situate a Milano, Roma e Bologna, per un totale di 1.640 chiavi: il Quark Hotel e il Ripamonti Hotel & Residence nel capoluogo lombardo, Living Place nella città felsinea e l'hotel Villa Pamphili nella capitale. Forte anche l'offerta mice e business travel, grazie ai suoi quattro centri congressi dotati di 65 sale meeting complessive. \"Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti - sottolinea il ceo di Aries Group, Stefano de Santis -. Sempre mantenendo il focus sulla gestione alberghiera di qualità, guardiamo ora con interesse anche ad altre acquisizioni coerenti con il nostro modello di business, in destinazioni italiane altamente attrattive sia per il segmento business sia per il leisure”,","post_title":"Fatturato Aries Group oltre quota 54 milioni; l'ebitda supera i 10 mln","post_date":"2024-12-18T10:10:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1734516640000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481320","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_481324\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luana De Angelis vice presidente vicario Fiavet con l'onorevole Gianluca Caramanna, durante la presentazione del rapporto[/caption]\r

Fiavet indaga il mondo delle agenzie di viaggio e lo fa attraverso la ricerca “Focus sul settore agenzie di viaggi in Italia. Effetti post pandemia e nuove prospettive” realizzata da Roberto Gentile per Fiavet Confcommercio e Ente Bilaterale Nazionale Turismo. \r

Sono 7100 le agenzie di viaggi attive di cui circa 1500 iscritte a Fiavet Confcommercio. Delle 7.100 imprese attive, 6.810 sono dettaglianti puri e 290 ricettivisti, con un lieve incremento rispetto ai circa 6.500 esercizi registrati nel 2023, quando si verificarono 300 chiusure, in linea con le circa 1000 chiusure dell’anno precedente. Negli ultimi dodici mesi ha chiuso qualche piccolo operatore, mentre alcuni dettaglianti, che avevano sospeso l’attività causa Covid, hanno riaperto i battenti.\r

Come per altri comparti il fatturato maggiore si registra al Nord Italia, non tanto per quantità di pacchetti venduti, ma per il valore più alto del prodotto. Al Sud si vendono, inoltre, prodotti diversi: viaggi di nozze e crociere sono particolarmente apprezzati.\r

I numeri delle agenzie di viaggio iscritte ai network ci arrivano dalle stesse aggregazioni: Welcome 2.606, Gattinoni 1.519, Bluvacanze 900, Uvet 400. In totale sono 5.425. Le restanti 1675 agenzie sono indipendenti (circa 1000) o iscritte a network più piccoli.\r

\r

L'agenzia di domani\r

Il ritratto dell’agenzia di viaggi di domani è imprescindibile da due aspetti: la sostenibilità e la digitalizzazione con un forte richiamo all’Intelligenza artificiale cui Fiavet Confcommercio sta dedicando impegno sia a livello di formazione che di coinvolgimento istituzionale.\r

Per la sostenibilità ha presentato la sua proposta di decalogo da condividere le Istituzioni: diversificazione, pianificazione, collaborazione, promozione di pratiche sostenibili, promozione di esperienze autentiche, integrazione con le comunità locali, formazione, valorizzazione dei prodotti territoriali, internazionalizzazione, gestione delle infrastrutture.\r

Il fulcro di questo decalogo è l’attivazione di prodotti territoriali legati a nuovi tipi di esperienze e stimoli, e Fiavet Confcommercio essendo strutturata in organismi regionali è in grado di avviare questo processo, e ha bisogno di un sostegno non solo a livello promozionale, ma a livello infrastrutturale, soprattutto per quel che attiene ai trasporti in loco.\r

L’agente di viaggio non può più fare a meno dell’Intelligenza artificiale, e a questa, insieme alla digitalizzazione, Fiavet-Confcommercio sta dando grande rilievo, perché indispensabile per la gestione dei flussi, per la creazione di pacchetti, forse meno per le relazioni con la clientela, fortemente improntate sull’interazione umana che è il più grande e intramontabile valore dell’agente di viaggi.\r

Tra le novità del 2024 che segneranno il futuro in agenzia di viaggio anche il nuovo contratto di lavoro siglato da Fiavet Confcommercio quale sindacato datoriale. Importantissima la definizione del direttore tecnico atta a difendere l’intero comparto dall’abusivismo, e all’avanguardia la scelta dell’inserimento di nuove figure dalle quali non si può più prescindere come l’influencer, il social media manager.\r

\r

Punti di forza\r

La ricerca stila infine una analisi dei punti di forza delle agenzie di viaggio di domani. Prima di tutto la programmazione, la professionalità e la conoscenza del prodotto turistico. L’agente di viaggio, grazie al contatto con il cliente è inoltre in grado di comprendere tendenze, umori e segnali della società e del territorio. La conoscenza diretta delle destinazioni, i rapporti in loco se ieri erano necessari oggi sono imprescindibili, come anche la formazione continua, le competenze specifiche, gli aggiornamenti.\r

Tra le opportunità si intravedono grandi sviluppi per il turismo con esperienze autentiche legate al prodotto locale e un’innovazione tecnologica continua che consente anche al piccolo di poter pensare in grande.\r

“L’agente di viaggio del futuro associato a Fiavet Confcommercio può fare la differenza in mutazioni sociali, economiche e legislative in Italia e in Europa – afferma Giuseppe Ciminnisi, presidente Fiavet Confcommercio - con questa ricerca abbiamo voluto dimostrare che può appartenere a qualsiasi network, può essere in centro di una città, in periferia, in un piccolo comune, ma resta invariato, ed è di fondamentale importanza da 63 anni, il rapporto umano, l’impostazione alla solidità di una tradizione al servizio del turismo e delle persone, che va ben oltre i fattori esterni, e si inserisce nel domani rinnovandosi continuamente, continuando ad essere presente in modo capillare su tutto il territorio italiano”.","post_title":"Fiavet: le 7100 agenzie di viaggio attive sono sempre più indispensabili","post_date":"2024-12-18T09:51:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1734515493000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481281","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A due settimane dalla fine del 2024, le compagnie aeree cinesi hanno trasportato poco più di 700 milioni di passeggeri: un record, secondo i dati pubblicati dalla Civil Aviation Administration of China (Caac), considerato che il totale è già superiore del 10,7% rispetto ai numeri pre-pandemia relativi al 2019.\r

\r

Lo scorso anno i viaggiatori erano stati 'solo' 620 milioni.\r

\r

La robusta ripresa del mercato dell'aviazione è stata in gran parte trainata dalle rotte nazionali, che hanno registrato circa 640 milioni di passeggeri, che rappresentano un aumento del 14% rispetto allo stesso periodo del 2019.\r

\r

Ma anche le rotte internazionali hanno riportato incrementi di traffico significativi, con più di 60 milioni di passeggeri che riflettono un'impennata di oltre il +130% rispetto all'anno precedente, grazie all'allentamento delle restrizioni di viaggio globali e alla ripresa della domanda.\r

\r

Secondo i dati Caac il load factor medio passeggeri ha superato l'83%, in linea con i livelli pre-pandemia del 2019.","post_title":"Cina: il traffico passeggeri 2024 supera i 700 mln e oltrepassa i livelli del 2019","post_date":"2024-12-18T09:00:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1734512431000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481304","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Al Terminal 1 dell'aeroporto di Roma Fiumicino c'è una nuova Food Court a disposizione dei passeggeri, che porta la firma di Avolta, player mondiale della travel experience di cui Autogrill è parte.\r

\r

Debuttano così per la prima volta in uno scalo italiano di tre nuovi concept di fama nazionale e internazionale: All’Antico Vinaio, Exki e Lievito di Francesco Arnesano.\r

\r

“Nel corso degli ultimi anni abbiamo innovato e diversificato il nostro brand portfolio anche con l’obiettivo di crescere nel canale aeroportuale italiano - ha commentato Massimiliano Santoro, ceo Italy F&B di Avolta -. Questa nuova inaugurazione consolida ulteriormente il nostro percorso di sviluppo nel più importate scalo aeroportuale nazionale in termini di collegamenti e di numero di passeggeri trasportati, in coerenza con l’obiettivo di rinforzare la nostra presenza anche negli aeroporti italiani. La diversificazione dell’offerta è centrale per restare attrattivi in un contesto di mercato fortemente competitivo e per offrire a chi transita in aeroporto proposte in linea con le nuove tendenze ed in grado di soddisfare qualsiasi esigenza\".\r

\r

“Questa iniziativa riafferma la rilevanza della ristorazione nell’esperienza del passeggero, touchpoint chiave in una strategia evolutiva che vede sempre più il cliente “al centro” - ha commentato Marilena Blasi, chief Bu commercial di Adr -. In quest’ambito, l’ampliamento del portafoglio di brand, sviluppato in uno spazio dotato di piena visibilità su piste e piazzole degli aeromobili, crea una opzione in più, in grado di soddisfare le esigenze dei passeggeri dal punto di vista alimentare ma non solo”.\r

\r

[gallery ids=\"481306,481305,481307\"]\r

\r

","post_title":"Roma Fiumicino: al Terminal 1 ha aperto la nuova food court Avolta","post_date":"2024-12-18T08:57:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1734512269000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481246","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un 2024 che centra un fatturato recorda di oltre 2,9 miliardi di euro per Air Europa Holdings e le sue filiali, che si traduce in una crescita del 6,3% rispetto al 2023. Trend positivo che si allungherà anche al 2025 grazie all'aumento dell’offerta.\r

\r

Intanto, segnala una nota della compagnia spagnola, le performance 2024 sono particolarmente buone sulle connessioni tra Europa e America. Inoltre, l’aumento di capitale di 81 milioni di euro aggiunge ulteriore solidità all’azienda.\r

\r

I 65 milioni sottoscritti dalla capogruppo Globalia, necessari per garantire un risultato positivo a fine anno, saranno integrati da ulteriori 16 milioni sottoscritti dal gruppo Iag, che manterrà così il 20% del capitale. Questa decisione testimonia la fiducia nella gestione attuale e nell’ambiziosa vision della compagnia.\r

\r

Air Europa chiuderà il 2024 con oltre 12 milioni di passeggeri trasportati, con una crescita del 4,4% rispetto al 2023. Particolarmente positivo è stato il rendimento delle rotte a lungo raggio, dove il numero di viaggiatori supererà i 3,2 milioni.\r

\r

“Nonostante il 2023 sia stato un anno record per Air Europa, i dati registrati indicano che questo sarà ancora meglio - commenta il ceo del vettore, Jesús Nuño de la Rosa -. Abbiamo continuato a migliorare i nostri risultati operativi, sia in termini di passeggeri trasportati che in tassi di occupazione, rispondendo a un mercato in costante crescita. Continuiamo ad affermare il nostro ruolo di attore chiave per la mobilità nazionale e nelle connessioni tra Europa e America”.\r

\r

Gli impegni per il 2025\r

\r

Proseguirà il prossimo anno il rinnovo della flotta, con l’arrivo di tre nuovi Boeing 787 Dreamliner e del primo Boeing 737 Max, destinato alle rotte di corto e medio raggio.\r

\r

La compagnia aprirà nuove rotte che andranno ad aggiungersi a quelle inaugurate nel 2024, come Venezia e Santiago de los Caballeros nella Repubblica Dominicana. Aumenteranno anche le frequenze verso l’America, un mercato chiave grazie alla posizione strategica dell’hub di Madrid-Barajas, ponte naturale tra Europa e America.\r

\r

Confermato una volta di più l'impegno verso la decarbonizzazione, in linea con l’entrata in vigore, nell’Unione europea, dell’obbligo di utilizzare almeno il 2% di carburante sostenibile Saf per ogni volo.","post_title":"Air Europa archivia un anno da oltre 2,9 mld di fatturato. Trend positivo per il 2025","post_date":"2024-12-17T11:21:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1734434490000]}]}}