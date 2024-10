Travel Before lancia la piattaforma basata sull’Ai per le agenzie Il tour operator salernitano Travel Before punta con decisione sull’innovazione tecnologica per rafforzare la propria offerta e il supporto alle agenzie di viaggio. Al TTG Travel Experience 2024 (Pad. C7, stand 208) presenta la nuova piattaforma digitale, basata sull’intelligenza artificiale, progettata per semplificare la creazione di itinerari su misura: qui l’agente di viaggi, utilizzando il linguaggio naturale, può richiedere la realizzazione di un itinerario che l’AI provvederà a comporre sulla base delle offerte disponibili, proponendo piani di viaggio, voli, hotel e collegamenti. Lo strumento, che potrà essere testato durante la fiera, rappresenta un’importante risorsa per gli agenti di viaggio, consentendo loro di generare pacchetti completi, dai voli agli alloggi, fino alle attività in loco, in pochi passaggi e con un livello di personalizzazione mai visto prima, rendendo il lavoro dell’agenzia più agile e competitivo. “Questa piattaforma rappresenta il nostro impegno verso il futuro del settore turistico – dichiara Giancarlo Vitolo, fondatore e CEO di Travel Before -. Questo è solo il primo passo di un percorso che ci porterà a sviluppare soluzioni ancora più innovative per rispondere alle esigenze del mercato.” Outgoing: focus sulla Grecia Parallelamente all’innovazione tecnologica, Travel Before continua a espandere il proprio segmento outgoing, con particolare focus sulla Grecia, una delle destinazioni più amate dai viaggiatori italiani. Grazie a una consolidata rete di partner in loco, il tour operator offre pacchetti che coprono non solo le mete più classiche come Atene, Santorini e Creta, ma anche esperienze esclusive in destinazioni meno battute come la penisola Calcidica, meta emergente, le isole del Dodecaneso e le zone interne del Peloponneso. Nella strategia del tour operator salernitano, inoltre, diventa sempre più centrale il nuovo aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi, che, aperto a luglio, è già certo di superare i 200.000 passeggeri entro la fine del 2024 grazie all’espansione delle rotte europee: importante quindi non solo per l’outgoing ma anche per l’incoming. Incentivato dai voli operati da compagnie come Ryanair e EasyJet, garantisce un flusso costante di viaggiatori, molti dei quali scelgono le offerte di Travel Before anche per esplorare le bellezze della Campania. Travel Before, sfruttando il potenziale del rinnovato scalo aeroportuale, si pone dunque come punto di riferimento per i turisti che desiderano scoprire le bellezze della Costiera Amalfitana, del Cilento e delle altre località turistiche della regione. Grazie a una rete capillare di collaborazioni con operatori locali, l’azienda offre un’ampia gamma di pacchetti personalizzati, dagli itinerari culturali alle esperienze gastronomiche, favorendo un turismo sostenibile e di qualità in una delle zone più affascinanti d’Italia. Condividi

