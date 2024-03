Torna nelle agenzie di viaggi la brochure King Holidays Pasqua e ponti. Un mix di short break, opportunità di relax e tour organizzati, con quote finite, prezzi competitivi, disponibilità garantite e una ricca selezione di destinazioni per tutti i gusti: torna nelle agenzie di viaggi la brochure King Holidays Pasqua e ponti. “Il rafforzamento delle sinergie di gruppo nella holding Wamos Group di cui siamo parte, e la sempre più stretta collaborazione con i nostri partner di Mapa Group Travel, ci garantisce un potere contrattuale decisamente maggiore con i fornitori rispetto al passato – sottolinea la product manager di King Holidays, Barbara Cipolloni -. Nel catalogo Pasqua e ponti, che anticipa le edizioni estive 2024 delle brochure tematiche, proponiamo un prodotto molto competitivo, a disponibilità garantite e quote concorrenziali, in grado di affiancare con successo le agenzie di viaggi nella competizione con le Olta e il fai-da-te”. In particolare, sono oltre 400 i posti in allotment sul ponte del 25 aprile e primo maggio, a cui si sommano le ultime disponibilità per Pasqua. La prima parte del catalogo propone le soluzioni volo + hotel da Milano e Roma per gli evergreen della programmazione europea: Barcellona, Istanbul, Lisbona, Londra, Madrid, Malta e Parigi. La seconda parte è invece dedicata ai tour organizzati con partenze garantite anche minimo uno. Condividi

\r

Una promo speciale, valida solo oggi, che garantisce il 21% di sconto per passeggeri e/o auto e/o sistemazioni (cabine e poltrone), per i viaggi sulla linea Livorno-Olbia effettuati sino al 31 dicembre 2024, fino a esaurimento posti (cumulabile con tutte le offerte di Moby, ma non con la tariffa residenti). E' l'iniziativa che la compagnia dedica a una giornata importante: quella dell'ingresso in linea in contemporanea dei due traghetti più grandi e green al mondo, Legacy e Fantasy, e il loro incrocio sulla tratta fra Livorno e Olbia.\r

\r

Grazie alla presenza contemporanea di queste due navi è come se ogni giorno sedici chilometri di auto, camion e semirimorchi salissero a bordo, con il conseguente risparmio ambientale ed economico, al servizio dei territori collegati. Con un nuovo innovativo sistema di salita e discesa che, diversificando i ponti di accesso alla nave, permette di risparmiare molto tempo. Un intero ponte di ciascuna delle due navi gemelle è inoltre dedicato alla ristorazione con tutte le tipologie di cibo, dalla braceria al ristorante gourmet, fino alle frutterie e ai punti di ristoro tradizionali, tutti accomunati dalla scelta di avere le cucine a vista.","post_title":"Moby: promo speciale per il primo incrocio in mare dei giganti Legacy e Fantasy","post_date":"2024-03-21T14:01:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711029706000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464033","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutto ufficiale per Avventura, il nuovo prodotto di Volare - il programma di fidelizzazione di Ita Airways - dedicato ai piccoli viaggiatori e alle loro famiglie.\r

Come anticipato da questa testata, i giovani viaggiatori di età compresa tra i 2 e i 16 anni non compiuti potranno iscriversi a Volare ed entrare automaticamente a far parte di Avventura che, come per il programma dedicato agli adulti, prevede inizialmente l'accesso al Club Smart per poi continuare a crescere, accumulando punti, ed entrare nei club superiori, Plus, Premium ed Executive.\r

Con questa novità Volare introduce anche la funzione “Crea una famiglia” e consente ai soci di trasferire punti Volare non qualificanti fino a un massimo di 100.000 in un anno tra i componenti di un gruppo selezionato. La famiglia dovrà essere creata collegando i profili Volare di minimo 1 adulto e 1 minore e un massimo di 2 adulti e 6 minori.\r

“Avventura è il terzo subprogram Volare, dopo quelli dedicati al mondo delle aziende e delle Pmi - afferma Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways & ceo Volare -. Il nostro sforzo è costante per cercare di offrire un prodotto su misura e personalizzato per tutti i soci, arrivati ad oltre 1,8 milioni in soli due anni e da oggi anche per i bambini e i ragazzi che insieme alle proprie famiglie scelgono la nostra compagnia per i propri viaggi”.\r

Nei prossimi mesi, Volare amplierà l’offerta dedicata ai più giovani collaborando con partner selezionati per garantire un maggior numero di servizi esclusivi e vantaggi dedicati ai piccoli soci del programma Avventura e studiando prodotti ad hoc che possano soddisfare le loro esigenze.\r

","post_title":"Avventura: ecco il programma di fidelizzazione per i piccoli viaggiatori di Ita Airways","post_date":"2024-03-21T12:44:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711025077000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464020","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet accende i riflettori sulla stagione invernale 2024-2025 con la messa in vendita dei voli che prevedono un totale di oltre 18 milioni di posti su più di 100.000 voli in tutto il network. nel periodo compreso tra il 12 dicembre 2024 e il 2 marzo 2025.\r

\r

In particolare, sono oltre 3 milioni i posti disponibili per viaggiare da e per l’Italia su un totale di oltre 19.000 voli: amplia come sempre la scelta per destinazioni ideali per una vacanza in una città ricca di cultura o per una meta in grado di garantire il sole d’inverno.","post_title":"EasyJet in allungo sull'inverno: oltre 3 mln di posti in vendita da e per l'Italia","post_date":"2024-03-21T11:44:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711021445000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464015","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'estate 2024 nel segno della crescita per il Polo aeroportuale del Nord Est, che stima un incremento complessivo del numero di passeggeri pari al 5% rispetto alla stagione estiva 2023. Una percentuale che sarebbe più elevata, se al Marco Polo i principali vettori low cost non avessero arrestato i loro programmi di sviluppo per via della scelta del Comune di Venezia di introdurre da maggio 2023 la nuova addizionale di 2,50 euro per ogni passeggero in partenza dallo scalo.\r

Intanto, sono attesi circa 13 milioni i passeggeri complessivi da aprile ad ottobre, con un recupero definitivo rispetto al 2019 quando, nello stesso periodo, i tre aeroporti avevano gestito 12,7 milioni di passeggeri.\r

Venezia si conferma terzo gateway intercontinentale nazionale, ulteriormente rafforzato dalla vivacità del mercato nordamericano che riconferma i collegamenti estivi su Atlanta, Chicago, New York Jfk, New York Newark, Philadelphia, Montreal e Toronto. Nel dettaglio, Delta Air Lines ha anticipato all’11 marzo l’avvio del giornaliero su New York Jfk e durante il picco estivo porta da 7 a 10 i voli settimanali su Atlanta; il 6 giugno American Airlines riprende il collegamento giornaliero su Chicago, interrotto nel periodo pandemico. Air Canada raddoppia i voli su Montreal e Toronto, che diventano rispettivamente 3 e 4 a settimana. Sulle stesse destinazioni, Air Transat offre complessivamente 4 frequenze settimanali. \r

Verso il Medio Oriente, Qatar Airways riprende a giugno il collegamento giornaliero con Doha, sospeso durante la pandemia. Il volo è operato tutto l’anno e si aggiunge alla consolidata presenza di Emirates, che opera con voli giornalieri su Dubai. La Corea del Sud torna protagonista nella ripresa dei flussi con l’Estremo Oriente, con il volo settimanale Venezia-Seoul, operato da giugno ad ottobre. \r

El Al ripropone dal 31 marzo i collegamenti con Tel Aviv 4 volte alla settimana, che diventeranno 5 nel picco estivo; inoltre, Air Cairo collega Venezia con Sharm El-Sheik ogni domenica. Da maggio Play riprende ad operare per la seconda stagione estiva i voli su Reykjavik e da giugno SunExpress riattiva i collegamenti su Smirne, entrambe le linee hanno frequenza bisettimanale.\r

Infine, torna il doppio volo giornaliero verso Madrid di Air Europa; Finnair opera fino a nove frequenze settimanali su Helsinki nel picco estivo, a cui seguirà l’estensione giornaliera della linea nel periodo invernale, mentre Swiss introdurrà la frequenza night-stop su Zurigo.\r

L’aeroporto di Treviso, con 48 destinazioni collegate in 23 Paesi, grazie all’operatività di Ryanair e Wizz Air prospetta volumi di traffico in linea con la stagione estiva 2019. \r

\r

La volata del Catullo di Verona\r

Il network da Verona prevede un totale di 82 destinazioni in 31 Paesi, collegati con 25 vettori di linea. Volotea, aggiungendo alla base di Verona un terzo aeromobile, intraprende un notevole investimento che porta all’apertura di sette nuove destinazioni: Comiso, Copenaghen, Madrid, Praga e Valencia operative già a marzo, a cui si aggiungono Bordeaux ad aprile e Salerno a settembre.\r

Anche Ryanair contribuisce a rendere Verona più vicina alla Spagna, con i collegamenti quadri-settimanali verso Madrid e Valencia.\r

SkyAlps collega per la prima volta Verona alla Croazia, con voli settimanali verso Brac e Zara operativi da giugno. Sempre nei Balcani, da aprile viene attivato il volo bisettimanale per Mostar, in Bosnia Erzegovina.\r

Un grandissimo ritorno, dopo nove anni di assenza, è quello di Air France, che dal 2 aprile reinserisce Verona tra le proprie destinazioni, con il volo trisettimanale sull’hub di Parigi Charles de Gaulle, un prezioso contributo alla connettività del Catullo, che si aggiunge ai voli sugli hub di Francoforte e Monaco collegati da Air Dolomiti del Gruppo Lufthansa.\r

Oltre al mercato domestico, che conta 13 destinazioni collegate, i principali mercati internazionali sono Regno Unito (11 destinazioni) e Germania (5 destinazioni), entrambi con forte connotazione incoming, seguiti dalla Spagna (8 destinazioni).\r

Con l’estate Neos riconferma il proprio programma con collegamenti di corto, medio e lungo raggio verso le mete di vacanza, in particolare in Italia, Islanda, Egitto, Tunisia, Kenya, Tanzania, Madagascar, Grecia, Spagna, Capo Verde e Caraibi, oltre ai voli regolari verso il Senegal e l’India.","post_title":"Polo aeroportuale del Nord Est verso un'estate da 13 milioni di passeggeri","post_date":"2024-03-21T11:35:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711020911000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463990","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea decolla oggi, 21 marzo, sulla nuova rotta da Torino a Comiso, con due frequenze alla settimana, ogni giovedì e domenica, per un’offerta complessiva di più di 16.000 posti in vendita e oltre 90 voli.\r

Sempre in giornata la compagnia aerea spagnola riapre da Torino anche il collegamento verso Parigi Orly, con due voli alla settimana, il lunedì e il giovedì.\r

Quest'anno diventano quindi otto le destinazioni disponibili da Caselle, di cui sette in Italia (Alghero, Cagliari, Comiso - novità 2024, Lampedusa, Napoli, Olbia e Palermo) e una in Francia (Parigi Orly).\r

\"Tutti i passeggeri piemontesi potranno pianificare le proprie vacanze nel sud della Sicilia, e allo stesso tempo, i viaggiatori in partenza da Comiso avranno l’occasione di raggiungere comodamente la città della Mole, alla scoperta dei suoi musei e palazzi storici” sottolinea Valeria Rebasti, international market director del vettore.\r

“Con il nuovo collegamento Torino-Comiso, frutto della proficua collaborazione con Volotea, si completa l’offerta voli per la Sicilia dal nostro scalo – ha dichiarato Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport -. Grazie alla compagnia aerea e ai suoi voli in programma il giovedì e la domenica verrà infatti soddisfatta la domanda di quel segmento che sceglie le splendide località della Sicilia sud-orientale come meta turistica, anche solo per un weekend lungo. Senza naturalmente dimenticare tutti coloro che necessitano di spostarsi da e per il Piemonte verso quell’area per ragioni familiari, di studio o di lavoro a prezzi davvero competitivi”.","post_title":"Volotea da Torino con otto destinazioni: oggi il primo volo per Comiso","post_date":"2024-03-21T10:10:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711015819000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463988","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’aeroporto di Napoli torna nel network italiano di Royal Air Maroc che tornerà a volare sulla città partenopea da Casablanca dal prossimo 22 giugno (e fino al 14 settembre 2024) con tre frequenze alla settimana, il lunedì, mercoledì e sabato.\r

\r

In parallelo, la compagnia marocchina ripristina un’altra rotta europea, quella per Manchester, che sarà attiva dal 23 giugno con tre voli settimanali, il martedì, il giovedì e la domenica.\r

\r

Royal Air Maroc avvierà anche i voli regionali tra Casablanca e Abuja, la capitale della Nigeria, il 23 giugno con tre voli settimanali.\r

\r

Zoubida Smahi, direttore generale per il Regno Unito di Royal Air Maroc, ha dichiarato: \"Casablanca ha riaffermato il suo ruolo di hub commerciale e di porta strategica per l'Africa subsahariana. In qualità di compagnia leader in Africa occidentale, il vettore nazionale marocchino mira a porre il continente africano all'avanguardia della connettività globale, con particolare attenzione a facilitare i viaggi d'affari, vfr e il turismo\".\r

\r

Royal Air Maroc è stata la prima compagnia aerea africana a entrare nell'alleanza Oneworld nel 2020.\r

\r

","post_title":"Royal Air Maroc: dal 22 giugno torna il collegamento Napoli-Casablanca","post_date":"2024-03-21T09:35:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711013726000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463978","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Balzo in avanti del +40% per le prenotazioni in vista della Pasqua: Trainline conferma la il momento positivo dei viaggi in treno che, come evidenziato anche da un recente sondaggio dell'istituto di ricerca Swg, per gli italiani è il mezzo di trasporto preferito, soprattutto per le vacanze brevi (41%), i viaggi nel fine settimana (36%) e le gite in giornata (26%).\r

Quest'anno tra le mete più prenotate ci sono Roma, Napoli, Firenze e Bologna, anche a testimonianza di come l'interesse per le destinazioni tradizionali sia ancora forte tra i viaggiatori.\r

Dai dati Trainline emerge, inoltre, come gli italiani approfitteranno appieno dell'intero ponte pasquale, infatti, i giorni più prenotati sono proprio il 29 marzo e il 1° aprile.\r

Le città, invece, che hanno riscontrato il maggiore incremento percentuale rispetto allo scorso anno durante il periodo Pasquale, sono distribuite un po’ su tutta la Penisola da ovest con Torino al 153% a est con Venezia al 134%. Anche lungo l’asse nord-sud con Reggio Emilia che registra addirittura una crescita del +186% seguita più a sud da Napoli (111%) e da Salerno (108%).\r

«Guardando l’andamento delle prenotazioni di questi giorni - dichiara Andrea Saviane, country manager Italia di Trainline – con soddisfazione notiamo un notevole incremento rispetto allo scorso anno su diverse destinazioni. Questo ci fa pensare che gli italiani stiano apprezzando sempre di più il treno come mezzo di trasporto, riconoscendone non solo l'aspetto economico, ma anche il suo fondamentale contributo alla sostenibilità ambientale».\r

Sempre secondo l'indagine Swg, il 58% degli italiani nell’ultimo anno, almeno una volta, ha preferito il treno ad altri mezzi, poiché lo si è ritenuto il più economico (40%) e anche il più distensivo (27%).","post_title":"Trainline: prenotazioni a +40% per il periodo delle festività pasquali","post_date":"2024-03-21T09:30:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711013417000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463966","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flynas amplia la flotta con due nuovi Airbus A320neo e aumenta del 25% la capacità offerta durante il mese del Ramadan, portandola a oltre 1,2 milioni di posti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.\r

\r

I due A320neo sono arrivati all'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh il 7 e il 14 marzo, ma altri sei nuovi aeromobili A320neo si aggiungeranno alla flotta della low cost saudita durante il 2024.\r

\r

L'espansione della flotta e la crescita di capacità offerta rientrano nel piano strategico lanciato dal vettore - We Connect the World to the Kingdom - in parallelo con gli obiettivi del 'Pilgrims Experience Program' che mira a semplificare l'accesso alle Due Sante Moschee e della Strategia Nazionale dell'Aviazione Civile per consentire ai vettori aerei nazionali di contribuire a collegare il Regno di Arabia Saudita con 250 destinazioni internazionali e di accogliere 330 milioni di passeggeri e 100 milioni di turisti all'anno entro il 2030.","post_title":"Flynas accoglie in flotta due nuovi A320neo. Capacità a +25% nel mese del Ramadan","post_date":"2024-03-21T09:15:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711012522000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463782","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Scopri il programma di formazione One Happy e-learning, pensato per condividere la felicità di Aruba con il trade italiano grazie a contenuti utili, offerte speciali e un’assistenza puntuale e preferenziale\r

\r

L’Isola di Aruba è conosciuta per il suo mare turchese e il clima perfetto, ma è andando oltre alle sue spiagge bianche che si scoprono tutte le sue potenzialità e le sue mille sfaccettature! Sicura, ospitale, facile da raggiungere e visitabile in ogni mese dell’anno: questi sono i principali punti di forza di una destinazione che ha fatto della felicità il suo motto.\r

Con l’obiettivo di trasmettere questa felicità ai principali partner sul mercato italiano, Aruba Tourism Authority Italia lancia l’Happy Agents Club: una serie di benefit, agevolazioni e materiali che verranno condivisi con tutti gli agenti di viaggio che porteranno a termine il programma di formazione One Happy e-Learning.\r

\r

Il programma - aggiornato, gratuito e completo - permette di scoprire tutto quello che l’isola di Aruba ha da offrire. La conoscenza della destinazione verrà messa alla prova con un test: ottenendo almeno 60 punti si otterrà il certificato One Happy e-Learning, diventando così uno specialista della destinazione. Ma, soprattutto, al termine del programma sarà possibile accedere a una sezione dedicata a sconti e offerte presso i principali hotel di Aruba riservati agli agenti di viaggio, come per esempio il 25% di sconto sulla migliore tariffa disponibile presso il Renaissance Wind Creek Resort o l’Hilton Aruba Caribbean Resort, oppure una cena gratuita presso il meraviglioso ristorante dell’Amsterdam Manor Resort, il Passion’s on the Beach.\r

\r

Portando a termine il programma si avrà anche accesso a tutti i nuovi contenuti media della destinazione: reel, storie, immagini, video e testi a disposizione per la condivisione sui canali di comunicazione delle agenzie di viaggio.\r

Gli agenti che entreranno a far parte dell’Happy Agent Club verranno aggiornati in maniera preferenziale e in anteprima sulle nuove offerte pensate per il trade italiano, gli eventi e le campagne in corso: entra a far parte della community di agenti di viaggio più felice e lascia che l’Aruba Effect ti travolga!\r

\r

Scopri di più su https://www.aruba.com/it/trade\r

\r

\r

\r

Per maggiori informazioni su Aruba:\r

011–4546557 - aruba@globaltourist.it - globaltourist@globaltourist.it","post_title":"Aruba Happy Agents: entra a far parte della community di agenti di viaggio più felice!","post_date":"2024-03-20T13:00:34+00:00","category":["informazione-pr"],"category_name":["Informazione PR"],"post_tag":[]},"sort":[1710939634000]}]}}