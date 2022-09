Torna la web serie Embark di Ncl con una sfida tra i fornelli a bordo in stile MasterChef

The Great Cruise Cookoff è il nuovo episodio della web serie Embark with Ncl: una competizione culinaria in puro stile MasterChef, che vede protagonisti tre chef della compagnia, in gara perché il loro piatto vinca e venga poi servito a bordo della nuova nave Norwegian Prima.

Il prossimo episodio di Embark mostra quindi l’impegno della compagnia nel superare i tradizionali confini della ristorazione croceristica, presentando la sfida finale tra i talentuosi chef di Ncl. Guidati dal cruise director di Norwegian Prima, Simon Akinwolere, e dal senior director of culinary development and operations di Ncl, Christian Pratsch, gli spettatori potranno assistere in tempo reale a un contest in cui ogni chef in gara si metterà alla prova, sfoderando le proprie abilità culinarie nella preparazione di tre piatti innovativi. Uno solo potrà guadagnarsi il merito e l’onore di far degustare la propria creazione a migliaia di ospiti Ncl in tutto il mondo.

“Stiamo investendo molto nella nostra offerta food&beverage a bordo, quindi quale modo migliore per stimolare la creatività dei nostri talentuosi chef se non tramite una competizione amichevole – spiega il presidente e ceo di Norwegian Cruise Line, Harry Sommer -. The Great Cruise Cookoff permette agli spettatori di entrare nella cucina e di assistere al dietro le quinte. Non vedo l’ora che i nostri ospiti possano assaggiare il piatto vincente!”.

Durante il programma, il corporate executive chef Michael Koertgen, il director of culinary operations Eric Bilodeau e il corporate executive chef Didier Lailheugue avranno a disposizione 60 minuti per preparare tre piatti utilizzando tre ingredienti diversi. Allo scadere del tempo, gli chef presenteranno le loro creazioni per essere giudicati in attesa della proclamazione del vincitore del primo Great Cruise Cookoff.