Thrends: crociere in recupero grazie alla crescita dei ricavi ancillary E’ partito nel 2022 e procede di gran carriera il recupero dell’industria crocieristica mondiale dopo il crollo subito con lo scoppio della pandemia. A confermarlo è anche una recente analisi condotta dalla società di consulenza Thrends sui dati di tre tra le principali compagnie internazionali. Per Carnival, Royal Caribbean e Norwegian Cruise Line Holdings la luce in fondo al tunnel si è cominciata a vedere già l’anno scorso, anche se con numeri ancora inferiori al 2019. Per il gruppo Carnival, in particolare, si parla di una crescita di fatturato dagli 1,9 miliardi di dollari del 2021 ai 12,2 miliardi dell’anno scorso (erano però 20,8 miliardi nel 2019). Un incremento favorito anche dalla ripresa dei cosiddetti ancillary revenue (bevande, escursioni, servizi di navetta, spese personali, lavanderia, ristoranti a tema e à la carte, casinò…), cresciuti dal 32% dei ricavi complessivi di quattro anni fa al 42% del 2022. Discorso simile per Royal Caribbean, il cui giro d’affari è passato dagli 1,5 miliardi del 2021 agli 8,8 miliardi dell’anno scorso (11 mld nel 2019), con gli ancillary che hanno pesato per il 35%, contro il 28% dell’era pre-Covid. Norwegian Cruise Line Holdings infine ha visto il proprio fatturato salire dagli 0,7 mld del 2021 ai 4,8 mld del 2022 (6,5 mld nel 2019). Anche in questo caso, all’incremento dei ricavi totali è corrisposto un seppur lieve aumento degli ancillary, passati dal 30% del totale di quattro anni fa al 33%. Il percorso di ripresa sta comunque proseguendo anche in questa prima parte del 2023. Sebbene Carnival abbia ammesso di prevedere una chiusura dell’anno ancora in rosso, il gruppo Usa, di cui fa parte anche il brand Costa Crociere, ha in ogni caso registrato nel secondo trimestre ricavi record per 4,9 miliardi e margini operativi lordi (ebitda) pari a 681 milioni (il 13,8% del giro d’affari). Nel medesimo periodo Royal Caribbean è tornata a operare con l’intera flotta e ha registrato un load factor dell’82%: gli analisti si aspettano un fatturato di circa 3,4 miliardi e un ebitda attorno al miliardo. Non sono invece ancora disponibili i dati relativi al secondo trimestre di Norwegian Cruise Line Holdings (rilascio previsto per il 1° agosto), che tuttavia, visti i risultati dei primi tre mesi e stando a stime condivise, si dovrebbe allineare ai concorrenti. Nonostante il recupero in corso, i titoli azionari dei tre gruppi rimangono ancora nettamente al di sotto dei valori pre-Covid. In chiusura del primo semestre dell’anno, i titoli Royal Caribbean scontavano l’11% in meno rispetto a gennaio 202o, mentre quelli Carnival e Norwegian erano sotto rispettivamente di ben il 57% e il 60%. In realtà, conclude l’analisi Thrends, considerando l’andamento di Borsa dell’intera industria turistica globale, solamente le compagnie alberghiere Usa (+55%) e quelle mediorientali e asiatiche (+51%) vantano oggi titoli con valori superiori all’ere pre-Covid. Per il resto, le azioni dei gruppi dell’ospitalità europei sono a -5%, quelle delle linee aree americane ed europee a -25% e -38%, mentre l’indice generale delle crociere chiude la fila a -43%. Condividi

A confermarlo è anche una recente analisi condotta dalla società di consulenza Thrends sui dati di tre tra le principali compagnie internazionali. Per Carnival, Royal Caribbean e Norwegian Cruise Line Holdings la luce in fondo al tunnel si è cominciata a vedere già l'anno scorso, anche se con numeri ancora inferiori al 2019. \r

\r

Per il gruppo Carnival, in particolare, si parla di una crescita di fatturato dagli 1,9 miliardi di dollari del 2021 ai 12,2 miliardi dell'anno scorso (erano però 20,8 miliardi nel 2019). Un incremento favorito anche dalla ripresa dei cosiddetti ancillary revenue (bevande, escursioni, servizi di navetta, spese personali, lavanderia, ristoranti a tema e à la carte, casinò...), cresciuti dal 32% dei ricavi complessivi di quattro anni fa al 42% del 2022.\r

\r

Discorso simile per Royal Caribbean, il cui giro d'affari è passato dagli 1,5 miliardi del 2021 agli 8,8 miliardi dell'anno scorso (11 mld nel 2019), con gli ancillary che hanno pesato per il 35%, contro il 28% dell'era pre-Covid. Norwegian Cruise Line Holdings infine ha visto il proprio fatturato salire dagli 0,7 mld del 2021 ai 4,8 mld del 2022 (6,5 mld nel 2019). Anche in questo caso, all'incremento dei ricavi totali è corrisposto un seppur lieve aumento degli ancillary, passati dal 30% del totale di quattro anni fa al 33%.\r

\r

Il percorso di ripresa sta comunque proseguendo anche in questa prima parte del 2023. Sebbene Carnival abbia ammesso di prevedere una chiusura dell'anno ancora in rosso, il gruppo Usa, di cui fa parte anche il brand Costa Crociere, ha in ogni caso registrato nel secondo trimestre ricavi record per 4,9 miliardi e margini operativi lordi (ebitda) pari a 681 milioni (il 13,8% del giro d'affari). Nel medesimo periodo Royal Caribbean è tornata a operare con l’intera flotta e ha registrato un load factor dell’82%: gli analisti si aspettano un fatturato di circa 3,4 miliardi e un ebitda attorno al miliardo. Non sono invece ancora disponibili i dati relativi al secondo trimestre di Norwegian Cruise Line Holdings (rilascio previsto per il 1° agosto), che tuttavia, visti i risultati dei primi tre mesi e stando a stime condivise, si dovrebbe allineare ai concorrenti.\r

\r

Nonostante il recupero in corso, i titoli azionari dei tre gruppi rimangono ancora nettamente al di sotto dei valori pre-Covid. In chiusura del primo semestre dell'anno, i titoli Royal Caribbean scontavano l'11% in meno rispetto a gennaio 202o, mentre quelli Carnival e Norwegian erano sotto rispettivamente di ben il 57% e il 60%. In realtà, conclude l'analisi Thrends, considerando l'andamento di Borsa dell'intera industria turistica globale, solamente le compagnie alberghiere Usa (+55%) e quelle mediorientali e asiatiche (+51%) vantano oggi titoli con valori superiori all'ere pre-Covid. Per il resto, le azioni dei gruppi dell'ospitalità europei sono a -5%, quelle delle linee aree americane ed europee a -25% e -38%, mentre l'indice generale delle crociere chiude la fila a -43%.","post_title":"Thrends: crociere in recupero grazie alla crescita dei ricavi ancillary","post_date":"2023-07-27T11:45:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1690458346000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450429","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_216462\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Skyline di Los Angeles[/caption]\r

\r

Il turismo negli Stati Uniti è protagonista di una parabola ascendente: secondo l'ultimo rapporto di ricerca sui viaggi firmato da Phocuswright - U.S. Travel Market Report 2022-2026 - nel 2022 il mercato dei viaggi statunitense è cresciuto del 51% raggiungendo i 422 miliardi di dollari e diventando il primo grande mercato dei viaggi a livello globale. In altre parole, i numeri hanno superato quelli raggiunti nel 2019.\r

\r

L'economia Usa continua a mostrare resilienza e solidità, a dispetto degli ostacoli: il fallimento di tre banche regionali statunitensi nella prima metà del 2023, il mercato del lavoro segnato da massicci in aziende tecnologiche come Alphabet, Facebook, Salesforce e Amazon. Il conflitto geopolitico che ha avuto inizio con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, accompagnato da una traiettoria di crescita lenta in Europa e in Cina e dalle sfide affrontate nella gestione della catena di approvvigionamento. \r

\r

Malgrado ciò - evidenzia Phocuswright - la passione degli americani per i viaggi ha prevalso, anche in mezzo a notevoli incertezze. Gli americani hanno continuato ad attribuire un valore maggiore ai viaggi rispetto ad altre spese discrezionali come la ristrutturazione della casa, la ristorazione e l'elettronica.","post_title":"Gli Stati Uniti sono il primo mercato dei viaggi a livello mondiale: superati i numeri 2019","post_date":"2023-07-27T10:49:44+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1690454984000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450423","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 300 agenzie incontrate per un totale di più di 12 milioni di euro di preventivi processati, con un tasso di conferma che supera il 12%, per un fatturato finale di circa 1,2 milioni di euro. Sono i numeri dei primi 100 giorni di Mapo World, la nuova divisione lungo raggio dell'omonimo operatore pugliese nata a fine marzo a Torino. \"Tutti numeri che attestano la bontà del progetto e della visione di un prodotto non standardizzato ma cucito sartorialmente sulle esigenze del cliente - spiega il direttore commerciale, Fabrizio Celeghin -. Non solo: la scelta del nord come sede degli uffici outgoing, contrapposta alla Bari di Mapo Travel, ha portato benefici a entrambi i prodotti, con una crescita di fatturato in tutte le zone della penisola”.\r

\r

Nei primi 100 giorni di attività, Mapo World ha organizzato ben sette eventi esclusivamente dedicati agli agenti di viaggi: \"Il confronto tra chi ha progettato l’itinerario e chi dovrà presentarlo al cliente finale è fondamentale per la costruzione di un viaggio tailor made - sottolinea Celeghin -. Abbiamo incontrato le agenzie a Padova, Brescia e Pescara; poi nella sede Mapo World di Torino, oltre alla serata di inaugurazione del brand, abbiamo organizzato due lunch con le agenzie del territorio. Infine, a inizio giugno, in collaborazione con la catena alberghiera The Lux Collective, abbiamo ospitato adv da tutta Italia per l’apertura del Mapo Resort Villa Hermosa a Porto Cesareo”.\r

\r

E ora Mapo World guarda avanti con la ripresa in autunno del tour di formazione nelle principali città italiane e la tappa del Ttg di Rimini a ottobre. \"Il nostro team si arricchisce inoltre della presenza di Claudia Battegazzore, specialista di prodotto Stati Uniti. Prevediamo inoltre un potenziamento della rete commerciale in tutta Italia - conclude Celeghin -. Tutto questo, ne siamo certi, ci porterà a centrare e superare l’obiettivo di fatturato di 3 milioni di euro che avevamo fissato per il 2023. E siamo già proiettati e al lavoro sul 2024: anno in cui le tante richieste ricevute confermano il trend positivo per Thailandia, Stati Uniti e Giappone”.","post_title":"Mapo World: in 100 giorni raggiunti gli 1,2 mln di fatturato. Celeghin: chiuderemo sopra il budget","post_date":"2023-07-27T10:05:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1690452315000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450393","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aena, la società che gestisce la gran parte degli aeroporti spagnoli, archivia il primo semestre 2023 con un utile netto più che raddoppiato grazie al balzo in avanti del traffico passeggeri, tornato ai livelli pre-pandemia oltre che all'aumento dei ricavi dalle vendite al dettaglio.\r

\r

La società ha centrato profitti per 608 milioni di euro rispetto ai 277 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno scorso. Circa 144 milioni di passeggeri sono transitati dai suoi terminal nei primi sei mesi del 2023, il 5% in più rispetto allo stesso periodo del 2019. I ricavi commerciali totali hanno raggiunto i 715,3 milioni di euro per una crescita del 29% rispetto alla prima metà del 2022.\r

\r

Nei primi sei mesi del 2023, le vendite nei negozi duty-free sono aumentate del 13,5% rispetto al 2019, grazie alla ripresa del numero di passeggeri. L'operatore aeroportuale, a differenza dei competitor, ha mantenuto il personale durante la pandemia, il che dovrebbe consentirgli di beneficiare appieno dell'aumento della domanda di viaggi dei consumatori quest'anno.\r

\r

Il consiglio di amministrazione di Aena ha deciso all'inizio di questa settimana di aumentare le tariffe per passeggero del 4% a partire da marzo 2024 per coprire i costi più elevati dovuti all'inflazione e ai prezzi dell'elettricità.","post_title":"Gli aeroporti spagnoli oltrepassano i livelli di traffico 2019 e Aena raddoppia l'utile del semestre","post_date":"2023-07-27T09:52:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690451554000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450419","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Airbus chiude il primo semestre 2023 con una flessione dell'utile netto del 20% rispetto all'anno precedente a 1,53 miliardi di euro. L'anno è ancora segnato da un contesto operativo \"complesso\" che ostacola la crescita, come specifica una nota della casa costruttrice europea.\r

\r

Per contro le vendite della società che ha consegnato 316 aerei commerciali tra gennaio e giugno rispetto ai 297 dello stesso periodo dell'anno scorso, sono aumentate dell'11% a 27,7 miliardi di euro. Il gruppo conferma i propri obiettivi annuali, tra cui la consegna di 720 aerei.\r

\r

«I nostri aeromobili commerciali sono molto richiesti, come dimostrano gli oltre 800 ordini annunciati durante il Paris Air Show - ha dichiarato Guillaume Faury, chief executive officer di Airbus -. Questa domanda è guidata sia dalla crescita che dalla sostituzione della flotta, in quanto le compagnie aeree investono in flotte più efficienti dal punto di vista dei consumi. Sulla base di questa performance del primo semestre, manteniamo la nostra guidance per il 2023»,\r

\r

","post_title":"Airbus: utile in calo del 20% nel primo semestre 2023, ricavi a +11%","post_date":"2023-07-27T09:47:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690451229000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450417","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' un volume di 36 pagine l'edizione 2023-2024 del Mondo di Babbo Natale di Giver Viaggi e Crociere. Puntuale come ogni anno, da cinque lustri a questa parte, arriva a luglio il catalogo dedicato a chi vuole trascorrere le festività nelle atmosfere nordiche di Finlandia e Norvegia. Cuore della proposta è naturalmente il volo diretto per Rovaniemi: da Milano Malpensa le partenze sono in calendario per Sant'Ambrogio/Immacolata, dal 7 al 10 dicembre, tra Natale e Capodanno, dal 27 al 30 dicembre, a Capodanno, dal 30 dicembre al 2 gennaio, e all'Epifania, dal 2 al 6 gennaio. Ma ci sarà anche un volo da Roma Fiumicino: per Sant'Ambrogio/Immacolata, dal 7 al 10 dicembre.\r

\r

Anche per questo inverno Giver riconferma inoltre la programmazione su Haparanda e Kalix: una soluzione valida e intrigante per chi vuole unire all'allegria di Rovaniemi la pace e il fascino di una destinazione meno conosciuta, più selvaggia e particolare. Infine Giver vola anche su Tromsø, nell’Artico norvegese. Per la partenza del 30 dicembre e del 3 gennaio, l'operatore ha previsto due soggiorni di cinque giorni nella capitale dell’aurora boreale: una città che sorge appunto all’interno dell’ovale aurorale, la banda ellittica posta attorno ai poli magnetici terrestri che delimita l’area con la più alta probabilità di visione del fenomeno, sempre che le condizioni meteo lo permettano. Durante questi soggiorni sarà dunque possibile partecipare a numerose attività ed escursioni tra motoslitte, slitte trainate dai cani e molto altro.","post_title":"Disponibile il catalogo 2023-2024 del Mondo di Babbo Natale di Giver","post_date":"2023-07-27T09:46:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1690451214000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450416","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trainline mette nero su bianco il grande appeal dei viaggi in treno dei turisti 2023, che sempre più spesso scelgono destinazioni che vanno oltre quelle balneari per premiare anche le cosiddette località minori. \r

\r

I dati delle prenotazioni per il periodo estivo della app specializzata nel booking di prenotazione di biglietti di treni e pullman, premiano innanzitutto le grandi città d'arte, da Roma a Milano e Firenze, con alcuni exploit ad esempio per Caserta, che con un +123% è tra le stazioni ad aver visto il maggior incremento nel numero di passeggeri nel periodo considerato, complice anche la vicinanza con la celebre Reggia che ogni anno accoglie centinaia di migliaia di turisti, sia stranieri che italiani. Altre destinazioni ad aver registrato questo trend positivo di crescita dei passeggeri sono state: le stazioni termali di Montecatini Terme (+101%) e Terme Euganee-Abano-Montegrotto (+77%), la sempre amata Napoli (+81%), Reggio Calabria (+80%) e il capoluogo friulano Trieste (+79%).\r

\r

Grande successo lo riscuotono anche destinazioni più “tradizionali” e dal sapore marittimo situate lungo entrambe le coste italiane. Sulla riviera di Ponente Alassio ha registrato un aumento del 37% rispetto all’anno scorso, mentre su quella di Levante è invece Monterosso ad aver riscosso successo con un aumento del 21% rispetto al 2022. Anche le località marittime sulla costa tirrenica sono popolari nel periodo estivo: i dati Trainline hanno evidenziato un aumento del 53% dei passeggeri che viaggiano verso Viareggio in provincia di Lucca e del 52% verso Anzio in provincia di Roma.\r

\r

Nella classifica delle destinazioni estere ad aver visto il maggior incremento di passeggeri ci sono invece Chambéry (+681%), seguita da Granada (+282%) e Malaga (+263%).\r

\r

Quanto ai flussi incoming, la maggior parte delle prenotazioni internazionali per viaggiare in Italia proviene da turisti britannici, statunitensi e francesi. In particolare, tra le località che hanno visto il maggior incremento ci sono Pompei, Sorrento, Montecatini, Livorno, Torino e Peschiera del Garda.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Trainline fotografa le mete predilette dell'estate 2023, dalle città d'arte ai centri minori","post_date":"2023-07-27T09:29:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690450184000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450402","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Europa volta decisamente pagina archiviando il 2022 con un utile di 14,5 milioni di euro, su ricavi che hanno raggiunto quota 2,34 miliardi di euro, in crescita del 61,6%.\r

\r

Come anticipato dal quotidiano El Español, la compagnia aerea si lascia quindi alle spalle le pesanti perdite dovute alla pandemia, che nel 2021 avevano segnato un rosso di 304,3 milioni che, sommate a quelle del 2020, ammontavano a 732 milioni di euro di perdite in due anni.\r

\r

A spingere al rialzo il fatturato è stata in particolare la performance delle rotte americane, che hanno contribuito ai ricavi per 1,55 miliardi di euro, l'11,2% in più rispetto all'anno precedente lo scoppio della pandemia e pari al 66% del totale. Un dato che è anche di buon auspicio in vista della conclusione dell'iter di acquisizione del vettore da parte del gruppo Iag.\r

\r

A restare al di sotto dei numeri del 2019 è il dato relativo ai passeggeri trasportati che nel 2022 sono stati circa 10 milioni contro i 13,1 milioni registrati nell'ultimo anno pre-Covid. Anche il numero dei dipendenti resta inferiore a quello pre-pandemia, con un totale di 3.248 lavoratori rispetto ai 4.238 che aveva nel 2019.","post_title":"Air Europa inverte la rotta e archivia il 2022 con profitti per 14,5 milioni di euro","post_date":"2023-07-27T09:15:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690449348000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450363","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Comune della Spezia, l’Autorità di Sistema Portuale e le compagnie di Crociera hanno firmato Blue Flag, un accordo volontario per ridurre l’impatto ambientale delle navi da crociera che giungono ed ormeggiano alla Spezia. Le firme sono quelle di Pierluigi Peracchini, Sindaco del Comune; Mario Sommariva, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale; Alessandro Ducci, Comandante della Capitaneria di Porto; Davide Triacca per Costa Crociere e per tutto il gruppo Carnival Corporation; Michele Francioni per MSC Cruises; Alessandro Carollo di Royal Caribbean Group in rappresentanza di Royal Caribbean International, Silversea, TUI, Hapag Lloyd e Celebrity Cruises.\r

\r

Il nuovo accordo, che rafforza quello sottoscritto nel 2019, prevede l’utilizzo di carburanti con tenore di zolfo non superiore allo 0,10 in massa non solo all’ormeggio, ma anche in fase di manovra e avvicinamento al porto. Vengono rafforzati i controlli per ciò che concerne le emissioni di Nox (ossidi di azoto) e la Capitaneria di Porto si impegna a pubblicare trimestralmente sul proprio sito il numero di controlli ed i relativi esiti eseguiti sui combustibili utilizzati dalle navi.\r

\r

Non solo, il Comune della Spezia farà parte di un Tavolo Tecnico che sigla la collaborazione tra istituzioni, enti tecnici e terminal crociere, per tenere costantemente sotto controllo il fenomeno ed avere un punto di contatto con le Compagnie. Viene anche ribadito che l’Autorità Portuale si impegna alla realizzazione dell’elettrificazione delle banchine entro il 2025 per il Garibaldi Ovest. Anche il nuovo Molo Crociere, realizzato dall’AdSP, sarà dotato di infrastrutture per il cold ironing.\r

\r

«Un altro importante passo in avanti sulla strada della mitigazione ambientale immediata e della progressiva de carbonizzazione – spiega il Presidente dell’AdSP, Mario Sommariva - E’ molto importante che, proprio dalle compagnie di navigazione, partano iniziative ed impegni per far crescere la sostenibilità ambientale del traffico crocieristico. Mi pare una strada tracciata lungo il percorso che ci porterà all’utilizzo di combustibili alternativi ed alla fornitura di elettricità da terra (cold ironing)».\r

\r

«Ringraziamo l’Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure Orientale – aggiunge il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini - la Capitaneria di Porto, le compagnie Royal Caribbean, Costa Crociere e Msc Crociere per aver rinnovato l’accordo Blue Flag, che prevede l’utilizzo di un carburante cinque volte più pulito di quello ammesso dalla normativa attuale per le navi da crociera quando entrano nelle acque del nostro golfo. Questo protocollo rappresenta un impegno concreto per garantire una navigazione più sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Siamo consapevoli dell’importanza del turismo e delle crociere per il nostro territorio, ma lo siamo altrettanto della necessità di proteggere l’ecosistema e la sua preziosa biodiversità».","post_title":"La Spezia, con l’accordo Blue Flag si riduce ancora l’impatto delle navi da crociera","post_date":"2023-07-27T09:13:11+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1690449191000]}]}}