Tamburi Investment Partners valuta aumento di quote in Alpitour Non solo la vendita di Alpitour può attendere, ma Tamburi Investment Partners starebbe persino seriamente prendendo in considerazione la possibilità di aumentare le proprie quote nel più grande gruppo turistico italiano. Sul tavolo ci sarebbe infatti l’offerta in prelazione di poco più del 36% del capitale di Alpitour a condizioni ritenute da Tip, “allo stato delle preliminari valutazioni svolte, particolarmente interessanti per l’acquirente“. Il tutto considerando “l’unicità del gruppo Alpitour nel panorama turistico internazionale” e tenendo conto “delle ingenti consistenze patrimoniali dello stesso”, nonché della “sostanziale strutturalità della redditività raggiunta e delle molto promettenti prospettive economiche e finanziarie”. Nel dettaglio, la compagnia guidata da Giovanni Tamburi comunica che “la propria partecipata Asset Italia 1, della quale, attraverso Asset Italia, Tip detiene indirettamente circa il 36% del capitale e partecipata per la restante parte da investitori a suo tempo individuati dalla stessa Tip, ha ricevuto dalle società Dal 1802 Educazione Cultura Salute Ambiente Tecnologia e Parabensa offerte in prelazione per l’acquisto di tutte le partecipazioni dalle stesse detenute in Alpiholding e in Alpitour, che complessivamente rappresentano (in via diretta e indiretta) il 36,03% del capitale di Alpitour. Analoga offerta in prelazione risulta inviata dalle medesime società anche ad Alpiholding, della quale Asset Italia 1 detiene il 49,9% del capitale sociale, in quanto diretta detentrice di azioni Alpitour”. L’esercizio dei diritti di prelazione avrà scadenza il 6 febbraio 2025. Condividi

