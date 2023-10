Tamburi: la vendita di Alpitour? L’alternativa era lo sbarco in Borsa L’alternativa sarebbe stata lo sbarco il Borsa, ma non è questo il momento. Commenta così Giovanni Tamburi, sulle colonne del Sole 24 Ore, la decisione di mettere sul mercato il gruppo Alpitour. Quello attuale non è un periodo favorevole per le Ipo, prosegue il fondatore di Tip. E dopo il Covid, il ritorno della reddittività per il business dei viaggi ha favorito la scelta di porre in vendita la più grande realtà del turismo italiano. L’operazione è ancora nella fasi iniziali, con le manifestazioni d’interesse non vincolanti che dovrebbero arrivare in circa un mese. La chiusura, secondo Tamburi, potrebbe realizzarsi entro il prossimo febbraio. L’idea è quella di trovare un buon partner, con cui magari Tip potrebbe decidere di reinvestire in Alpitour e rimanere azionista. D’altronde Tamburi non ama separarsi dalle società in cui entra, come dimostra il suo portfolio di società storiche, che include nomi come Moncler, Prysmian, Amplifon o Hugo Boss, solo per citarne alcune. Però, quando una società moltiplica il proprio valore, chiosa il businessman italiano, a volte occorre saper disinvestire. Anche solo per rispetto dei propri azionisti. Nei piani di Tamburi, il prossimo obiettivo è quello di creare un grande polo italiano dell’arredamento di qualità. Un comparto nel quale la Tip può già contare investimenti in ben undici aziende dei settori luce, design e arredo, per un fatturato totale di 300 milioni di euro. Ma l’idea è quella di arrivare a 1 miliardo in cinque anni. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454319 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Porterà l'insegna Lxr Hotels & Resorts il nuovo Grand Hotel Gardone Lago di Garda che aprirà nel 2026 dopo una ristrutturazione multimilionaria. Si confermano quindi le anticipazioni di prima dell'estate, già rivelate da noi di Travel Quotidiano, su un imminente sbarco gardesano del gruppo Hilton. La compagnia con base in Virginia lo fa quindi con il suo marchio luxury collection, grazie a un accordo di franchising. La struttura, di proprietà dei lituani di Apex Alliance e dei rumeni di Pavăl Holding, sarà gestita dalla società Apex Alliance Hotel Management. Al termine dei lavori di restyling, la maggior parte delle stanze dell'hotel, caratterizzate da soffitti alti, offrirà una vista sul lago, che potrà essere ammirata da balconi privati. Oltre alle sue 160 camere, l'albergo proporrà due ristoranti d'autore, altrettanti bar e un centro benessere con piscine interne ed esterne, nonché strutture per il fitness di ultima generazione. Inoltre, l'hotel disporrà di 825 metri quadrati di spazi per meeting, tra cui una ballroom con un'ampia terrazza affacciata sul lago. La struttura è stata un punto di riferimento storico sul lungolago dal 1884 e ha ospitato molti nomi prestigiosi nel corso della sua storia. Gardone e la vicina Salò offrono agli ospiti attrazioni culturali, tra cui una serie di ristoranti di charme, bar e negozi locali, oltre a un porto per i traghetti, che permettono di attraversare il lago. L'aeroporto di Verona e quello di Milano Bergamo si trovano entrambi a un'ora di auto dall'albergo. Il gruppo Hilton in Italia ha attualmente 32 hotel operativi e 14 in fase di fase di sviluppo. Tra le recenti aperture si segnalano l’Hilton Rome Eur La Lama e l’Ambasciatori Hotel Venice Mestre, Tapestry Collection by Hilton. [post_title] => Sarà griffato Lxr l'approdo di Hilton sul lago di Garda. Apertura nel 2026 [post_date] => 2023-10-18T12:40:49+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697632849000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454317 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sempre più proiettata al raggiungimento degli obiettivi della Vision 2030, l'Arabia Saudita ha di nuovo ampliato il numero di Paesi i cui cittadini possono ottenere il visto turistico elettronico: sei le new entry - Turchia, Thailandia, Panama, Saint Kitts e Nevis, Seychelles e Mauritius - che porta a quota 63 il totale. I visitatori possono richiedere il visto turistico online o all'arrivo in uno degli aeroporti internazionali del paese: il visto è valido per un anno, consente ingressi multipli e permette un soggiorno fino a 90 giorni. L'Arabia Saudita concede anche il visto Stopover gratuito di 96 ore, che consente ai passeggeri che viaggiano con Saudia e Flynas di rimanere nel Paese per un massimo di 96 ore prima di raggiungere la destinazione finale. Il Ministero del Turismo ha lanciato il visto elettronico nel 2019 per offrire ai turisti e ai visitatori provenienti dai paesi idonei l’opportunità di esplorare le destinazioni turistiche del Regno, partecipare a eventi di intrattenimento e conoscere la cultura saudita. Da allora, l’Arabia Saudita ha registrato 94 milioni di visite nel 2022, un aumento del 93% rispetto al 2021, con una spesa turistica di 49 miliardi di dollari. Secondo il ministero, l’Arabia Saudita è sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo di 100 milioni di visite entro il 2030, con nuovi target attualmente in fase di definizione. Il piano prevede che il settore del turismo contribuisca al Pil con una quota del 10% entro il 2030, rispetto all'attuale 4,5% (era il 3% nel 2019). [post_title] => Arabia Saudita: altri sei Paesi inclusi nell'elenco per ottenere il visto elettronico [post_date] => 2023-10-18T12:38:56+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697632736000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454290 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fiavet-Confcommercio ha scritto al Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, apprezzando il suo intervento nella questione della biglietteria del Colosseo, che da oogi 18 ottobre diviene nominale, rispondendo a molteplici sollecitazioni operate fin da maggio scorso della Federazione. «La situazione era ormai insostenibile - scrive Fiavet Confcommercio nella nota - perché, pur riempiendo i formulari online non si riusciva mai a concludere la transazione, e ci si trovava costretti a rivolgersi al secondary ticketing. La scelta del biglietto nominale impedirà ai servizi di biglietteria del Parco Archeologico del Colosseo di essere acquistati dai bot delle piattaforme online per poi essere rivenduti a prezzi triplicati e sul rispetto delle nuove regole Fiavet-Confcommercio assicura massima attenzione. E' assolutamente necessario però pensare a una linea dedicata per il mondo del turismo organizzato per acquisti plurimi, nel caso di gruppi, attraverso un canale dedicato e con quote proporzionali alle necessità delle imprese». Nella lettera Fiavet-Confcommercio rammenta anche la tematica tuttora irrisolta del diniego al rimborso pecuniario dei voucher Covid di Coopculture (gestore del Parco Archeologico del Colosseo), voucher emessi a favore delle agenzie di viaggio che avevano comprato biglietti per il Colosseo quando questo rimase chiuso durante la pandemia. Fiavet-Confcommercio ha rinnovato al Ministro della Cultura la richiesta di un’interpretazione autentica o modifica del Codice Urbani per consentire alle aziende del turismo che commercializzano attrazioni archeologiche, storiche e artistiche, di poter far uso gratuito di immagini iconiche dei beni culturali italiani più preziosi per la realizzazione di materiali promozionali indispensabili alla commercializzazione di pacchetti turistici, sempre nei limiti del rispetto di immagine che questi beni impongono. [post_title] => Fiavet-Confcommercio: «Plauso per il biglietto nominale al Colosseo. Ora puntiamo su una linea dedicata al turismo organizzato» [post_date] => 2023-10-18T11:48:06+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697629686000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454300 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'alternativa sarebbe stata lo sbarco il Borsa, ma non è questo il momento. Commenta così Giovanni Tamburi, sulle colonne del Sole 24 Ore, la decisione di mettere sul mercato il gruppo Alpitour. Quello attuale non è un periodo favorevole per le Ipo, prosegue il fondatore di Tip. E dopo il Covid, il ritorno della reddittività per il business dei viaggi ha favorito la scelta di porre in vendita la più grande realtà del turismo italiano. L'operazione è ancora nella fasi iniziali, con le manifestazioni d'interesse non vincolanti che dovrebbero arrivare in circa un mese. La chiusura, secondo Tamburi, potrebbe realizzarsi entro il prossimo febbraio. L'idea è quella di trovare un buon partner, con cui magari Tip potrebbe decidere di reinvestire in Alpitour e rimanere azionista. D'altronde Tamburi non ama separarsi dalle società in cui entra, come dimostra il suo portfolio di società storiche, che include nomi come Moncler, Prysmian, Amplifon o Hugo Boss, solo per citarne alcune. Però, quando una società moltiplica il proprio valore, chiosa il businessman italiano, a volte occorre saper disinvestire. Anche solo per rispetto dei propri azionisti. Nei piani di Tamburi, il prossimo obiettivo è quello di creare un grande polo italiano dell'arredamento di qualità. Un comparto nel quale la Tip può già contare investimenti in ben undici aziende dei settori luce, design e arredo, per un fatturato totale di 300 milioni di euro. Ma l'idea è quella di arrivare a 1 miliardo in cinque anni. [post_title] => Tamburi: la vendita di Alpitour? L'alternativa era lo sbarco in Borsa [post_date] => 2023-10-18T11:06:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697627216000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454285 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà composto da 13 carrozze, con 38 cabine per 66 ospiti e raggiungerà quattro località: Tashkent, Samarcanda, Bukhara e Khiva. Si espande il progetto Treno della Dolce Vita di Arsenale. Dopo il Dream of the Desert nella penisola arabica, la società italiana di ospitalità di lusso ha infatti firmato in questi giorni un memorandum d'intesa per esportare il progetto delle sue crociere ferroviarie anche in Uzbekistan. L’intesa è stata sottoscritta da Khikmatulla Rakhmetov, primo vicepresidente del consiglio di amministrazione delle ferrovie nazionali, O’zbekiston Temir Yo’llari Jsc, da Paolo Barletta, ceo di Arsenale, e da Shadiyev Umid Rustamovich, presidente del comitato per il turismo del ministero dell'Ecologia, dell'ambiente e del cambiamento climatico uzbeko. L'operazione dovrebbe prendere corpo dalla fine del 2026. "La nostra collaborazione con le ferrovie uzbeke rappresenta un progetto unico volto a promuovere l'esplorazione di un territorio ricco di storia e cultura - commenta lo stesso Barletta -. Dopo l’Europa, il regno Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, siamo felici di annunciare la nostra presenza in questo Paese: uno stato ricco di un suggestivo patrimonio architettonico e artistico, intriso di storia. La crociera ferroviaria è il futuro del turismo, un nuovo modo di viaggiare affascinante e sostenibile: la mission di Arsenale è rendere questa esperienza possibile nei luoghi più suggestivi del mondo, dimostrando che non ci sono barriere in grado di fermare la volontà di esplorare nuovi orizzonti". Arsenale si occuperà della fase di produzione del treno. Le carrozze saranno completamente ristrutturate in fabbriche specializzate in Italia, grazie all’importante collaborazione con le Ferrovie dello Stato e la società Treni Turistici Italiani, [post_title] => Il Treno della Dolce Vita di Arsenale sbarca anche in Uzbekistan [post_date] => 2023-10-18T10:46:32+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697625992000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454278 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lufthansa rinnova gli interni di cabina degli aeromobili in servizio sulle rotte di corto e medio raggio: dalla primavera del 2025 i passeggeri godranno di comfort e qualità nettamente superiori a bordo di 38 Airbus A320, che già sono in servizio. Più spazio per i bagagli a mano: le grandi cappelliere possono contenere fino al doppio delle valigie o borse a mano rispetto a quelle attuali, perché i bagagli possono ora essere riposti verticalmente e in modo molto più rapido e comodo negli scomparti, che sono più grandi del 40%. Una porta Usb viene installata in ogni sedile, e può essere utilizzata per ricaricare i dispositivi mobili. Per la prima volta, Lufthansa dota tutti i sedili di uno speciale supporto per tablet e smartphone: gli ospiti possono così guardare film e serie molto più comodamente sui propri device senza doverli tenere in mano o appoggiarli sul tavolino pieghevole. Infine, i nuovi sedili del produttore italiano Geven offrono anche più spazio per le gambe a parità di distanza tra i sedili, grazie alla forma ergonomica degli schienali. [post_title] => Lufthansa: dalla primavera 2025 i nuovi interni di cabina sul corto e medio raggio [post_date] => 2023-10-18T09:47:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697622422000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454224 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità nel top management Costa Crociere, che rimescola la propria struttura organizzativa attraverso importanti cambiamenti. Questi saranno operativi dal prossimo 1° di novembre. Roberto Alberti assume in particolare il nuovo ruolo di senior vice president and chief corporate officer a diretto riporto dell’amministratore delegato Mario Zanetti. In questo nuovo ruolo, Alberti guiderà le funzioni di finance, It, legal, corporate communication e government relations. La sua esperienza maturata nell'area commerciale aiuterà la focalizzazione di quelle funzioni sulla generazione della domanda e sullo sviluppo dei ricavi. In Costa da oltre 15 anni, Alberti ha ricoperto diverse posizioni di crescente responsabilità in Italia e all'estero, contribuendo in modo fondamentale alla definizione del piano di sviluppo sostenibile e della strategia di mercato globale. Da marzo 2021, nominato chief commercial officer, ha dato un significativo impulso alle attività di sales & marketing nei diversi mercati in cui opera l’azienda. Francesco Muglia espande invece le sue attuali responsabilità e assume la carica di senior vice president global marketing and sales, sempre a diretto riporto dell’amministratore delegato Mario Zanetti. In questo nuovo ruolo Muglia avrà l’obiettivo di integrare efficacemente le aree di marketing e vendita su tutti i canali, incluso il dipartimento direct sales; assume perciò anche la responsabilità di tutte le operazioni dedicate nelle diverse aree commerciali del mondo, che in questo nuovo assetto riporteranno direttamente a lui. In Costa Crociere dal 2016 Muglia ha ricoperto dapprima la posizione di global customer & marketing intelligence director, per crescere poi in ruoli di più ampia e trasversale responsabilità, incluso quello di general manager Iberia Region (Spagna e Portogallo), fino a ricoprire da settembre 2023 il ruolo di vice president global marketing and source markets. Oltre a quanto appena citato, a Muglia riporterà anche la funzione di brand pr & sustainability. Giovanna Loi assumerà infine il ruolo di vice president global marketing e customer experience innovation, entrando in Costa a partire dal 6 novembre e riportando direttamente a Francesco Muglia. A Loi riporteranno quindi le funzioni gestite fino a oggi da Muglia: global brand & advertising, crm & loyalty, customer experience innovation & on board communication, omnichannel media, marketing intelligence e marketing planning. Loi è una professionista altamente qualificata con una vasta esperienza nel campo del marketing e della consulenza. Attualmente in qualità di chief digital officer presso GroupM Italy, la principale società di investimenti media al mondo, Loi è stata responsabile dello sviluppo e dell'esecuzione di strategie di marketing innovative per la crescita del business, svolgendo un ruolo fondamentale nel spingere le aziende in nuove aree di automazione, innovazione di prodotto, analisi avanzata e trasformazione del business digitale, aiutandole a plasmare funzionalità end-to-end e una cultura basata sulla tecnologia e sui dati. Oltre ai suoi successi professionali, Loi è nota per le sue efficaci capacità di leadership e capacità di costruire e motivare team ad alte prestazioni ed eseguire programmi di gestione del cambiamento. “Francesco e Roberto hanno avuto un ruolo decisivo e contribuito significativamente al recente riposizionamento del nostro brand - sottolinea l'amministratore delegato di Costa Crociere, Mario Zanetti –. Nel corso della loro carriera in Costa hanno anche maturato un’esperienza a 360 gradi dando forte impulso ai programmi di marketing e alle attività di vendite in tutti i mercati, anche grazie a iniziative innovative e di grande successo. Affrontiamo le nuove sfide commerciali puntando sempre alla soddisfazione dei nostri ospiti, in un’ottica di costante miglioramento. Sono certo che questo nuovo assetto ci permetterà di raggiungere nuovi importanti successi”. [post_title] => Costa riorganizza i vertici: novità per Alberti e Muglia; entra Giovanna Loi [post_date] => 2023-10-17T14:43:25+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697553805000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454185 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'antitrust europeo inasprisce le norme a cui dovranno attenersi le compagnie aeree che intendono portare avanti progetti di fusione, a garanzia di una concorrenza leale: le indicazioni, come si legge dal Financial Times, arrivano dal nuovo commissario dell'Ue, Didier Reynders. Abitualmente i vettori sono disposti a cedere ai competitor preziosi slot di decollo e atterraggio negli aeroporti per agevolare i merger; ma non semore queste concessioni hanno funzionato. Per questo Bruxelles chiederà ora alle compagnie aeree non solo la cessione degli slot sulle rotte che presentano problemi di concorrenza ma anche la vendita di attività non essenziali per il loro business passeggeri. «Vediamo che alcune soluzioni non risultano efficaci. Alcuni anni fa eravamo sicuri che la soluzione degli slot andasse bene. Ma poi i risultati non sono arrivati» ha sottolineato Reynders, che è commissario ad interim mentre Margrethe Vestager è in congedo non retribuito per candidarsi alla presidenza della Banca europea per gli investimenti. I suoi commenti coincidono con un'ondata di consolidamenti nel settore aereo europeo, successiva alla pandemia.La Commissione potrebbe insistere sulla cessione di beni che "sosterrebbero direttamente l'ingresso e la redditività" di un concorrente. Gli asset potrebbero andare dagli aeromobili alle attività cargo o ai contratti con gli handler degli aeroporti In fieri, oltre all'affaire Lufthansa-Ita Airways, ci sono le trattative di Air France-Klm che punta ad acquisire una quota del 20% di Sas e del Gruppo Iag, che ha accettato di acquistare l'80% della spagnola Air Europa che già non possiede per circa 400 milioni di euro. La Commissione sta anche analizzando l'impatto della proposta di acquisizione di Asiana da parte di Korean Air sulla connettività tra l'Ue e la Corea del Sud. [post_title] => Antitrust Ue: norme più severe per il via libera ai merger fra compagnie aeree [post_date] => 2023-10-17T10:35:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697538933000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454164 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'isola delle esperienze, quelle autentiche: questa la definizione che meglio descrive Barbados secondo Lucilla Venditti, sales & marketing representative. «Un’isola dove le esperienze da vivere al fianco degli abitanti sono all’ordine del giorno: dall’ascoltare il coro gospel alla messa della domenica, all’assaggiare le specialità della cucina bajan, o semplicemente passeggiare la sera tra le strade crocevia di musica e colori diversi». Elevate le attese dal mercato italiano, con un potenziale ancora da esprimere pienamente e da cui gli indicatori positivi non mancano: «Abbiamo già registrato un incremento del 40% delle prenotazioni effettuate attraverso il trade, per il periodo compreso tra novembre 2023 e aprile 2024, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Numerose le attività di promozione in corso, con piani marketing attuati con tour operator, come Oltremare e Quality Group, e sul fronte b2c con azioni di co-marketing con consulenti viaggio che partecipano alle fiere dedicate alle nozze, che restano il nostro target principale». Barbados è anche facilmente raggiungibile dall'Italia «grazie ai voli giornalieri via Londra (senza cambio scalo) dalle principali città del nostro Paese (Milano Linate, Bologna e Roma); oppure via Nord America (ad esempio New York, Miami, Boston o Charlotte) da diversi aeroporti italiani con tutte le compagnie aeree statunitensi e con Air Canada, via Toronto; infine, con Copa Airlines via Panama». Proprio la soluzione estensione dagli Usa «è una delle soluzioni predilette dai turisti italiani, che comunque grazie ai voli da Londra di British Airways, iniziano a considerare l'isola anche come destinazione secca». La destinazione risponde alle esigenze di tutti i target di turista, «dagli honeymooners agli amanti del mare e dei suoi sport, ma offre anche interessanti spunti culturali grazie al ricco e singolare patrimonio storico». Da considerare anche la competitività in termini di costi «grazie ad un'offerta ricettiva che negli ultimi anni ha saputo includere proposte che spaziano dal 3 stelle al boutique hotel di lusso, all'all-inclusive». Infine, da ultimo, non va dimenticato lo stretto legame dell'isola con il rum: «Barbados vanta il più antico al mondo e conta oltre un migliaio di negozi specializzati nella vendita, oltre alle distillerie storiche, spesso visitabili dai turisti». [post_title] => Barbados scommette sui flussi dall'Italia: «Prenotazioni a +40% tra novembre e aprile 2024» [post_date] => 2023-10-17T09:53:05+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697536385000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "tamburi la vendita di alpitour lalternativa era lo sbarco in borsa" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":49,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2068,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454319","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Porterà l'insegna Lxr Hotels & Resorts il nuovo Grand Hotel Gardone Lago di Garda che aprirà nel 2026 dopo una ristrutturazione multimilionaria. Si confermano quindi le anticipazioni di prima dell'estate, già rivelate da noi di Travel Quotidiano, su un imminente sbarco gardesano del gruppo Hilton. La compagnia con base in Virginia lo fa quindi con il suo marchio luxury collection, grazie a un accordo di franchising. La struttura, di proprietà dei lituani di Apex Alliance e dei rumeni di Pavăl Holding, sarà gestita dalla società Apex Alliance Hotel Management.\r

\r

Al termine dei lavori di restyling, la maggior parte delle stanze dell'hotel, caratterizzate da soffitti alti, offrirà una vista sul lago, che potrà essere ammirata da balconi privati. Oltre alle sue 160 camere, l'albergo proporrà due ristoranti d'autore, altrettanti bar e un centro benessere con piscine interne ed esterne, nonché strutture per il fitness di ultima generazione. Inoltre, l'hotel disporrà di 825 metri quadrati di spazi per meeting, tra cui una ballroom con un'ampia terrazza affacciata sul lago.\r

\r

La struttura è stata un punto di riferimento storico sul lungolago dal 1884 e ha ospitato molti nomi prestigiosi nel corso della sua storia. Gardone e la vicina Salò offrono agli ospiti attrazioni culturali, tra cui una serie di ristoranti di charme, bar e negozi locali, oltre a un porto per i traghetti, che permettono di attraversare il lago. L'aeroporto di Verona e quello di Milano Bergamo si trovano entrambi a un'ora di auto dall'albergo. Il gruppo Hilton in Italia ha attualmente 32 hotel operativi e 14 in fase di fase di sviluppo. Tra le recenti aperture si segnalano l’Hilton Rome Eur La Lama e l’Ambasciatori Hotel Venice Mestre, Tapestry Collection by Hilton.","post_title":"Sarà griffato Lxr l'approdo di Hilton sul lago di Garda. Apertura nel 2026","post_date":"2023-10-18T12:40:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1697632849000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454317","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sempre più proiettata al raggiungimento degli obiettivi della Vision 2030, l'Arabia Saudita ha di nuovo ampliato il numero di Paesi i cui cittadini possono ottenere il visto turistico elettronico: sei le new entry - Turchia, Thailandia, Panama, Saint Kitts e Nevis, Seychelles e Mauritius - che porta a quota 63 il totale.\r

\r

I visitatori possono richiedere il visto turistico online o all'arrivo in uno degli aeroporti internazionali del paese: il visto è valido per un anno, consente ingressi multipli e permette un soggiorno fino a 90 giorni. \r

\r

L'Arabia Saudita concede anche il visto Stopover gratuito di 96 ore, che consente ai passeggeri che viaggiano con Saudia e Flynas di rimanere nel Paese per un massimo di 96 ore prima di raggiungere la destinazione finale.\r

\r

Il Ministero del Turismo ha lanciato il visto elettronico nel 2019 per offrire ai turisti e ai visitatori provenienti dai paesi idonei l’opportunità di esplorare le destinazioni turistiche del Regno, partecipare a eventi di intrattenimento e conoscere la cultura saudita. Da allora, l’Arabia Saudita ha registrato 94 milioni di visite nel 2022, un aumento del 93% rispetto al 2021, con una spesa turistica di 49 miliardi di dollari.\r

\r

Secondo il ministero, l’Arabia Saudita è sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo di 100 milioni di visite entro il 2030, con nuovi target attualmente in fase di definizione. Il piano prevede che il settore del turismo contribuisca al Pil con una quota del 10% entro il 2030, rispetto all'attuale 4,5% (era il 3% nel 2019).","post_title":"Arabia Saudita: altri sei Paesi inclusi nell'elenco per ottenere il visto elettronico","post_date":"2023-10-18T12:38:56+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1697632736000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454290","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fiavet-Confcommercio ha scritto al Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, apprezzando il suo intervento nella questione della biglietteria del Colosseo, che da oogi 18 ottobre diviene nominale, rispondendo a molteplici sollecitazioni operate fin da maggio scorso della Federazione. «La situazione era ormai insostenibile - scrive Fiavet Confcommercio nella nota - perché, pur riempiendo i formulari online non si riusciva mai a concludere la transazione, e ci si trovava costretti a rivolgersi al secondary ticketing. La scelta del biglietto nominale impedirà ai servizi di biglietteria del Parco Archeologico del Colosseo di essere acquistati dai bot delle piattaforme online per poi essere rivenduti a prezzi triplicati e sul rispetto delle nuove regole Fiavet-Confcommercio assicura massima attenzione. E' assolutamente necessario però pensare a una linea dedicata per il mondo del turismo organizzato per acquisti plurimi, nel caso di gruppi, attraverso un canale dedicato e con quote proporzionali alle necessità delle imprese».\r

\r

Nella lettera Fiavet-Confcommercio rammenta anche la tematica tuttora irrisolta del diniego al rimborso pecuniario dei voucher Covid di Coopculture (gestore del Parco Archeologico del Colosseo), voucher emessi a favore delle agenzie di viaggio che avevano comprato biglietti per il Colosseo quando questo rimase chiuso durante la pandemia.\r

\r

Fiavet-Confcommercio ha rinnovato al Ministro della Cultura la richiesta di un’interpretazione autentica o modifica del Codice Urbani per consentire alle aziende del turismo che commercializzano attrazioni archeologiche, storiche e artistiche, di poter far uso gratuito di immagini iconiche dei beni culturali italiani più preziosi per la realizzazione di materiali promozionali indispensabili alla commercializzazione di pacchetti turistici, sempre nei limiti del rispetto di immagine che questi beni impongono.","post_title":"Fiavet-Confcommercio: «Plauso per il biglietto nominale al Colosseo. Ora puntiamo su una linea dedicata al turismo organizzato»","post_date":"2023-10-18T11:48:06+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1697629686000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454300","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'alternativa sarebbe stata lo sbarco il Borsa, ma non è questo il momento. Commenta così Giovanni Tamburi, sulle colonne del Sole 24 Ore, la decisione di mettere sul mercato il gruppo Alpitour. Quello attuale non è un periodo favorevole per le Ipo, prosegue il fondatore di Tip. E dopo il Covid, il ritorno della reddittività per il business dei viaggi ha favorito la scelta di porre in vendita la più grande realtà del turismo italiano.\r

\r

L'operazione è ancora nella fasi iniziali, con le manifestazioni d'interesse non vincolanti che dovrebbero arrivare in circa un mese. La chiusura, secondo Tamburi, potrebbe realizzarsi entro il prossimo febbraio. L'idea è quella di trovare un buon partner, con cui magari Tip potrebbe decidere di reinvestire in Alpitour e rimanere azionista. D'altronde Tamburi non ama separarsi dalle società in cui entra, come dimostra il suo portfolio di società storiche, che include nomi come Moncler, Prysmian, Amplifon o Hugo Boss, solo per citarne alcune. Però, quando una società moltiplica il proprio valore, chiosa il businessman italiano, a volte occorre saper disinvestire. Anche solo per rispetto dei propri azionisti.\r

\r

Nei piani di Tamburi, il prossimo obiettivo è quello di creare un grande polo italiano dell'arredamento di qualità. Un comparto nel quale la Tip può già contare investimenti in ben undici aziende dei settori luce, design e arredo, per un fatturato totale di 300 milioni di euro. Ma l'idea è quella di arrivare a 1 miliardo in cinque anni.","post_title":"Tamburi: la vendita di Alpitour? L'alternativa era lo sbarco in Borsa","post_date":"2023-10-18T11:06:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1697627216000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454285","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà composto da 13 carrozze, con 38 cabine per 66 ospiti e raggiungerà quattro località: Tashkent, Samarcanda, Bukhara e Khiva. Si espande il progetto Treno della Dolce Vita di Arsenale. Dopo il Dream of the Desert nella penisola arabica, la società italiana di ospitalità di lusso ha infatti firmato in questi giorni un memorandum d'intesa per esportare il progetto delle sue crociere ferroviarie anche in Uzbekistan. L’intesa è stata sottoscritta da Khikmatulla Rakhmetov, primo vicepresidente del consiglio di amministrazione delle ferrovie nazionali, O’zbekiston Temir Yo’llari Jsc, da Paolo Barletta, ceo di Arsenale, e da Shadiyev Umid Rustamovich, presidente del comitato per il turismo del ministero dell'Ecologia, dell'ambiente e del cambiamento climatico uzbeko. L'operazione dovrebbe prendere corpo dalla fine del 2026.\r

\r

\"La nostra collaborazione con le ferrovie uzbeke rappresenta un progetto unico volto a promuovere l'esplorazione di un territorio ricco di storia e cultura - commenta lo stesso Barletta -. Dopo l’Europa, il regno Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, siamo felici di annunciare la nostra presenza in questo Paese: uno stato ricco di un suggestivo patrimonio architettonico e artistico, intriso di storia. La crociera ferroviaria è il futuro del turismo, un nuovo modo di viaggiare affascinante e sostenibile: la mission di Arsenale è rendere questa esperienza possibile nei luoghi più suggestivi del mondo, dimostrando che non ci sono barriere in grado di fermare la volontà di esplorare nuovi orizzonti\". Arsenale si occuperà della fase di produzione del treno. Le carrozze saranno completamente ristrutturate in fabbriche specializzate in Italia, grazie all’importante collaborazione con le Ferrovie dello Stato e la società Treni Turistici Italiani,","post_title":"Il Treno della Dolce Vita di Arsenale sbarca anche in Uzbekistan","post_date":"2023-10-18T10:46:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1697625992000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454278","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lufthansa rinnova gli interni di cabina degli aeromobili in servizio sulle rotte di corto e medio raggio: dalla primavera del 2025 i passeggeri godranno di comfort e qualità nettamente superiori a bordo di 38 Airbus A320, che già sono in servizio.\r

\r

Più spazio per i bagagli a mano: le grandi cappelliere possono contenere fino al doppio delle valigie o borse a mano rispetto a quelle attuali, perché i bagagli possono ora essere riposti verticalmente e in modo molto più rapido e comodo negli scomparti, che sono più grandi del 40%.\r

\r

Una porta Usb viene installata in ogni sedile, e può essere utilizzata per ricaricare i dispositivi mobili. Per la prima volta, Lufthansa dota tutti i sedili di uno speciale supporto per tablet e smartphone: gli ospiti possono così guardare film e serie molto più comodamente sui propri device senza doverli tenere in mano o appoggiarli sul tavolino pieghevole.\r

\r

Infine, i nuovi sedili del produttore italiano Geven offrono anche più spazio per le gambe a parità di distanza tra i sedili, grazie alla forma ergonomica degli schienali.\r

\r

","post_title":"Lufthansa: dalla primavera 2025 i nuovi interni di cabina sul corto e medio raggio","post_date":"2023-10-18T09:47:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697622422000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454224","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità nel top management Costa Crociere, che rimescola la propria struttura organizzativa attraverso importanti cambiamenti. Questi saranno operativi dal prossimo 1° di novembre. Roberto Alberti assume in particolare il nuovo ruolo di senior vice president and chief corporate officer a diretto riporto dell’amministratore delegato Mario Zanetti. In questo nuovo ruolo, Alberti guiderà le funzioni di finance, It, legal, corporate communication e government relations. La sua esperienza maturata nell'area commerciale aiuterà la focalizzazione di quelle funzioni sulla generazione della domanda e sullo sviluppo dei ricavi. In Costa da oltre 15 anni, Alberti ha ricoperto diverse posizioni di crescente responsabilità in Italia e all'estero, contribuendo in modo fondamentale alla definizione del piano di sviluppo sostenibile e della strategia di mercato globale. Da marzo 2021, nominato chief commercial officer, ha dato un significativo impulso alle attività di sales & marketing nei diversi mercati in cui opera l’azienda.\r

\r

Francesco Muglia espande invece le sue attuali responsabilità e assume la carica di senior vice president global marketing and sales, sempre a diretto riporto dell’amministratore delegato Mario Zanetti. In questo nuovo ruolo Muglia avrà l’obiettivo di integrare efficacemente le aree di marketing e vendita su tutti i canali, incluso il dipartimento direct sales; assume perciò anche la responsabilità di tutte le operazioni dedicate nelle diverse aree commerciali del mondo, che in questo nuovo assetto riporteranno direttamente a lui. In Costa Crociere dal 2016 Muglia ha ricoperto dapprima la posizione di global customer & marketing intelligence director, per crescere poi in ruoli di più ampia e trasversale responsabilità, incluso quello di general manager Iberia Region (Spagna e Portogallo), fino a ricoprire da settembre 2023 il ruolo di vice president global marketing and source markets. Oltre a quanto appena citato, a Muglia riporterà anche la funzione di brand pr & sustainability.\r

\r

Giovanna Loi assumerà infine il ruolo di vice president global marketing e customer experience innovation, entrando in Costa a partire dal 6 novembre e riportando direttamente a Francesco Muglia. A Loi riporteranno quindi le funzioni gestite fino a oggi da Muglia: global brand & advertising, crm & loyalty, customer experience innovation & on board communication, omnichannel media, marketing intelligence e marketing planning. Loi è una professionista altamente qualificata con una vasta esperienza nel campo del marketing e della consulenza. Attualmente in qualità di chief digital officer presso GroupM Italy, la principale società di investimenti media al mondo, Loi è stata responsabile dello sviluppo e dell'esecuzione di strategie di marketing innovative per la crescita del business, svolgendo un ruolo fondamentale nel spingere le aziende in nuove aree di automazione, innovazione di prodotto, analisi avanzata e trasformazione del business digitale, aiutandole a plasmare funzionalità end-to-end e una cultura basata sulla tecnologia e sui dati. Oltre ai suoi successi professionali, Loi è nota per le sue efficaci capacità di leadership e capacità di costruire e motivare team ad alte prestazioni ed eseguire programmi di gestione del cambiamento.\r

\r

“Francesco e Roberto hanno avuto un ruolo decisivo e contribuito significativamente al recente riposizionamento del nostro brand - sottolinea l'amministratore delegato di Costa Crociere, Mario Zanetti –. Nel corso della loro carriera in Costa hanno anche maturato un’esperienza a 360 gradi dando forte impulso ai programmi di marketing e alle attività di vendite in tutti i mercati, anche grazie a iniziative innovative e di grande successo. Affrontiamo le nuove sfide commerciali puntando sempre alla soddisfazione dei nostri ospiti, in un’ottica di costante miglioramento. Sono certo che questo nuovo assetto ci permetterà di raggiungere nuovi importanti successi”.","post_title":"Costa riorganizza i vertici: novità per Alberti e Muglia; entra Giovanna Loi","post_date":"2023-10-17T14:43:25+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1697553805000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454185","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'antitrust europeo inasprisce le norme a cui dovranno attenersi le compagnie aeree che intendono portare avanti progetti di fusione, a garanzia di una concorrenza leale: le indicazioni, come si legge dal Financial Times, arrivano dal nuovo commissario dell'Ue, Didier Reynders.\r

\r

Abitualmente i vettori sono disposti a cedere ai competitor preziosi slot di decollo e atterraggio negli aeroporti per agevolare i merger; ma non semore queste concessioni hanno funzionato. Per questo Bruxelles chiederà ora alle compagnie aeree non solo la cessione degli slot sulle rotte che presentano problemi di concorrenza ma anche la vendita di attività non essenziali per il loro business passeggeri.\r

\r

«Vediamo che alcune soluzioni non risultano efficaci. Alcuni anni fa eravamo sicuri che la soluzione degli slot andasse bene. Ma poi i risultati non sono arrivati» ha sottolineato Reynders, che è commissario ad interim mentre Margrethe Vestager è in congedo non retribuito per candidarsi alla presidenza della Banca europea per gli investimenti.\r

\r

I suoi commenti coincidono con un'ondata di consolidamenti nel settore aereo europeo, successiva alla pandemia.La Commissione potrebbe insistere sulla cessione di beni che \"sosterrebbero direttamente l'ingresso e la redditività\" di un concorrente. Gli asset potrebbero andare dagli aeromobili alle attività cargo o ai contratti con gli handler degli aeroporti\r

\r

In fieri, oltre all'affaire Lufthansa-Ita Airways, ci sono le trattative di Air France-Klm che punta ad acquisire una quota del 20% di Sas e del Gruppo Iag, che ha accettato di acquistare l'80% della spagnola Air Europa che già non possiede per circa 400 milioni di euro. La Commissione sta anche analizzando l'impatto della proposta di acquisizione di Asiana da parte di Korean Air sulla connettività tra l'Ue e la Corea del Sud.\r

\r

","post_title":"Antitrust Ue: norme più severe per il via libera ai merger fra compagnie aeree","post_date":"2023-10-17T10:35:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697538933000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454164","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

\r

L'isola delle esperienze, quelle autentiche: questa la definizione che meglio descrive Barbados secondo Lucilla Venditti, sales & marketing representative. «Un’isola dove le esperienze da vivere al fianco degli abitanti sono all’ordine del giorno: dall’ascoltare il coro gospel alla messa della domenica, all’assaggiare le specialità della cucina bajan, o semplicemente passeggiare la sera tra le strade crocevia di musica e colori diversi».\r

\r

Elevate le attese dal mercato italiano, con un potenziale ancora da esprimere pienamente e da cui gli indicatori positivi non mancano: «Abbiamo già registrato un incremento del 40% delle prenotazioni effettuate attraverso il trade, per il periodo compreso tra novembre 2023 e aprile 2024, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Numerose le attività di promozione in corso, con piani marketing attuati con tour operator, come Oltremare e Quality Group, e sul fronte b2c con azioni di co-marketing con consulenti viaggio che partecipano alle fiere dedicate alle nozze, che restano il nostro target principale».\r

\r

Barbados è anche facilmente raggiungibile dall'Italia «grazie ai voli giornalieri via Londra (senza cambio scalo) dalle principali città del nostro Paese (Milano Linate, Bologna e Roma); oppure via Nord America (ad esempio New York, Miami, Boston o Charlotte) da diversi aeroporti italiani con tutte le compagnie aeree statunitensi e con Air Canada, via Toronto; infine, con Copa Airlines via Panama». Proprio la soluzione estensione dagli Usa «è una delle soluzioni predilette dai turisti italiani, che comunque grazie ai voli da Londra di British Airways, iniziano a considerare l'isola anche come destinazione secca».\r

\r

\r

\r

\r

La destinazione risponde alle esigenze di tutti i target di turista, «dagli honeymooners agli amanti del mare e dei suoi sport, ma offre anche interessanti spunti culturali grazie al ricco e singolare patrimonio storico». Da considerare anche la competitività in termini di costi «grazie ad un'offerta ricettiva che negli ultimi anni ha saputo includere proposte che spaziano dal 3 stelle al boutique hotel di lusso, all'all-inclusive».\r

\r

Infine, da ultimo, non va dimenticato lo stretto legame dell'isola con il rum: «Barbados vanta il più antico al mondo e conta oltre un migliaio di negozi specializzati nella vendita, oltre alle distillerie storiche, spesso visitabili dai turisti».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Barbados scommette sui flussi dall'Italia: «Prenotazioni a +40% tra novembre e aprile 2024»","post_date":"2023-10-17T09:53:05+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1697536385000]}]}}