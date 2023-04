Tal Aviation Group diventa rappresentante della dmc Israel Experts in Italia e non solo Tal Aviation Group si occuperà di distribuzione, marketing, relazioni con la stampa e altro, per conto della dmc Israel Experts in Italia, Germania, Svezia, Danimarca e Norvegia. Il team di Tal utilizzerà le proprie risorse per assistere la destination management company a entrare nei vari mercati interessati dall’accordo, nonché per promuovere Israele e le altre destinazioni proposte dalla dmc. “Siamo felici di iniziare la collaborazione con Tal, che ha una profonda conoscenza di tutti questi Paesi e può aiutarci e espandere il nostro business”, sottolinea Esther Ochana, director of business development di Israel Experts. “Siamo lieti di far parte dei piani di espansione della dmc israeliana – aggiunge la partner di Tal Aviation Italy, Valeria Tienghi -. Il nostro nuovo partner è in buona posizione in Italia, guidato dal nostro team che ha esperienza pratica nello sviluppo di un nuovo prodotto sul mercato”.

\r

L'associazione chiede che le stesse autorità obblighino la compagnia ad eliminare tutte le restrizioni poste in essere nei confronti delle agenzie di viaggio che, di fatto, sono discriminate al pari dei viaggiatori che non hanno le capacità o che non desiderano prenotare attraverso il web.\r

\r

E’ noto che Ryanair abbia da sempre manifestato l’intenzione di non voler collaborare con le agenzie di viaggio attuando una politica di vendita da sempre orientata direttamente al consumatore finale.\r

Decisione sbagliata\r

Si tratta di una decisione presa formalmente per combattere le agenzie di viaggi online che operando grazie a regolamenti ancora non ben definiti, utilizzano i dati personali dei propri clienti attraverso sistemi di ricerca arbitrari in spregio alle normative comunitarie e nazionali in materia privacy. Si tratta di un comportamento che lede gli interessi dell'intera categoria dell’intermediazione.\r

\r

La rete agenziale tradizionale - che condanna i sistemi posti in essere dalle online – subisce da tempo tale decisione ed è stata costretta ad acquistare direttamente i voli dal sito Ryanair per conto dei clienti che chiedevano una prenotazione pagando l'importo indicato, senza che le stesse agenzie abbiano potuto avanzare alla compagnia le loro richieste per l'attività di intermediazione.\r

Politica inasprita\r

Si tratta di una politica che negli ultimi tempi si è inspiegabilmente inasprita, costringendo di fatto le agenzie a non prenotare. Le nuove condizioni di vendita infatti utilizzano metodi di identificazione che Aidit ritiene discutibili come il riconoscimento facciale del cliente e la non concessione di rimborsi alle agenzie, ledendo in tal modo i diritti di tutti i clienti che vorrebbero prenotare proprio tramite agenzia.\r

\r

Sarà bene ricordare che Ryanair è una società privata che svolge la propria attività sul territorio italiano anche attraverso incentivazioni pubbliche, operando spesso in condizioni di monopolio e quindi senza che ci sia la possibilità per agenzie e clienti di orientarsi su voli alternativi.\r

Impedimento\r

Con la politica commerciale messa in atto da Ryanair, alle agenzie viene impedita anche la possibilità di organizzare propri pacchetti turistici di cui tra l'altro risponderebbero in termini di responsabilità collegata ai servizi forniti. Si deve poi tener conto dei mancati incassi derivanti dalle richieste che restano insoddisfatte per quegli ancora numerosi clienti che non usano internet e che si rivolgono alle agenzie di viaggio, impossibilitate però ad emettere i ticket aerei Ryanair.\r

\r

Problemi anche per le aziende che dovranno far viaggiare i loro dipendenti e che si rivolgono normalmente alle loro agenzie di viaggi di fiducia perché queste dovranno rinunciare alla fornitura dei servizi richiesti quando fra questi saranno previsti collegamenti Ryanair. E lo stesso capita per le richieste dei gruppi organizzati, siano essi sportivi, scolastici o di partecipanti a convegni: tutti segmenti di mercato che usano normalmente e quasi esclusivamente le agenzie per i loro spostamenti.\r

Contro ogni legge\r

A parere di Aidit, la prassi messa in atto da Ryanair è decisamente contro ogni tipo di logica e di legge. Proprio la legge impone il divieto di rifiuto di vendere un prodotto o servizio a chiunque lo domandi e ne corrisponda il prezzo e allo stesso tempo come non accorgersi di come questa politica leda gravemente il diritto della libertà di impresa degli intermediari e degli organizzatori di viaggio?\r

\r

Inaccettabile poi che si limiti l'utilizzo di questi servizi a persone che non hanno la possibilità di prenotare autonomamente e che si assuma una posizione di supremazia, decidendo come agire senza preoccuparsi dei danni procurati a terzi.\r

Deve cessare ogni azione discriminatoria tanto più dove Ryanair ricopre posizioni monopolistiche o comunque dominanti.\r

\r

Aidit avvierà tutte le iniziative necessarie a tutelare i diritti dei consumatori e delle agenzie di viaggi, sollecitando anche le Amministrazioni competenti a richiedere a Ryanair pubblicità e trasparenza dei contributi economici ricevuti.\r

\r

","post_title":"Aidit contro Ryanair: basta discriminazione contro le agenzie","post_date":"2023-04-06T15:04:19+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1680793459000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443256","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Visit Monaco ha varato la nuova campagna turistica promozionale 2023 del Principato di Monaco, che con il claim “Like Nowhere Else” - come nessun altro luogo - porta al centro dell'offerta leisure e Mice. La campagna promuove cultura, sport, benessere, family-friendly, innovazione, economia all’insegna del turismo responsabile e sostenibile.\r

\r

Il piccolo Paese europeo che attrae per l’automobilismo con il Gran Premio di Formula Uno e lo stile di vita come ‘nessun altro al mondo’, punta principalmente all’immagine di una destinazione “mitica, iconica, unica, diversa, tra le prime al mondo per la sua fama e il successo sociale, di cui ‘non si ricordano i giorni ma i momenti trascorsi’ e dove poter vivere esperienze iconiche che non si trovano da nessun altra parte – afferma Claire Fissore, direttrice marketing e leisure dell’ente del turismo di Monaco - Il Principato di Monaco fa sì che ogni esperienza sia unica. Un luogo da cui essere ispirati”.\r

\r

Sono tutti elementi chiave di una campagna partita anche online sui canali, social media e fiere, che si articola in dieci immagini, che raffigurano i luoghi storici di Monaco e che racconta di una destinazione per tradizione vocata al leisure e al Mice ma che non dimentica i mercati che hanno fatto di Montecarlo una meta di lusso lifestyle per eccellenza. La promozione volta ai professionisti di meeting e incentive evidenza anche la vasta gamma di opportunità disponibili per organizzare eventi in un ambiente esclusivo e memorabile.\r

\r

Sarah Rico vice direttrice del convention bureau, annuncia inoltre la collaborazione con Interface Interface Tourism Italy come nuovo ufficio stampa e rappresentante leisure e Mice per il Principato di Monaco in Italia: “La nostra strategia si basa su 3 pilastri che comprendono lo sviluppo attraverso l’azione del monaco convention bureau e la divisione leisure; la comunicazione innovativa ed efficiente attraverso la divisione marketing e il supporto degli operatori locali; il pensare e vedere il futuro in modo responsabile che valorizza l’esperienza di viaggio e fa sì il visitatore torni a casa stupito e arricchito”. Il turismo, dunque, cuore dell'economia monegasca punta ad attrarre maggiormente i visitatori italiani sia nei week end sia come base per scoprire la Costa Azzurra.\r

\r

I dati del settore hanno registrato una forte ripresa nel 2022. La maggior parte dei visitatori del Principato, 73% degli arrivi nel 2022, proviene dall'Europa principalmente per motivi di svago; mentre il 21% di viaggiatori nel 2022 rappresenta il turismo d'affari di gruppo.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Principato di Monaco: leisure e Mice al centro della nuova campagna internazionale","post_date":"2023-04-06T14:20:31+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1680790831000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442357","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Due gioielli dell'accoglienza sulla costa occidentale e nel Sud della Sardegna.\r

\r

Gastaldi Holidays presenta Baja Hotels Is Arenas Resort e Torre Salinas.\r

\r

IS ARENAS RESORT\r

\r

New entry a cinque stelle di Baja Hotels, Is Arenas Resort sorge sulla Costa Occidentale della Sardegna, a 20 km da Oristano, in una posizione strategica perché facilmente raggiungibile dai tre principali aeroporti della Sardegna.\r

\r

Questa raffinata struttura è immersa nella natura e nel silenzio, in un'area protetta che è considerata Sito di interesse comunitario per la sua rilevanza ambientale: la rigogliosa Pineta di Is Arenas Resort.\r

\r

Attraverso un viale immerso nel verde della pineta si può raggiungere la bellissima e lunga spiaggia, dove un'area riservata e attrezzata attende gli ospiti dell'hotel per trascorrere ore di divertimento e relax.\r

\r

[gallery columns=\"2\" size=\"medium\" ids=\"442367,442368,442369,442370\"]\r

\r

Il punto di forza e caratteristica esclusiva di Is Arenas Resort è sicuramente rappresentato dall'affascinante natura che lo circonda. Una peculiarità che viene valorizzata dall'applicazione di programmi di sostenibilità da parte di Baja Hotels, declinati nell'ottica della tutela territoriale, naturalistica, ma anche dei beni storici e culturali, delle tradizioni e delle attività agroalimentari.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Hotel services\r

\r

\r

\tReception 24h\r

\tAmpia hall con comode poltrone e ampie vetrate che si affacciano sulla piscina e pineta\r

\tPiscina con idromassaggio, lettini e ombrelloni\r

\tAscensore nel corpo centrale\r

\tRistorante con sala interna ed ampia veranda esterna\r

\tLounge Bar con serate musicali\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\tServizio Concierge & Local Expert per scoprire tutte le bellezze della zona\r

\tBeach bar per snack in spiaggia o aperitivo al tramonto vista mare\r

\tSala conferenza da 70 posti\r

\tNoleggio biciclette\r

\tBiblioteca\r

\tWi fi gratuito\r

\tPalestra\r

\tCentro benessere\r

\tDeposito bagagli\r

\tParcheggio\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Golf & Country club\r

\r

La struttura rappresenta la meta ideale per i golfisti, grazie alla presenza di un percorso di 18 buche par 72, disegnato da architetti di fama mondiale e riconosciuto tra i campi da golf più spettacolari in Europa.\r

\r

Eletto al quarto posto nella classifica dei campi da golf italiani del 2022 dal famoso tour operator mondiale di golf Leading Golf Courses, Is Arenas Golf & Country Club regalerà agli appassionati di golf un'esperienza di gioco unica ed indimenticabile.\r

\r

\r

Le camere\r

\r

La struttura dispone di 90 camere, nel corpo centrale (classic, superior, junior suite, family suite), nel verde della pineta (executive bungalow, comfort bungalow, deluxe bungalow), in un'area esclusiva e riservata della pineta (garden suite luxury, di 240 metri quadri, che può essere divisa in 2 piccole suite completamente indipendenti).\r

\r

Scopri di più\r

\r

\r

\r

TORRE SALINAS\r

\r

Torre Salinas è un hotel ideale per coppie ('adults only', dai 16 anni) che vogliono vivere una vacanza di mare e relax nel Sud della Sardegna.\r

\r

La struttura gode di una posizione affascinante e strategica direttamente su un'ampia spiaggia di sabbia chiara, la baia di Muravera, a pochi passi da un'area faunistica protetta ricca di fenicotteri rosa e aironi.\r

\r

[gallery size=\"medium\" ids=\"442363,442359,442360,442361,442364,442365\"]\r

\r

\r

\r

La struttura dispone di 100 camere, strutturate in 3 categorie principali:\r

\r

- Classic Rooms (2 pax). Camere moderne e arredate con gusto, doppie o matrimoniali. Bagno con doccia.\r

- Classic Sea View Rooms (2 pax). Camere doppie moderne e arredate con gusto e vista sul mare. Bagno con doccia e balcone alla francese.\r

- Superior Sea View (2 pax). Spaziose camere doppie o matrimoniali con piccolo angolo soggiorno e balcone attrezzato vista mare.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Hotel services\r

\r

\r

\tuna piscina esterna attrezzata\r

\tspiaggia attrezzata a 20 metri\r

\tbar piscina\r

\tamerican bar con piano bar\r

\tcolazione internazionale a buffet\r

\tricevimento 24h\r

\tservizio di portineria\r

\tristorante\r

\tpalestra\r

\r

\r

\r

\r

Distanze principali\r

\r

\r

\tAeroporto di Cagliari: 64 km\r

\tMuravera: 9 km\r

\tSpiagga di Costa Rei: 20 km\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Scopri di più\r

\r

","post_title":"Is Arenas Resort e Torre Salinas: i fiori all’occhiello di Gastaldi Holidays in Sardegna","post_date":"2023-04-06T14:05:36+00:00","category":["informazione-pr"],"category_name":["Informazione PR"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1680789936000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443248","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tal Aviation Group si occuperà di distribuzione, marketing, relazioni con la stampa e altro, per conto della dmc Israel Experts in Italia, Germania, Svezia, Danimarca e Norvegia. Il team di Tal utilizzerà le proprie risorse per assistere la destination management company a entrare nei vari mercati interessati dall'accordo, nonché per promuovere Israele e le altre destinazioni proposte dalla dmc.\r

\r

\"Siamo felici di iniziare la collaborazione con Tal, che ha una profonda conoscenza di tutti questi Paesi e può aiutarci e espandere il nostro business\", sottolinea Esther Ochana, director of business development di Israel Experts. \"Siamo lieti di far parte dei piani di espansione della dmc israeliana - aggiunge la partner di Tal Aviation Italy, Valeria Tienghi -. Il nostro nuovo partner è in buona posizione in Italia, guidato dal nostro team che ha esperienza pratica nello sviluppo di un nuovo prodotto sul mercato\".","post_title":"Tal Aviation Group diventa rappresentante della dmc Israel Experts in Italia e non solo","post_date":"2023-04-06T12:49:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680785351000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443217","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_443222\" align=\"alignright\" width=\"300\"] foto: Frank Heuer[/caption]\r

\r

La Croazia guarda alle imminenti festività di Pasqua puntando ad una crescita \"degli arrivi di circa l'8% e dei pernottamenti di circa il 5% rispetto alla Pasqua dell'anno scorso\": lo afferma Kristjan Staničić, direttore generale dell'Ente Nazionale Croato per il Turismo, che sottolinea come \"il flusso del traffico turistico finora rilevato è in linea con le nostre aspettative e previsioni per quanto riguarda le attività promozionali svolte e i feedback dei nostri maggiori partner dai mercati principali\". La performance delle festività pasquali \"sarebbe un ottimo preludio alla restante parte primaverile dell'anno, e poi per la prossima stagione estiva, quando il maggior numero di turisti soggiorna nelle destinazioni croate\".\r

\r

In pratica, nel weekend che va dal 7 al 10 aprile, il sistema ricettivo della Croazia dovrebbe registrare 160.000 arrivi e più di 550.000 pernottamenti.\r

\r

\"Il più grande vantaggio della Croazia è la vicinanza e da quando non ci sono più le frontiere è molto facile spostarsi - aggiunge Viviana Vukelić, direttrice dell’ufficio di rappresentanza dell’Ente in Italia -. Si inizia con il weekend di Pasqua per poi proseguire con gli altri ponti e festività. Speriamo di poter ospitare i turisti italiani. In questo periodo puntiamo soprattutto sulla natura, vacanza attiva (ciclismo, trekking), food, turismo sanitario l’ampia offerta in tema di salute e benessere, con i centri Spa & Wellness e cliniche per la riabilitazione e la fisioterapia che vedono ogni anno la presenza crescente di ospiti da tutto il mondo\".\r

\r

Nel periodo pasquale il maggior numero di arrivi e pernottamenti è previsto sulla parte costiera circa, 490.000 pernottamenti. I flussi turistici più intensi sono attesi nelle regioni dell’Istria e Quarnaro, e guardando ai mercati la maggior parte dei visitatori saranno nazionali, seguiti poi dai turisti provenienti dai paesi vicini come Italia, Germania, Austria, Slovenia, e altri.\r

\r

","post_title":"Croazia: le stime per il ponte pasquale indicano una crescita dell'8% degli arrivi","post_date":"2023-04-06T11:23:15+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1680780195000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443216","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce ancora la voglia di viaggio tra gli italiani, che nonostante l'inflazione si muovono alla riscoperta di molte delle destinazioni più richieste in epoca pre-Covid. Dopo il ritorno prepotente di mete come gli Stati Uniti, l'Egitto, la Giordania e il Giappone, non poteva quindi mancare all'appello anche il Messico, che oggi gode di una domanda sostenuta, tanto da far prevedere a Latin World di chiudere l'anno con una quota passeggeri del 40% superiore a quella del 2019. \"Il Paese centro-americano ha goduto di una grande fortuna fino a tutta la prima decade di questo millennio - spiega il titolare del to specializzato di casa Quality, Michele De Carlo -. Poi, complice anche il fenomeno delle alghe, la destinazione ha perso un po' di smalto ma ora sta tornando prepotentemente alla ribalta, soprattutto presso il target di clientela medio-alta ma non solo. Particolarmente apprezzati sono in particolare gli itinerari culturali e le proposte per i viaggi di nozze. Ma la nostra programmazione include naturalmente anche il prodotto mare, con alcune soluzioni ad hoc in grado di ridurre al minimo l'impatto delle alghe\".\r

\r

[caption id=\"attachment_386063\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Marco Peci[/caption]\r

\r

Data la crescente richiesta sul Messico, Latin World ha anche deciso di potenziare il team dedicato alla destinazione con ben cinque risorse in più: \"Gli effetti della pandemia sul comparto si sono fatti sentire - ammette De Carlo -. Noi abbiamo quindi accolto nella nostra squadra una serie di professionalità esperte, provenienti da operatori che non si sono rivelati pronti alla ripartenza come noi\". A sostenere la domanda verso il Paese centro-americano, racconta il direttore commerciale Quality Group, Marco Peci, \"è naturalmente anche il nuovo volo diretto Aeromexico da Roma, che a partire dal prossimo mese di giugno diventerà giornaliero. Cresce anche il fatturato generato dalla destinazione, ma tale incremento è fortemente condizionato dall'aumento dell'inflazione, che da solo vale circa il 30% in più\".\r

\r

Sono molte inoltre le attività messe in campo da Latin World per promuovere la meta. Si è partiti da Qataloghiamoci: il roadshow che sino alla fine di maggio percorrerà la Penisola da nord a sud, isole comprese, per incontrare gli agenti di viaggio. A questo si aggiunge la formazione a Casa del Quality Group, incontri presso la sede torinese del gruppo, nonché una serie di iniziative marketing. Con l’obiettivo di rendere la destinazione sempre più strategica, Latin World ha poi stretto una forte partnership con Unilat: uno dei più qualificati corrispondenti presenti sul Paese, che ha consentito di spingere la qualità di prodotto e servizio a un livello ancora più elevato.\r

\r

La programmazione di tour di gruppo e individuali è stata quindi ampliata e migliorata: sono state inserite proposte dedicate al segmento nozze, sono stati potenziati i tour garantiti per minimo di due persone, sono stati aggiunti itinerari esperienziali e ampliate le tipologie di soggiorno con dimore di charme, hacienda, boutique hotel... Sono stati rivisti i programmi anche con un approccio slow tourism, dilatando i tempi per consentire di godere appieno delle esperienze. \"Il tutto a partire dal semplice relax e comfort offerto dalle strutture alberghiere, che spesso i clienti non riescono nemmeno a percepire perché vincolati da programmi molto ricchi di attività - conclude De Carlo -. Se fino a qualche anno fa le prenotazioni erano infine nettamente sbilanciate in favore dei viaggi di gruppo, oggi questi se la giocano testa a testa con i viaggi individuali”.\r

\r

","post_title":"Latin World: esplode la voglia di Messico. Nel 2023 pax a +40% sul 2019","post_date":"2023-04-06T11:22:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1680780150000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443209","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fly One sbarca a Milano Malpensa con l'apertura di un collegamento per Chisinau. La nuova rotta operata dalla compagnia aerea moldava - rappresentata in Italia da Edograf - rappresenta per l’aeroporto un servizio che si aggiunge al ricco portafoglio di connessioni rispondendo ad una domanda presente da e per la catchment area del Nord Italia. Malpensa, con questo ulteriore collegamento, arricchisce l’offerta di trasporto aereo con 170 destinazioni, 76 vettori e 75 paesi collegati.\r

L'operativo di Fly One prevede voli diretti verso la capitale della Moldova due volte alla settimana, il martedì e il venerdì. \r

Nella foto, il responsabile Aviation, Marketing, Negotiations & Traffic Rights della direzione Aviation Business Development di Sea, Aldo Schmid con Luigi Bordoni (Edograf) che hanno tagliato il nastro dando ufficialmente il via alla nuova rotta.\r

","post_title":"La moldava Fly One sbarca a Malpensa con il collegamento diretto per Chisinau","post_date":"2023-04-06T10:52:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680778344000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443205","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova collaborazione tra il gruppo Belmond e Dior Beauty per il treno Royal Scotsman, che quest'anno presenta anche inediti viaggi a tema all'insegna all'insegna dell'avventura e della cucina gourmet, tra cui l'Highland Survival Adventure (dal 30 giugno al 3 luglio) ed a Taste of Scotland (dal 4 al 6 settembre).\r

\r

In omaggio all'amore di Christian Dior per la Scozia, che ha accolto lo stilista in occasione della sua sfilata più celebre nel 1955, una delle carrozze del treno ospiterà dunque la nuova Dior spa Royal Scotsman, con due sale riservate ai trattamenti realizzate in legno laccato e ridecorate con il motivo Toile de Jouy caratteristico di Dior in bordeaux. La nuova offerta dedicata prevede tre trattamenti su misura.\r

\r

Dal 30 giugno al 3 luglio 2023, il nuovo itinerario Highland Survival Adventure accompagnerà invece gli ospiti alla ricerca di emozioni forti, attraverso varie sfide nei luoghi più remoti e selvaggi delle Highlands occidentali. Con l'aiuto delle guide Wildnis George MacHardy (ex sergente dei Royal Marines) ed Eliza Brown (esperta survivalista), i passeggeri del Royal Scotsman avranno l'opportunità di misurarsi con i loro istinti primordiali e le loro capacità di sopravvivenza, immergendosi nella natura lontano dalla frenesia del quotidiano.\r

\r

Gli amanti della buona tavola sono invitati a partire per questo viaggio di fine estate insieme alla star culinaria più celebre della Scozia: lo chef stellato Tom Kitchin. Dal 4 al 6 settembre, questi guiderà A Taste of Scotland with Tom Kitchin: un viaggio gastronomico di due notti nelle Highlands scozzesi. Durante il percorso, che da Edimburgo attraverserà Boat of Garten, Inverness e Dundee per poi fare ritorno nella capitale, lo chef illustrerà la filosofia della cucina naturale dall'orto alla tavola, guidando gli ospiti alla scoperta dei prodotti agricoli tipici della regione.\r

\r

","post_title":"Sul treno Belmond Royal Scotsman arriva la nuova Dior spa","post_date":"2023-04-06T10:45:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1680777958000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443198","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Assoviaggi. La Pasqua in agenzia di viaggio segna il ritorno degli italiani all’estero. Dopo il lungo stop indotto dalla pandemia, con la primavera torna la voglia di viaggiare e di visitare altri Paesi: per la settimana di Pasqua e dei Ponti di primavera sono stati acquistati oltre 1,2 milioni di pacchetti vacanza tutto compreso presso la rete delle agenzie italiane, con un aumento del +11% sullo scorso anno. A farla da padrone è la voglia di viaggi oltre confine, in aumento del +23% rispetto al 2022, mentre le destinazioni italiane calano del -7%.\r

\r

È quanto emerge dall’indagine realizzata da CST-Centro ctudi turistici di Firenze, l’Osservatorio sul turismo organizzato di Assoviaggi Confesercenti, su un campione di 532 agenzie di viaggio.\r

\r

Complessivamente, i viaggi di primavera passati almeno parzialmente per le agenzie – ad esempio per l’acquisto dei soli biglietti o servizi turistici – sono 4,5 milioni: oltre 2 milioni di viaggi organizzati almeno in parte in agenzia per Pasqua, di cui circa 553mila con un pacchetto viaggio tutto compreso, mentre per i Ponti sarebbero circa 2,5 milioni i viaggi intrapresi grazie alle attività delle agenzie, di cui 675mila con pacchetto completo.\r

\r

Gli italiani che si recheranno all’estero saranno circa 2,7 milioni: circa 1,2 milioni (di cui 444mila con pacchetto completo) per Pasqua, e 1,5 milioni – di cui 543mila con pacchetto – per i Ponti di primavera.\r

\r

«Il primo trimestre del 2023 consegna una tendenza positiva al turismo organizzato - afferma il presidente di Assoviaggi Gianni Rebecchi - dati importanti che auspichiamo riportino, nel corso dell’anno, ai volumi pre-pandemia del 2019 un settore strategico fatto di imprese che operano nel nostro Paese e ad alto tasso di inclusione di giovani e donne, offrendo un contributo determinante di oltre 13 miliardi al sistema economico nazionale. L’attenzione dovrà, perciò, restare alta nei prossimi mesi estivi fino all’autunno, poiché inflazione e crisi internazionali, innalzamento dei tassi di interesse e crisi bancarie hanno un impatto sul potere d’acquisto delle famiglie».\r

Tipologie\r

Le tipologie di viaggio più richieste. Al primo posto tra le richieste di vacanza dei nostri connazionali in agenzia troviamo le capitali europee, segnalate tra le tipologie di viaggio più ricercate dal 57,9% delle agenzie intervistate. Seguono le città d’arte italiane (il 51,6%) e i viaggi in relax in crociera (28,4%). Forte anche la domanda di viaggi Intercontinentali (segnalata dal 24,2% delle adv) ed il mare esotico (20%) mentre un altro 15,8% di operatori segnala, tra le richieste in crescita, le destinazioni balneari dei Paesi del Mediterraneo.\r

\r

Le destinazioni all’estero. Il ritrovato entusiasmo degli italiani per i viaggi oltre confine fa emergere, tra le destinazioni del “corto raggio” più richieste, la Spagna, seguita da Francia, Portogallo, Marocco, Regno Unito e Grecia.\r

\r

La voglia di tornare a viaggiare nel mondo, inoltre, spinge i viaggiatori a scegliere, tra le migliori destinazioni del “medio raggio” l’Egitto e Israele ma sono in quota anche Islanda, Finlandia e Norvegia, mentre per i turisti del “lungo raggio” le mete più amate sono Caraibi, Stati Uniti, Giappone, Thailandia, anche se non mancano richieste anche per India, Sudafrica, Sud America, Australia, Canada e Polinesia.\r

\r

Le destinazioni in Italia. Per chi ha scelto di rimanere in Italia per le festività pasquali ed i ponti primaverili, tra le sei regioni più gettonate per una vacanza, secondo le segnalazioni degli operatori turistici, dominano la classifica la Toscana ed il Lazio, seguite da Campania e Sicilia, Veneto e Puglia. Il grande appeal registrato dal turismo culturale di primavera evidenzia, invece, tra le città d’arte preferite per un viaggio all’insegna della conoscenza Roma, Firenze, Napoli, Venezia, Torino e Matera.\r

\r

La questione dei prezzi. Se da un lato i numeri di questa prima parte dell’anno sono più che positivi, dall’altro per le agenzie di viaggio e i tour operator le difficoltà non sembrano del tutto superate. Il tema dei rincari dei servizi, segnalato dal 75% del campione, ha creato incertezza sul mercato, con un incremento medio delle tariffe dei servizi stimato in +25%, e molto più alto per gli operatori aerei (si sfiora il +80%).\r

\r

","post_title":"Assoviaggi e Pasqua: acquistati 1,2 milioni di pacchetti per l'estero in adv","post_date":"2023-04-06T10:22:59+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1680776579000]}]}}