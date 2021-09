Swan Hellenic: i servizi medici a bordo saranno gestiti da Vikand Medical Solutions

Sarà Vikand Medical Solutions, fornitore globale di servizi medici marittimi e di salute pubblica, a gestire tutte le operazioni sanitarie a bordo delle navi Swan Hellenic. Le due parti hanno da poco stipulato un accordo, con l’obiettivo di garantire servizi medici di qualità in tutte le destinazioni toccate dalla compagnia specializzata in crociere culturali di spedizione.

“La presenza di Vikand sarà di fatto invisibile per i nostri clienti – spiega il ceo di Swan Hellenic, Andrea Zito -. Per noi, però, avere sulle nostre nuove navi da spedizione Minerva e Vega un partner come lo stesso Vikand significa essere sicuri di fornire assistenza e cure mediche ai più alti standard in qualsiasi evenienza”.

La gestione riguarderà ogni aspetto dell’assistenza medica a bordo, con l’impegno a fornire un ambiente protetto sia per gli ospiti sia per l’equipaggio, il mantenimento della continuità operativa e la riduzione dei rischi. Un approccio completo all’assistenza sanitaria, che comprende le operazioni della struttura medica, la prevenzione e il contenimento delle epidemie, il supporto di emergenza, la gestione delle formule e delle attrezzature biomediche, il personale medico e la consultazione continua.