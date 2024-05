Trinity ViaggiStudio lancia i progetti Premium per soggiorni in college britannici prestigiosi Un proposta dedicata agli studenti ambiziosi e alle famiglie che credono in un investimento di qualità per il futuro dei loro figli. Trinity ViaggiStudio lancia i progetti Premium per un’esperienza internazionale nel Regno Unito riservata a un numero limitato di studenti italiani, con soggiorno in college prestigiosi, docenti iper-qualificati e diversi percorsi formativi tra cui scegliere. In questo modo, oltre a imparare l’inglese e avere l’opportunità di confrontarsi con la comunità internazionale, per un’esperienza umana oltre che di studio arricchente, i ragazzi vedranno stimolata la loro creatività o le loro competenze scientifiche, a seconda dei corsi scelti, favorendo l’autostima, l’indipendenza e migliorando le proprie life skills. La Taunton School, il Bishop’s Stortford College e il Padworth College sono le strutture che ospitano i progetti Premium di Trinity ViaggiStudio. Cinema, scultura, pittura, fumetto, robotica, teatro e poi sport sono alcuni delle opportunità offerte per legare l’apprendimento della lingua a esperienze formative di alto profilo. I tre college accolgono studenti tra i 13 e i 17 anni all’interno di residenze inglesi, circondate dalla campagna, dove i ragazzi hanno la possibilità di sperimentare diverse attività anche all’aperto. Il soggiorno di due settimane prevede viaggio di A/R, sistemazione in camere singole o multiple con servizi al piano, trattamento di pensione completa con servizio self-service, assicurazione viaggio e medica, programma didattico e diploma di fine corso, oltre a un calendario ricreativo con numerose attività sportive e ludiche in campus, a cui si aggiungono escursioni in varie località, di una giornata intera e di mezza giornata. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466672 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un proposta dedicata agli studenti ambiziosi e alle famiglie che credono in un investimento di qualità per il futuro dei loro figli. Trinity ViaggiStudio lancia i progetti Premium per un'esperienza internazionale nel Regno Unito riservata a un numero limitato di studenti italiani, con soggiorno in college prestigiosi, docenti iper-qualificati e diversi percorsi formativi tra cui scegliere. In questo modo, oltre a imparare l’inglese e avere l’opportunità di confrontarsi con la comunità internazionale, per un’esperienza umana oltre che di studio arricchente, i ragazzi vedranno stimolata la loro creatività o le loro competenze scientifiche, a seconda dei corsi scelti, favorendo l’autostima, l’indipendenza e migliorando le proprie life skills. La Taunton School, il Bishop’s Stortford College e il Padworth College sono le strutture che ospitano i progetti Premium di Trinity ViaggiStudio. Cinema, scultura, pittura, fumetto, robotica, teatro e poi sport sono alcuni delle opportunità offerte per legare l’apprendimento della lingua a esperienze formative di alto profilo. I tre college accolgono studenti tra i 13 e i 17 anni all’interno di residenze inglesi, circondate dalla campagna, dove i ragazzi hanno la possibilità di sperimentare diverse attività anche all’aperto. Il soggiorno di due settimane prevede viaggio di A/R, sistemazione in camere singole o multiple con servizi al piano, trattamento di pensione completa con servizio self-service, assicurazione viaggio e medica, programma didattico e diploma di fine corso, oltre a un calendario ricreativo con numerose attività sportive e ludiche in campus, a cui si aggiungono escursioni in varie località, di una giornata intera e di mezza giornata. [post_title] => Trinity ViaggiStudio lancia i progetti Premium per soggiorni in college britannici prestigiosi [post_date] => 2024-05-03T12:26:40+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714739200000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466665 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il ministro del turismo Daniela Santanchè è intervenuto alla riunione del Consiglio esecutivo del World Tourism and Travel Council (Wttc), tenutasi oggi a Milano che ha visto, fra i presenti Julia Simpson, ceo del Wttc, Greg O’Hara fondatore e direttore Certares e presidente del Consiglio esecutivo. Oltre a Jason Liberty ceo e presidente di Royal Carribean Cruise, Nelson Boyce manager director di Travel Google, Paolo Barletta ceo di Arsenale Spa, Pierfrancesco Vago evecutive chairman di Msc Cruises. L’incontro ha avuto l’obiettivo di ufficializzare la realizzazione del Wttc Global Summit in Italia, a Roma nel 2025, l’evento di settore più prestigioso e influente al mondo, dove operatori del comparto e rappresentanti del governo si riuniscono per allineare gli sforzi a sostegno del turismo in chiave di sicurezza, resilienza, inclusività e sostenibilità. “Il ministero ha improntato la propria strategia favorendo sinergie fra il pubblico ed il settore privato che sta già dando importanti risultati per il settore. L’appuntamento che ospiteremo sarà occasione per rafforzare queste sinergie e per dare le migliori condizioni di lavoro al comparto, perché questo deve fare la politica: creare le migliori condizioni per chi fa impresa. Il governo italiano non disturberà mai chi lavora ma semmai supporta al massimo, anche rafforzando le occasioni di cooperazione internazionale che eventi come il global summit offrono” commenta il ministro Daniela Santanchè. [post_title] => Il Wttc Global Summit del 2025 si svolgerà a Roma [post_date] => 2024-05-03T12:04:12+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714737852000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466639 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' un momento d'oro per l'Oriente. E non solo per Cina e Giappone. Lo testimoniano anche le performance di Exotic Tour: l'operatore specializzato in Indonesia, Malesia e altre destinazioni del Sud-Est del continente di casa Quality Group si appresta infatti a superare il record di fatturato e passeggeri del 2023, registrando una crescita a doppia cifra percentuale per il secondo anno consecutivo. “I risultati raggiunti sono davvero importanti. È un momento significativo che premia il nostro lavoro meticoloso", spiega il general manager del to, Diego Firenze -. Controlliamo costantemente ogni anno strutture e itinerari: solo nel 2023 abbiamo eseguito più di 60 site inspection”. I viaggi di nozze rappresentano il target più importante in termini quantitativi della clientela Exotic Tour. Tra le tendenze emergenti si rileva un incremento delle richieste per itinerari culturali e naturalistici, che danno spazio preponderante alla scoperta del territorio. “Inoltre osserviamo una sempre maggiore richiesta per soggiorni nell’arcipelago di Gili, che promuoviamo con convinzione da molti anni”. Il caro prezzi è stato in parte calmierato dal lavoro svolto nel tempo dall’operatore che è riuscito ad assicurarsi importanti allotment, anche sull’alta stagione: “Per il periodo estivo abbiamo 13 partenze con quotazioni molto competitive, oggetto di una campagna promozionale in atto proprio in questi giorni. Abbiamo inoltre riservato per quest’anno per gli agenti di viaggio tariffe molto vantaggiose per Bali". Exotic Tour consolida poila programmazione 2024 aggiungendo un nuovo itinerario naturalistico e culturale, Flores Overland, con guida in italiano e un resort di prestigio nel nord a Lombok, il Seven Secrets, isolato in un tratto di mare di estrema bellezza. Se i tour a Bali continuano ad essere i più desiderati dalla clientela, per il Grand Tour Indonesia sono state aggiunge nuove date partenza, in modo da soddisfare le numerose richieste di prenotazione. Si registra anche un significativo incremento delle prenotazioni del tour Malesia-Singapore-Indonesia, che prevede l’accompagnamento di una guida parlante italiano. Exotic Tour ha infine recentemente rafforzato il proprio team andando a inserire una figura di esperienza al booking e programmazione. [post_title] => Exotic Tour cavalca l'onda del momento d'oro dell'Oriente. Previsto fatturato record nel 2024 [post_date] => 2024-05-03T10:11:08+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714731068000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466603 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => AirBaltic festeggia i primi 20 anni del collegamento tra Milano e Riga, rotta che oggi è servita da Malpensa con cinque voli settimanali, con aeromobili configurati con due classi di servizio: Economy e Business Class. "Negli anni abbiamo visto crescere costantemente la domanda di Milano come destinazione di viaggio sempre più apprezzata - commenta il presidente del vettore, Martin Gauss -. AirBaltic oggi collega entrambe le città con cinque voli settimanali, offrendo ai passeggeri un'esperienza di viaggio senza soluzione di continuità e collegamenti globali. Siamo grati ai nostri partner di Milano per la loro cooperazione in tutti questi anni e ci auguriamo di poter collaborare ancora per molti anni in futuro". “I 20 anni di ininterrotta attività di airBaltic su Milano testimoniano la capacità del vettore lettone di ben cogliere le opportunità offerte dal nostro mercato, in particolare su Malpensa - aggiunge Andrea Tucci, vice president aviation business development Sea Milan Airports -. Nei 20 anni di collaborazione con Sea il vettore, grazie alla sua dinamica presenza commerciale, ha trasportato oltre un milione di passeggeri. Con il suo modello di business agile, flessibile e competitivo, è un partner consolidato che contribuisce ad arricchire il portafoglio di rotte disponibili da Milano Malpensa.” Dall'inaugurazione del primo volo la compagnia ha effettuato quasi 11 mila voli tra le due città. [post_title] => AirBaltic: oltre 1 milione di passeggeri sulla Milano-Riga in 20 anni di operatività [post_date] => 2024-05-02T13:02:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714654947000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466599 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bilancio positivo per Aeroitalia sui collegamenti da Perugia verso Milano Bergamo e Linate: "Dall’inizio delle operazioni abbiamo trasportato oltre 2.000 passeggeri, a dimostrazione dell'alta richiesta e dell'apprezzamento per queste due nuove connessioni - spiega una nota del vettore -. Grazie anche agli aggiustamenti operativi implementati nelle scorse settimane, il riempimento medio degli aeromobili è attualmente attestato ad oltre il 50%". La compagnia continuerà a monitorare da vicino le prestazioni di queste rotte e a implementare miglioramenti, laddove necessario, al fine di garantire un servizio al passo con le aspettative dei clienti. Ottime le performance per quanto riguarda la regolarità del servizio, con una percentuale che dall’inizio delle operazioni – avvenuto il 25 marzo scorso – si attesta al 97%. Forte di questi risultati la compagnia conferma l'apertura delle due nuove destinazioni per l'estate: da inizio giugno decolleranno i voli per Lamezia Terme e Olbia, entrambe collegate con due frequenze settimanali. I biglietti sono già in vendita. [post_title] => Aeroitalia, bilancio positivo da Perugia e da giugno decollano Olbia e Lamezia [post_date] => 2024-05-02T12:26:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714652785000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466593 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A pochi chilometri dalle principali città toscane La Pietra del Cabreo Relais di Charme è ideale per week end o soggiorni più lunghi all'insegna del relax, escursioni e ottima cicina. E' un antico insediamento rurale recentemente restaurato nel cuore del Chianti Classico, circondato da vigneti e uliveti di proprietà delle Tenute Ambrogio e Giovanni Folonari. Situato a poco più di 1 chilometro da Greve in Chianti, uno dei paesi più caratteristici della Toscana, questo luogo offre viste spettacolari sulla campagna toscana. La Pietra del Cabreo è un rifugio di bellezza naturale, perfetto per una vacanza rilassante o per esplorare le meraviglie della Toscana. Le camere e le suite, frutto di una ristrutturazione attentamente curata dalla Famiglia Folonari, sono arredate con eleganza moderna e materiali di alta qualità, creando un'atmosfera accogliente e confortevole per gli ospiti. Ad Alessio Sedran, giovane imprenditore con il ruolo di Executive Chef, è affidata la gestione e coordinamento del ristorante. Alla guida della cucina lo Chef Giacomo Rossi affiancato dallo Chef Luca Vanneschi. Il Ristorante del Cabreo è aperto tutti i giorni, il menù offre varie proposte molto raffinate e innovative di antipasti, primi piatti, secondi e dolci in abbinamento con i vini della cantina della famiglia Folonari. Tra i servizi inclusi, Aperitivo di benvenuto, Deposito bagagli, Piscina esterna riscaldata, Campo da tennis privato (su prenotazione), Internet wi-fi, sia nelle camere che negli spazi comuni compresa la piscina, Parcheggio esterno coperto, Parcheggio per biciclette (coperto e scoperto), Ricarica elettrica (macchine e biciclette), Lettino baby gratuito su richiesta ad esaurimento. [post_title] => Pietra del Cabreo, vacanze nel Chianti tra relax, escursioni ed ottima cucina [post_date] => 2024-05-02T12:01:01+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714651261000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466578 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bellagio, la perla del Lago di Como, è conosciuta in tutto il mondo per la sua incantevole posizione tra i due rami del lago, per le antiche e suggestive abitazioni del vecchio borgo, i misteriosi vicoli e caratteristiche scalinate acciottolate dove sfilano eleganti vetrine, tra hotel di gran classe e tipici ristoranti. La navigazione e il Lago di Como sono un binomio imprescindibile per la varietà di itinerari, escursioni, passeggiate e visite ai suoi splendidi tesori dal lago o da terra. Non per niente a Bellagio, nella pittoresca frazione di San Giovanni, sorge un affascinante museo nautico, che raccoglie una ricchissima collezione di oggetti, reperti, manufatti, documenti che raccontano e certificano la storia e l’evoluzione del “navigato” nelle cristalline acque del Lago (e del mare in generale). Il ‘Museo degli strumenti per la navigazione” è la prestigiosa raccolta di introvabili strumenti e oggetti di navigazione. Per la sua unicità è stata inserita tra i luoghi della cultura del Ministero della Cultura. Insieme a Villa Melzi è uno dei due Musei di Bellagio. Fondato dal grande appassionato di barche d’epoca Gianni Gini (è stato negli anni Settanta proprietario di Bona Fide, un Cutter aurico progettato nel 1899, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi del 1900, nonché dello scafo Victory 83 che ha partecipato all'edizione del 1983 della Coppa America), espone al suo interno una collezione di oltre 600 oggetti e strumenti legati alla navigazione, acquisiti in 40 anni di minuziosa ricerca: strumenti di varie epoche che hanno permesso all’uomo di orientarsi e oggetti legati alla navigazione. Datati a partire dal 1500, non mancano bussole, astrolabi, cannocchiali settecenteschi di produzione veneziana, cronometri di marina, orologi solari, una sfera armillare (un modello della sfera celeste), diari di bordo dell’Ottocento, un planetario in ottone, preziosi manoscritti che testimoniano la vita a bordo di velieri e navi mercantili che hanno fatto la storia della navigazione. La collezione è esposta sui 3 piani di un caratteristico edificio (un’antica abitazione a torre totalmente ristrutturata) con gli oggetti collocati in base alla loro funzione: al primo piano sono trovano posto gli strumenti per la determinazione della latitudine; al secondo piano quelli per la longitudine e al terzo piano i diari di bordo e gli strumenti per il carteggio. Fu il 14 giugno 1968 con l’acquisto di un grafometro veneziano, che ebbe inizio la collezione degli strumenti di marina. Gianni Gini, in vacanza a Cannes. lo vide risplendere in una vetrina sulla Croisette. Da allora la sua passione per gli strumenti nautici l’ha portato a collezionarne oltre 600 custoditi nel museo che ha aperto i battenti Il 21 giugno del 2001 nell’antica casa torre di San Giovanni a Bellagio. Che sia dunque un soggiorno, un weekend o una toccata e fuga al lago, ritagliarsi uno spazio per visitare qualcosa di unico come il “Museo degli strumenti per la navigazione” è assolutamente consigliato. Il Museo degli Strumenti per la Navigazione è aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 13 (tranne il lunedì ); visite pomeridiane disponibili solo su prenotazione. 5 euro tariffa intera (previste riduzioni per gruppi) [post_title] => Bellagio, focus sul Museo degli Strumenti per la Navigazione [post_date] => 2024-05-02T11:49:54+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714650594000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466559 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Confcommercio La Spezia punta sul turismo esperienziale come chiave di volta per il futuro del territorio, guardando non solo alla Provincia della Spezia, ma a un’area vasta che coinvolge Liguria, Toscana, Piemonte ed Emilia Romagna. Per lavorare in tale direzione si è costituito ufficialmente il gruppo di lavoro di imprenditori, associati a Confcommercio La Spezia, che il 4 aprile scorso aveva deciso di presentarsi unito al primo workshop B2b sul turismo esperienziale, promosso da BITESP presso il Terminal Crociere. Il gruppo è suddiviso in macro settori di interesse i cui referenti sono: Mireille Duchamp, tour operator; Martina Riolino, ristoratrice e presidente del gruppo giovani FIPE Confcommercio, Giacomo Aguiari, gruppo nautica Confcommercio La Spezia; Valerio Beghè, albergatore e presidente di Federalberghi La Spezia; Riccardo Vernazzani, presidente Federalberghi Extra Confcommercio La Spezia; Massimo Conti, imprenditore turismo di lusso. L’obiettivo principale di questo nuovo gruppo di lavoro sarà la selezione di nuove eccellenze con il fine di produrre servizi per l’ospitalità offerta dalle strutture ricettive, oltre alla creazione e all’implementazione di nuove strategie di marketing. Tali strategie mirano a migliorare l’immagine del nostro territorio e ad attrarre flussi di turisti individuali e gruppi, privilegiando soggiorni prolungati. «Nei prossimi mesi - dichiarano gli imprenditori aderenti al gruppo della Confcommercio - ci impegneremo attivamente per mettere in pratica le idee emerse durante il workshop, collaborando con le altre realtà del territorio e con le istituzioni locali al fine di rendere La Spezia e tutti i comuni che fanno parte dell’area vasta una destinazione turistica sempre più attrattiva e inclusiva. Parteciperemo a importanti fiere internazionali promuovendo il nostro territorio e le sue esperienze uniche. Inoltre, sono in fase di progettazione e realizzazione una serie di iniziative volte a promuovere il nostro territorio come meta turistica di eccellenza». [post_title] => Confcommercio La Spezia, obiettivo promuovere il turismo esperienziale all'interno dell'Area Vasta [post_date] => 2024-05-02T10:27:42+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714645662000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466558 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Stay & Cruise ed è una delle novità per l'estate 2024 di Msc Crociere: permette agli ospiti, che stanno programmando una crociera in partenza da New York, Miami, Atene, Venezia o Roma, di arricchire l’esperienza a bordo con un soggiorno prima o dopo la crociera, aggiungendo due o tre notti supplementari in una struttura alberghiera a terra. “Sempre più nostri ospiti estendono in modo autonomo le proprie vacanze attraverso soggiorni nelle località in cui imbarcano o sbarcano dalle nostre navi - sottolinea Luca Valentini, direttore commerciale di Msc Crociere -. Abbiamo quindi deciso di predisporre un pacchetto già pronto che offra questa possibilità facendo sinergia con Going, il tour operator che fa parte del nostro gruppo. Con questo pacchetto gli ospiti potranno estendere facilmente la loro vacanza in crociera con un soggiorno a terra e un’escursione organizzata, utilizzando tutti i comfort correlati e senza doversi preoccupare della parte organizzativa”. Per chi sceglie la Meraviglia, c’è in particolare l’opportunità di aggiungere un soggiorno di due o tre notti a New York prima di partire per la crociera verso i Caraibi. Oltre all’albergo 4 stelle, è previsto anche un tour guidato per scoprire la Grande Mela. Chi invece partirà sulla Seascape, sempre alla scoperta dei Caraibi, potrà iniziare la vacanza con un soggiorno supplementare di due notti in un hotel 3 stelle a Miami e un’escursione inclusa. Per le crociere a bordo della Opera nel Mediterraneo orientale, sarà possibile soggiornare due notti ad Atene con escursione inclusa. Il prolungamento della vacanza è possibile anche per tutti coloro che partono alla scoperta del Mediterraneo orientale da Venezia-Marghera a bordo delle Armonia, Lirica e Sinfonia, attraverso un soggiorno aggiuntivo di due notti prima o dopo la crociera in un hotel a Mestre. Anche in questo caso è prevista un'escursione per scoprire Venezia. I viaggiatori che scelgono una crociera nel Mediterraneo in partenza da Civitavecchia sulle Divina, Fantasia, Musica, Seaside o Seaview possono scegliere di visitare in modo più approfondito la città di Roma pernottando, prima o dopo la crociera, per due notti in un hotel della Città Eterna (sempre con escursione compresa). Presto sarà infine disponibile la possibilità di un pacchetto Stay & Cruise a Istanbul, per il programma invernale 2024/2025 di Msc. [post_title] => Msc: novità Stay & Cruise per arricchire la crociera con un soggiorno prima o dopo la partenza [post_date] => 2024-05-02T10:02:02+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714644122000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "trinity viaggistudio lancia i progetti premium per soggiorni in college britannici prestigiosi" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":118,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1881,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466672","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un proposta dedicata agli studenti ambiziosi e alle famiglie che credono in un investimento di qualità per il futuro dei loro figli. Trinity ViaggiStudio lancia i progetti Premium per un'esperienza internazionale nel Regno Unito riservata a un numero limitato di studenti italiani, con soggiorno in college prestigiosi, docenti iper-qualificati e diversi percorsi formativi tra cui scegliere. In questo modo, oltre a imparare l’inglese e avere l’opportunità di confrontarsi con la comunità internazionale, per un’esperienza umana oltre che di studio arricchente, i ragazzi vedranno stimolata la loro creatività o le loro competenze scientifiche, a seconda dei corsi scelti, favorendo l’autostima, l’indipendenza e migliorando le proprie life skills.\r

\r

La Taunton School, il Bishop’s Stortford College e il Padworth College sono le strutture che ospitano i progetti Premium di Trinity ViaggiStudio. Cinema, scultura, pittura, fumetto, robotica, teatro e poi sport sono alcuni delle opportunità offerte per legare l’apprendimento della lingua a esperienze formative di alto profilo. I tre college accolgono studenti tra i 13 e i 17 anni all’interno di residenze inglesi, circondate dalla campagna, dove i ragazzi hanno la possibilità di sperimentare diverse attività anche all’aperto. Il soggiorno di due settimane prevede viaggio di A/R, sistemazione in camere singole o multiple con servizi al piano, trattamento di pensione completa con servizio self-service, assicurazione viaggio e medica, programma didattico e diploma di fine corso, oltre a un calendario ricreativo con numerose attività sportive e ludiche in campus, a cui si aggiungono escursioni in varie località, di una giornata intera e di mezza giornata.","post_title":"Trinity ViaggiStudio lancia i progetti Premium per soggiorni in college britannici prestigiosi","post_date":"2024-05-03T12:26:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1714739200000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466665","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il ministro del turismo Daniela Santanchè è intervenuto alla riunione del Consiglio esecutivo del World Tourism and Travel Council (Wttc), tenutasi oggi a Milano che ha visto, fra i presenti Julia Simpson, ceo del Wttc, Greg O’Hara fondatore e direttore Certares e presidente del Consiglio esecutivo. Oltre a Jason Liberty ceo e presidente di Royal Carribean Cruise, Nelson Boyce manager director di Travel Google, Paolo Barletta ceo di Arsenale Spa, Pierfrancesco Vago evecutive chairman di Msc Cruises.\r

\r

L’incontro ha avuto l’obiettivo di ufficializzare la realizzazione del Wttc Global Summit in Italia, a Roma nel 2025, l’evento di settore più prestigioso e influente al mondo, dove operatori del comparto e rappresentanti del governo si riuniscono per allineare gli sforzi a sostegno del turismo in chiave di sicurezza, resilienza, inclusività e sostenibilità.\r

\r

“Il ministero ha improntato la propria strategia favorendo sinergie fra il pubblico ed il settore privato che sta già dando importanti risultati per il settore. L’appuntamento che ospiteremo sarà occasione per rafforzare queste sinergie e per dare le migliori condizioni di lavoro al comparto, perché questo deve fare la politica: creare le migliori condizioni per chi fa impresa. Il governo italiano non disturberà mai chi lavora ma semmai supporta al massimo, anche rafforzando le occasioni di cooperazione internazionale che eventi come il global summit offrono” commenta il ministro Daniela Santanchè.","post_title":"Il Wttc Global Summit del 2025 si svolgerà a Roma","post_date":"2024-05-03T12:04:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1714737852000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466639","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' un momento d'oro per l'Oriente. E non solo per Cina e Giappone. Lo testimoniano anche le performance di Exotic Tour: l'operatore specializzato in Indonesia, Malesia e altre destinazioni del Sud-Est del continente di casa Quality Group si appresta infatti a superare il record di fatturato e passeggeri del 2023, registrando una crescita a doppia cifra percentuale per il secondo anno consecutivo.\r

\r

“I risultati raggiunti sono davvero importanti. È un momento significativo che premia il nostro lavoro meticoloso\", spiega il general manager del to, Diego Firenze -. Controlliamo costantemente ogni anno strutture e itinerari: solo nel 2023 abbiamo eseguito più di 60 site inspection”. I viaggi di nozze rappresentano il target più importante in termini quantitativi della clientela Exotic Tour. Tra le tendenze emergenti si rileva un incremento delle richieste per itinerari culturali e naturalistici, che danno spazio preponderante alla scoperta del territorio. “Inoltre osserviamo una sempre maggiore richiesta per soggiorni nell’arcipelago di Gili, che promuoviamo con convinzione da molti anni”. Il caro prezzi è stato in parte calmierato dal lavoro svolto nel tempo dall’operatore che è riuscito ad assicurarsi importanti allotment, anche sull’alta stagione: “Per il periodo estivo abbiamo 13 partenze con quotazioni molto competitive, oggetto di una campagna promozionale in atto proprio in questi giorni. Abbiamo inoltre riservato per quest’anno per gli agenti di viaggio tariffe molto vantaggiose per Bali\".\r

\r

Exotic Tour consolida poila programmazione 2024 aggiungendo un nuovo itinerario naturalistico e culturale, Flores Overland, con guida in italiano e un resort di prestigio nel nord a Lombok, il Seven Secrets, isolato in un tratto di mare di estrema bellezza. Se i tour a Bali continuano ad essere i più desiderati dalla clientela, per il Grand Tour Indonesia sono state aggiunge nuove date partenza, in modo da soddisfare le numerose richieste di prenotazione. Si registra anche un significativo incremento delle prenotazioni del tour Malesia-Singapore-Indonesia, che prevede l’accompagnamento di una guida parlante italiano. Exotic Tour ha infine recentemente rafforzato il proprio team andando a inserire una figura di esperienza al booking e programmazione.","post_title":"Exotic Tour cavalca l'onda del momento d'oro dell'Oriente. Previsto fatturato record nel 2024","post_date":"2024-05-03T10:11:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1714731068000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466603","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" AirBaltic festeggia i primi 20 anni del collegamento tra Milano e Riga, rotta che oggi è servita da Malpensa con cinque voli settimanali, con aeromobili configurati con due classi di servizio: Economy e Business Class. \r

\r

\"Negli anni abbiamo visto crescere costantemente la domanda di Milano come destinazione di viaggio sempre più apprezzata - commenta il presidente del vettore, Martin Gauss -. AirBaltic oggi collega entrambe le città con cinque voli settimanali, offrendo ai passeggeri un'esperienza di viaggio senza soluzione di continuità e collegamenti globali. Siamo grati ai nostri partner di Milano per la loro cooperazione in tutti questi anni e ci auguriamo di poter collaborare ancora per molti anni in futuro\".\r

\r

“I 20 anni di ininterrotta attività di airBaltic su Milano testimoniano la capacità del vettore lettone di ben cogliere le opportunità offerte dal nostro mercato, in particolare su Malpensa - aggiunge Andrea Tucci, vice president aviation business development Sea Milan Airports -. Nei 20 anni di collaborazione con Sea il vettore, grazie alla sua dinamica presenza commerciale, ha trasportato oltre un milione di passeggeri. Con il suo modello di business agile, flessibile e competitivo, è un partner consolidato che contribuisce ad arricchire il portafoglio di rotte disponibili da Milano Malpensa.”\r

Dall'inaugurazione del primo volo la compagnia ha effettuato quasi 11 mila voli tra le due città.","post_title":"AirBaltic: oltre 1 milione di passeggeri sulla Milano-Riga in 20 anni di operatività","post_date":"2024-05-02T13:02:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1714654947000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466599","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bilancio positivo per Aeroitalia sui collegamenti da Perugia verso Milano Bergamo e Linate: \"Dall’inizio delle operazioni abbiamo trasportato oltre 2.000 passeggeri, a dimostrazione dell'alta richiesta e dell'apprezzamento per queste due nuove connessioni - spiega una nota del vettore -. Grazie anche agli aggiustamenti operativi implementati nelle scorse settimane, il riempimento medio degli aeromobili è attualmente attestato ad oltre il 50%\".\r

\r

La compagnia continuerà a monitorare da vicino le prestazioni di queste rotte e a implementare miglioramenti, laddove necessario, al fine di garantire un servizio al passo con le aspettative dei clienti. Ottime le performance per quanto riguarda la regolarità del servizio, con una percentuale che dall’inizio delle operazioni – avvenuto il 25 marzo scorso – si attesta al 97%.\r

\r

Forte di questi risultati la compagnia conferma l'apertura delle due nuove destinazioni per l'estate: da inizio giugno decolleranno i voli per Lamezia Terme e Olbia, entrambe collegate con due frequenze settimanali. I biglietti sono già in vendita.","post_title":"Aeroitalia, bilancio positivo da Perugia e da giugno decollano Olbia e Lamezia","post_date":"2024-05-02T12:26:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1714652785000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466593","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A pochi chilometri dalle principali città toscane La Pietra del Cabreo Relais di Charme è ideale per week end o soggiorni più lunghi all'insegna del relax, escursioni e ottima cicina. \r

\r

E' un antico insediamento rurale recentemente restaurato nel cuore del Chianti Classico, circondato da vigneti e uliveti di proprietà delle Tenute Ambrogio e Giovanni Folonari. Situato a poco più di 1 chilometro da Greve in Chianti, uno dei paesi più caratteristici della Toscana, questo luogo offre viste spettacolari sulla campagna toscana.\r

\r

La Pietra del Cabreo è un rifugio di bellezza naturale, perfetto per una vacanza rilassante o per esplorare le meraviglie della Toscana. Le camere e le suite, frutto di una ristrutturazione attentamente curata dalla Famiglia Folonari, sono arredate con eleganza moderna e materiali di alta qualità, creando un'atmosfera accogliente e confortevole per gli ospiti.\r

\r

Ad Alessio Sedran, giovane imprenditore con il ruolo di Executive Chef, è affidata la gestione e coordinamento del ristorante. Alla guida della cucina lo Chef Giacomo Rossi affiancato dallo Chef Luca Vanneschi.\r

Il Ristorante del Cabreo è aperto tutti i giorni, il menù offre varie proposte molto raffinate e innovative di antipasti, primi piatti, secondi e dolci in abbinamento con i vini della cantina della famiglia Folonari.\r

\r

Tra i servizi inclusi, Aperitivo di benvenuto, Deposito bagagli, Piscina esterna riscaldata, Campo da tennis privato (su prenotazione), Internet wi-fi, sia nelle camere che negli spazi comuni compresa la piscina, Parcheggio esterno coperto, Parcheggio per biciclette (coperto e scoperto), Ricarica elettrica (macchine e biciclette), Lettino baby gratuito su richiesta ad esaurimento.","post_title":"Pietra del Cabreo, vacanze nel Chianti tra relax, escursioni ed ottima cucina","post_date":"2024-05-02T12:01:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1714651261000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466578","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bellagio, la perla del Lago di Como, è conosciuta in tutto il mondo per la sua incantevole posizione tra i due rami del lago, per le antiche e suggestive abitazioni del vecchio borgo, i misteriosi vicoli e caratteristiche scalinate acciottolate dove sfilano eleganti vetrine, tra hotel di gran classe e tipici ristoranti.\r

\r

La navigazione e il Lago di Como sono un binomio imprescindibile per la varietà di itinerari, escursioni, passeggiate e visite ai suoi splendidi tesori dal lago o da terra.\r

Non per niente a Bellagio, nella pittoresca frazione di San Giovanni, sorge un affascinante museo nautico, che raccoglie una ricchissima collezione di oggetti, reperti, manufatti, documenti che raccontano e certificano la storia e l’evoluzione del “navigato” nelle cristalline acque del Lago (e del mare in generale).\r

\r

Il ‘Museo degli strumenti per la navigazione” è la prestigiosa raccolta di introvabili strumenti e oggetti di navigazione. Per la sua unicità è stata inserita tra i luoghi della cultura del Ministero della Cultura. Insieme a Villa Melzi è uno dei due Musei di Bellagio.\r

Fondato dal grande appassionato di barche d’epoca Gianni Gini (è stato negli anni Settanta proprietario di Bona Fide, un Cutter aurico progettato nel 1899, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi del 1900, nonché dello scafo Victory 83 che ha partecipato all'edizione del 1983 della Coppa America), espone al suo interno una collezione di oltre 600 oggetti e strumenti legati alla navigazione, acquisiti in 40 anni di minuziosa ricerca: strumenti di varie epoche che hanno permesso all’uomo di orientarsi e oggetti legati alla navigazione.\r

Datati a partire dal 1500, non mancano bussole, astrolabi, cannocchiali settecenteschi di produzione veneziana, cronometri di marina, orologi solari, una sfera armillare (un modello della sfera celeste), diari di bordo dell’Ottocento, un planetario in ottone, preziosi manoscritti che testimoniano la vita a bordo di velieri e navi mercantili che hanno fatto la storia della navigazione. La collezione è esposta sui 3 piani di un caratteristico edificio (un’antica abitazione a torre totalmente ristrutturata) con gli oggetti collocati in base alla loro funzione: al primo piano sono trovano posto gli strumenti per la determinazione della latitudine; al secondo piano quelli per la longitudine e al terzo piano i diari di bordo e gli strumenti per il carteggio.\r

\r

Fu il 14 giugno 1968 con l’acquisto di un grafometro veneziano, che ebbe inizio la collezione degli strumenti di marina. Gianni Gini, in vacanza a Cannes. lo vide risplendere in una vetrina sulla Croisette. Da allora la sua passione per gli strumenti nautici l’ha portato a collezionarne oltre 600 custoditi nel museo che ha aperto i battenti Il 21 giugno del 2001 nell’antica casa torre di San Giovanni a Bellagio.\r

\r

Che sia dunque un soggiorno, un weekend o una toccata e fuga al lago, ritagliarsi uno spazio per visitare qualcosa di unico come il “Museo degli strumenti per la navigazione” è assolutamente consigliato.\r

Il Museo degli Strumenti per la Navigazione è aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 13 (tranne il lunedì ); visite pomeridiane disponibili solo su prenotazione. 5 euro tariffa intera (previste riduzioni per gruppi)\r

\r

","post_title":"Bellagio, focus sul Museo degli Strumenti per la Navigazione","post_date":"2024-05-02T11:49:54+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1714650594000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466559","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Confcommercio La Spezia punta sul turismo esperienziale come chiave di volta per il futuro del territorio, guardando non solo alla Provincia della Spezia, ma a un’area vasta che coinvolge Liguria, Toscana, Piemonte ed Emilia Romagna. Per lavorare in tale direzione si è costituito ufficialmente il gruppo di lavoro di imprenditori, associati a Confcommercio La Spezia, che il 4 aprile scorso aveva deciso di presentarsi unito al primo workshop B2b sul turismo esperienziale, promosso da BITESP presso il Terminal Crociere.\r

\r

Il gruppo è suddiviso in macro settori di interesse i cui referenti sono: Mireille Duchamp, tour operator; Martina Riolino, ristoratrice e presidente del gruppo giovani FIPE Confcommercio, Giacomo Aguiari, gruppo nautica Confcommercio La Spezia; Valerio Beghè, albergatore e presidente di Federalberghi La Spezia; Riccardo Vernazzani, presidente Federalberghi Extra Confcommercio La Spezia; Massimo Conti, imprenditore turismo di lusso.\r

\r

L’obiettivo principale di questo nuovo gruppo di lavoro sarà la selezione di nuove eccellenze con il fine di produrre servizi per l’ospitalità offerta dalle strutture ricettive, oltre alla creazione e all’implementazione di nuove strategie di marketing. Tali strategie mirano a migliorare l’immagine del nostro territorio e ad attrarre flussi di turisti individuali e gruppi, privilegiando soggiorni prolungati.\r

\r

«Nei prossimi mesi - dichiarano gli imprenditori aderenti al gruppo della Confcommercio - ci impegneremo attivamente per mettere in pratica le idee emerse durante il workshop, collaborando con le altre realtà del territorio e con le istituzioni locali al fine di rendere La Spezia e tutti i comuni che fanno parte dell’area vasta una destinazione turistica sempre più attrattiva e inclusiva. Parteciperemo a importanti fiere internazionali promuovendo il nostro territorio e le sue esperienze uniche. Inoltre, sono in fase di progettazione e realizzazione una serie di iniziative volte a promuovere il nostro territorio come meta turistica di eccellenza».","post_title":"Confcommercio La Spezia, obiettivo promuovere il turismo esperienziale all'interno dell'Area Vasta","post_date":"2024-05-02T10:27:42+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1714645662000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466558","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Stay & Cruise ed è una delle novità per l'estate 2024 di Msc Crociere: permette agli ospiti, che stanno programmando una crociera in partenza da New York, Miami, Atene, Venezia o Roma, di arricchire l’esperienza a bordo con un soggiorno prima o dopo la crociera, aggiungendo due o tre notti supplementari in una struttura alberghiera a terra.\r

\r

“Sempre più nostri ospiti estendono in modo autonomo le proprie vacanze attraverso soggiorni nelle località in cui imbarcano o sbarcano dalle nostre navi - sottolinea Luca Valentini, direttore commerciale di Msc Crociere -. Abbiamo quindi deciso di predisporre un pacchetto già pronto che offra questa possibilità facendo sinergia con Going, il tour operator che fa parte del nostro gruppo. Con questo pacchetto gli ospiti potranno estendere facilmente la loro vacanza in crociera con un soggiorno a terra e un’escursione organizzata, utilizzando tutti i comfort correlati e senza doversi preoccupare della parte organizzativa”.\r

\r

Per chi sceglie la Meraviglia, c’è in particolare l’opportunità di aggiungere un soggiorno di due o tre notti a New York prima di partire per la crociera verso i Caraibi. Oltre all’albergo 4 stelle, è previsto anche un tour guidato per scoprire la Grande Mela. Chi invece partirà sulla Seascape, sempre alla scoperta dei Caraibi, potrà iniziare la vacanza con un soggiorno supplementare di due notti in un hotel 3 stelle a Miami e un’escursione inclusa. Per le crociere a bordo della Opera nel Mediterraneo orientale, sarà possibile soggiornare due notti ad Atene con escursione inclusa. Il prolungamento della vacanza è possibile anche per tutti coloro che partono alla scoperta del Mediterraneo orientale da Venezia-Marghera a bordo delle Armonia, Lirica e Sinfonia, attraverso un soggiorno aggiuntivo di due notti prima o dopo la crociera in un hotel a Mestre. Anche in questo caso è prevista un'escursione per scoprire Venezia.\r

\r

I viaggiatori che scelgono una crociera nel Mediterraneo in partenza da Civitavecchia sulle Divina, Fantasia, Musica, Seaside o Seaview possono scegliere di visitare in modo più approfondito la città di Roma pernottando, prima o dopo la crociera, per due notti in un hotel della Città Eterna (sempre con escursione compresa). Presto sarà infine disponibile la possibilità di un pacchetto Stay & Cruise a Istanbul, per il programma invernale 2024/2025 di Msc.","post_title":"Msc: novità Stay & Cruise per arricchire la crociera con un soggiorno prima o dopo la partenza","post_date":"2024-05-02T10:02:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1714644122000]}]}}