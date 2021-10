Sono a taglio esperienziale le novità Boscolo Gift per il prossimo Natale

Sono sette i nuovi cofanetti della linea Boscolo Gift per il prossimo Natale, periodo clou per questo segmento di prodotto dell’operatore con sede a Padova. Le novità sono state raccontate in occasione della presentazione delle nuove strategie sales della compagnia per la linea regalo del to. Fil rouge degli ultimi arrivati, la straordinarietà delle esperienze, tanto che una serie è stata persino battezzata Extraordinary. Composta da cinque cofanetti dedicati a New York, Londra, Parigi, Istanbul e Marrakech, comprende proposte da due o tre notti a seconda della destinazione. Si tratta di un cofanetto grande, che al suo interno racchiude anche un monografico, con foto emozionali e consigli di viaggio sulle mete. Tra le esperienze incluse, il volo in elicottero nello skyline newyorkese, un musical a Londra, un imperdibile spettacolo al Lido di Parigi, una crociera esclusiva sul Bosforo e la vista dall’alto di una mongolfiera sul vivace brulichio dei mercati di Marrakech.

Oltre alla serie Extraordinary, Boscolo presenta anche altri due Gift novità dal taglio esperienziale: Riflessi di Murano comprende una visita esclusiva alla fornace Seguso Vetri d’Arte e un book ispirato a un libro di Marika Contaldo Seguso “Savour Venice”, in cui è racchiusa la storia della famiglia, approfondimenti sulla vetreria, nonché su Villa Ines di proprietà della stessa fornace e luogo del soggiorno. Nel volume ci sono poi anche alcuni suggerimenti per scoprire luoghi e locali di Venezia. A caccia di tartufi ad Alba prevede invece un fine settimana a tema enogastronomico, accompagnati da un esperto tartufaio e dal suo fidato amico a quattro zampe. E dopo la caccia, un pranzo o una cena a base di tartufi.