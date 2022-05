Snav: al via i collegamenti estivi per Croazia, Eolie e Pontine. Potenziate le tratte nel golfo di Napoli

Con l’arrivo dell’estate cresce l’offerta di collegamenti Snav. Da ieri è infatti attiva la linea da Ancona per Spalato. Le due città sull’Adriatico saranno collegate tre volte alla settimana fino ad ottobre, con partenze da Ancona alle ore 19.30 il lunedì, mercoledì, venerdì e da Spalato sempre alle ore 19.30 il martedì, giovedì e domenica. A luglio e ad agosto è prevista una partenza supplementare il sabato sia da Ancona sia da Spalato. A bordo del cruise ferry Snav i passeggeri avranno la possibilità di imbarcare auto, moto e camper.

Da sabato 28 maggio comincerà poi anche la stagione delle partenze Snav da Napoli Mergellina per le isole Eolie, con partenza giornaliera alle ore 14.30 verso Stromboli, Panarea, Salina, Vulcano e Lipari, e rientro dalle isole con partenze mattutine e arrivo a Napoli Mergellina entro le ore 14. Da giovedì 2 giugno inizieranno invece i collegamenti Snav da Napoli e Ischia Casamicciola per le isole Pontine, con partenze nei weekend fino all’11 settembre. Dal 2 giugno è infine previsto il raddoppio dei collegamenti nel golfo di Napoli con le isole di Procida e Ischia Casamicciola.

In occasione dell’avvio della stagione dei collegamenti per le destinazioni estive, Snav lancia la promozione Happyday dedicata alle partenze per la Croazia e per le isole Eolie con un’offerta 2×1 e veicolo gratis. La promozione è cumulabile con voucher Snav e la formula Zero pensieri, che prevede la cancellazione con rimborso del 100% fino a 48 ore prima della partenza, per consentire ai passeggeri di prenotare con la massima tutela e tranquillità.