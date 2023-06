Simonetti torna dal Kenya con una chicca in più per i viaggiatori African Explorer La visita alla poco conosciuta regione di Laikipia che comprende una chicca per i veri specialisti dell’Africa: la Ol Pejeta Conservancy è una piccola e privata area protetta ed ecosostenibile, l’unico posto nel paese dove è possibile vedere gli scimpanzè, nonché il rifugio per rinoceronti neri più grande dell’Africa Orientale. E’ la novità griffata Afircan Explorer, che segue l’agognato ritorno in Kenya del titolare e general manager dell’operatore milanese, Alessandro Simonetti: “Sono rimasto lontano da questo Paese per troppi anni e, finalmente, è arrivato il giorno del viaggio più atteso e più desiderato dopo la tempesta del 2020″. “Per troppi anni il Kenya è stato considerato come una destinazione dove il safari fosse di qualità inferiore rispetto ad altri paesi africani – prosegue Simonetti -. Questo non è assolutamente vero. Anzi il Kenya (a parte il cratere di Ngorongoro) non ha nulla di meno rispetto alla confinante Tanzania. Non solo: è il paese con il rapporto prezzo del viaggio/quantità di animali avvistabili migliore di tutta l’Africa. Durante questo viaggio ho inoltre piacevolmente scoperto che la viabilità è molto migliorata, perché sono state rinnovate molte strade. E questo garantisce un notevole incremento del confort negli spostamenti tra parco e parco. Per fortuna il resto non è cambiato molto da un punto di vista turistico, garantendo a un viaggio in Kenya l’autenticità che lo ha sempre contraddistinto”. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448167 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal prossimo ottobre riprenderanno le spedizioni in questa terra fatta di spiagge deserte e vergini, altopiani tutti da scoprire, ambienti incontaminati perché rimasti a lungo dimenticati. Dopo più di dieci anni Kel 12 torna a posare i piedi sull’isola mitologica di Socotra: l'operatore milanese è stato tra i primi a programmare questa meta e ha organizzato decine di spedizioni e viaggi di esplorazione sul suo territorio aspro e selvaggio finché, nel 2011, il conflitto Yemenita ha fermato tutto. Passando dagli Emirati Arabi Uniti il programma prevede di raggiungere l’isola più grande dell’arcipelago yemenita a bordo di un volo charter. Si dormirà poi per sette notti in tende mobili-igloo e si viaggerà a bordo di 4x4 con posto finestrino garantito per tutti i passeggeri. Ad accompagnare il gruppo ci saranno gli esperti di Kel 12, che hanno avuto il privilegio di visitare questi luoghi decine di volte. Ritorno a Socotra, selvaggio paradiso - Yemen - Emirati Arabi. Quote a partire da 4.550 euro a persona per dieci giorni di itinerario. Da quando è entrato in Delta nel 2006, Matteo Curcio ha ricoperto diverse posizioni di crescente responsabilità all’interno della compagnia, tra cui la pianificazione del network transatlantico, la strategia delle alleanze e la creazione di joint venture e partnership bilaterali in tutto il mondo. "L'eccezionale curriculum commerciale di Matteo, unito alla sua esperienza nella creazione di partnership di livello mondiale, contribuirà a costruire un futuro più solido e competitivo per Delta nella regione Emeai" ha osservato Alain Bellemare, president-international del vettore americano. Prima di diventare svp, Curcio ha ricoperto la carica di vice president-Asia Pacific, dove il suo contributo è stato determinante per l’implementazione della joint venture di successo con Korean Air. Inoltre, Matteo ha trascorso più di sette anni alla guida della trasformazione commerciale di Delta nella regione Asia-Pacifico, con una significativa espansione del network trans-pacifico in Corea, Giappone e Cina. Originario di Napoli, Curcio ha conseguito una laurea in Economia presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II. [post_title] => Delta sceglie Matteo Curcio come nuovo svp Europa, Medio Oriente, Africa e India [post_date] => 2023-06-20T09:29:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687253360000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447868 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una programmazione Africa al di fuori dei circuiti turistici più battuti. Nasce da questa idea la nuova partnership esclusiva tra il Tucano e il tour operator con sede in Mali Kanaga Africa Tours, attivo sul territorio da 15 anni e guidato dal general manager Leonardo Francesco Paoluzzi. "La tempesta è passata - racconta il fondatore dell’operatore torinese, Willy Fassio -. Ho di fronte a me anni ricchi di iniziative, di progetti, di nuove energie e il desiderio di riprendere in una nuova veste alcuni dei viaggi che hanno informato lo spirito e la filosofia del Tucano Viaggi Ricerca sin dalla sua creazione per offrire nuove, interessanti opportunità ai nostri viaggiatori". "È il momento di fare scelte importanti, di avere la volontà e la capacità di condividere esperienze in partnership con realtà improntate ai nostri stessi valori e obiettivi e che offrono competenze nate sul campo in anni di lavoro e di esplorazioni - prosegue Fassio -. È così che due operatori, uno con sede in territorio africano e quindi in una posizione strategica per i viaggi nel continente, decidono di unire le proprie forze per presentare una programmazione Africa al di fuori dei circuiti turistici più battuti: uno sforzo importante che coinvolge tutte le nostre capacità di proporre e veicolare iniziative di viaggio straordinarie, spesso legate a feste locali e riti ancestrali, per consentire ai viaggiatori di entrare in contatto con un mondo destinato a breve a scomparire. Molti paesi dell’Africa, sino a oggi rimasti ai margini dei grandi cambiamenti, verranno ben presto, come già successo altrove, coinvolti in processi di globalizzazione che ne modificheranno le realtà sociali tradizionali, cancellando culture millenarie". "Le agenzie di viaggio storiche - riprende sempre Fassio - sicuramente ricorderanno i tanti viaggi che il Tucano ha proposto in Mali, essendo stato nel tempo il primo operatore italiano a creare una società italo-maliana per la diffusione dell’immenso patrimonio naturalistico ed etnografico del Paese non solo in Italia ma anche altrove, attraverso prestigiosi tour operator quali Explorator di Parigi, Kuoni a Zurigo e Mountain Travel Sobek negli Stati Uniti. Ricordiamo a tal proposito la navigazione sul fiume Niger, il trekking nel Paese Dogon, le città di Djennè e Mopti e il mistero affascinante e lontano di Timbuctù. Il mio legame con Leonardo nasce perciò anche dal legame storico e affettivo che conservo per questo Paese oggi difficilmente visitabile, fatta eccezione per alcune regioni come la zona di Segou e il Pays Mandingue, culla dell'impero del Mali: la parte più antica, più vera e anche la più sconosciuta del Paese". L’unione delle due realtà consentirà quindi di pianificare in Africa "itinerari di grande originalità e accurati sotto i profili logistico, dell’accoglienza e della sicurezza. Per garantire a ogni viaggiatore il massimo comfort possibile - conclude Fassio -. Una particolare importanza verrà data all’aspetto culturale, etnografico e naturalistico, elemento imprescindibile per chi sceglie di viaggiare per conoscere realtà nuove e diverse, sorprendenti se confrontate con il nostro vissuto, e visitare luoghi lontani dal turismo massificato. Tutti i tour sono accompagnati da guide esperte che conoscono perfettamente le realtà dei contesti visitati: l’Africa desta un grandissimo interesse e noi riprenderemo i nostri viaggi alla scoperta di realtà africane dalle molteplici sfaccettature, complesse ma estremamente affascinanti". [post_title] => La nuova Africa del Tucano è con Kanaga: "Alla scoperta di un mondo destinato a scomparire" [post_date] => 2023-06-16T13:40:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686922845000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447804 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => NYC & Company, l'ente ufficiale per la promozione della città di New York, con il rebranding “New York City Tourism + Convention”, presenta il suo nuovo svp Tourism Market Development per l'Europa Robert Beckham, che prende il posto di Reginald Charlot. Charlot, dopo 15 anni di supervisione dei mercati europei, diventa svp of Tourism Market Development nei segmenti Lusso e Lgbtq+ per Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti. Un cambiamento nel quale la soddisfazione per il percorso compiuto, si arricchisce del desiderio di vivere nuove sfide. Charlot ripercorre i mesi trascorsi: «Nel 2022 abbiamo avuto una ripresa economica evidente, con oltre 56 milioni di viaggiatori arrivati in città e una crescita del 72,5% rispetto al 2021. Sono stati anche realizzati oltre 1200 eventi mice, alla presenza di 4 milioni di delegati, raggiungendo l’85% dei livelli di visita record del 2019. Quest’anno NYC si prepara ad accogliere 63,3 milioni di visitatori, che potranno scoprire una metropoli in costante evoluzione e trasformazione. L’ospite italiano - aggiunge - si ferma più a lungo: prima trascorreva 3,4 notti a NYC , che era una tappa del suo viaggio negli Usa, oggi raggiunge la città utilizzando i numerosi collegamenti diretti in partenza da Milano, Roma, Venezia e Napoli, si ferma per 6,7 giorni e poi torna a casa». Frattanto, tramite la campagna social #WHATSGOODNYC, 8,5 milioni di newyorkesi stanno raccontando la bellezza della propria città e dei suoi cinque distretti. I dati raccolti verranno condivisi con viaggiatori e cittadini incoraggiandoli a esplorare tutto ciò che New York ha da offrire. E, mentre i 3 aeroporti limitrofi si ampliano con terminal di design, nascono nuovi ristoranti e hotels e aprono e crescono musei e istituzioni, come quelli dedicati a Broadway, a Louis Amstrong, all’Hip Hop nel 50esimo anniversario della sua nascita e anche alla comunità LGBTQ+ con l’apertura nel 2024 del The Stonewall National Monument Visitor Center e de The American LGBTQ+ Museum: la prima istituzione a parlare della storia della comunità. Innumerevoli gli eventi, le performances e le mostre in programma, da scoprire sul nuovo web site: nyctourism.com. Infine il mondo dell’industria dei viaggi sarà in primo piano dal 26 al 28 ottobre prossimi con il NY International Travel Show, organizzato presso il Javits Center di Manhattan, alla presenza di molti tra i 1800 partner di New York City Tourism + Convention. [gallery ids="447808,447809,447810,447813,447811,447812"] [post_title] => New York City: il rebranding, i nuovi ruoli e la continua, vivace evoluzione della città [post_date] => 2023-06-16T10:42:24+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686912144000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447788 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Delta Air Lines tornerà a pagherà un dividendo trimestrale, dopo una sospensione che dura dal marzo 2020, a causa della pandemia. Secondo quanto spiegato dalla compagnia aerea in una nota ufficiale il dividendo, pari a 0,10 dollari per azione, sarà pagato il 7 agosto agli azionisti registrati alla chiusura del 17 luglio. L'iniziativa è conseguente ai passi avanti compiuti dalla compagnia nel piano finanziario triennale, tra cui il rimborso di oltre 10 miliardi di dollari di debito negli ultimi due anni. Il tutto mentre il vettore ha previsto che la forte domanda di viaggi estivi porterà a realizzare profitti più alti del previsto per il trimestre fino a giugno. L'ultimo dividendo pagato da Delta risale al marzo 2020 (0,4025 dollari per azione) ed era il 27° consecutivo. [post_title] => Delta Air Lines torna a pagare un dividendo trimestrale, per la prima volta dal 2020 [post_date] => 2023-06-16T09:48:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686908937000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447660 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cambi al vertice per il team di Tourism Development del Nyc Tourism + Conventions: Robert Beckham, precedentemente svp of membership, assumerà il ruolo di svp Tourism Market Development per l'Europa, supervisionando i mercati europei, con base nel Regno Unito. Beckham prenderà il posto di Reginald Charlot, che dopo 15 anni come managing director for Tourism Market Development assumerà l’incarico di svp of Tourism Market Development per i segmenti Lusso e Lgbtq+ per Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti. Inoltre, Makiko Matsuda Healy, in precedenza managing director for Tourism Market Development, assumerà il ruolo di svp of Tourism Market Development. Le sue mansioni rimangono invariate e continuerà a concentrarsi sullo sviluppo commerciale per i mercati di Asia, America Latina, Medio Oriente e Africa. Questi cambiamenti operativi, supervisionati da Nancy Mammana, chief marketing officer, ampliano l'investimento dell'organizzazione nei mercati inbound di primaria importanza per New York City. "Questa nuova struttura del team dirigenziale ci permette di far crescere il nostro portfolio di mercati leisure internazionali e di concentrarci maggiormente sulle quote di mercato nazionali - ha dichiarato Fred Dixon, presidente e ceo di Nyc Tourism + Conventions President -. Siamo entusiasti di poter sfruttare i nostri talenti interni per questi ruoli di primaria importanza. Sia Reginald che Robert hanno lavorato a lungo per Nyc Tourism + Conventions e li ringrazio per il lavoro che hanno svolto. La loro esperienza decennale ha portato un grande valore aggiunto al posizionamento strategico e alle vendite di New York City come destinazione di livello mondiale". [post_title] => Nyc Tourism + Conventions: nuovi vertici per la squadra del Tourism Development [post_date] => 2023-06-14T11:27:28+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686742048000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447657 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Royal Air Maroc mette a punto l'ampliamento della flotta a lungo e medio raggio, in risposta al previsto aumento degli arrivi turistici in Marocco e alla prossima espansione del network delle destinazioni servite. Secondo quanto anticipato a Bloomberg dall'amministratore delegato del vettore, Abdelhamid Addou, Ram "sta apportando gli ultimi ritocchi" a una gara d'appalto per nuovi aeromobili a lungo e medio raggio. Sebbene non sia stato nominata la casa costruttrice, Royal Air Maroc opera con una flotta di 50 aeromobili per lo più Boeing, con 26 737-800, due 737 Max 8, un 767-300F, cinque 787-8 e quattro 787-9 Dreamliner, oltre a quattro Embraer 190 e sei Atr 72-600. "Una flotta più grande è essenziale se vogliamo diventare una compagnia aerea più globale e sfruttare lo status del Marocco come grande attrazione turistica", ha dichiarato il ceo, soprattutto quando la debolezza delle compagnie aeree africane (ad eccezione di Ethiopian Airlines) ha favorito Emirates, Qatar Airways e Turkish Airlines. Per lui, il potenziale del continente africano "è molto grande e deve essere sviluppato dalle compagnie aeree africane". Royal Air Maroc mira a fare della base all'aeroporto di Casablanca-Mohammed V l'"hub di transito più grande per l'Africa subsahariana" e intende aggiungere "molte nuove rotte" al network attuale, principalmente verso l'Africa, l'Europa e le Americhe. La compagnia aerea ha già annunciato che prenderà in leasing per l'estate un Airbus A330-200 di Air Belgium con equipaggio per servire Parigi e Istanbul, con inizio del servizio già da mercoledì prossimo. [post_title] => Royal Air Maroc amplia la flotta di medio e lungo raggio. I piani sull'hub di Casablanca [post_date] => 2023-06-14T10:14:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686737684000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447587 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates e Kenya Airways hanno firmato un accordo di interlinea che consentirà ai clienti di entrambe le compagnie aeree di accedere a nuove destinazioni sui network di entrambe utilizzando un unico itinerario. I passeggeri di Emirates potranno volare verso 28 destinazioni del network di Kenya Airways utilizzando Nairobi come gateway per destinazioni come Nampula, Bangui, Bujumbara, Kigali, Dzaoudzi, Lubumbashi, Kinshasa, Kilimanjaro, Juba, Zanzibar, oltre a molti altri punti regionali in Africa. Inoltre, nell'ambito di un accordo bilaterale di interlinea, i passeggeri di Emirates che viaggiano via Dubai potranno anche prenotare un itinerario con biglietto singolo da o per Mombasa, una delle destinazioni di svago più popolari del Kenya. Allo stesso modo, i passeggeri di Kenya Airways che viaggiano da Nairobi e Mombasa potranno ora accedere al network di Emirates e collegarsi senza problemi attraverso Dubai a 23 destinazioni in Asia occidentale e meridionale, in Estremo Oriente, nell'Oceano Indiano e in Medio Oriente, e raggiungere mete come Singapore, Tokyo, Bangkok, Ahmedabad, Beirut, Hong Kong, Giacarta e Seoul. [post_title] => Emirates ha siglato un accordo di interlinea con Kenya Airways [post_date] => 2023-06-13T11:21:43+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686655303000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "simonetti torna dal kenya con una chicca in piu per i viaggiatori african explorer" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":89,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":903,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448167","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal prossimo ottobre riprenderanno le spedizioni in questa terra fatta di spiagge deserte e vergini, altopiani tutti da scoprire, ambienti incontaminati perché rimasti a lungo dimenticati. Dopo più di dieci anni Kel 12 torna a posare i piedi sull’isola mitologica di Socotra: l'operatore milanese è stato tra i primi a programmare questa meta e ha organizzato decine di spedizioni e viaggi di esplorazione sul suo territorio aspro e selvaggio finché, nel 2011, il conflitto Yemenita ha fermato tutto. \r

\r

Passando dagli Emirati Arabi Uniti il programma prevede di raggiungere l’isola più grande dell’arcipelago yemenita a bordo di un volo charter. Si dormirà poi per sette notti in tende mobili-igloo e si viaggerà a bordo di 4x4 con posto finestrino garantito per tutti i passeggeri. Ad accompagnare il gruppo ci saranno gli esperti di Kel 12, che hanno avuto il privilegio di visitare questi luoghi decine di volte. Ritorno a Socotra, selvaggio paradiso - Yemen - Emirati Arabi. Quote a partire da 4.550 euro a persona per dieci giorni di itinerario.\r

\r

","post_title":"Kel 12 torna a Socotra con un viaggio di dieci giorni, incluse sette notti in tende mobili-igloo","post_date":"2023-06-21T14:25:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1687357504000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448152","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La visita alla poco conosciuta regione di Laikipia che comprende una chicca per i veri specialisti dell'Africa: la Ol Pejeta Conservancy è una piccola e privata area protetta ed ecosostenibile, l’unico posto nel paese dove è possibile vedere gli scimpanzè, nonché il rifugio per rinoceronti neri più grande dell’Africa Orientale. E' la novità griffata Afircan Explorer, che segue l'agognato ritorno in Kenya del titolare e general manager dell'operatore milanese, Alessandro Simonetti: “Sono rimasto lontano da questo Paese per troppi anni e, finalmente, è arrivato il giorno del viaggio più atteso e più desiderato dopo la tempesta del 2020\".\r

\r

\"Per troppi anni il Kenya è stato considerato come una destinazione dove il safari fosse di qualità inferiore rispetto ad altri paesi africani - prosegue Simonetti -. Questo non è assolutamente vero. Anzi il Kenya (a parte il cratere di Ngorongoro) non ha nulla di meno rispetto alla confinante Tanzania. Non solo: è il paese con il rapporto prezzo del viaggio/quantità di animali avvistabili migliore di tutta l'Africa. Durante questo viaggio ho inoltre piacevolmente scoperto che la viabilità è molto migliorata, perché sono state rinnovate molte strade. E questo garantisce un notevole incremento del confort negli spostamenti tra parco e parco. Per fortuna il resto non è cambiato molto da un punto di vista turistico, garantendo a un viaggio in Kenya l’autenticità che lo ha sempre contraddistinto”.\r

\r

","post_title":"Simonetti torna dal Kenya con una chicca in più per i viaggiatori African Explorer","post_date":"2023-06-21T12:18:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1687349916000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447949","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Matteo Curcio è il nuovo senior vice president per Europa, Medio Oriente, Africa e India di Delta Airlines. Basato a Parigi, Curcio supervisionerà tutte le attività commerciali nella regione Emeai e l'ulteriore sviluppo di opportunità a lungo termine con i partner di joint venture di Delta, Air France-Klm e Virgin Atlantic.\r

\r

Da quando è entrato in Delta nel 2006, Matteo Curcio ha ricoperto diverse posizioni di crescente responsabilità all’interno della compagnia, tra cui la pianificazione del network transatlantico, la strategia delle alleanze e la creazione di joint venture e partnership bilaterali in tutto il mondo. \r

\r

\"L'eccezionale curriculum commerciale di Matteo, unito alla sua esperienza nella creazione di partnership di livello mondiale, contribuirà a costruire un futuro più solido e competitivo per Delta nella regione Emeai\" ha osservato Alain Bellemare, president-international del vettore americano. \r

\r

Prima di diventare svp, Curcio ha ricoperto la carica di vice president-Asia Pacific, dove il suo contributo è stato determinante per l’implementazione della joint venture di successo con Korean Air. Inoltre, Matteo ha trascorso più di sette anni alla guida della trasformazione commerciale di Delta nella regione Asia-Pacifico, con una significativa espansione del network trans-pacifico in Corea, Giappone e Cina. Originario di Napoli, Curcio ha conseguito una laurea in Economia presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II.","post_title":"Delta sceglie Matteo Curcio come nuovo svp Europa, Medio Oriente, Africa e India","post_date":"2023-06-20T09:29:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1687253360000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447868","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una programmazione Africa al di fuori dei circuiti turistici più battuti. Nasce da questa idea la nuova partnership esclusiva tra il Tucano e il tour operator con sede in Mali Kanaga Africa Tours, attivo sul territorio da 15 anni e guidato dal general manager Leonardo Francesco Paoluzzi. \"La tempesta è passata - racconta il fondatore dell’operatore torinese, Willy Fassio -. Ho di fronte a me anni ricchi di iniziative, di progetti, di nuove energie e il desiderio di riprendere in una nuova veste alcuni dei viaggi che hanno informato lo spirito e la filosofia del Tucano Viaggi Ricerca sin dalla sua creazione per offrire nuove, interessanti opportunità ai nostri viaggiatori\".\r

\r

\"È il momento di fare scelte importanti, di avere la volontà e la capacità di condividere esperienze in partnership con realtà improntate ai nostri stessi valori e obiettivi e che offrono competenze nate sul campo in anni di lavoro e di esplorazioni - prosegue Fassio -. È così che due operatori, uno con sede in territorio africano e quindi in una posizione strategica per i viaggi nel continente, decidono di unire le proprie forze per presentare una programmazione Africa al di fuori dei circuiti turistici più battuti: uno sforzo importante che coinvolge tutte le nostre capacità di proporre e veicolare iniziative di viaggio straordinarie, spesso legate a feste locali e riti ancestrali, per consentire ai viaggiatori di entrare in contatto con un mondo destinato a breve a scomparire. Molti paesi dell’Africa, sino a oggi rimasti ai margini dei grandi cambiamenti, verranno ben presto, come già successo altrove, coinvolti in processi di globalizzazione che ne modificheranno le realtà sociali tradizionali, cancellando culture millenarie\".\r

\r

\"Le agenzie di viaggio storiche - riprende sempre Fassio - sicuramente ricorderanno i tanti viaggi che il Tucano ha proposto in Mali, essendo stato nel tempo il primo operatore italiano a creare una società italo-maliana per la diffusione dell’immenso patrimonio naturalistico ed etnografico del Paese non solo in Italia ma anche altrove, attraverso prestigiosi tour operator quali Explorator di Parigi, Kuoni a Zurigo e Mountain Travel Sobek negli Stati Uniti. Ricordiamo a tal proposito la navigazione sul fiume Niger, il trekking nel Paese Dogon, le città di Djennè e Mopti e il mistero affascinante e lontano di Timbuctù. Il mio legame con Leonardo nasce perciò anche dal legame storico e affettivo che conservo per questo Paese oggi difficilmente visitabile, fatta eccezione per alcune regioni come la zona di Segou e il Pays Mandingue, culla dell'impero del Mali: la parte più antica, più vera e anche la più sconosciuta del Paese\".\r

\r

L’unione delle due realtà consentirà quindi di pianificare in Africa \"itinerari di grande originalità e accurati sotto i profili logistico, dell’accoglienza e della sicurezza. Per garantire a ogni viaggiatore il massimo comfort possibile - conclude Fassio -. Una particolare importanza verrà data all’aspetto culturale, etnografico e naturalistico, elemento imprescindibile per chi sceglie di viaggiare per conoscere realtà nuove e diverse, sorprendenti se confrontate con il nostro vissuto, e visitare luoghi lontani dal turismo massificato. Tutti i tour sono accompagnati da guide esperte che conoscono perfettamente le realtà dei contesti visitati: l’Africa desta un grandissimo interesse e noi riprenderemo i nostri viaggi alla scoperta di realtà africane dalle molteplici sfaccettature, complesse ma estremamente affascinanti\".","post_title":"La nuova Africa del Tucano è con Kanaga: \"Alla scoperta di un mondo destinato a scomparire\"","post_date":"2023-06-16T13:40:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1686922845000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447804","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"NYC & Company, l'ente ufficiale per la promozione della città di New York, con il rebranding “New York City Tourism + Convention”, presenta il suo nuovo svp Tourism Market Development per l'Europa Robert Beckham, che prende il posto di Reginald Charlot. Charlot, dopo 15 anni di supervisione dei mercati europei, diventa svp of Tourism Market Development nei segmenti Lusso e Lgbtq+ per Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti. Un cambiamento nel quale la soddisfazione per il percorso compiuto, si arricchisce del desiderio di vivere nuove sfide.\r

\r

Charlot ripercorre i mesi trascorsi: «Nel 2022 abbiamo avuto una ripresa economica evidente, con oltre 56 milioni di viaggiatori arrivati in città e una crescita del 72,5% rispetto al 2021. Sono stati anche realizzati oltre 1200 eventi mice, alla presenza di 4 milioni di delegati, raggiungendo l’85% dei livelli di visita record del 2019. Quest’anno NYC si prepara ad accogliere 63,3 milioni di visitatori, che potranno scoprire una metropoli in costante evoluzione e trasformazione. L’ospite italiano - aggiunge - si ferma più a lungo: prima trascorreva 3,4 notti a NYC , che era una tappa del suo viaggio negli Usa, oggi raggiunge la città utilizzando i numerosi collegamenti diretti in partenza da Milano, Roma, Venezia e Napoli, si ferma per 6,7 giorni e poi torna a casa».\r

\r

Frattanto, tramite la campagna social #WHATSGOODNYC, 8,5 milioni di newyorkesi stanno raccontando la bellezza della propria città e dei suoi cinque distretti. I dati raccolti verranno condivisi con viaggiatori e cittadini incoraggiandoli a esplorare tutto ciò che New York ha da offrire. E, mentre i 3 aeroporti limitrofi si ampliano con terminal di design, nascono nuovi ristoranti e hotels e aprono e crescono musei e istituzioni, come quelli dedicati a Broadway, a Louis Amstrong, all’Hip Hop nel 50esimo anniversario della sua nascita e anche alla comunità LGBTQ+ con l’apertura nel 2024 del The Stonewall National Monument Visitor Center e de The American LGBTQ+ Museum: la prima istituzione a parlare della storia della comunità. Innumerevoli gli eventi, le performances e le mostre in programma, da scoprire sul nuovo web site: nyctourism.com. Infine il mondo dell’industria dei viaggi sarà in primo piano dal 26 al 28 ottobre prossimi con il NY International Travel Show, organizzato presso il Javits Center di Manhattan, alla presenza di molti tra i 1800 partner di New York City Tourism + Convention.\r

\r

[gallery ids=\"447808,447809,447810,447813,447811,447812\"]","post_title":"New York City: il rebranding, i nuovi ruoli e la continua, vivace evoluzione della città","post_date":"2023-06-16T10:42:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1686912144000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447788","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Delta Air Lines tornerà a pagherà un dividendo trimestrale, dopo una sospensione che dura dal marzo 2020, a causa della pandemia. Secondo quanto spiegato dalla compagnia aerea in una nota ufficiale il dividendo, pari a 0,10 dollari per azione, sarà pagato il 7 agosto agli azionisti registrati alla chiusura del 17 luglio.\r

\r

L'iniziativa è conseguente ai passi avanti compiuti dalla compagnia nel piano finanziario triennale, tra cui il rimborso di oltre 10 miliardi di dollari di debito negli ultimi due anni. Il tutto mentre il vettore ha previsto che la forte domanda di viaggi estivi porterà a realizzare profitti più alti del previsto per il trimestre fino a giugno.\r

\r

L'ultimo dividendo pagato da Delta risale al marzo 2020 (0,4025 dollari per azione) ed era il 27° consecutivo.","post_title":"Delta Air Lines torna a pagare un dividendo trimestrale, per la prima volta dal 2020","post_date":"2023-06-16T09:48:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686908937000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447660","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cambi al vertice per il team di Tourism Development del Nyc Tourism + Conventions: Robert Beckham, precedentemente svp of membership, assumerà il ruolo di svp Tourism Market Development per l'Europa, supervisionando i mercati europei, con base nel Regno Unito. Beckham prenderà il posto di Reginald Charlot, che dopo 15 anni come managing director for Tourism Market Development assumerà l’incarico di svp of Tourism Market Development per i segmenti Lusso e Lgbtq+ per Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti.\r

\r

Inoltre, Makiko Matsuda Healy, in precedenza managing director for Tourism Market Development, assumerà il ruolo di svp of Tourism Market Development. Le sue mansioni rimangono invariate e continuerà a concentrarsi sullo sviluppo commerciale per i mercati di Asia, America Latina, Medio Oriente e Africa. Questi cambiamenti operativi, supervisionati da Nancy Mammana, chief marketing officer, ampliano l'investimento dell'organizzazione nei mercati inbound di primaria importanza per New York City.\r

\r

\"Questa nuova struttura del team dirigenziale ci permette di far crescere il nostro portfolio di mercati leisure internazionali e di concentrarci maggiormente sulle quote di mercato nazionali - ha dichiarato Fred Dixon, presidente e ceo di Nyc Tourism + Conventions President -. Siamo entusiasti di poter sfruttare i nostri talenti interni per questi ruoli di primaria importanza. Sia Reginald che Robert hanno lavorato a lungo per Nyc Tourism + Conventions e li ringrazio per il lavoro che hanno svolto. La loro esperienza decennale ha portato un grande valore aggiunto al posizionamento strategico e alle vendite di New York City come destinazione di livello mondiale\".","post_title":"Nyc Tourism + Conventions: nuovi vertici per la squadra del Tourism Development","post_date":"2023-06-14T11:27:28+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1686742048000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447657","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Royal Air Maroc mette a punto l'ampliamento della flotta a lungo e medio raggio, in risposta al previsto aumento degli arrivi turistici in Marocco e alla prossima espansione del network delle destinazioni servite.\r

\r

Secondo quanto anticipato a Bloomberg dall'amministratore delegato del vettore, Abdelhamid Addou, Ram \"sta apportando gli ultimi ritocchi\" a una gara d'appalto per nuovi aeromobili a lungo e medio raggio. Sebbene non sia stato nominata la casa costruttrice, Royal Air Maroc opera con una flotta di 50 aeromobili per lo più Boeing, con 26 737-800, due 737 Max 8, un 767-300F, cinque 787-8 e quattro 787-9 Dreamliner, oltre a quattro Embraer 190 e sei Atr 72-600.\r

\r

\"Una flotta più grande è essenziale se vogliamo diventare una compagnia aerea più globale e sfruttare lo status del Marocco come grande attrazione turistica\", ha dichiarato il ceo, soprattutto quando la debolezza delle compagnie aeree africane (ad eccezione di Ethiopian Airlines) ha favorito Emirates, Qatar Airways e Turkish Airlines. Per lui, il potenziale del continente africano \"è molto grande e deve essere sviluppato dalle compagnie aeree africane\".\r

\r

Royal Air Maroc mira a fare della base all'aeroporto di Casablanca-Mohammed V l'\"hub di transito più grande per l'Africa subsahariana\" e intende aggiungere \"molte nuove rotte\" al network attuale, principalmente verso l'Africa, l'Europa e le Americhe.\r

\r

La compagnia aerea ha già annunciato che prenderà in leasing per l'estate un Airbus A330-200 di Air Belgium con equipaggio per servire Parigi e Istanbul, con inizio del servizio già da mercoledì prossimo.","post_title":"Royal Air Maroc amplia la flotta di medio e lungo raggio. I piani sull'hub di Casablanca","post_date":"2023-06-14T10:14:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686737684000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447587","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Emirates e Kenya Airways hanno firmato un accordo di interlinea che consentirà ai clienti di entrambe le compagnie aeree di accedere a nuove destinazioni sui network di entrambe utilizzando un unico itinerario.\r

I passeggeri di Emirates potranno volare verso 28 destinazioni del network di Kenya Airways utilizzando Nairobi come gateway per destinazioni come Nampula, Bangui, Bujumbara, Kigali, Dzaoudzi, Lubumbashi, Kinshasa, Kilimanjaro, Juba, Zanzibar, oltre a molti altri punti regionali in Africa. Inoltre, nell'ambito di un accordo bilaterale di interlinea, i passeggeri di Emirates che viaggiano via Dubai potranno anche prenotare un itinerario con biglietto singolo da o per Mombasa, una delle destinazioni di svago più popolari del Kenya.\r

Allo stesso modo, i passeggeri di Kenya Airways che viaggiano da Nairobi e Mombasa potranno ora accedere al network di Emirates e collegarsi senza problemi attraverso Dubai a 23 destinazioni in Asia occidentale e meridionale, in Estremo Oriente, nell'Oceano Indiano e in Medio Oriente, e raggiungere mete come Singapore, Tokyo, Bangkok, Ahmedabad, Beirut, Hong Kong, Giacarta e Seoul.","post_title":"Emirates ha siglato un accordo di interlinea con Kenya Airways","post_date":"2023-06-13T11:21:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686655303000]}]}}