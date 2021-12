Silversea lancia una nuova tariffa all inclusive più flessibile e con prezzi più bassi del 25%

Cambiamenti nei modelli di pricing anche per Silversea, che introduce una nuova formula all inlcusive dotata di tratti di maggiore flessibilità e con prezzi più bassi di circa il 25%. Chiamata Port-to-Port per distinguerla dalla più omnicomprensiva Door-to-Door, la novità è disponibile su alcune crociere e partenze selezionate per le soluzioni di soggiorno nelle suite Vista e Veranda; include inoltre le escursioni a terra, nonché i tradizionali servizi e amenities a bordo della compagnia, ma non comprende altre opzioni quali i voli, i transfer da e per hotel e aeroporti, i soggiorni pre e post-crociera e la gestione dei bagagli.

Stando alla chief commercial officer della compagnia, Barbara Muckermann, la nuova tariffa Port-to-Port sarebbe destinata ad aiutare gli agenti di viaggio nel creare “la perfetta esperienza di viaggio per i propri clienti, sia che si tratti di veterani degli itinerari Silversea, sia che si parli di nuovi crocieristi”. La proposta sarà sottoposta periodicamente a revisione, a partire dal prossimo 28 febbraio.

Silversea ha inoltre deciso di ridurre la quota di deposito rimborsabile per la Door-to-Door dal 25% al 15% del costo totale delle crociere per tutte le prenotazioni effettuate fino al 28 febbraio, relative a partenze in calendario sino a fine marzo. La Port-to-Port prevede invece un deposito non rimborsabile del 15%.