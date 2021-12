Silversea: aperte le prevendite della Silver Nova

Sono aperte da ieri le prevendite della nuova Silver Nova, riservate agli agenti di viaggio nonché agli iscritti al programma fedeltà Silversa, Venetian Society. L’offerta sarà valida fino al prossimo 6 gennaio. La Nova, che comincerà a navigare dall’estate 2023, sarà la prima unità lusso a basse emissioni con tecnologia ibrida dotata di celle a combustibile.

La stagione di debutto della Silver Nova partirà il 15 luglio 2023 e prevede 20 crociere di durata compresa tra i sette e i 23 giorni in programma nel Mediterraneo, ai Caraibi e in Sud America, a cui si aggiungerà anche una traversata transoceanica. Il viaggio inaugurale salperà da Southampton in direzione Lisbona, con scali a Saint Malo, Bordeaux e Bilbao.