Si rinnova la partnership tra le Navi Gialle e Farmina Pet Foods per gli amici a quattro zampe Anche per il 2024, agli amici a quattro zampe che viaggeranno con Corsica Sardinia Ferries, a bordo di tutte le navi della flotta, sarà riservata un’accoglienza speciale. Si conferma infatti la partnership tra la compagnia di traghetti e Farmina Pet Foods, grazie alla quale agli ospiti a quattro zampe sarà dedicato un omaggio goloso, nonché la possibilità di ottenere gratuitamente una consulenza nutrizionale personalizzata e uno sconto speciale. Su tutte le linee servite dalla compagnia, i cani sono infatti ospiti graditi: le navi offrono cabine dedicate, che sono allestite per ospitare gli amici a quattro zampe, e ponti esterni accessibili per passeggiate e soste, grazie all’apposita zona igiene animali. Sulle navi Gialle i cani possono inoltre viaggiare liberamente con i loro padroni, accompagnandoli in tutte le aree pubbliche. Anche al ristorante, in uno spazio riservato. Sui traghetti è poi diffuso un vademecum per gli amici a quattro zampe e, soprattutto, per i loro padroni. “Qui sono indicate, in maniera chiara e accattivante, le buone maniere canine – racconta Cristina Pizzutti, responsabile comunicazione e marketing di Corsica Sardinia Ferries -: un galateo, con poche e semplici regole per salvaguardare il benessere e il comfort di tutti i passeggeri a bordo e rendere più piacevole il viaggio anche per i pet”. Condividi

