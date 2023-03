Si prepara un anno eccezionale per la Grecia. Superfast Ferries è pronta con la sua proposta a 360 gradi “La Grecia quest’anno si sta confermando una meta tra le più richieste e per noi le agenzie sono sicuramente il canale di vendita prioritario. Sul nostro sito hanno un’area dedicata dove possono chiedere un preventivo e vedere la disponibilità in tempo reale. Poi, per qualsiasi esigenza, noi siamo sempre presenti con l’assistenza diretta del nostro call center”. A parlare delle prospettive della destinazione ellenica, per la prossima estate e non solo, è Chiara Morandi, direttore del tour operator Webtours che, insieme a Superfast Ferries, a Blue Star Ferries ed Hellenic Seaways fa parte del gruppo Attica. “Siamo un leader nell’Adriatico per la Grecia, collegando più o meno tutte le isole con unità ultramoderne, alcune delle quali consegnate recentemente, – aggiunge Chiara Morandi -. Sono piccole navi da crociera. Quando il cliente sale a bordo si sente già in vacanza e sono dotate di sofisticati servizi e ristoranti. Alcune hanno anche la piscina. E’ un modo di viaggiare diverso”. Le proposte Webtours per la Grecia e le isole, anche italiane, garantiscono un ottimo rapporto qualità-prezzo con pacchetti nave più soggiorno, non esclusivamente per i mesi estivi, “perché le nostre navi viaggiano tutto l’anno – conclude Chiara Morandi -. Nei mesi primaverili e in autunno, ma anche per i ponti e per Capodanno, offriamo infatti soluzioni non solo mare, come l’archeologia, la cultura e la storia, da scegliere tra una ricca gamma di soggiorni e tour adatti a ogni tipo di viaggiatore”.

\r

«Il supporto a questo secondo Programma di Accelerazione, nell’ambito dell’Innovation Network del Ministero - aveva dichiarato il ministro Daniela Santanchè occasione della presentazione della misura ministeriale -, conferma la particolare attenzione allo sviluppo delle startup innovative. In particolare la localizzazione nel Mezzogiorno per lo svolgimento del Programma, vuole promuovere lo sviluppo di innovazione e imprenditoria giovanile direttamente nei territori del Sud Italia. L’ambizione è partire dalla dimensione locale per creare nuove aziende ad alto contenuto tecnologico ed innovativo, che possano poi competere nei mercati internazionali».\r

\r

All'evento di presentazione di Italy Travel Tech Accelerator hanno partecipato Francesco Perone, presidente Broxlab srl, Martina Rosato, dirigente del Ministero del Turismo e responsabile del programma Innovation Network e Startup, Aleardo Furlani, founder and ceo Innova, Alessandro Piperno, program director Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma, Alfonso Nardi, Invitalia Incentivi e Innovazione, Gianmarco Carnovale, presidente associazione Roma Startup; Claudio Dell'Accio, responsabile rappresentanti territoriali Associazione Startup Turismo.\r

\r

«Per noi di Broxlab sostenere le nuove idee innovative è una sfida affascinante che affrontiamo quotidianamente - ha dichiarato durante l'evento Francesco Perone, presidente di Broxlab -. In quanto Startup Studio crediamo nel futuro e nello straordinario potenziale dei talenti che meritano le giuste opportunità per poter emergere. A questa sfida se ne aggiunge un'altra, ossia la possibilità di poter dimostrare che il Mezzogiorno è il luogo ideale dove l'innovazione e la tecnologica possono incrociare idee virtuose e progetti ambiziosi per trasformarli in successi».\r

\r

[gallery size=\"medium\" ids=\"442551,442550,442552\"]\r

\r

Italy Travel Tech Accelerator avrà una durata di cinque mesi e prevede la messa in campo di diversi servizi per le startup innovative, come l'affiancamento nella validazione della soluzione proposta, il supporto al lancio del prodotto/servizio sul mercato e la definizione del percorso di sviluppo, anche attraverso l’individuazione di partner industriali e finanziari.\r

\r

«Sono importanti queste iniziative per il supporto delle startup innovative - ha aggiunto Claudio Dell'Accio, responsabile rappresentanti territoriali Associazione Startup Turismo - L'associazione è sponsor dell'iniziativa perché le startup italiane soffrono a emergere rispetto alla concorrenza europea. Noi come Associazione Startup Turismo abbiamo lo scopo di facilitare il networking tra tutte le startup esistenti e rappresentiamo oggi un osservatorio privilegiato sulla reale situazione dell'innovazione in Italia».\r

\r

","post_title":"Presentato il programma Italy Travel Tech Accelerator per le Startup del turismo","post_date":"2023-03-28T16:00:39+00:00","category":["mercato_e_tecnologie","senza-categoria"],"category_name":["Mercato e tecnologie","Senza categoria"],"post_tag":[]},"sort":[1680019239000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442526","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“La Grecia quest'anno si sta confermando una meta tra le più richieste e per noi le agenzie sono sicuramente il canale di vendita prioritario. Sul nostro sito hanno un'area dedicata dove possono chiedere un preventivo e vedere la disponibilità in tempo reale. Poi, per qualsiasi esigenza, noi siamo sempre presenti con l'assistenza diretta del nostro call center”. A parlare delle prospettive della destinazione ellenica, per la prossima estate e non solo, è Chiara Morandi, direttore del tour operator Webtours che, insieme a Superfast Ferries, a Blue Star Ferries ed Hellenic Seaways fa parte del gruppo Attica.\r

\r

“Siamo un leader nell'Adriatico per la Grecia, collegando più o meno tutte le isole con unità ultramoderne, alcune delle quali consegnate recentemente, - aggiunge Chiara Morandi -. Sono piccole navi da crociera. Quando il cliente sale a bordo si sente già in vacanza e sono dotate di sofisticati servizi e ristoranti. Alcune hanno anche la piscina. E' un modo di viaggiare diverso”.\r

\r

Le proposte Webtours per la Grecia e le isole, anche italiane, garantiscono un ottimo rapporto qualità-prezzo con pacchetti nave più soggiorno, non esclusivamente per i mesi estivi, “perché le nostre navi viaggiano tutto l'anno - conclude Chiara Morandi -. Nei mesi primaverili e in autunno, ma anche per i ponti e per Capodanno, offriamo infatti soluzioni non solo mare, come l’archeologia, la cultura e la storia, da scegliere tra una ricca gamma di soggiorni e tour adatti a ogni tipo di viaggiatore”.","post_title":"Si prepara un anno eccezionale per la Grecia. Superfast Ferries è pronta con la sua proposta a 360 gradi","post_date":"2023-03-28T12:50:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680007806000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442523","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo ingresso per il gruppo Felix Hotels, che aggiunge al proprio portfolio La Baja di Santa Caterina di Pittinuri, nell'Oristanese: una struttura panoramica, con 29 camere, una terrazza con piscina che domina la baia, le scogliere e il promontorio con la torre locale, situata sulla costa occidentale dell’isola, a pochi chilometri da S’Archittu, il celebre arco calcareo sull’acqua. Il gruppo alberghiero nato in Gallura nel 2020, aggiunge dunque a Nuorese e Ogliastra un altro territorio dal grande potenziale turistico e naturalistico, l’Oristanese, e con l’ottavo albergo tra proprietà e gestioni, arriva così a offrire quasi 400 camere.\r

\r

“Prosegue la crescita della compagnia in linea con il piano di sviluppo – sottolinea il presidente di Felix Hotels, Agostino Cicalò -. L’operazione che riguarda La Baja prevede un primo anno di gestione che confidiamo possa portarci successivamente a un ingresso nella proprietà. Procediamo a piccoli passi guardando alla stagione in arrivo, ma anche al progressivo consolidamento del nostro gruppo in Sardegna”. “L’hotel La Baja ha grandi potenzialità, una posizione spettacolare sulla costa occidentale della Sardegna e un’ottima reputazione - aggiunge l'amministratore delegato della compagnia alberghiera, Paolo Manca -. Con il suo ingresso nel nostro gruppo verranno adottati tutti gli standard di servizio già consolidati in Felix Hotels e progressivamente si procederà a un restyling della proprietà”.\r

\r

Importanti inoltre le novità sugli investimenti per due ulteriori hotel del gruppo: il Galanias di Bari Sardo, in Ogliastra, si arricchisce in particolare di dieci camere affacciate sulla nuova piscina al centro del grande giardino dell’hotel. La Coluccia, il 5 stelle nella baia di Conca Verde a Santa Teresa Gallura, aprirà invece il prossimo 13 maggio completamente rinnovato dopo importanti lavori di ristrutturazione, che hanno permesso di realizzare sei suite e un ristorante inedito davanti alla spiaggia. Oltre ai due alberghi aperti tutto l’anno nei centri cittadini di Olbia e Nuoro, la stagione per la restante parte di offerta Felix Hotels comincerà quindi con la Pasqua: il prossimo primo aprile apriranno le porte il country resort and restaurant Parco degli Ulivi di Arzachena e l’hotel residence Porto San Paolo, nell’omonimo borgo marino a sud di Olbia. Il 20 aprile sarò poi la volta dell’Airone di Baja Sardinia e dello stesso Galanias di Bari Sardo. Come già accennato il 13 maggio, infine, si completerà il ciclo di re-opening con La Coluccia di Santa Teresa Gallura.","post_title":"Cresce l'offerta del gruppo Felix in Sardegna con l'hotel La Baja, nell'Oristanese","post_date":"2023-03-28T12:40:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1680007230000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442503","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Airbus ha consegnato il primo A321neo assemblato presso la sua Final Assembly Line Asia (FAL Tianjin) al vettore cinese Juneyao Air di Tianjin.\r

\r

L'aeromobile è configurato con 207 posti, 8 in classe Business e 199 in classe Economy. Il volo di consegna prevede l'utilizzo di una miscela con il 10% di carburante sostenibile per l'aviazione, a sostegno della strategia di aviazione ecologica in Cina.\r

\r

Oltre gli altri siti di assemblaggio, con la conversione dello stabilimento di Tianjin, e con l'ultimo impianto che sta per completare la sua trasformazione a Tolosa, il sistema industriale globale sarà completamente in grado di assemblare un A321, creando flessibilità e agilità per soddisfare gli obiettivi di ramp-up dell'azienda e del modello A321.\r

\r

La Fal di Tianjin è stata la prima linea di assemblaggio di aeromobili commerciali Airbus fuori dell’Europa.\r

Nuove generazioni di aeromobili\r

L'A321neo è l'aeromobile con la fusoliera più lunga della famiglia A320 a corridoio singolo, la più venduta del marchio, in grado di ospitare comodamente fino a 244 passeggeri, e con un'autonomia massima di 4.700mn/8.700km.\r

\r

Dotata della cabina a corridoio singolo più ampia, la linea A320neo offre una riduzione di almeno il 20% del consumo di carburante e delle emissioni di CO2, nonché una riduzione del 50% della rumorosità rispetto agli aeromobili della generazione precedente, grazie all'incorporazione delle più recenti tecnologie, tra cui motori di nuova generazione e Sharklets.\r

\r

Alla fine di gennaio 2023, la famiglia A320neo aveva ricevuto oltre 8.600 ordini fermi da più di 130 clienti in tutto il mondo.","post_title":"Airbus: consegnato a Juneyao Air il primo A321neo assemblato a Tianjin","post_date":"2023-03-28T11:43:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680003818000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442502","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Antigua e Barbuda, una delle mete preferite dagli italiani nei Caraibi orientali, deve gran parte della sua fama alla stilista italiana Krizia, che negli anni 1980 ha aperto il suo K Club a Barbuda, lanciando il mito delle belle isole sorelle. “Per gli italiani la stagione ideale è la vostra estate, tradizionalmente la nostra bassa stagione. Le temperature a luglio e in agosto sono intorno ai 30 gradi e il clima è caldo e umido, poi verso ottobre scende la colonnina di mercurio - ha spiegato Cherrie Osborne, direttore tourism Uk & Europe, Antigua and Barbuda Tourism Authority. - Prima della pandemia arrivavano circa 10.000 -12.000 italiani ogni anno, e soggiornavano almeno per 7-10 giorni. Vogliamo tornare a essere una destinazione importante per il mercato italiano”.\r

\r

“Prima del Covid avevamo un volo diretto operato da Blue Panorama e ora stiamo cercando di attivare voli per il prossimo inverno”. Buone le coincidenze attuali via Miami e quelle di Virgin Atlantic e British Airways via Londra Heathrow. Destinazione di punta per coppie e viaggi di nozze, sono molte gli alberghi e resort adults-only “anche se ce ne sono alcuni che si rivolgono alle famiglie. Quest'anno stiamo facendo molte promozioni per i viaggi di nozze, e cerchiamo di partecipare a quante più fiere possibili in Europa per aumentare il nostro business in modo visibile, perché c'è molta concorrenza.\"","post_title":"Antigua e Barbuda punta a voli diretti dall'Italia. Focus su coppie e viaggi di nozze","post_date":"2023-03-28T11:24:21+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1680002661000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442499","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flixbus amplia il numero dei Paesi inclusi nel proprio network con il debutto, il prossimo 15 giugno in Grecia, con la prima linea internazionale che collegherà Sofia a Salonicco.\r

\r

L'ingresso nel Paese ellenico è stato possibile grazie alla collaborazione con l’azienda partner Detelina Drita, che opererà la linea ogni giorno, mentre FlixBus si occuperà della pianificazione, del marketing, delle vendite, del pricing e del controllo qualità grazie al suo know-how tecnologico.\r

\r

Secondo gli ultimi dati Eurostat, la Grecia rappresenta la quarta destinazione europea più amata dal pubblico estero, dopo la Spagna, l’Italia e la Croazia. Attualmente Flixbus è presente in oltre 5.500 destinazioni in tutto il mondo. Nel solo 2022, più di 60 milioni di persone hanno utilizzato i servizi di FlixBus, FlixTrain, Greyhound in Nord America e Kamil Koç in Turchia, per un totale di circa 300 milioni di persone trasportate dalla società dalla sua fondazione, avvenuta 10 anni fa.","post_title":"Flixbus debutta in Grecia il 15 giugno sulla linea internazionale Sofia-Salonicco","post_date":"2023-03-28T11:13:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680001981000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442489","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si terrà il prossimo 5 aprile alle ore 18, presso il Meliá Innside Milano Torre GalFa, la presentazione del libro Unconventional Breakfast di Concetta D'Emma: la guida che contiene le migliori strategie per aiutare gli operatori del settore alberghiero ed extralberghiero a creare colazioni del territorio che siano adatte anche a quei viaggiatori con esigenze e stili alimentari specifici (vegetariani, vegani, celiaci, intolleranti al lattosio, sportivi, musulmani, ebrei...), ovvero gli Unconventional Foodies, come li definisce l’autrice.\r

\r

In Unconventional Breakfast, Concetta presenta il suo format delle tre regole d’oro, che consiste in un semplice e pratico piano d’azione step-by-step. Una formula in grado di aiutare in primis a prendere maggiore consapevolezza nei confronti di questi ospiti unconventional e, di conseguenza, a trasformare il food cost in food marketing, ma anche a fidelizzare ancor di più la clientela, a migliorare continuamente la brand reputation (anche quella della destinazione) e a trasformare questi ospiti in glocal ambassadors.\r

\r

“Siamo proprio convinti che basta proporre qualche prodotto confezionato e abbiamo fatto il nostro dovere? - si chiede la stessa Concetta D'Emma -. Perché alcuni clienti si fingono allergici e non ci dicono la verità su cosa possono o vorrebbero mangiare? Perché non si fidano di noi? Quali sono le loro preoccupazioni principali? Cosa desiderano realmente e che tipo di esperienze vogliono vivere? Questo non é un libro che dice semplicemente cosa certi ospiti possono o non possono mangiare. Per quello c’é Google! Qui si va oltre: si dà un'anima al breakfast. Tutto è cominciato quando dal 2008 scoprii anch’io di avere alcune intolleranze alimentari, poi trasformatesi in nuove abitudini e stili alimentari. E il problema principale, quando viaggiavo, era appunto la colazione negli hotel (di qualsiasi categoria), soprattutto le risposte infelici degli operatori. Da allora decisi che c’era bisogno di cambiare il modo di fare ospitalità e accoglienza nei confronti di queste tipologie di foodies”.\r

\r

A fine presentazione, ci sarà un Unconventional Breakfast modalità happy hour: un piccolo viaggio attraverso l’Italia dove verranno presentate alcune colazioni unconventional (dolci e salate) create in questi ultimi anni, dalla lady chef viaggiante creativa Debora Meduri (tra le protagoniste dell’ultima challenge online durante la pandemia). I ricavi del libro verranno devoluti all’associazione non profit Books for Peace, con l’obiettivo di creare delle borse di studio per i giovani che vorranno approfondire le tematiche dell’inclusione e della sostenibilità.","post_title":"Concetta D'Emma presenta a Milano Unconventional Breakfast: guida pratica per una colazione inclusiva","post_date":"2023-03-28T11:03:16+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1680001396000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442475","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Terza affiliazione Leading Hotels of the World per il gruppo Falkensteiner. Dopo gli austriaci Schlosshotel Velden e Montafon è questa la volta dell'altoatesino Kronplatz. “Siamo orgogliosi di rafforzare ulteriormente la nostra presenza all’interno del soft-brand Leading Hotels - sottolinea il ceo del Falkensteiner Michaeler Tourism Group (Fmtg), Otmar Michaeler -. Questo nuovo traguardo rappresenta un importante riconoscimento del lavoro che abbiamo svolto fino a oggi e conferisce prestigio sia ai nostri singoli hotel, sia alla nostra brand awareness nella sua totalità. La presenza sempre più importante in Leading è per noi anche una importante leva strategica, che ci permette di essere ancora più competitivi e di aprirci a nuovi potenziali segmenti di mercato come Stati Uniti, Uk, Middle East e Asia”.\r

\r

Inaugurato nel 2020, il 5 stelle Falkensteiner Hotel Kronplatz nasce dal progetto dell’archistar Matteo Thun e propone un concept contemporaneo con un tocco locale alpino. La struttura si trova nella suggestiva cornice di Plan de Corones, alle porte delle Dolomiti. Oltre alle tante attività sportive per esplorare il territorio nella stagione invernale ed estiva, l'albergo è molto attento a far conoscere la tradizione locale attraverso la proposta gastronomica contemporanea del suo ristorante 7Summit, che mira a far incontrare la cucina altoatesina con le influenze dei paesi che ospitano le montagne più alte del mondo, alternando la presenza di importanti chef provenienti da questi luoghi affascinanti. Fiore all’occhiello dell’hotel è la sua proposta benessere: il centro wellness Acquapura Mountain Spa ha un’estensione di circa 1.400 metri quadrati e offre anche una piscina sul tetto con vista panoramica.","post_title":"L'altoatesino Falkensteiner Kronplatz entra in Leading Hotels of the World","post_date":"2023-03-28T10:10:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1679998240000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442462","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"British Airways amplia il network verso i Caraibi con l'apertura di un nuovo volo diretto per Oranjestad, la capitale di Aruba. Il collegamento viene operato da Londra Gatwick due volte alla settimana, passando da Antigua, con un aeromobile Boeing 777-200, configurato nelle tre classi di servizio Club (business), World Traveller Plus (Premium Economy) e World Traveller (economy).\r

\"Essendo il vettore che da più tempo collega i Caraibi al Regno Unito, i nostri legami con la regione sono più forti che mai e siamo orgogliosi di essere l'unica compagnia aerea a offrire voli diretti da Aruba a Londra\" ha dichiarato Julian Welham, Senior Vice Presidente Americas di British Airways.\r

l volo dall'aeroporto internazionale Queen Beatrix di Aruba a Londra Gatwick dura 11 ore e 30 minuti, compreso un breve scalo ad Antigua. \r

\r

\"L'industria turistica di Aruba è sempre stata resiliente come la nostra gente, in grado di adattarsi, migliorarsi e diventare sempre più forte - ha sottolineato Ronella Croes, cep di Aruba Tourism Authority -. Il numero dei visitatori dal Regno Unito è cresciuto ogni anno e siamo certi che questa partnership con British Airways aprirà nuove porte alla One Happy Island nel Regno Unito e in Europa. Ringraziamo British Airways per aver creduto nella nostra isola e non vediamo l'ora di accogliere i passeggeri che visiteranno Aruba a bordo di British Airways\".","post_title":"British Airways debutta con un volo diretto per Aruba da Londra Gatwick","post_date":"2023-03-28T09:55:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1679997324000]}]}}