Si conclude domani a Napoli il secondo ciclo di incontri con le adv Happy Hour by creo Si chiama Happy Hour by creo il format di eventi aziendali del to pesarese nato dalla necessità di incontrare gli agenti di viaggio di persona e di condividere con loro racconti, esperienze di viaggio e nuove mete in un contesto informale e immersivo. Un momento di confronto con la distribuzione accompagnato da danze e cocktail a tema con le destinazioni che stuzzicano il gusto e la vista, oltre all’immaginazione. Il successo riscosso dall’edizione 2022 ha quindi portato l’azienda a rinnovare la programmazione anche per l’anno commerciale corrente, che si è aperta a Reggio Emilia nel novembre scorso e si concluderà a Napoli domani, con l’ultimo Happy Hour previsto dal calendario, dopo aver incontrato per ogni appuntamento circa 30 agenzie di viaggio nelle date di Roma, Torino, Milano e Pesaro. “Quando abbiamo pensato a come impostare i nostri eventi, ci siamo chiesti cosa potesse unire la formazione al piacere di chiacchierare e vedere visi che quotidianamente ascoltiamo al telefono – spiega Anya Bracci, direttrice marketing e commerciale di creo -. Creare relazioni, confrontarsi sulla bellezza delle esperienze che si possono vivere in un luogo sorseggiando un drink ai sapori di quel luogo, ci è sembrata la soluzione più semplice e incisiva. La partecipazione degli agenti è sempre maggiore e quest’anno, oltre ai quattro cocktail che descrivono le diverse destinazioni e ai racconti dei nostri esperti product manager, ci accompagnano delle ballerine con coreografie tipiche dei luoghi che visitiamo durante la serata. In questo modo ci immergiamo nei suoni, colori e sapori del Paese ancora più profondamente, regalando ai nostri agenti di viaggio una serata da ricordare”. Condividi

